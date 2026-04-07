IPL 2026 Special, घर को बनाएं क्रिकेट स्टेडियम, सबसे शानदार पिक्चर क्वालिटी वाले 65 इंच टीवी, यहाँ देखें पूरी लिस्ट
65 इंच की विशाल स्क्रीन वाले इन स्मार्ट टीवी के साथ IPL 2026 का आनंद लें, जो अब विशेष सेल और भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। शानदार 4K पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड वाले इन प्रीमियम मॉडल्स को आप आकर्षक बैंक ऑफर्स और आसान EMI के साथ अपना बना सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
IPL 2026 के इस रोमांचक सीजन के लिए 65 इंच का स्मार्ट टीवी चुनना एक शानदार निवेश है, जो आपके लिविंग रूम को एक मिनी-स्टेडियम में बदल सकता है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए इस साल बाजार में OLED, Mini-LED और QLED तकनीकों का बोलबाला है। यदि आप बजट के साथ समझौता किए बिना बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं, तो Xiaomi X Pro QLED और Hisense E7K Pro जैसे विकल्प 50,000 रुपये से 60,000 रुपये की रेंज में उपलब्ध हैं। ये टीवी 120Hz तक के रिफ्रेश रेट और शानदार ब्राइटनेस प्रदान करते हैं, जिससे मैच के दौरान गेंद की गति बिल्कुल साफ और स्मूथ दिखाई देती है।
वहीं, यदि आप एक प्रीमियम अनुभव की तलाश में हैं, तो Sony Bravia 7 Mini-LED और Samsung Neo QLED अपनी बेजोड़ Motion Handling और विविड कलर्स के लिए जाने जाते हैं। LG C5 OLED उन लोगों के लिए बेस्ट है जो गहरे काले रंग और सिनेमाई अनुभव पसंद करते हैं। इस साल की विशेष डील्स में अमेजन और फ्लिपकार्ट पर चुनिंदा बैंक कार्ड्स (जैसे ICICI और HDFC) के जरिए 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है। इसके साथ ही, नो-कॉस्ट EMI और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर्स के चलते बड़े स्क्रीन वाले टीवी अब पहले से कहीं अधिक किफायती हो गए हैं। अपनी पसंद का टीवी चुनते समय Dolby Atmos साउंड और Wide Viewing Angles पर जरूर ध्यान दें, ताकि पूरा परिवार एक साथ मैच का लुत्फ उठा सके।
1. Toshiba 164 cm (65 Inches) 4K Ultra HD Smart QLED TV | Dolby Atmos, HDR10+ | 24W Powerful Speakers | AI Sports Mode | REGZA Engine ZR | Voice Control | AI 4K Upscaling | VIDAA OS | 65M450RP (Black)
एक प्रीमियम डिस्प्ले अनुभव प्रदान करता है जो Quantum Dot (QLED) तकनीक से लैस है। यह टीवी विशेष रूप से खेल प्रेमियों के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसमें AI Sports Mode और REGZA Engine ZR दिया गया है, जो तेज़ गति वाले मैचों (जैसे क्रिकेट) को बहुत स्पष्ट और जीवंत बनाता है। इसकी 65 इंच की विशाल स्क्रीन और बेज़ल-लेस डिज़ाइन आपके लिविंग रूम को एक निजी थिएटर या स्टेडियम जैसा फील देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार पिक्चर क्वालिटी
AI Sports Mode
बजट में प्रीमियम
बेहतर कनेक्टिविटी
AI 4K Upscaling
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट
एक अलग साउंडबार की ज़रूरत
ऐप्स की संख्या थोड़ी सीमित
2. TCL 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65T8C
एक अत्याधुनिक स्मार्ट टीवी है जो अपनी 120Hz रिफ्रेश रेट और Google TV इंटरफेस के कारण इस बजट में सबसे अलग खड़ा होता है। यह टीवी विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो स्पोर्ट्स और गेमिंग में मोशन क्लैरिटी (बिना धुंधलापन के गति) को प्राथमिकता देते हैं। इसकी Metallic Bezel-Less डिजाइन और बेजोड़ कलर रिप्रोडक्शन आपके मैच देखने के अनुभव को स्टेडियम जैसा बना देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय डिस्काउंट
बेस्ट फॉर स्पोर्ट्स
पावरफुल हार्डवेयर
गेमिंग हब
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 USB पोर्ट
अधिक बिजली बचाने वाला टीवी नहीं
3. Acerpure 165 cms (65 inch) Advance G Series Smart QLED Google OS TV AP65QG96MGS5
एक फीचर-पैक स्मार्ट टीवी है जो मनोरंजन के अनुभव को एक नए स्तर पर ले जाता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और Direct QLED तकनीक दी गई है, जो न केवल स्पोर्ट्स (जैसे IPL) बल्कि हाई-एंड गेमिंग के लिए भी इसे शानदार बनाती है। इस टीवी की सबसे बड़ी ताकत इसका 50 Watts का साउंड आउटपुट है, जो बिना किसी बाहरी स्पीकर के भी पूरे कमरे को स्टेडियम जैसा बना सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बचत का बड़ा मौका
बेहतरीन साउंड
स्मूथ मोशन
Google TV
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
ब्रांड प्रेजेंस
4. Samsung 163 cm (65 inches) D Series Brighter Crystal 4K Vivid Pro Ultra HD Smart LED TV UA65DUE77AKLXL (Black)
टीवी अपनी 'Brighter Crystal 4K' डिस्प्ले के लिए जाना जाता है। इसमें मौजूद Crystal Processor 4K साधारण कंटेंट को भी शानदार 4K क्वालिटी में अपस्केल कर देता है। यदि आप IPL 2026 के लिए एक ऐसा टीवी चाहते हैं जिसका इंटरफ़ेस बहुत ही स्मूथ हो और जो आपके घर के अन्य स्मार्ट डिवाइसेस के साथ आसानी से जुड़ जाए, तो यह सैमसंग मॉडल एक प्रीमियम अहसास देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
रिफ्रेश रेट 50 Hertz
Q-Symphony
SmartThings Hub
भरोसेमंद वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
50Hz का रिफ्रेश रेट
केवल 1 USB पोर्ट
5. Sony 164 cm (65 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-65S25BM2
उन लोगों के लिए एक प्रीमियम विकल्प है जो टीवी देखते समय रंगों की शुद्धता और स्पष्टता से समझौता नहीं करना चाहते। इसमें सोनी का प्रसिद्ध 4K Processor X1 लगा है, जो मैच देखते समय शोर (Noise) को कम करता है और डिटेल्स को उभारता है। यदि आप IPL 2026 के लिए एक ऐसा टीवी चाहते हैं जो सालों साल चले और जिसका सॉफ्टवेयर अनुभव सबसे स्मूथ हो, तो सोनी की यह 'M2' सीरीज एक सुरक्षित और बेहतरीन निवेश है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K X-Reality PRO
कनेक्टिविटी के राजा
स्मूथ सॉफ्टवेयर
क्यों खोजें विकल्प
बेस' की कमी महसूस
कीमत में QLED और 120Hz रिफ्रेश रेट
6. Vu 164cm (65 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 65VIBE-DV
टीवी अपनी श्रेणी में अपनी आवाज़ के लिए मशहूर है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसका 88-Watt का इंटीग्रेटेड साउंडबार है, जो आपको स्टेडियम जैसा शोर और स्पष्ट कमेंट्री प्रदान करता है। 2025 मॉडल के रूप में, यह QLED तकनीक और Google TV के साथ आता है, जो इसे IPL 2026 देखने के लिए एक बेहतरीन ऑल-इन-वन पैकेज बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेजोड़ साउंड क्वालिटी
क्रिकेट मोड
किफायती QLED
स्मार्ट रिमोट
क्यों खोजें विकल्प
एनर्जी रेटिंग
7. coocaa 164 cm (65 inch) Frameless UHD 4k Smart Google TV 65Y74
coocaa 65 इंच Y74 Series Google TV उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में बड़ी स्क्रीन का अनुभव चाहते हैं। 37,000 रुपये से कम की कीमत में यह 65 इंच का 4K UHD डिस्प्ले और Google TV का आधुनिक इंटरफ़ेस प्रदान करता है। इसका Frameless डिज़ाइन इसे एक प्रीमियम लुक देता है, जो आपके लिविंग रूम की शोभा बढ़ाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सबसे किफायती
बेज़ल-लेस डिज़ाइन
दमदार आवाज़
Google TV
क्यों खोजें विकल्प
60Hz का रिफ्रेश रेट बेसिक
सर्विस नेटवर्क थोड़ा सीमित
1. IPL 2026 किस टीवी चैनल और ऐप पर आएगा?
IPL 2026 के प्रसारण अधिकार इस प्रकार हैं,
टीवी चैनल: भारत में Star Sports Network आधिकारिक प्रसारक है। आप इसे Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि) के चैनलों पर देख सकते हैं।
डिजिटल/ऑनलाइन: मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर आप JioHotstar (JioCinema और Disney+ Hotstar के विलय के बाद बना नया ऐप) पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।
2. क्या 4K रेजोल्यूशन 65 इंच के टीवी के लिए अच्छा है?
हाँ, 4K 65 इंच के टीवी के लिए सबसे सटीक और स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है।
चूंकि 65 इंच की स्क्रीन काफी बड़ी होती है, इसलिए Full HD (1080p) पर पिक्सल फटने का डर रहता है।
4K में आपको बहुत ही शार्प और स्पष्ट पिक्चर मिलती है, जिससे आप टीवी के करीब (लगभग 6.5 से 9 फीट) बैठकर भी बारीक डिटेल्स देख सकते हैं।
3. क्या हम IPL को 4K में देख सकते हैं?
हाँ, आप IPL 2026 को 4K (Ultra HD) में देख सकते हैं,
JioHotstar ऐप पर पिछले कुछ समय से IPL को 4K क्वालिटी में स्ट्रीम किया जा रहा है। इसके लिए आपके पास तेज़ इंटरनेट कनेक्शन और 4K टीवी होना चाहिए।
टीवी चैनलों पर, Star Sports 4K (चुनिंदा DTH ऑपरेटर्स पर उपलब्ध) के माध्यम से अल्ट्रा-हाई-डेफिनिशन का आनंद लिया जा सकता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर 'एफिलिएट कंटेंट' सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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