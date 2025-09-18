मात्र ₹34,999 में 65 inch Smart TV, अमेजन ने दिया भारी डिस्काउंट, लिस्ट में सैमसंग भी

Amazon Great Indian Festival Sale में 23 सितंबर से सभी ग्राहकों के लिए शुरू हो रही है। सेल में 65 inch Smart TV भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता 65 इंच QLED टीवी 34,999 रुपये का है। लिस्ट में सैमसंग भी है। देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा

Thu, 18 Sep 2025 03:21 PM

Amazon Great Indian Festival Sale में 23 सितंबर से सभी ग्राहकों के लिए शुरू हो रही है। सेल में Smart TV बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। हम आपको 55 इंच और 32 इंच मॉडल्स पर मिल रही डील्स के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको 65 इंच टीवी पर मिल रही डील्स के बारे में बता रहे हैं। अगर आप घर में सिनेमा हॉल जैसा मजा लेने के लिए बड़ा स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो देखें 65 इंच के कौन से टीवी मॉडल्स सस्ते मिल रहे हैं...

Samsung

अमेजन सेल में यह टीवी 63,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी की एमआरपी 99,900 रुपये है। 65 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें 20W साउंड आउटपुट वाले पावरफुल स्पीकर लगे हुए हैं। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयल इनेबल रिमोट मिल जाता है।

Samsung के इन मॉडल्स पर भी भारी छूट

Foxsky

अमेजन सेल में यह टीवी 34,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी की एमआरपी 1,34,900 रुपये है। 65 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें 30W साउंड आउटपुट वाले पावरफुल स्पीकर लगे हुए हैं। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयल इनेबल रिमोट मिल जाता है।

Foxsky के इन मॉडल्स पर भी

Skywall

अमेजन सेल में यह टीवी 36,749 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी की एमआरपी 92,225 रुपये है। 65 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें 30W साउंड आउटपुट वाले पावरफुल स्पीकर लगे हुए हैं। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयल इनेबल रिमोट मिल जाता है।

Skywall के इन मॉडल्स पर भी

Hisense

अमेजन सेल में यह टीवी 56,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी की एमआरपी 99,999 रुपये है। 65 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें 24W साउंड आउटपुट वाले पावरफुल स्पीकर लगे हुए हैं। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयल इनेबल रिमोट मिल जाता है।

Hisense के इन मॉडल्स पर भी

BLACK+DECKER

अमेजन सेल में यह टीवी 43,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी की एमआरपी 1,10,999 रुपये है। 65 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें 36W साउंड आउटपुट वाले पावरफुल स्पीकर लगे हुए हैं। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयल इनेबल रिमोट मिल जाता है।

BLACK+DECKER के इन मॉडल्स पर भी