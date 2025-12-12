Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़7 KG Top Loading Washing Machine affordable models LG samsung Haier

Top Loading Washing Machine: कीमत 7 हजार से कम, फीचर्स भरपूर

संक्षेप:

अगर आपका परिवार छोटा परिवार है, और आप एक अपने लिए एक वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, तो Amazon की वॉशिंग मशीन डील एक शानदार ऑप्शन हो सकता है...

Dec 12, 2025 10:52 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
प्रोडक्ट्स के सुझाव

अगर आप एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, वो भी ऐसी, जो आपके बिजली बिल को कंट्रोल रखे। साथ ही लंबी वॉरंटी के साथ आती हो। इसके अलावा उस वॉशिंग मशीन की कीमत ज्यादा न हो, तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि हम आपकी सुविधा के लिए अमेजन पर मौजूद एक शानदार डील लेकर आए हैं, जहां से आप सस्ते में वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं। अमेजन की सेल में सैमसंग, एलजी जैसे टॉप के ब्रांड की वॉशिंग मशीन को 7000 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है....

Top Loading Washing Machine: कीमत 7 हजार से कम, फीचर्स भरपूर

1. LG 7 Kg, 5 Star, Direct Drive Technology, Steam Wash, 6 Motion DD, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHB1207Z2M, Allergy Care, In-Built Heater, Touch Panel, Middle Black)

यह 7 लीटर वाली फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन है, जिसमें डायरेक्ट ड्राइव मोटर, स्टीम वॉश और 6 मोशन जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। यह कपड़ों को जेंटल और डीप दोनों तरह से साफ करता है, साथ ही एलर्जी केयर स्टीम मोड बैक्टीरिया और एलर्जन्स को भी हटाता है। इसमें 1200 RPM की हाई स्पिन स्पीड है, जो कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है। यह 35 फीसद छूट के साथ 28,990 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

ड्रम
Stainless Steel
स्पिन स्पीड
1200 RPM
वॉश प्रोग्राम्स
10
वॉरंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

कम शोर, लंबी लाइफ

...

कपड़ों की फाइन और डीप वॉश

...

बिजली और पानी की बचत

...

टिकाऊ और हाइजीनिक

क्यों खोजें विकल्प

...

इन-बिल्ट हीटर बिजली ज्यादा ले सकता है

...

टॉप लोड की तुलना में इंस्टॉलेशन स्पेस ज्यादा

...

बड़े परिवार के लिए कम पड़ सकती है

2. Whirlpool 7 kg Magic Clean 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine Grey (MAGIC CLEAN 7.0 GENX GREY 5YMW)

यह फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन है, जो किफायती कीमत में अच्छा वॉश क्वालिटी और कम बिजली खर्च के लिए जानी जाती है। इसमें हार्ड वाटर वॉश और 6th Sense टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएँ हैं, जो पानी की क्वालिटी के अनुसार वॉश को एडजस्ट करके बेहतर सफाई देती हैं। 740 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है। यह 23 फीसदी छूट के साथ 14,990 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

Specifications

स्पिन स्पीड
740 RPM
ड्रम
Stainless Steel
वॉश प्रोग्राम्स
12

क्यों खरीदें

...

हार्ड वॉटर में भी बेहतर सफाई

...

हर तरह के कपड़ों के लिए मोड

...

कम बिजली की खपत

...

टिकाऊ और रस्ट-फ्री

क्यों खोजें विकल्प

...

टच या डिजिटल पैनल नहीं

...

अन्य मॉडलों जितनी शांति और स्मूदनेस नहीं

...

पानी भरने में थोड़ा समय ले सकता है

3. Haier 7 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine with Oceanus Wave Drum, Magic Filter, 8 Wash Programs (HWM70-AE, Moonlight Silver, Stainless Steel Drum, 15 Mins Quick Wash)

यह फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन है, जो मैजिक फिल्टर जैसी एडवांस सुविधाओं के साथ आती है और बेहतर वॉश क्वालिटी और कम बिजली खर्च के लिए जानी जाती है। यह मॉडल 13,690 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

एनर्जी रेटिंग
5-Star
स्पिन स्पीड
780 RPM
वॉश प्रोग्राम्स
8
ड्रम
Stainless Steel
वॉरंटी
2 साल प्रोडक्ट वॉरंटी

क्यों खरीदें

...

कपड़ों को नुकसान पहुँचाए बिना बेहतर स्क्रबिंग

...

हल्के गंदे कपड़ों के लिए एकदम सही

...

लिंट और फाइबर को आसानी से पकड़ता है

...

कम पानी के प्रेशर में भी सही वॉश

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 8 वॉश प्रोग्राम

...

डिजिटल डिस्प्ले नहीं

...

सिर्फ हल्की गंदगी में ही बेहतर

...

पानी की खपत थोड़ी ज्यादा

4. VW 7.5 kg 5 Star Aqua Spin Semi Automatic Top Load Washing Machine AquaSpin0075P (Black)

यह 7.5 लीटर वाली सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जो अपनी कम कीमत, बेहतर वॉश परफॉर्मेंस और कम बिजली–पानी की खपत के लिए जानी जाती है। इसमें रोलर जेट प्लस्टर, कॉलर स्क्रबर जैसी सुविधाएँ इसे दाग हटाने में और भी बेहतर बनाती हैं। यह 63 फीसद भारी छूट के साथ केवल 6,999 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

Specifications

RPM
1350
वॉश प्रोग्राम्स
3
स्पिन टाइमर
5 मिनट
वॉश टाइमर
15 मिनट
वॉरंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

कपड़ों पर ज्यादा फ्रिक्शन बनाकर बेहतर दाग हटाता है

...

तेज सुखाने की क्षमता

...

3 वॉश प्रोग्राम

...

प्लास्टिक बेस और बॉडी जंग-रोधी

...

कम बिजली और पानी की खपत

क्यों खोजें विकल्प

...

पूरी तरह ऑटोमैटिक नहीं

...

Hot water wash सपोर्ट नहीं

...

स्टील ड्रम जितना टिकाऊ नहीं

