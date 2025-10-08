थिएटर को फेल कर रहा 65 इंच का स्मार्ट टीवी, सवा लाख से गिरकर कीमत हुई 46000 रुपये से कम
65 Inch Smart TV: बड़े साइज के टीवी का शौक है, तो अमेजन से आप 65 इंच के स्मार्ट टीवी काफी सस्ते में खरीद सकते हैं। यहां देखें कुछ टॉप ऑप्शन्स।
65 Inch Smart TV: अगर आप अपने घर के लिए एक नया टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन बेस्ट जगह है। यहां आप शानदार वीडियो क्वालिटी और साउंड इफेक्ट के साथ 65 इंच के स्मार्ट टीवी किफायती रेंज में मिल जाएंगे। इनमें स्मार्ट फीचर्स के साथ स्टाइलिश डिजाइन दिया गया होता है, जिससे ये घर के लिविंग रूम में लगा हुआ बढ़िया लगता है। यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।
1. VU 164cm (65 inches) GloQLED Series 4K QLED Smart Google TV 65GLOQLED25
इसकी कीमत 70,000 रुपये है। इसे 39% डिस्काउंट के साथ 42,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K QLED स्मार्ट टीवी उन लोगों के लिए सही रहेगा, शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड चाहते हैं। इसमें 4K क्वांटम डॉट डिस्प्ले और डॉल्बी विजन से हर सीन और भी बढ़िया लगता है। गूगल टीवी फीचर से आप Netflix, YouTube जैसी ऐप्स को आसानी से देख सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4K QLED और डॉल्बी विजन से शानदार पिक्चर क्वालिटी
डॉल्बी एटमस साउंड से थिएटर जैसा एक्सपीरियंस
गूगल टीवी और क्रोमकास्ट से आसान कंटेंट एक्सेस
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट केवल 60Hz, गेमिंग के लिए थोड़ा सीमित
24W साउंड आउटपुट बड़े कमरे में कम
2. Samsung 163 cm (65 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA65UE81AFULXL
इसकी कीमत 31% डिस्काउंट के साथ 58,990 रुपये रह जाती है। यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। यह क्रिस्टल प्रोसेसर 4K और HDR10+ सपोर्ट करता है, जिससे हर सीन क्लियर दिखाई देता है। इसमें 20W की ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड और क्यू-सिम्फनी टेक्नोलॉजी के साथ शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। यह गूगल अस्सिटेंट और एलेक्सा को सपोर्ट करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्रिस्टल प्रोसेस 4K और HDR10+ से क्लियर पिक्चर क्वालिटी
क्यू-सिम्फनी और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड का एक्सपीरियंस
एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और स्मार्टथिंग्स सपोर्ट से स्मार्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
50Hz रिफ्रेश रेट हाई-एंड गेमिंग के लिए पर्याप्त नहीं
20W साउंड आउटपुट बड़े कमरों में थोड़ा कम
3. VW 165 cm (65 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW65GQ1
इसकी कीमत 79,999 रुपये है। इसे 55% डिस्काउंट 35,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 4K Ultra HD QLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 48W साउंड आउटपुट और इनबिल्ट सबवूफर डॉल्बी ऑडियो के साथ थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देता है। गूगल टीवी इंटरफेस और क्रोमकास्ट सपोर्ट से आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो जैसी ऐप्स का एक्सेस दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED 10 बिट पैनल और HDR10 से बेहद रिच और कलरफुल पिक्चर
48W साउंड और सबवूफर से दमदार ऑडियो क्वालिटी
ALLM और VRR सपोर्ट के साथ स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
OLED पैनल जितना डीप ब्लैक लेवल नहीं
Dolby Vision सपोर्ट की कमी
4. Sony BRAVIA 3 Series 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-65S30B (Black)-2 Years Warranty for Limited Period
सबसे पहले कीमत की बात केरं तो इसे 1,64,900 रुपये के बजाय 47% डिस्काउंट के साथ 87,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह4K Ultra HD स्क्रीन के साथ आता है। इसमें 4K एचडीआर प्रोसेसर एक्स1 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें डॉल्बी एटमस और बास रिफ्लेक्स स्पीकर से 20W का क्लियर और रिच साउंड मिलता है। साथ ही गूगल टीवी और क्रोमकास्ट इन-बिल्ड है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K एचडीआर प्रोसेसर एक्स1 और ट्रीयूमिनिलस प्रो से शानदार कलर और क्लैरिटी
डॉल्बी एटमस और बास रिफ्लेक्स स्पीकर से साफ और डीप साउंड
गूगल टीवी, क्रोमकास्ट और एप्पल एयरप्ले जैसे मल्टीपल स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
20W साउंड बड़े कमरे के लिए थोड़ा कम
QLED या OLED के मुकाबले ब्लैक लेवल थोड़ा हल्का
प्राइस थोड़ी प्रीमियम कैटेगरी में
5. Philips 165 cm (65 inches) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65PQT8100/94
इसकी कीमत 64,990 रुपये है। इसे 35% डिस्काउंट के साथ 41,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K UHD स्मार्ट टीवी शानदार डिस्प्ले और दमदार साउंड के साथ एक परफेक्ट एंटरटेनमेंट पैकेज है। इसका 120Hz रिफ्रेश रेट हर मूवमेंट को स्मूद और क्लियर बनाता है, जो गेमिंग और स्पोर्ट्स देखने के लिए बेहतरीन है। डॉल्बी विजन और HDR10 तकनीक से पिक्चर क्वालिटी बेहद नेचुरल लगेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
120Hz रिफ्रेश रेट से स्मूद और बेहतर गेमिंग/स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस
डॉल्बी विजन और HDR10 से शानदार पिक्चर क्वालिटी
30W डॉल्बी एटमस साउंड से दमदार ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
1 स्टार एनर्जी रेटिंग के चलते बिजली की खपत ज्यादा
ब्लैक लेवल OLED जितना डीप नहीं
रिमोट कंट्रोल में प्रीसेट हॉटकी की कमी
6. TCL 164 cm (65 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65V6C (Black)
इसकी कीमत 1,24,990 रुपये है। इसे 63% डिस्काउंट के साथ 45,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K LED स्मार्ट टीवी है, जिसकी पिक्चर क्वालिटी शानदार है। इसमें दमदार साउंड और स्मार्ट फीचर्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसका UHD LED पैनल और AiPQ प्रोसेसर हर सीन को वाइब्रेंट बना देता है। डॉल्बी एटमस और डीटीएस-एक्स साउंड टेक्नोलॉजी आपको थिएटर जैसा एक्सपीरियंस घर पर ही देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
AiPQ प्रोसेसर और HDR10 से शानदार पिक्चर क्वालिटी
डॉल्बी एटमस और डीटीएस-एक्स से बेहतरीन साउंड अनुभव
गूगल टीवी और वॉयस अस्सिटेंट
4 स्टार एनर्जी रेटिंग से कम बिजली खपत
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 यूएसबी पोर्ट, सीमित एक्सटर्नल कनेक्टिविटी
24W साउंड आउटपुट बड़े कमरों के लिए थोड़ा कम
7. TOSHIBA 164 cm (65 inches) M550NP Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65M550NP
इसकी कीमत 49% डिस्काउंट के साथ 49,999 रुपये रह जाती है। यह 4K Ultra HD QLED स्मार्ट टीवी है, जो शानदार डिस्प्ले, दमदार साउंड और स्मार्ट फीचर्स के साथ घर को मिनी थिएटर बना देता है। डॉल्बी विजन और HDR10+ सपोर्ट से फोटोज और भी रियल दिखती हैं। गूगल टीवी, क्रोमकास्ट और हैंड्स-फ्री वॉयस कंट्रोल जैसे फीचर्स इसे स्मार्ट बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED डिस्प्ले और डॉल्बी विजन से शानदार पिक्चर क्वालिटी
49W डॉल्बी एटसम साउंड से थिएटर जैसा एक्सपीरियंस
120Hz VRR और गेम मोड से स्मूद गेमिंग
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा साउंड छोटे कमरों में तेज
बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा
