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AC चलेगा दिन-रात, पर बिजली बिल की चिंता खत्म! Amazon लाया सबसे ज्यादा बिजली बचाने वाले 7-इन-1 कन्वर्टिबल एयर कंडीशनर्स

Apr 08, 2026 02:31 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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7-in-1 कनवर्टिबल AC एक ऐसी स्मार्ट तकनीक है जो आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता को 7 अलग-अलग स्तरों पर एडजस्ट करने की सुविधा देती है। यह कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करके बिजली की खपत को नियंत्रित करता है, जिससे आप अपने बिजली बिल में 50% तक की भारी बचत कर सकते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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7-in-1 Convertible AC आधुनिक समय की एक क्रांतिकारी कूलिंग तकनीक है, जो न केवल जबरदस्त ठंडक देती है, बल्कि बिजली की बचत के मामले में भी बेजोड़ है। साधारण एयर कंडीशनर एक ही क्षमता (जैसे 1.5 टन) पर चलते हैं, लेकिन 7-in-1 कनवर्टिबल AC आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता को 7 अलग-अलग स्तरों पर सेट करने की आजादी देता है।

AC चलेगा दिन-रात, पर बिजली बिल की चिंता खत्म! Amazon लाया सबसे ज्यादा बिजली बचाने वाले 7-इन-1 कन्वर्टिबल एयर कंडीशनर्स

इस तकनीक का मुख्य आधार इनवर्टर कंप्रेसर है। उदाहरण के लिए, यदि कमरे में केवल एक व्यक्ति है, तो आप AC को उसकी क्षमता के 40% या 60% पर चला सकते हैं। वहीं, मेहमानों के आने या अत्यधिक गर्मी होने पर इसे 100% या 'हाइपर मोड' (110%) पर भी चलाया जा सकता है। यह लचीलापन सीधे तौर पर बिजली की खपत को प्रभावित करता है। जब आप कम क्षमता (जैसे 0.8 टन या 1 टन) पर AC चलाते हैं, तो बिजली का बिल स्वतः ही कम हो जाता है।

दावा किया जाता है कि सही मोड का चुनाव करने पर यह बिजली बिल में 50% तक की कटौती कर सकता है। इसके अलावा, ये AC स्मार्ट सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस होते हैं, जो बाहर के तापमान और कमरे में मौजूद लोगों की संख्या को भांपकर कूलिंग मोड को खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं। कुल मिलाकर, यह तकनीक उन लोगों के लिए बेहतरीन निवेश है जो बिना बजट बिगाड़े गर्मी से राहत पाना चाहते हैं।

पैनासोनिक का यह 1.5 टन 5-स्टार स्मार्ट स्प्लिट एसी भारतीय गर्मियों के लिए एक प्रीमियम और भविष्य की तकनीक वाला विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खासियत True AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मोड है, जो कमरे की गर्मी और लोगों की मौजूदगी को समझकर कूलिंग को खुद-ब-खुद एडजस्ट कर लेता है। यह केवल एक एयर कंडीशनर नहीं है, बल्कि nanoe X तकनीक के कारण एक एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है, जो आपके घर की हवा से बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने में मदद करता है।

Specifications

वारंटी
10 साल कंप्रेसर पर, 5 साल PCB पर
कंडेंसर
100% कॉपर
स्मार्ट फीचर्स
Wi-Fi, MirAie App, Alexa और Google Home सपोर्ट
एयर प्यूरीफिकेशन
nanoe X टेक्नोलॉजी
कनवर्टिबल मोड
7-in-1 कनवर्टिबल

क्यों खरीदें

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स्मार्ट कूलिंग

...

हवा की शुद्धता

...

बेहतरीन एयर फ्लो

...

आसान कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

शुरुआती कीमत (M.R.P.) थोड़ी अधिक

...

इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क

हायर का यह HEXA Inverter AC उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो भीषण गर्मी (60°C तक) में भी बेहतरीन कूलिंग चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Supersonic Cooling है जो मात्र 10 सेकंड में ठंडी हवा देना शुरू कर देती है। यह AC 7-in-1 Intelli Convertible तकनीक के साथ आता है, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार बिजली की बचत कर सकते हैं। साथ ही, इसका Frost Self Clean फीचर घर बैठे ही सर्विस इंजीनियर जैसी सफाई सुनिश्चित करता है।

Specifications

वारंटी
5 साल प्रोडक्ट पर, 12 साल कंप्रेसर पर
सेल्फ क्लीन
Frost Self Clean
एयर थ्रो
20 मीटर
कनवर्टिबल मोड
7-in-1 Intelli Convertible

क्यों खरीदें

...

सुपरसोनिक कूलिंग

...

60°C पर भी कूलिंग

...

फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन

...

लंबा एयर थ्रो

क्यों खोजें विकल्प

...

वार्षिक बिजली खपत (1340 KWH) थोड़ी अधिक

...

वारंटी की शर्तें

शार्प का यह 2025 मॉडल अपनी जापानी तकनीक और मजबूती के लिए जाना जाता है। यह उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है जहाँ तापमान 55°C तक पहुँच जाता है। इसमें 7-in-1 कनवर्टिबल कूलिंग और नैनो कोटिंग जैसी आधुनिक सुविधाएँ दी गई हैं, जो इसे टिकाऊ और ऊर्जा कुशल बनाती हैं।

Specifications

विशेष फीचर
Turbo Cool, Self Cleaning, Self Diagnosis
कोटिंग
Anti-Corrosive Gold Fin & Nano Coating
सुरक्षा
Japan 7 Shields
कनवर्टिबल मोड
7-in-1

क्यों खरीदें

...

अत्यधिक गर्मी में प्रभावी

...

7-in-1 लचीलापन

...

जापानी मजबूती

...

नैनो कोटिंग तकनीक

...

तेजी से कूलिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

सर्विस नेटवर्क

...

स्मार्ट फीचर्स की कमी

पैनासोनिक का यह 1 टन स्मार्ट एसी छोटे कमरों (120 sq ft तक) के लिए एक आधुनिक और इंटेलिजेंट कूलिंग समाधान है। इसमें 7-in-1 कनवर्टिबल तकनीक के साथ True AI Mode दिया गया है, जो कमरे के तापमान को भांपकर खुद ही कूलिंग क्षमता को एडजस्ट कर लेता है। यह न सिर्फ आपको गर्मी से राहत देता है, बल्कि PM 0.1 एयर प्यूरीफिकेशन के जरिए हवा को भी साफ रखता है।

Specifications

वारंटी
1 साल प्रोडक्ट, 5 साल PCB, 10 साल कंप्रेसर पर
कंडेंसर
100% कॉपर कोइल
स्मार्ट कंट्रोल
MirAie ऐप, Wi-Fi, Alexa और Google Home सपोर्ट
यर प्यूरीफायर
PM 0.1 फिल्टर

क्यों खरीदें

...

स्मार्ट कूलिंग

...

स्वास्थ्य के लिए बेहतर

...

कस्टमाइज्ड स्लीप प्रोफाइल

...

वॉयस कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

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रेटिंग 1 स्टार कम

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छोटे कमरे के लिए सीमित

कैरियर का यह 1 टन स्प्लिट एसी छोटे कमरों के लिए एक किफायती और दमदार विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खासियत Flexicool 6-in-1 तकनीक है, जो आपको बिजली बचाने के साथ-साथ अपनी जरूरत के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करने की सुविधा देती है। इसमें लगा Smart Energy Display आपको रीयल-टाइम में बिजली की खपत दिखाता है, जो बजट मैनेज करने में मददगार है।

Specifications

वारंटी
1 साल प्रोडक्ट, 5 साल PCB, 10 साल कंप्रेसर पर
कंडेंसर
100% कॉपर
विशेष फीचर्स
स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले, इंस्टा कूल, ऑटो क्लीन
फिल्ट्रेशन
ड्यूल फिल्ट्रेशन

क्यों खरीदें

...

स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले

...

तेजी से कूलिंग

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बेहतर फिल्ट्रेशन

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जंग से सुरक्षा

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कम मेंटेनेंस

क्यों खोजें विकल्प

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थोड़ी ज्यादा बिजली की खपत

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वारंटी की शर्तें

LG का यह 1 टन 5-स्टार एसी छोटे कमरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें Dual Inverter Compressor तकनीक दी गई है, जो तेजी से कूलिंग करने के साथ-साथ बहुत कम बिजली की खपत करती है। इसकी AI Convertible 6-in-1 तकनीक कमरे के तापमान के अनुसार खुद को ढाल लेती है, जिससे आपको बार-बार सेटिंग्स बदलने की जरूरत नहीं पड़ती।

Specifications

वारंटी
1 साल प्रोडक्ट, 5 साल PCB, 10 साल कंप्रेसर पर
फिल्टर
HD फिल्टर
सुरक्षा
Ocean Black Protection
कनवर्टिबल मोड
AI Convertible 6-in-1 Cooling

क्यों खरीदें

...

अत्यधिक बिजली बचत

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Viraat Mode

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4-Way Air Swing

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Ocean Black Protection

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लो गैस डिटेक्शन

क्यों खोजें विकल्प

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क्षमता सीमा

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1 टन एसी के मुकाबले थोड़ा महंगा

मिडिया का यह 1.5 टन 5-स्टार एसी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो किफायती दाम में प्रीमियम फीचर्स और स्मार्ट तकनीक चाहते हैं। यह एसी Convertible 6-in-1 तकनीक और Auto Intelligence के साथ आता है, जो कमरे के तापमान और गर्मी के भार के अनुसार कूलिंग को खुद-ब-खुद एडजस्ट कर लेता है। इसकी 3X Air Care तकनीक मानसून और गर्मी दोनों मौसमों में आरामदायक वातावरण सुनिश्चित करती है।

Specifications

विशेष फीचर
Turbo Mode, Follow Me, Refrigerant Leakage Detector
कोटिंग
Anti-Corrosive Blue Coating
एयर फिल्ट्रेशन
HD फिल्टर और PM 2.5 फिल्टर
कनवर्टिबल मोड
6-in-1

क्यों खरीदें

...

बेहतरीन ऊर्जा दक्षता

...

इंटेलिजेंट कूलिंगजंग से सुरक्षा

...

फास्ट कूलिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

मिडिया का सर्विस नेटवर्क कुछ ग्रामीण इलाकों में कम

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7-इन-1 कनवर्टिबल एसी क्या है?

7-इन-1 कनवर्टिबल एसी एक आधुनिक तकनीक है जो आपको एक ही एसी को 7 अलग-अलग कूलिंग क्षमताओं पर चलाने की सुविधा देती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 1.5 टन का एसी है, तो आप उसे अपनी जरूरत के अनुसार 0.8 टन, 1.0 टन, या गर्मी ज्यादा होने पर 1.1 टन (हाइपर मोड) जैसी अलग-अलग सेटिंग्स पर चला सकते हैं। यह कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करके बिजली बचाने में मदद करता है।

कनवर्टिबल बनाम इन्वर्टर एसी: कौन सा बेहतर है?

यह समझना जरूरी है कि कनवर्टिबल एसी असल में एक इन्वर्टर एसी का ही एडवांस वर्जन है।

इन्वर्टर एसी: यह कमरे के तापमान के अनुसार कंप्रेसर की गति को खुद एडजस्ट करता है। यह ऊर्जा कुशल और शांत होता है।

कनवर्टिबल एसी: इसमें इन्वर्टर तकनीक तो होती ही है, साथ ही आपको मैन्युअल कंट्रोल भी मिलता है। आप खुद तय कर सकते हैं कि एसी कितनी क्षमता पर चले (जैसे 40%, 60% या 100%)।

फैसला: यदि आप बिजली के बिल पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं, तो कनवर्टिबल एसी सबसे अच्छा है।

पैनासोनिक एसी में कन्वर्टी 7 क्या है?

पैनासोनिक के एसी में Converti7 उनकी कनवर्टिबल तकनीक का नाम है। इसके मुख्य बिंदु यह हैं,

7 मोड: इसमें 7 अलग-अलग स्टेज दी गई हैं।

True AI Mode: यह इसका सबसे खास फीचर है। इसमें लगे सेंसर कमरे के तापमान और बाहर के मौसम को भांपकर खुद तय करते हैं कि कौन सा मोड सबसे ज्यादा बिजली बचाएगा और बेस्ट कूलिंग देगा।

रिमोट कंट्रोल: आप रिमोट के जरिए सीधे 40% से 110% तक की क्षमता चुन सकते हैं।

कनवर्टिबल एसी के नुकसान

हालाँकि यह तकनीक बहुत अच्छी है, लेकिन इसके कुछ छोटे नुकसान भी हैं,

कीमत: साधारण इन्वर्टर एसी की तुलना में ये थोड़े महंगे होते हैं।

जटिलता: कई बार आम यूजर के लिए इतने सारे मोड्स (40% से 110%) को समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।

मेंटेनेंस: इसमें ज्यादा सेंसर और पीसीबी फीचर्स होने के कारण, खराब होने पर इसकी मरम्मत का खर्च थोड़ा अधिक हो सकता है।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर 'एफिलिएट कंटेंट' सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

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