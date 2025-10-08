थिएटर को फेल कर रहा 65 इंच का स्मार्ट टीवी, सवा लाख से गिरकर कीमत हुई 46000 रुपये से कम 65 Inch Smart TV On Amazon Sale Massive Discount From Vu To Samsung, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़65 Inch Smart TV On Amazon Sale Massive Discount From Vu To Samsung

थिएटर को फेल कर रहा 65 इंच का स्मार्ट टीवी, सवा लाख से गिरकर कीमत हुई 46000 रुपये से कम

65 Inch Smart TV: बड़े साइज के टीवी का शौक है, तो अमेजन से आप 65 इंच के स्मार्ट टीवी काफी सस्ते में खरीद सकते हैं। यहां देखें कुछ टॉप ऑप्शन्स।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 05:07 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

65 Inch Smart TV: अगर आप अपने घर के लिए एक नया टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन बेस्ट जगह है। यहां आप शानदार वीडियो क्वालिटी और साउंड इफेक्ट के साथ 65 इंच के स्मार्ट टीवी किफायती रेंज में मिल जाएंगे। इनमें स्मार्ट फीचर्स के साथ स्टाइलिश डिजाइन दिया गया होता है, जिससे ये घर के लिविंग रूम में लगा हुआ बढ़िया लगता है। यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

थिएटर को फेल कर रहा 65 इंच का स्मार्ट टीवी, सवा लाख से गिरकर कीमत हुई 46000 रुपये से कम

इसकी कीमत 70,000 रुपये है। इसे 39% डिस्काउंट के साथ 42,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K QLED स्मार्ट टीवी उन लोगों के लिए सही रहेगा, शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड चाहते हैं। इसमें 4K क्वांटम डॉट डिस्प्ले और डॉल्बी विजन से हर सीन और भी बढ़िया लगता है। गूगल टीवी फीचर से आप Netflix, YouTube जैसी ऐप्स को आसानी से देख सकते हैं।

Specifications

रेजोल्यूशन
4K QLED (3840×2160), 60Hz रिफ्रेश रेट
कनेक्टिविटी
3 एचडीएमआई, 2 यूएसबी पोर्ट, 2.4/5GHz वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.3
साउंड
24W डॉल्बी एटमस, ऑटो वॉल्यूम कंट्रोल
स्मार्ट फीचर्स
गूगल टीवी, वॉयस रिमोट, ओटीटी ऐप्स

क्यों खरीदें

...

4K QLED और डॉल्बी विजन से शानदार पिक्चर क्वालिटी

...

4K QLED और डॉल्बी विजन से शानदार पिक्चर क्वालिटी

...

डॉल्बी एटमस साउंड से थिएटर जैसा एक्सपीरियंस

...

गूगल टीवी और क्रोमकास्ट से आसान कंटेंट एक्सेस

क्यों खोजें विकल्प

...

रिफ्रेश रेट केवल 60Hz, गेमिंग के लिए थोड़ा सीमित

...

24W साउंड आउटपुट बड़े कमरे में कम

इसकी कीमत 31% डिस्काउंट के साथ 58,990 रुपये रह जाती है। यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। यह क्रिस्टल प्रोसेसर 4K और HDR10+ सपोर्ट करता है, जिससे हर सीन क्लियर दिखाई देता है। इसमें 20W की ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड और क्यू-सिम्फनी टेक्नोलॉजी के साथ शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। यह गूगल अस्सिटेंट और एलेक्सा को सपोर्ट करता है।

Specifications

रेजोल्यूशन
4K Ultra HD (3840×2160), रिफ्रेश रेट: 50Hz
कनेक्टिविटी
3 HDMI पोर्ट, 1 यूएसबी-ए पोर्ट, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.2
साउंड
20W आउटपुट
स्मार्ट टीवी फीचर्स
एलेक्सा/गूगल असिस्टेंट सपोर्ट, सैमसंग टीवी प्लस (100+ चैनल), स्मार्टथिंग्स हब, एयरप्ले, स्क्रीन मिररिंग

क्यों खरीदें

...

क्रिस्टल प्रोसेस 4K और HDR10+ से क्लियर पिक्चर क्वालिटी

...

क्यू-सिम्फनी और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड का एक्सपीरियंस

...

एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और स्मार्टथिंग्स सपोर्ट से स्मार्ट कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

50Hz रिफ्रेश रेट हाई-एंड गेमिंग के लिए पर्याप्त नहीं

...

20W साउंड आउटपुट बड़े कमरों में थोड़ा कम

इसकी कीमत 79,999 रुपये है। इसे 55% डिस्काउंट 35,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 4K Ultra HD QLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 48W साउंड आउटपुट और इनबिल्ट सबवूफर डॉल्बी ऑडियो के साथ थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देता है। गूगल टीवी इंटरफेस और क्रोमकास्ट सपोर्ट से आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो जैसी ऐप्स का एक्सेस दिया गया है।

Specifications

रेजोल्यूशन
4K Ultra HD (3840×2160)
कनेक्टिविटी
3 एचडीएमआई पोर्ट (eARC सपोर्ट), 2 यूएसबी पोर्ट
साउंड
48W आउटपुट
स्मार्ट फीचर्स
गूगल टीवी, गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट, मिराकास्ट, लोकप्रिय ऐप्स- नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, डिज्नी+ हॉटस्टार, सोनीलिव, जी5, जियोसिनेमा

क्यों खरीदें

...

QLED 10 बिट पैनल और HDR10 से बेहद रिच और कलरफुल पिक्चर

...

48W साउंड और सबवूफर से दमदार ऑडियो क्वालिटी

...

ALLM और VRR सपोर्ट के साथ स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस

क्यों खोजें विकल्प

...

OLED पैनल जितना डीप ब्लैक लेवल नहीं

...

Dolby Vision सपोर्ट की कमी

सबसे पहले कीमत की बात केरं तो इसे 1,64,900 रुपये के बजाय 47% डिस्काउंट के साथ 87,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह4K Ultra HD स्क्रीन के साथ आता है। इसमें 4K एचडीआर प्रोसेसर एक्स1 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें डॉल्बी एटमस और बास रिफ्लेक्स स्पीकर से 20W का क्लियर और रिच साउंड मिलता है। साथ ही गूगल टीवी और क्रोमकास्ट इन-बिल्ड है।

Specifications

रेजोल्यूशन
4K Ultra HD (3840×2160)
कनेक्टिविटी
4 एचडीएमआई पोर्ट, 2 यूएसबी पोर्ट, क्रोमकास्ट बिल्ट-इन
साउंड
20W आउटपुट, 2 चैनल, बास रिफ्लेक्स स्पीकर, डॉल्बी एटमॉस, एम्बिएंट ऑप्टिमाइजेशन, 2 फुल रेंज स्पीकर
स्मार्ट टीवी फीचर्स
गूगल टीवी, वॉचलिस्ट, गूगल अस्सिटें, बिल्ट-इन माइक, गेम मेनू

क्यों खरीदें

...

4K एचडीआर प्रोसेसर एक्स1 और ट्रीयूमिनिलस प्रो से शानदार कलर और क्लैरिटी

...

डॉल्बी एटमस और बास रिफ्लेक्स स्पीकर से साफ और डीप साउंड

...

गूगल टीवी, क्रोमकास्ट और एप्पल एयरप्ले जैसे मल्टीपल स्मार्ट फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

20W साउंड बड़े कमरे के लिए थोड़ा कम

...

QLED या OLED के मुकाबले ब्लैक लेवल थोड़ा हल्का

...

प्राइस थोड़ी प्रीमियम कैटेगरी में

इसकी कीमत 64,990 रुपये है। इसे 35% डिस्काउंट के साथ 41,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K UHD स्मार्ट टीवी शानदार डिस्प्ले और दमदार साउंड के साथ एक परफेक्ट एंटरटेनमेंट पैकेज है। इसका 120Hz रिफ्रेश रेट हर मूवमेंट को स्मूद और क्लियर बनाता है, जो गेमिंग और स्पोर्ट्स देखने के लिए बेहतरीन है। डॉल्बी विजन और HDR10 तकनीक से पिक्चर क्वालिटी बेहद नेचुरल लगेगा।

Specifications

रेजोल्यूशन
4K UHD (3840×2160)
कनेक्टिविटी
3 एचडीएमआई पोर्ट, 2 यूएसबी पोर्ट
साउंड
30W आउटपुट, पावरफुल स्पीकर, डॉल्बी एटमस
स्मार्ट फीचर्स
गूगल टीवी ओएस, इन-बिल्ट वाई-फाई, क्रोमकास्ट, गूगल अस्सिटेंट

क्यों खरीदें

...

120Hz रिफ्रेश रेट से स्मूद और बेहतर गेमिंग/स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस

...

डॉल्बी विजन और HDR10 से शानदार पिक्चर क्वालिटी

...

30W डॉल्बी एटमस साउंड से दमदार ऑडियो

क्यों खोजें विकल्प

...

1 स्टार एनर्जी रेटिंग के चलते बिजली की खपत ज्यादा

...

ब्लैक लेवल OLED जितना डीप नहीं

...

रिमोट कंट्रोल में प्रीसेट हॉटकी की कमी

इसकी कीमत 1,24,990 रुपये है। इसे 63% डिस्काउंट के साथ 45,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K LED स्मार्ट टीवी है, जिसकी पिक्चर क्वालिटी शानदार है। इसमें दमदार साउंड और स्मार्ट फीचर्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसका UHD LED पैनल और AiPQ प्रोसेसर हर सीन को वाइब्रेंट बना देता है। डॉल्बी एटमस और डीटीएस-एक्स साउंड टेक्नोलॉजी आपको थिएटर जैसा एक्सपीरियंस घर पर ही देते हैं।

Specifications

रेजोल्यूशन
4K LED (3840×2160), रिफ्रेश रेट: 60Hz
कनेक्टिविटी
3 एचडीएमआई पोर्ट, 1 यूएसबी पोर्ट, 1 LAN, 1 एंटीना इनपुट, 1 सैटेलाइट इनपुट, 1 AV इन एडॉप्टर
साउंड
24W आउटपुट, डॉल्बी एटमस
स्मार्ट फीचर्स
गूगल टीवी, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर, वाई-फाई 5, गूगल असिस्टेंट, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जी5 आदि, वेब ब्राउज़र, स्क्रीन मिररिंग, मल्टीपल आई केयर

क्यों खरीदें

...

AiPQ प्रोसेसर और HDR10 से शानदार पिक्चर क्वालिटी

...

डॉल्बी एटमस और डीटीएस-एक्स से बेहतरीन साउंड अनुभव

...

गूगल टीवी और वॉयस अस्सिटेंट

...

4 स्टार एनर्जी रेटिंग से कम बिजली खपत

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 1 यूएसबी पोर्ट, सीमित एक्सटर्नल कनेक्टिविटी

...

24W साउंड आउटपुट बड़े कमरों के लिए थोड़ा कम

इसकी कीमत 49% डिस्काउंट के साथ 49,999 रुपये रह जाती है। यह 4K Ultra HD QLED स्मार्ट टीवी है, जो शानदार डिस्प्ले, दमदार साउंड और स्मार्ट फीचर्स के साथ घर को मिनी थिएटर बना देता है। डॉल्बी विजन और HDR10+ सपोर्ट से फोटोज और भी रियल दिखती हैं। गूगल टीवी, क्रोमकास्ट और हैंड्स-फ्री वॉयस कंट्रोल जैसे फीचर्स इसे स्मार्ट बनाते हैं।

Specifications

रेजोल्यूशन
4K Ultra HD (3840×2160)
कनेक्टिविटी
3 एचडीएमआई 2.0 (eARC सपोर्ट), 2 यूएसबी 2.0, ड्यूल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0
साउंड
49W आउटपुट
स्मार्ट फीचर्स
गूगल टीवी, वॉचलिस्ट, गूगल असिस्टेंट, हैंड्स-फ्री वॉइस कंट्रोल, क्रोमकास्ट, मिराकास्ट, डीएलएनए, एयरप्ले, गेम मोड, फिल्ममेकर मोड, ऑटो लो लेटेंसी

क्यों खरीदें

...

QLED डिस्प्ले और डॉल्बी विजन से शानदार पिक्चर क्वालिटी

...

49W डॉल्बी एटसम साउंड से थिएटर जैसा एक्सपीरियंस

...

120Hz VRR और गेम मोड से स्मूद गेमिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

ज्यादा साउंड छोटे कमरों में तेज

...

बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.