मात्र ₹34,999 में 65 inch Smart TV, अमेजन ने दिया भारी डिस्काउंट, लिस्ट में सैमसंग भी 65 inch smart tv at rs 34999 check these amazon great indian festival sale deals, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़65 inch smart tv at rs 34999 check these amazon great indian festival sale deals

मात्र ₹34,999 में 65 inch Smart TV, अमेजन ने दिया भारी डिस्काउंट, लिस्ट में सैमसंग भी

Amazon Great Indian Festival Sale में 23 सितंबर से सभी ग्राहकों के लिए शुरू हो रही है। सेल में 65 inch Smart TV भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता 65 इंच QLED टीवी 34,999 रुपये का है। लिस्ट में सैमसंग भी है। देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 03:21 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Amazon Great Indian Festival Sale में 23 सितंबर से सभी ग्राहकों के लिए शुरू हो रही है। सेल में Smart TV बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। हम आपको 55 इंच और 32 इंच मॉडल्स पर मिल रही डील्स के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको 65 इंच टीवी पर मिल रही डील्स के बारे में बता रहे हैं। अगर आप घर में सिनेमा हॉल जैसा मजा लेने के लिए बड़ा स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो देखें 65 इंच के कौन से टीवी मॉडल्स सस्ते मिल रहे हैं...

मात्र ₹34,999 में 65 inch Smart TV, अमेजन ने दिया भारी डिस्काउंट, लिस्ट में सैमसंग भी

Samsung

Loading Suggestions...

अमेजन सेल में यह टीवी 63,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी की एमआरपी 99,900 रुपये है। 65 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें 20W साउंड आउटपुट वाले पावरफुल स्पीकर लगे हुए हैं। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयल इनेबल रिमोट मिल जाता है।

Samsung के इन मॉडल्स पर भी भारी छूट

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
ये भी पढ़ें:55 इंच स्मार्ट टीवी पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, अमेजन ने लाइव की डील्स, देखें लिस्ट

Foxsky

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

अमेजन सेल में यह टीवी 34,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी की एमआरपी 1,34,900 रुपये है। 65 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें 30W साउंड आउटपुट वाले पावरफुल स्पीकर लगे हुए हैं। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयल इनेबल रिमोट मिल जाता है।

Foxsky के इन मॉडल्स पर भी

Skywall

Loading Suggestions...

अमेजन सेल में यह टीवी 36,749 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी की एमआरपी 92,225 रुपये है। 65 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें 30W साउंड आउटपुट वाले पावरफुल स्पीकर लगे हुए हैं। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयल इनेबल रिमोट मिल जाता है।

Skywall के इन मॉडल्स पर भी

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
ये भी पढ़ें:₹7199 में घर लाएं QLED स्मार्ट TV, अमेजन सेल में सस्ते मिल रहे ये 32 मॉडल

Hisense

Loading Suggestions...

अमेजन सेल में यह टीवी 56,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी की एमआरपी 99,999 रुपये है। 65 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें 24W साउंड आउटपुट वाले पावरफुल स्पीकर लगे हुए हैं। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयल इनेबल रिमोट मिल जाता है।

Hisense के इन मॉडल्स पर भी

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
ये भी पढ़ें:Amazon ने दिया JBL समेत इन ब्रांडेड स्पीकर्स, साउंडबार पर छप्परफाड़ डिस्काउंट

BLACK+DECKER

Loading Suggestions...

अमेजन सेल में यह टीवी 43,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी की एमआरपी 1,10,999 रुपये है। 65 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें 36W साउंड आउटपुट वाले पावरफुल स्पीकर लगे हुए हैं। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयल इनेबल रिमोट मिल जाता है।

BLACK+DECKER के इन मॉडल्स पर भी

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Amazon Great Indian Festival Amazon Sale Amazon अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.