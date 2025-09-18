मात्र ₹34,999 में 65 inch Smart TV, अमेजन ने दिया भारी डिस्काउंट, लिस्ट में सैमसंग भी
Amazon Great Indian Festival Sale में 23 सितंबर से सभी ग्राहकों के लिए शुरू हो रही है। सेल में 65 inch Smart TV भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता 65 इंच QLED टीवी 34,999 रुपये का है। लिस्ट में सैमसंग भी है। देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा
Amazon Great Indian Festival Sale में 23 सितंबर से सभी ग्राहकों के लिए शुरू हो रही है। सेल में Smart TV बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। हम आपको 55 इंच और 32 इंच मॉडल्स पर मिल रही डील्स के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको 65 इंच टीवी पर मिल रही डील्स के बारे में बता रहे हैं। अगर आप घर में सिनेमा हॉल जैसा मजा लेने के लिए बड़ा स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो देखें 65 इंच के कौन से टीवी मॉडल्स सस्ते मिल रहे हैं...
Samsung
अमेजन सेल में यह टीवी 63,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी की एमआरपी 99,900 रुपये है। 65 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें 20W साउंड आउटपुट वाले पावरफुल स्पीकर लगे हुए हैं। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयल इनेबल रिमोट मिल जाता है।
Foxsky
अमेजन सेल में यह टीवी 34,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी की एमआरपी 1,34,900 रुपये है। 65 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें 30W साउंड आउटपुट वाले पावरफुल स्पीकर लगे हुए हैं। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयल इनेबल रिमोट मिल जाता है।
Skywall
अमेजन सेल में यह टीवी 36,749 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी की एमआरपी 92,225 रुपये है। 65 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें 30W साउंड आउटपुट वाले पावरफुल स्पीकर लगे हुए हैं। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयल इनेबल रिमोट मिल जाता है।
Hisense
अमेजन सेल में यह टीवी 56,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी की एमआरपी 99,999 रुपये है। 65 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें 24W साउंड आउटपुट वाले पावरफुल स्पीकर लगे हुए हैं। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयल इनेबल रिमोट मिल जाता है।
BLACK+DECKER
अमेजन सेल में यह टीवी 43,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी की एमआरपी 1,10,999 रुपये है। 65 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें 36W साउंड आउटपुट वाले पावरफुल स्पीकर लगे हुए हैं। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयल इनेबल रिमोट मिल जाता है।
