65 इंच स्मार्ट टीवी आपके घर को बना देगा थिएटर, डिस्प्ले-साउंड के मामले में किसी से कम नहीं, हजारों का मिल रहा डिस्काउंट
65 inch Smart TV: अगर आप अपने घर के लिए एक नया टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे 65 इंच के टीवी के ऑप्शन्स दे रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
65 inch Smart TV: 65 इंच का स्मार्ट टीवी आपके घर को मिनी थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देता है। इसकी बड़ी स्क्रीन पर फिल्में, क्रिकेट मैच और वेब सीरीज देखना बेहद ही मजेदार रहेगा। स्मार्ट फीचर्स की मदद से आप आसानी से इंटरनेट, यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हाई क्वालिटी पिक्चर और दमदार साउंड की सुविधा मिलती है। वाई-फाई और ब्लूटूथ सपोर्ट होने से इसे मोबाइल या अन्य डिवाइस से कनेक्ट करना आसान हो जाता है।
1. TCL 164 cm (65 inches) 4K UHD Smart QD-Mini LED Google TV 65Q6C
इस टीवी की कीमत 1,69,990 रुपये है। इस पर 62% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 64,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है। यह 65 इंच का स्मार्ट टीवी बड़ा और प्रीमियम एक्सपीरियं देता है। इसमें 4K QD-मिनी एलईडी डिस्प्ले है, जो क्लियर विजुअल उपलब्ध कराता है। 144Hz रिफ्रेश रेट और AiPQ प्रोसेसर से वीडियो और गेमिंग स्मूद चलते हैं। डॉल्बी एटमस के साथ घर थिएटर जैसा बन जाएगा। इसके साथ कई ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K QD-Mini LED और HDR10 से बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी
144Hz रिफ्रेश रेट और गेम मास्टर मोड गेमिंग के लिए बढ़िया
डॉल्बी एटमस के साथ थिएटर जैसा साउंड
गूगल टीवी और ढेरों ऐप्स का सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 2 स्टार एनर्जी रेटिंग
हाई प्राइस रेंज
2. Sony BRAVIA 3 Series 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-65S30B (Black)-2 Years Warranty for Limited Period
इस टीवी की कीमत 1,64,900 रुपये है। इस टीवी को 87,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसे हर महीने 7,333 रुपये की ईएमआई के साथ खरीदा जा सकेगा। यह 65 इंच का टीवी है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी देता है। इसमें 4K HDR प्रोसेसर एक्स1 और ट्रीलुमिनस प्रो टेक्नोलॉजी है, जिससे फोटोज बेहतर दिखाई देती हैं। इसमें 20W बास रिफ्लैक्स स्पीकर डॉल्बी एटमस के साथ थिएटर जैसी साउंड क्वालिटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K HDR प्रोसेसर X1
Dolby Atmos और Bass Reflex स्पीकर से क्लियर साउंड
गूगल टीवी, क्रोमकास्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स
HDMI 2.1 और ALLM से गेमिंग सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz
साउंड आउटपुट 20W
कीमत थोड़ी ज्यादा
3. VW 165 cm (65 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW65GQ1
इस टीवी की कीमत 79,999 रुपये है। इस टीवी को 56% डिस्काउंट के साथ 34,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 65 इंच का 4K Ultra HD QLED स्मार्ट टीवी बेहतरीन विजुअल्स और दमदार साउंड के साथ आता है। इसमें 10 बिट QLED पैनल और फुल एरे लोकल डिमिंग दी गई है। गूगल टीवी प्लेटफॉर्म, क्रोमकास्ट, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसी ऐप्स का एक्सेस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED 10-बिट पैनल और HDR10 से शानदार पिक्चर क्वालिटी
48W स्पीकर + सबवूफर से दमदार ऑडियो
गूगल टीवी और ढेरों ऐप्स का सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
ALLM और VRR से गेमिंग स्मूद
60Hz रिफ्रेश रेट, हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित
बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा
4. Vu 164cm (65 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 65VIBE-DV
इस टीवी की कीमत 80,000 रुपये से कम होकर 44,990 रुपये हो गई है। 7498 रुपये की EMI के साथ इसे खरीदा जा सकेगा। यह 65 इंच का 4K QLED स्मार्ट टीवी शानदार डिस्प्ले और दमदार साउंड के साथ आता है। इसमें 4K QLED पैनल, डॉल्बी विजन और HDR10 सपोर्ट है। 88W साउंडबार, डॉल्बी एटमस और डीप बास से घर पर थिएटर जैसा एक्सपीरियंस भी मिलता है। इसमें Netflix, YouTube जैसे ऐप्स के साथ वॉइस असिस्टेंट भी है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED डिस्प्ले + Dolby Vision से शानदार विज़ुअल क्वालिटी
88W साउंडबार और डॉल्बी एटमस से थिएटर जैसा एक्सपीरियंस
गूगल टीवी, क्रोमकास्ट, एयरप्ले
अलग-अलग पिक्चर मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz
400 निट्स ब्राइटनेस बहुत तेज रोशनी वाले कमरे के लिए औसत
16GB स्टोरेज बड़े ऐप्स और डेटा के लिए कम पड़ सकता है
5. Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV UA65DUE70BKLXL (Black)
इस टीवी की कीमत वैसे तो 1,01,390 रुपये है। इसे 46% डिस्काउंट के साथ 54,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी है, जो शानदार डिस्प्ले और स्मार्ट फीचर्स से भरा हुआ है। इसमें क्रिस्टल प्रोसेसर 4K और HDR10+ सपोर्ट है, जिससे पिक्चर क्वालिटी और भी दमदार बनती है। 20W स्पीकर क्यू-सिम्फनी और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड के साथ थिएटर जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। गेमिंग के लिए ALLM और VRR सपोर्ट भी मौजूद है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्रिस्टल 4के प्रोसेसर और HDR10+ से बेहतरीन विजुअल्स
क्यू-सिम्फनी और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड से बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस
एलेक्सा, गूगल अस्सिटेंट और बिक्सबी वॉयस सपोर्ट
IoT हब और स्मार्टथिंग्स से स्मार्ट होम कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
20W स्पीकर आउटपुट बड़े कमरे के लिए कम
बहुत तेज रोशनी वाले माहौल में ब्राइटनेस और बेहतर हो सकती थी
6. TOSHIBA 164 cm (65 inches) M550NP Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65M550NP
इस टीवी की कीमत 50,000 रुपये से कम है। इसे 98,999 रुपये के बजाय 49,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है। यह 4K अल्ट्रा एचडी क्यूएलईडी स्मार्ट टीवी है, जो बेहतरीन पिक्चर और दमदार साउंड क्वालिटी के साथ आता है। इसमें डॉल्बी विजन और HDR10+ सपोर्ट है, जो कलर्स को और भी रियल बनाता है। इसमें गूगल टीवी, क्रोमकास्ट, एयरप्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED पैनल + डॉल्बी विजन + HDR10+
49W स्पीकर + बास वूफर और डॉल्बी एटमस से दमदार ऑडियो
गूगल टीवी और ढेरों स्ट्रीमिंग ऐप्स का सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
400 निट्स ब्राइटनेस बहुत तेज़ रोशनी वाले कमरे के लिए औसत
HDMI 2.1 की जगह HDMI 2.0 पोर्ट्स
7. Blaupunkt 164 cm (65 inches) Quantum Dot Series 4K Ultra HD QLED Google TV 65QD7030 (Black)
इस स्मार्ट टीवी की कीमत 74,999 रुपये है। इसे 49% डिस्काउंट के साथ 37,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी घर पर सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। 60Hz रिफ्रेश रेट और HDR सपोर्ट के साथ इसकी पिक्चर क्वालिटी क्लियर और डिटेल्ड है। 60W स्पीकर्स डॉल्बी एटमस के साथ कमाल की साउंड क्वालिटी मिलती है। गेमिंग और एंटरटेनमेंट, दोनों के लिए यह अच्छा विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
60W स्पीकर्स और डॉल्बी एटमस से दमदार साउंड
गूगल टीवी और हैंड्स-फ्री वॉइस कंट्रोल
फास्ट कनेक्टिविटी और 16GB स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट केवल 60Hz
वॉटर रेस्सिटेंट नहीं
एक्सेसरीज पर केवल 6 महीने की वारंटी
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।