थिएटर जाने की छुट्टी! Amazon की इस धमाकेदार डील में बेहद सस्ते मिल रहे हैं 65 इंच के ब्रांडेड Smart TV

Amazon पर 65-इंच के ब्रांडेड Smart TV की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। जानें कौन-से टॉप मॉडल्स पर मिल रहा है सबसे तगड़ा डिस्काउंट और बैंक ऑफर।

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अगर आप अपने घर के लिविंग रूम को सिनेमा हॉल में बदलने का सपना देख रहे हैं, तो यह सबसे सही समय है। ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon पर इन दिनों बड़े स्क्रीन वाले 65-इंच 4K Smart TV पर जबरदस्त डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

Smart Tv

टॉप ब्रांड्स पर मिल रही बंपर छूट इस खास डील के तहत Samsung, Sony, Xiaomi और Toshiba जैसे दिग्गज ब्रांड्स के 65-इंच QLED, Mini LED और 4K LED टीवी बेहद किफायती कीमतों पर उपलब्ध हैं। Xiaomi और Toshiba के 65-इंच QLED मॉडल करीब ₹56,999 की शुरुआती कीमत में मिल रहे हैं, जो इस साइज के हिसाब से एक बेहतरीन डील है। वहीं, Samsung और Sony के प्रीमियम 4K स्मार्ट टीवी पर भी भारी प्राइस कट देखने को मिल रहा है।

दमदार फीचर्स और सिनेमाई अनुभव इन स्मार्ट टीवी में अल्ट्रा एचडी रेजोल्यूशन के साथ Dolby Vision, HDR10+ और Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है, जो घर बैठे थिएटर जैसी पिक्चर और साउंड क्वालिटी देता है। गेमिंग के शौकीनों के लिए इनमें 120Hz से लेकर 144Hz तक का हाई रिफ्रेश रेट और इन-बिल्ट Google TV या Vision AI जैसे स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा, चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI का फायदा उठाकर आप इन्हें और भी सस्ते में घर ला सकते हैं।

अगर आप अपने घर के बड़े लिविंग रूम को सिनेमा हॉल जैसा बनाना चाहते हैं, तो TCL 65T8DS एक शानदार विकल्प है। यह QD-Mini LED तकनीक के साथ आता है, जो सामान्य LED टीवी की तुलना में कहीं ज़्यादा गहरे काले रंग और चमकदार विजुअल्स देता है। दमदार 35W Onkyo 2.1 चैनल साउंड और Google TV इंटरफ़ेस के साथ, यह टीवी ₹71,990 की कीमत (बैंक ऑफर्स के साथ और भी कम) में प्रीमियम मनोरंजन का अनुभव देता है।

Specifications वारंटी और ऊर्जा रेटिंग 2 साल की ब्रांड वारंटी और 3-स्टार एनर्जी रेटिंग कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, डुअल-बैंड Wi-Fi 5, ब्लूटूथ और 1 LAN (Ethernet) पोर्ट स्मार्ट फीचर्स Google TV OS, हैंड्स-फ्री Google Assistant, Amazon Alexa सपोर्ट, गेमबार (Gamebar) और स्क्रीन मिररिंग प्रोसेसर और मेमोरी 64-बिट क्वाड-कोर प्रोसेसर, 2GB RAM और 16GB इंटरनल स्टोरेज क्यों खरीदें QD-Mini LED डिस्प्ले क्वालिटी दमदार इन-बिल्ट साउंड 120Hz DLG और गेमिंग फीचर्स प्रीमियम डिज़ाइन और वारंटी क्यों खोजें विकल्प सीमित RAM और Wi-Fi 5 कम यूज़र रेटिंग

अगर आप एक भरोसेमंद ब्रांड का बड़ा 4K स्मार्ट टीवी चाहते हैं जो लंबे समय तक नया बना रहे, तो Samsung Crystal UHD 4K Vision AI (2026 मॉडल) एक शानदार विकल्प है। यह टीवी 7 साल के OS अपग्रेड और नए Vision AI Companion के साथ आता है। Amazon पर इसकी कीमत ₹68,990 है, लेकिन ₹10,000 के कूपन डिस्काउंट के बाद आप इसे ₹58,990 की प्रभावी कीमत (बैंक ऑफर्स अलग से) पर घर ला सकते हैं।

Specifications डिस्प्ले 65-इंच (163 cm) 4K Ultra HD (3840 x 2160) LED पैनल पिक्चर और प्रोसेसर Crystal Processor 4K, 4K Upscaling, HDR10+, रिफ्रेश रेट 50 Hz नेटिव रिफ्रेश रेट ऑडियो सिस्टम 30W आउटपुट सिक्योरिटी और वॉयस Samsung Knox Security क्यों खरीदें 7 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट कूपन के बाद शानदार कीमत Vision AI और 150+ फ्री चैनल्स बेहतरीन अपस्केलिंग और साउंड क्यों खोजें विकल्प 50Hz रिफ्रेश रेट केवल 1 USB पोर्ट

Sony के मशहूर 4K Processor X1 और 4K X-Reality PRO इंजन के साथ यह टीवी सामान्य HD कंटेंट को भी बेहद शार्प 4K क्वालिटी में अपस्केल करता है। Amazon पर 41% की भारी छूट के साथ ₹82,990 (बैंक ऑफर्स अलग से) में उपलब्ध यह टीवी Google TV और 2 साल की ब्रांड वारंटी के साथ आता है।

Specifications डिस्प्ले 65-इंच (164 cm) 4K Ultra HD (3840 x 2160) Direct LED पैनल पिक्चर और प्रोसेसर 4K Processor X1, 4K X-Reality PRO रिफ्रेश रेट और मोशन 60 Hz (नेटिव 50/60 Hz पैनल) ऑडियो सिस्टम 20W आउटपुट स्मार्ट फीचर्स Google TV OS, Google Assistant, बिल्ट-इन Google Cast क्यों खरीदें शानदार पिक्चर प्रोसेसिंग भरपूर कनेक्टिविटी और Wi-Fi 6 आसान सेटअप और यूज़र इंटरफ़ेस आसान सेटअप और यूज़र इंटरफ़ेस: मजबूत सुरक्षा और वारंटी क्यों खोजें विकल्प Dolby Vision की कमी औसत 20W स्पीकर्स

यह 2026 का नया मॉडल α7 AI Processor 4K Gen9 और webOS 26 प्लेटफॉर्म के साथ आता है, जो हर फ्रेम की ब्राइटनेस और रंगों को अपने आप बेहतर बनाता है। Amazon पर 39% की भारी छूट के साथ ₹64,983 (बैंक ऑफर्स अलग से) में उपलब्ध यह टीवी घर बैठे सिनेमाई अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Specifications डिस्प्ले 65-इंच (164 cm) 4K Ultra HD (3840 x 2160) Nano Direct LED पैनल पिक्चर और प्रोसेसर α7 AI Processor 4K Gen9, 4K Super Upscaling रिफ्रेश रेट और गेमिंग 60 Hz नेटिव रिफ्रेश रेट ऑडियो सिस्टम 20W आउटपुट स्मार्ट फीचर्स webOS 26, AI Concierge, AI Chatbot क्यों खरीदें ताकतवर α7 AI Processor Gen9 एडवांस्ड webOS 26 और AI फीचर्स Dolby Atmos और AI Sound Pro आकर्षक कीमत और तेज़ इंस्टॉलेशन क्यों खोजें विकल्प बॉक्स में Magic Remote नहीं मिलता सीमित RAM और स्टोरेज

Amazon पर भारी छूट के साथ ₹43,999 की कीमत में मिलने वाला यह 65-इंच टीवी 10-बिट QLED पैनल, 50W के पावरफुल स्पीकर्स और 32GB की बड़ी स्टोरेज के साथ आता है, जो इस प्राइस सेगमेंट में इसे बेहद आकर्षक बनाता है।

Specifications डिस्प्ले 65-इंच (165 cm) 4K Ultra HD पिक्चर और HDR HDR10+, HLGHDR10+, HLG ऑडियो सिस्टम 50W आउटपुट स्मार्ट फीचर्स और स्टोरेज Google TV 5.0, Google Assistant कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स (eARC सपोर्ट के साथ), 2 USB पोर्ट्स, डुअल-बैंड Wi-Fi, क्यों खरीदें शानदार बजट QLED डिस्प्ले 50W के धमाकेदार स्पीकर्स बड़ी स्टोरेज (2GB RAM / 32GB ROM) Google TV 5.0 और स्मार्ट रिमोट क्यों खोजें विकल्प कम ब्रांड वैल्यू 60Hz रिफ्रेश रेट

यदि आप बजट में प्रीमियम QLED पिक्चर क्वालिटी और शानदार साउंड चाहते हैं, तो Vu California GloQLED TV (VuGLOQLEDDV) एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon पर 11% की छूट के बाद ₹53,490 की कीमत में मिलने वाला यह 65-इंच टीवी 500 निट्स ब्राइटनेस, Dolby Vision और 30W के डॉल्बी एटमॉस स्पीकर्स के साथ आता है।

Specifications डिस्प्ले 65-इंच (164 cm) 4K Ultra HD पिक्चर और HDR Dolby Vision, HDR10, HLG रिफ्रेश रेट और गेमिंग 60 Hz नेटिव रिफ्रेश रेट, 120Hz VRR ऑडियो सिस्टम 30W आउटपुट स्मार्ट फीचर्स Google TV OS, ActiVoice वॉयस कंट्रोल रिमोट क्यों खरीदें शानदार Glo QLED ब्राइटनेस गेमिंग और VRR सपोर्ट क्रिकेट और सिनेमा मोड क्यों खोजें विकल्प सीमित स्टोरेज बिजली थोड़ी ज़्यादा

1. क्या इस टीवी में गेमिंग के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट और HDMI 2.1 पोर्ट मिलता है? उत्तर: हाँ, यह टीवी HDMI 2.1 पोर्ट्स और 120Hz VRR (Variable Refresh Rate) को सपोर्ट करता है, जिससे यह PS5 या Xbox जैसे नेक्स्ट-जेन गेमिंग कंसोल को कनेक्ट करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। हालांकि, इसका नेटिव पैनल रिफ्रेश रेट 60Hz है।

2. क्या इसमें अलग से साउंडबार लगाने की ज़रूरत पड़ती है या इन-बिल्ट साउंड काफी है? उत्तर: इस टीवी में 30W के पावरफुल स्पीकर्स दिए गए हैं जो Dolby Atmos और स्पेशल क्रिकेट व सिनेमा साउंड मोड्स को सपोर्ट करते हैं। सामान्य कमरे के लिए इसकी आवाज़ और स्पष्टता काफी अच्छी है, लेकिन अगर आपको सिनेमा हॉल जैसा भारी बेस (Bass) पसंद है, तो आप अलग से साउंडबार जोड़ सकते हैं।

3. इस टीवी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है और क्या इसमें सभी OTT ऐप्स चलेंगे? उत्तर: यह टीवी Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें नेटफ्लिक्स (Netflix), अमेज़न प्राइम वीडियो (Prime Video), यूट्यूब और डिज़नी+ हॉटस्टार (Disney+ Hotstar) जैसे सभी लोकप्रिय OTT ऐप्स पहले से इंस्टॉल आते हैं और आप Google Play Store से और भी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं।

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