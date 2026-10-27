बड़ा पर्दा, छोटी कीमत! 65 इंच 4K Smart TV पर भारी छूट, इतनी कम कीमत देखकर रह जाएंगे हैरान!

Amazon पर 65 इंच 4K स्मार्ट टीवी पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे प्रीमियम टीवी बेहद किफायती कीमत में उपलब्ध हैं। अगर आप कम बजट में घर पर ही थिएटर जैसा बड़ा पर्दा और शानदार पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं, तो यह डील आपके लिए बेहतरीन मौका है।

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ऑफर और भारी छूट ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर 65 inch 4K Smart TV की खरीदारी पर शानदार छूट और ऑफर्स दिए जा रहे हैं। VW Visio World पर 72% तक की एमआरपी छूट के साथ-साथ चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI के विकल्प भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, पुराने टीवी के बदले एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाकर ग्राहक अपनी बचत को और बढ़ा सकते हैं।

65 inch 4k smart tv

शानदार डिस्प्ले और ऑडियो फीचर्स यह 65 इंच की बड़ी स्क्रीन वाले टीवी 4K Ultra HD रेजोल्यूशन के साथ आते हैं, जो आपको घर बैठे ही प्रीमियम थिएटर जैसा अहसास कराते हैं। इनमें Mini-LED, QLED और OLED डिस्प्ले तकनीक का विकल्प मिलता है, जो वाइब्रेंट कलर्स और डीप कंट्रास्ट प्रदान करते हैं। बेहतर ऑडियो के लिए इनमें Dolby Atmos और 30W से 50W तक का पावरफुल साउंड आउटपुट दिया गया है।

स्मार्ट कनेक्टिविटी और टॉप विकल्प ये टीवी Google TV, Tizen OS और Fire TV जैसे आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं, जिससे Netflix, Prime Video, YouTube और Hotstar जैसे OTT ऐप्स का निर्बाध आनंद लिया जा सकता है। Amazon पर Sony, Samsung, TCL और VW जैसे प्रमुख ब्रांड्स के स्मार्ट टीवी शानदार डिस्काउंट दरों पर लिस्टेड हैं।

VW Visio World 65 inch Pro Series 4K QLED Smart TV (VW65GQ2) उन यूज़र्स के लिए एक बेहतरीन बजट-फ्रेंडली विकल्प है जो कम कीमत में बड़ी स्क्रीन का अनुभव चाहते हैं। यह 65-इंच टीवी QLED डिस्प्ले तकनीक, Dolby Audio के साथ 50W का पावरफुल साउंड और लेटेस्ट Google TV OS के साथ आता है। Amazon पर भारी डिस्काउंट के साथ मिलने वाला यह टीवी होम एंटरटेनमेंट और ओटीटी स्ट्रीमिंग के लिए एक किफायती विकल्प है।

Specifications साउंड आउटपुट 50W स्पेक्टकुलर साउंड, Dolby Audio सपोर्ट डिस्प्ले फीचर्स Full Array Local Dimming, HDR10+, HLG, 93% DCI-P3, 1 बिलियन कलर्स रिफ्रेश रेट 60 Hz डिस्प्ले टेक्नोलॉजी 4K Ultra HD QLED (3840 x 2160) ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV 5.0 कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC सपोर्ट), 2 USB, Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth 5.1 क्यों खरीदें किफायती QLED पैनल ज्यादा स्टोरेज दमदार ऑडियो आधुनिक गूगल टीवी यूआई क्यों खोजें विकल्प 120Hz/144Hz का सपोर्ट नहीं आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क थोड़ा सीमित

TCL 65 inch QD-Mini LED Smart TV (65T8DS) मिड-रेंज सेगमेंट में एक बेहतरीन QD-Mini LED स्मार्ट टीवी है। यह 4K UHD रेजोल्यूशन, AiPQ Pro प्रोसेसर और 35W Onkyo 2.1 चैनल स्पीकर्स के साथ आता है। यदि आप ₹70,000 की रेंज में बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, डीप ब्लैक्स, ब्राइट डिस्प्ले और थिएटर जैसा ऑडियो अनुभव चाहते हैं, तो Amazon पर मिल रहा यह टीवी एक मजबूत विकल्प है।

Specifications डिजाइन व वारंटी Metallic Bezel-Less Design, 2 साल की ब्रांड वारंटी ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV OS रिफ्रेश रेट 60Hz Native साउंड आउटपुट 35W Onkyo 2.1ch, Dolby Atmos, DTS Virtual:X क्यों खरीदें QD-Mini LED टेक्नोलॉजी Onkyo 2.1ch ऑडियो 2 साल की वारंटी Dolby Vision और Atmos क्यों खोजें विकल्प 120Hz/144Hz का पैनल नहीं इंटरनल स्टोरेज थोड़ी सीमित

Samsung 65 inch Crystal UHD 4K Vision AI Smart TV (UA65UE85AHULXL) सैमसंग का 2026 एडिशन का एक प्रीमियम और भरोसेमंद स्मार्ट टीवी है। यह Crystal Processor 4K, Vision AI फीचर्स और 7 साल के ऑपरेटिंग सिस्टम (Tizen OS) अपडेट्स के वादे के साथ आता है। Amazon पर ₹58,990 की डिस्काउंटेड कीमत में मिल रहा यह मॉडल उन यूज़र्स के लिए परफेक्ट है जो एक मशहूर और ब्रांडेड 65-इंच 4K टीवी ढूंढ रहे हैं।

Specifications वारंटी 1 साल कम्प्लीट + 1 साल अतिरिक्त पैनल वारंटी कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC सपोर्ट), 1 USB-A, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Ethernet स्मार्ट फीचर्स Vision AI Companion, 150+ Free Channels (Samsung TV Plus), Knox Security स्मार्ट ओएस व अपडेट Tizen OS साउंड आउटपुट 30W Sound Output, Object Tracking Sound (OTS) Lite, Q-Symphony रिफ्रेश रेट 50 Hz (ALLM और VRR सपोर्ट के साथ) प्रोसेसर व पिक्चर Crystal Processor 4K, HDR10+, PurColor, 4K Upscaling, Motion Xcelerator डिस्प्ले टेक्नोलॉजी 4K Ultra HD Crystal LED (3840 x 2160) क्यों खरीदें 7 साल के OS अपडेट्स सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी Q-Symphony ऑडियो सैमसंग ब्रांड की विश्वसनीयता क्यों खोजें विकल्प नेटिव 120Hz पैनल नहीं केवल 1 USB-A पोर्ट

iFFALCON 164 cm (65 Inches) 4K UHD Smart LED Google TV (65U65) उन यूज़र्स के लिए एक किफायती विकल्प है जो बजट में बड़ी स्क्रीन और स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं। Amazon पर ₹39,999 की आकर्षक डिस्काउंटेड कीमत पर मिल रहा यह टीवी 4K Ultra HD रेजोल्यूशन, Dolby Vision और Dolby Atmos सपोर्ट, Game Master मोड और लेटेस्ट Google TV OS के साथ आता है।

Specifications वारंटी 1 साल की निर्माता वारंटी स्मार्ट फीचर्स Google Assistant, Built-in Chromecast, Web Browser, Alexa Compatibility ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV OS साउंड आउटपुट 24W Output, Dolby Atmos, DTS:X क्यों खरीदें बेहद किफायती कीमत गूगल टीवी का आसान यूआई Dolby Vision और Atmos गेम मास्टर और DLG क्यों खोजें विकल्प केवल 1 USB पोर्ट असली 120Hz हार्डवेयर पैनल नहीं

PHILIPS 65MLED610/94 एक उच्च-गुणवत्ता वाला QD-Mini LED Smart TV है जो प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी और आधुनिक फीचर्स का शानदार संतुलन पेश करता है। Amazon पर ₹57,999 की कीमत पर मिल रहा यह टीवी Mini-LED लोकल डिमिंग तकनीक, Philips Halo Control Technology, 120Hz Motion Clarity (HSR) और 36W Dolby Atmos साउंड के साथ आता है। यदि आप QLED से बेहतर ब्राइटनेस और OLED जैसी डीप कंट्रास्ट का अनुभव चाहते हैं, तो यह मॉडल आपकी पसंद बन सकता है।

Specifications वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV OS साउंड आउटपुट 36 Watts Output, Dolby Atmos, Dolby Audio रिफ्रेश रेट 120 Hz Motion Clarity HSR प्रोसेसर व स्टोरेज Quad Core Processor, 2 GB RAM + 32 GB Internal Storage क्यों खरीदें प्रीमियम QD-Mini LED टेक्नोलॉजी बड़ा 32GB इंटरनल स्टोरेज हैन्ड्स-फ्री वॉइस कंट्रोल 36W दमदार साउंड 120Hz HSR और HDMI 2.1 क्यों खोजें विकल्प बिजली की खपत थोड़ी अधिक सर्विस नेटवर्क Samsung या Sony जितना व्यापक नहीं

Sony BRAVIA 3 Series 65-inch 4K Smart Google TV (K-65S30B) सोनी का एक प्रीमियम 4K AI Smart LED TV है जो इंडस्ट्री-लीडिंग विजुअल प्रोसेसिंग और नेचुरल कलर्स के लिए जाना जाता है। Amazon पर ₹89,990 की डिस्काउंटेड कीमत पर उपलब्ध यह मॉडल 4K HDR Processor X1, TRILUMINOS PRO रंग तकनीक, Dolby Vision और 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ आता है। यदि आप ब्रांड वैल्यू, असली और नेचुरल पिक्चर क्वालिटी और लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट की तलाश में हैं, तो यह आपकी पहली पसंद हो सकता है।

Specifications वारंटी 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांड वारंटी इकोसिस्टम सपोर्ट Apple AirPlay, Apple HomeKit, Alexa, Google Assistant ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV OS रिफ्रेश रेट 60 Hz क्यों खरीदें बेहतरीन कलर व इमेज प्रोसेसिंग 4K X-Reality PRO अपस्केलिंग 4 HDMI पोर्ट्स एप्पल इकोसिस्टम इंटीग्रेशन क्यों खोजें विकल्प काफी प्रीमियम कीमत अलग से प्रीमियम साउंडबार का इस्तेमाल

LG 65-inch NU87 AI Series Nano 4K Smart webOS TV (65NU870BPLA) एलजी का 2026 मॉडल का एक प्रीमियम 4K स्मार्ट टीवी है। Amazon पर ₹64,999 की लिमिटेड टाइम डील में उपलब्ध यह मॉडल NanoCell डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, α7 AI Processor 4K Gen9, और webOS 26 के साथ आता है। इसमें MS Copilot powered AI Search, AI Chatbot, Dolby Atmos, और LG Shield सुरक्षा प्रणाली जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं, जो इसे एक इंटेलिजेंट और भरोसेमंद स्मार्ट टीवी बनाते हैं।

Specifications एनर्जी रेटिंग 3 Star कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC, ALLM), 1 USB 2.0, Dual-Band Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Ethernet मेमोरी व स्टोरेज 1.5 GB RAM + 8 GB ROM ऑपरेटिंग सिस्टम webOS 26 (LG ThinQ & AI Agent सपोर्ट) साउंड आउटपुट 20W Output (Virtual 9.1.2 AI Sound Pro, Dolby Atmos, WOW Orchestra) क्यों खरीदें प्रीमियम नैनोसेल कलर्स अडवांस AI प्रोसेसर स्मार्ट webOS 26 और Copilot AI LG Shield सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प सीमित 8GB स्टोरेज केवल 1 USB पोर्ट

प्रश्न 1: अमेजन पर सबसे सस्ता 65 इंच 4K स्मार्ट टीवी कौन सा उपलब्ध है? उत्तर: अमेजन पर iFFALCON (65U65) और VW Visio World (VW65GQ2) जैसे ब्रांड्स के 65 इंच 4K स्मार्ट टीवी सबसे किफायती विकल्पों में से हैं। डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के बाद इनकी शुरुआती कीमत लगभग ₹39,999 से ₹41,999 के आसपास मिल जाती है।

प्रश्न 2: क्या 65 इंच 4K स्मार्ट टीवी के साथ साउंडबार लेना जरूरी है? उत्तर: यह टीवी के इन-बिल्ट स्पीकर्स पर निर्भर करता है। TCL T8DS (35W Onkyo स्पीकर्स) और VW (50W ऑडियो) जैसे मॉडल्स में इन-बिल्ट साउंड काफी तेज और स्पष्ट होता है। हालांकि, यदि आप सोनी या सैमसंग जैसे मॉडल्स (20W-30W) लेते हैं और होम-थिएटर जैसा साउंड चाहते हैं, तो एक अलग साउंडबार जोड़ना बेहतर रहेगा।

प्रश्न 3: 65 इंच स्मार्ट टीवी खरीदने के लिए कमरे में कितनी दूरी होनी चाहिए? उत्तर: 65 इंच के 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी को बिना आंखों पर दबाव डाले आराम से देखने के लिए आपकी बैठने की जगह और टीवी स्क्रीन के बीच कम से कम 8 से 9 फीट (लगभग 2.5 से 2.7 मीटर) की दूरी होनी चाहिए।

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