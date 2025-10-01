65 इंच स्मार्ट टीवी आपके घर को बना देगा थिएटर, डिस्प्ले-साउंड के मामले में किसी से कम नहीं, हजारों का मिल रहा डिस्काउंट

65 inch Smart TV: अगर आप अपने घर के लिए एक नया टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे 65 इंच के टीवी के ऑप्शन्स दे रहे हैं।

Wed, 1 Oct 2025 06:09 PM

65 inch Smart TV: 65 इंच का स्मार्ट टीवी आपके घर को मिनी थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देता है। इसकी बड़ी स्क्रीन पर फिल्में, क्रिकेट मैच और वेब सीरीज देखना बेहद ही मजेदार रहेगा। स्मार्ट फीचर्स की मदद से आप आसानी से इंटरनेट, यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हाई क्वालिटी पिक्चर और दमदार साउंड की सुविधा मिलती है। वाई-फाई और ब्लूटूथ सपोर्ट होने से इसे मोबाइल या अन्य डिवाइस से कनेक्ट करना आसान हो जाता है।

इस टीवी की कीमत 1,69,990 रुपये है। इस पर 62% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 64,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है। यह 65 इंच का स्मार्ट टीवी बड़ा और प्रीमियम एक्सपीरियं देता है। इसमें 4K QD-मिनी एलईडी डिस्प्ले है, जो क्लियर विजुअल उपलब्ध कराता है। 144Hz रिफ्रेश रेट और AiPQ प्रोसेसर से वीडियो और गेमिंग स्मूद चलते हैं। डॉल्बी एटमस के साथ घर थिएटर जैसा बन जाएगा। इसके साथ कई ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट दिया गया है।

Specifications डिस्प्ले 65" 4K QD-Mini LED (3840×2160), HDR10, 144Hz प्रोसेसर क्वाड-कोर AiPQ, 3GB रैम + 32GB स्टोरेज साउंड 40W आउटपुट, डॉल्बी एटमस स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी, एलेक्सा और एयरप्ले 2 सपोर्ट कनेक्टिविटी 4 HDMI, 1 USB, LAN, एंटीना, सैटेलाइट इनपुट, डिजिटल ऑडियो आउट क्यों खरीदें 4K QD-Mini LED और HDR10 से बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी 144Hz रिफ्रेश रेट और गेम मास्टर मोड गेमिंग के लिए बढ़िया डॉल्बी एटमस के साथ थिएटर जैसा साउंड गूगल टीवी और ढेरों ऐप्स का सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 2 स्टार एनर्जी रेटिंग हाई प्राइस रेंज

इस टीवी की कीमत 1,64,900 रुपये है। इस टीवी को 87,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसे हर महीने 7,333 रुपये की ईएमआई के साथ खरीदा जा सकेगा। यह 65 इंच का टीवी है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी देता है। इसमें 4K HDR प्रोसेसर एक्स1 और ट्रीलुमिनस प्रो टेक्नोलॉजी है, जिससे फोटोज बेहतर दिखाई देती हैं। इसमें 20W बास रिफ्लैक्स स्पीकर डॉल्बी एटमस के साथ थिएटर जैसी साउंड क्वालिटी मिलती है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840×2160), 60Hz साउंड 20W आउटपुट, 2ch बेस रिफ्लेक्स स्पीकर, डॉल्बी एटमॉस, एम्बिएंट ऑप्टिमाइजेशन कनेक्टिविटी 4 HDMI (HDMI 2.1 सपोर्ट), 2 USB, क्रोमकास्ट बिल्ट-इन स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी, वॉचलिस्ट, गूगल असिस्टेंट, बिल्ट-इन माइक, एप्पल एयरप्ले, एप्पल होमकिट, एलेक्सा क्यों खरीदें 4K HDR प्रोसेसर X1 Dolby Atmos और Bass Reflex स्पीकर से क्लियर साउंड गूगल टीवी, क्रोमकास्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स HDMI 2.1 और ALLM से गेमिंग सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz साउंड आउटपुट 20W कीमत थोड़ी ज्यादा

इस टीवी की कीमत 79,999 रुपये है। इस टीवी को 56% डिस्काउंट के साथ 34,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 65 इंच का 4K Ultra HD QLED स्मार्ट टीवी बेहतरीन विजुअल्स और दमदार साउंड के साथ आता है। इसमें 10 बिट QLED पैनल और फुल एरे लोकल डिमिंग दी गई है। गूगल टीवी प्लेटफॉर्म, क्रोमकास्ट, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसी ऐप्स का एक्सेस देता है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840×2160), 60Hz साउंड 48W आउटपुट, 2.1 चैनल, Subwoofer, Dolby Audio कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC सपोर्ट), 2 USB, ड्यूल बैंड वाई-फाई ब्लूटूथ 5.1 स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी, क्रोमकास्ट, मीराकास्ट, गूगल अस्सिटेंट ऐप्स नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, हॉटस्टार, सोनीलिव, जी5, जियोसिनेमा, हंगामा, इरोज नाउ क्यों खरीदें QLED 10-बिट पैनल और HDR10 से शानदार पिक्चर क्वालिटी 48W स्पीकर + सबवूफर से दमदार ऑडियो गूगल टीवी और ढेरों ऐप्स का सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प ALLM और VRR से गेमिंग स्मूद 60Hz रिफ्रेश रेट, हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा

इस टीवी की कीमत 80,000 रुपये से कम होकर 44,990 रुपये हो गई है। 7498 रुपये की EMI के साथ इसे खरीदा जा सकेगा। यह 65 इंच का 4K QLED स्मार्ट टीवी शानदार डिस्प्ले और दमदार साउंड के साथ आता है। इसमें 4K QLED पैनल, डॉल्बी विजन और HDR10 सपोर्ट है। 88W साउंडबार, डॉल्बी एटमस और डीप बास से घर पर थिएटर जैसा एक्सपीरियंस भी मिलता है। इसमें Netflix, YouTube जैसे ऐप्स के साथ वॉइस असिस्टेंट भी है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K QLED (3840×2160), 60Hz, 178° व्यूइंग एंगल साउंड 88W साउंडबार, डॉल्बी एटमस, डीप बास, ऑटो वॉल्यूम कंट्रोल कनेक्टिविटी 3 HDMI (HDMI 2.1, eARC/ARC), 2 USB, Wi-Fi (2.4/5GHz), ब्लूटूथ 5.3 स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी ओएस, एआई प्रोसेसर, 16 जीबी रोम/2 जीबी रैम, क्रोमकास्ट, एयरप्ले, वॉइस असिस्टेंट क्यों खरीदें QLED डिस्प्ले + Dolby Vision से शानदार विज़ुअल क्वालिटी 88W साउंडबार और डॉल्बी एटमस से थिएटर जैसा एक्सपीरियंस गूगल टीवी, क्रोमकास्ट, एयरप्ले अलग-अलग पिक्चर मोड्स क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz 400 निट्स ब्राइटनेस बहुत तेज रोशनी वाले कमरे के लिए औसत 16GB स्टोरेज बड़े ऐप्स और डेटा के लिए कम पड़ सकता है

इस टीवी की कीमत वैसे तो 1,01,390 रुपये है। इसे 46% डिस्काउंट के साथ 54,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी है, जो शानदार डिस्प्ले और स्मार्ट फीचर्स से भरा हुआ है। इसमें क्रिस्टल प्रोसेसर 4K और HDR10+ सपोर्ट है, जिससे पिक्चर क्वालिटी और भी दमदार बनती है। 20W स्पीकर क्यू-सिम्फनी और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड के साथ थिएटर जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। गेमिंग के लिए ALLM और VRR सपोर्ट भी मौजूद है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840×2160), 50Hz साउंड 20W स्पीकर, क्यू-सिम्फनी, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड, अडैप्टिव साउंड स्मार्ट फीचर्स बिक्सबी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, स्मार्टथिंग्स हब, IoT सपोर्ट, एयरप्ले, वेब ब्राउजर, मोबाइल और साउंड मिररिंग क्यों खरीदें क्रिस्टल 4के प्रोसेसर और HDR10+ से बेहतरीन विजुअल्स क्यू-सिम्फनी और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड से बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस एलेक्सा, गूगल अस्सिटेंट और बिक्सबी वॉयस सपोर्ट IoT हब और स्मार्टथिंग्स से स्मार्ट होम कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प 20W स्पीकर आउटपुट बड़े कमरे के लिए कम बहुत तेज रोशनी वाले माहौल में ब्राइटनेस और बेहतर हो सकती थी

इस टीवी की कीमत 50,000 रुपये से कम है। इसे 98,999 रुपये के बजाय 49,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है। यह 4K अल्ट्रा एचडी क्यूएलईडी स्मार्ट टीवी है, जो बेहतरीन पिक्चर और दमदार साउंड क्वालिटी के साथ आता है। इसमें डॉल्बी विजन और HDR10+ सपोर्ट है, जो कलर्स को और भी रियल बनाता है। इसमें गूगल टीवी, क्रोमकास्ट, एयरप्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications रेजोल्यूशन 4K अल्ट्रा एचडी (3840×2160), वीआरआर 120 हर्ट्ज साउंड 49W, 2.1 चैनल, डॉल्बी एटमॉस, REGZA पावर ऑडियो प्रो, बास वूफर कनेक्टिविटी 3 एचडीएमआई 2.0 (ईएआरसी), 2 यूएसबी, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0, ऑप्टिकल ऑडियो, आरजे45, आरएफ, एवी, ईयरफोन जैक स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी, क्रोमकास्ट, एयरप्ले, गूगल असिस्टेंट, वॉयस कंट्रोल, REGZA इंजन ZR, फिल्म निर्माता मोड, गेम मोड ऐप्स नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, हॉटस्टार, ज़ी5, सोनीलिव, जियोसिनेमा, इरोज नाउ, हंगामा क्यों खरीदें QLED पैनल + डॉल्बी विजन + HDR10+ 49W स्पीकर + बास वूफर और डॉल्बी एटमस से दमदार ऑडियो गूगल टीवी और ढेरों स्ट्रीमिंग ऐप्स का सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प 400 निट्स ब्राइटनेस बहुत तेज़ रोशनी वाले कमरे के लिए औसत HDMI 2.1 की जगह HDMI 2.0 पोर्ट्स

इस स्मार्ट टीवी की कीमत 74,999 रुपये है। इसे 49% डिस्काउंट के साथ 37,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी घर पर सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। 60Hz रिफ्रेश रेट और HDR सपोर्ट के साथ इसकी पिक्चर क्वालिटी क्लियर और डिटेल्ड है। 60W स्पीकर्स डॉल्बी एटमस के साथ कमाल की साउंड क्वालिटी मिलती है। गेमिंग और एंटरटेनमेंट, दोनों के लिए यह अच्छा विकल्प है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840×2160), 60Hz साउंड 60W आउटपुट, डॉल्बी एटमस कनेक्टिविटी 3 एचडीएमआई (ईएआरसी), 2 यूएसबी, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ, ईथरनेट स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी ओएस, स्क्रीन मिररिंग, हैंड्स-फ्री वॉयस कंट्रोल, गूगल असिस्टेंट ऐप्स नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब आदि क्यों खरीदें 60W स्पीकर्स और डॉल्बी एटमस से दमदार साउंड गूगल टीवी और हैंड्स-फ्री वॉइस कंट्रोल फास्ट कनेक्टिविटी और 16GB स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट केवल 60Hz वॉटर रेस्सिटेंट नहीं एक्सेसरीज पर केवल 6 महीने की वारंटी

