₹17,499 में खरीदें 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, 80W चार्जिंग वाला तगड़ा फोन; AirFlow कूलिंग सिस्टम से लैस

रियलमी का 7000mAh बैटरी और 80W चार्जिंग और हाई-एंड ग्राफिक्स चिप वाला Realme P4 5G की कीमत कंपनी के CMO ने लीक कर दी है। यह फोन IP65 + IP66 रेटिंग के साथ धूल और पानी प्रतिरोधी भी है।

Realme ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में फिर से हलचल मचा दी है, क्योंकि रियलमी के सीईओ ने Realme P4 5G की कीमत लीक कर दी है। यह फोन 20 अगस्त 2025 को लॉन्च होने वाला है और इसकी मिड बजट में हाई-एंड फीचर्स देते है। Realme का यह मॉडल उस सेगमेंट में अनोखा होगा क्योंकि यह पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो बजट रेंज में डेडिकेटेड ग्राफिक्स चिप और हाइपर-डिस्प्ले है। यह फोन 7000mAh बैटरी की endurance और मजबूत कूलिंग सिस्टम के साथ आता है। आइए लॉन्च से पहले आपको डिटेल में बताते हैं Realme P4 5G की कीमत और सभी फीचर्स के बारे में:

Realme P4 5G की भारत में कीमत X पर एक पोस्ट में, रियलमी के CMO वोंग ने पुष्टि की कि Realme P4 5G की भारत में शुरुआती रैम और स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,499 रुपये होगी। इस कीमत में बैंक डिस्काउंट भी शामिल होने की उम्मीद है। बता दें कि Realme P3 5G को मार्च में 16,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन 2,000 रुपये के बैंक ऑफर के बाद यह 14,999 रुपये में उपलब्ध था।

Realme P4 5G में हैं दमदार फीचर्स Realme P4 5G में एक शानदार 6.77-इंच का HyperGlow AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट और 4500 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है जो तेज़ धूप में भी स्क्रीन स्पष्ट दिखाती है। 3840Hz PWM डिमिंग और हार्डवेयर-स्तरीय ब्लू-लाइट तथा फ्लिकर रिडक्शन यूज़र की आंखों का ख्याल रखते हैं।

परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन में MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G चिप है, जिसे Pixelworks का dedicated visual processor के साथ जोड़ा गया है, जिससे गेमिंग और वीडियो व्यूइंग में स्मूद फ्रेम और बेहतर ग्राफिक्स क्वालिटी मिलती है। कूलिंग के लिए इसमें 7000 mm² AirFlow VC Cooling सिस्टम है जो लंबे गेमिंग सेशन्स में भी तापमान नियंत्रित रखता है।

पावर बैकअप के लिहाज़ से इसमें 7000mAh टाइटन बैटरी दी गई है, जो 80W Ultra Charge सपोर्ट के साथ आती है पर्याप्त बैटरी सिर्फ 25 मिनट में 50% चार्ज हो जाती है। यह AI स्मार्ट चार्जिंग, बायपास चार्जिंग (गेमिंग में तापमान कम बनाए रखता है) और रिवर्स चार्जिंग जैसे आधुनिक फीचर्स भी सपोर्ट करता है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी यूज़र्स को लगभग 11 घंटे BGMI गेमप्ले का आनंद दे सकती है।