IPL 2026 Special, घर को बनाएं क्रिकेट स्टेडियम, सबसे शानदार पिक्चर क्वालिटी वाले 65 इंच टीवी, यहाँ देखें पूरी लिस्ट

Apr 07, 2026 06:59 pm IST

65 इंच की विशाल स्क्रीन वाले इन स्मार्ट टीवी के साथ IPL 2026 का आनंद लें, जो अब विशेष सेल और भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। शानदार 4K पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड वाले इन प्रीमियम मॉडल्स को आप आकर्षक बैंक ऑफर्स और आसान EMI के साथ अपना बना सकते हैं।

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IPL 2026 के इस रोमांचक सीजन के लिए 65 इंच का स्मार्ट टीवी चुनना एक शानदार निवेश है, जो आपके लिविंग रूम को एक मिनी-स्टेडियम में बदल सकता है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए इस साल बाजार में OLED, Mini-LED और QLED तकनीकों का बोलबाला है। यदि आप बजट के साथ समझौता किए बिना बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं, तो Xiaomi X Pro QLED और Hisense E7K Pro जैसे विकल्प 50,000 रुपये से 60,000 रुपये की रेंज में उपलब्ध हैं। ये टीवी 120Hz तक के रिफ्रेश रेट और शानदार ब्राइटनेस प्रदान करते हैं, जिससे मैच के दौरान गेंद की गति बिल्कुल साफ और स्मूथ दिखाई देती है।

वहीं, यदि आप एक प्रीमियम अनुभव की तलाश में हैं, तो Sony Bravia 7 Mini-LED और Samsung Neo QLED अपनी बेजोड़ Motion Handling और विविड कलर्स के लिए जाने जाते हैं। LG C5 OLED उन लोगों के लिए बेस्ट है जो गहरे काले रंग और सिनेमाई अनुभव पसंद करते हैं। इस साल की विशेष डील्स में अमेजन और फ्लिपकार्ट पर चुनिंदा बैंक कार्ड्स (जैसे ICICI और HDFC) के जरिए 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है। इसके साथ ही, नो-कॉस्ट EMI और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर्स के चलते बड़े स्क्रीन वाले टीवी अब पहले से कहीं अधिक किफायती हो गए हैं। अपनी पसंद का टीवी चुनते समय Dolby Atmos साउंड और Wide Viewing Angles पर जरूर ध्यान दें, ताकि पूरा परिवार एक साथ मैच का लुत्फ उठा सके।

एक प्रीमियम डिस्प्ले अनुभव प्रदान करता है जो Quantum Dot (QLED) तकनीक से लैस है। यह टीवी विशेष रूप से खेल प्रेमियों के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसमें AI Sports Mode और REGZA Engine ZR दिया गया है, जो तेज़ गति वाले मैचों (जैसे क्रिकेट) को बहुत स्पष्ट और जीवंत बनाता है। इसकी 65 इंच की विशाल स्क्रीन और बेज़ल-लेस डिज़ाइन आपके लिविंग रूम को एक निजी थिएटर या स्टेडियम जैसा फील देती है।

Specifications कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC सपोर्ट), 2 USB, Bluetooth 5.0, Wi-Fi स्मार्ट फीचर्स VIDAA OS, Far-Field Voice Control, Airplay, स्क्रीन शेयरिंग ऑडियो 24W पावरफुल स्पीकर्स, Dolby Atmos और Dolby Digital रिफ्रेश रेट 60 Hertz प्रोसेसर REGZA Engine ZR क्यों खरीदें शानदार पिक्चर क्वालिटी AI Sports Mode बजट में प्रीमियम बेहतर कनेक्टिविटी AI 4K Upscaling क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट एक अलग साउंडबार की ज़रूरत ऐप्स की संख्या थोड़ी सीमित

एक अत्याधुनिक स्मार्ट टीवी है जो अपनी 120Hz रिफ्रेश रेट और Google TV इंटरफेस के कारण इस बजट में सबसे अलग खड़ा होता है। यह टीवी विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो स्पोर्ट्स और गेमिंग में मोशन क्लैरिटी (बिना धुंधलापन के गति) को प्राथमिकता देते हैं। इसकी Metallic Bezel-Less डिजाइन और बेजोड़ कलर रिप्रोडक्शन आपके मैच देखने के अनुभव को स्टेडियम जैसा बना देता है।

Specifications गेमिंग Game Master, 144Hz VRR, MEMC 120Hz स्मार्ट OS Google TV ऑडियो 35 Watts आउटपुट, Dolby Atmos सपोर्ट प्रोसेसर AiPQ Processor क्यों खरीदें अविश्वसनीय डिस्काउंट बेस्ट फॉर स्पोर्ट्स पावरफुल हार्डवेयर गेमिंग हब क्यों खोजें विकल्प केवल 1 USB पोर्ट अधिक बिजली बचाने वाला टीवी नहीं

एक फीचर-पैक स्मार्ट टीवी है जो मनोरंजन के अनुभव को एक नए स्तर पर ले जाता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और Direct QLED तकनीक दी गई है, जो न केवल स्पोर्ट्स (जैसे IPL) बल्कि हाई-एंड गेमिंग के लिए भी इसे शानदार बनाती है। इस टीवी की सबसे बड़ी ताकत इसका 50 Watts का साउंड आउटपुट है, जो बिना किसी बाहरी स्पीकर के भी पूरे कमरे को स्टेडियम जैसा बना सकता है।

Specifications गेमिंग Advance Gaming Mode, 120Hz रिफ्रेश रेट कनेक्टिविटी 3 HDMI (2.1 सपोर्ट), 2 USB (2.0), RJ45 Ethernet, Wi-Fi स्मार्ट OS Google TV ऑडियो 50 Watts पावरफुल आउटपुट, Dolby Atmos और Dolby Digital Plus ब्राइटनेस/कलर Wide Color Gamut, HDR-10, Dolby Vision क्यों खरीदें बचत का बड़ा मौका बेहतरीन साउंड स्मूथ मोशन Google TV क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग ब्रांड प्रेजेंस

टीवी अपनी 'Brighter Crystal 4K' डिस्प्ले के लिए जाना जाता है। इसमें मौजूद Crystal Processor 4K साधारण कंटेंट को भी शानदार 4K क्वालिटी में अपस्केल कर देता है। यदि आप IPL 2026 के लिए एक ऐसा टीवी चाहते हैं जिसका इंटरफ़ेस बहुत ही स्मूथ हो और जो आपके घर के अन्य स्मार्ट डिवाइसेस के साथ आसानी से जुड़ जाए, तो यह सैमसंग मॉडल एक प्रीमियम अहसास देता है।

Specifications कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 1 USB-A, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet स्मार्ट फीचर्स Bixby, SmartThings Hub, Apple AirPlay, Web Browser ऑडियो 20W आउटपुट, Q-Symphony सपोर्ट ब्राइटनेस/कलर Vivid Pro तकनीक, HDR, Mega Contrast, UHD Dimming रिफ्रेश रेट 50 Hertz क्यों खरीदें रिफ्रेश रेट 50 Hertz Q-Symphony SmartThings Hub भरोसेमंद वारंटी क्यों खोजें विकल्प 50Hz का रिफ्रेश रेट केवल 1 USB पोर्ट

उन लोगों के लिए एक प्रीमियम विकल्प है जो टीवी देखते समय रंगों की शुद्धता और स्पष्टता से समझौता नहीं करना चाहते। इसमें सोनी का प्रसिद्ध 4K Processor X1 लगा है, जो मैच देखते समय शोर (Noise) को कम करता है और डिटेल्स को उभारता है। यदि आप IPL 2026 के लिए एक ऐसा टीवी चाहते हैं जो सालों साल चले और जिसका सॉफ्टवेयर अनुभव सबसे स्मूथ हो, तो सोनी की यह 'M2' सीरीज एक सुरक्षित और बेहतरीन निवेश है।

Specifications स्मार्ट फीचर्स Google TV, Apple AirPlay 2, Homekit, Alexa, Game Menu कनेक्टिविटी 4 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, Dual Band Wi-Fi ऑडियो 20W आउटपुट, Dolby Atmos, DTS:X, Open Baffle Speaker प्रोसेसर 4K Processor X1 और 4K X-Reality PRO क्यों खरीदें 4K X-Reality PRO कनेक्टिविटी के राजा स्मूथ सॉफ्टवेयर क्यों खोजें विकल्प बेस' की कमी महसूस कीमत में QLED और 120Hz रिफ्रेश रेट

टीवी अपनी श्रेणी में अपनी आवाज़ के लिए मशहूर है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसका 88-Watt का इंटीग्रेटेड साउंडबार है, जो आपको स्टेडियम जैसा शोर और स्पष्ट कमेंट्री प्रदान करता है। 2025 मॉडल के रूप में, यह QLED तकनीक और Google TV के साथ आता है, जो इसे IPL 2026 देखने के लिए एक बेहतरीन ऑल-इन-वन पैकेज बनाता है।

Specifications डिस्प्ले 4K QLED पैनल रिफ्रेश रेट 120Hz परफॉरमेंस 3GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ स्मूथ मल्टीटास्किंग साउंड 35 Watts का आउटपुट और Dolby Atmos का सपोर्ट स्मार्ट फीचर्स लेटेस्ट Google TV इंटरफेस और 'Game Master' मोड क्यों खरीदें बेजोड़ साउंड क्वालिटी क्रिकेट मोड किफायती QLED स्मार्ट रिमोट क्यों खोजें विकल्प एनर्जी रेटिंग

coocaa 65 इंच Y74 Series Google TV उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में बड़ी स्क्रीन का अनुभव चाहते हैं। 37,000 रुपये से कम की कीमत में यह 65 इंच का 4K UHD डिस्प्ले और Google TV का आधुनिक इंटरफ़ेस प्रदान करता है। इसका Frameless डिज़ाइन इसे एक प्रीमियम लुक देता है, जो आपके लिविंग रूम की शोभा बढ़ाता है।

Specifications स्पेशल फीचर्स Google Voice Assistant, Chromecast इन-बिल्ट और डिस्प्ले मिररिंग कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स और Dual Band Wi-Fi स्मार्ट OS Google TV साउंड 30 Watts का पावरफुल आउटपुट Dolby Digital के साथ रिफ्रेश रेट 60 Hz क्यों खरीदें सबसे किफायती बेज़ल-लेस डिज़ाइन दमदार आवाज़ Google TV क्यों खोजें विकल्प 60Hz का रिफ्रेश रेट बेसिक सर्विस नेटवर्क थोड़ा सीमित

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1. IPL 2026 किस टीवी चैनल और ऐप पर आएगा? IPL 2026 के प्रसारण अधिकार इस प्रकार हैं,

टीवी चैनल: भारत में Star Sports Network आधिकारिक प्रसारक है। आप इसे Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि) के चैनलों पर देख सकते हैं।

डिजिटल/ऑनलाइन: मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर आप JioHotstar (JioCinema और Disney+ Hotstar के विलय के बाद बना नया ऐप) पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

2. क्या 4K रेजोल्यूशन 65 इंच के टीवी के लिए अच्छा है? हाँ, 4K 65 इंच के टीवी के लिए सबसे सटीक और स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है।

चूंकि 65 इंच की स्क्रीन काफी बड़ी होती है, इसलिए Full HD (1080p) पर पिक्सल फटने का डर रहता है।

4K में आपको बहुत ही शार्प और स्पष्ट पिक्चर मिलती है, जिससे आप टीवी के करीब (लगभग 6.5 से 9 फीट) बैठकर भी बारीक डिटेल्स देख सकते हैं।

3. क्या हम IPL को 4K में देख सकते हैं? हाँ, आप IPL 2026 को 4K (Ultra HD) में देख सकते हैं,

JioHotstar ऐप पर पिछले कुछ समय से IPL को 4K क्वालिटी में स्ट्रीम किया जा रहा है। इसके लिए आपके पास तेज़ इंटरनेट कनेक्शन और 4K टीवी होना चाहिए।

टीवी चैनलों पर, Star Sports 4K (चुनिंदा DTH ऑपरेटर्स पर उपलब्ध) के माध्यम से अल्ट्रा-हाई-डेफिनिशन का आनंद लिया जा सकता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।