बड़ा पर्दा, छोटी कीमत! 65 इंच 4K Smart TV पर भारी छूट, इतनी कम कीमत देखकर रह जाएंगे हैरान!
Amazon पर 65 इंच 4K स्मार्ट टीवी पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे प्रीमियम टीवी बेहद किफायती कीमत में उपलब्ध हैं। अगर आप कम बजट में घर पर ही थिएटर जैसा बड़ा पर्दा और शानदार पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं, तो यह डील आपके लिए बेहतरीन मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ऑफर और भारी छूट
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर 65 inch 4K Smart TV की खरीदारी पर शानदार छूट और ऑफर्स दिए जा रहे हैं। VW Visio World पर 72% तक की एमआरपी छूट के साथ-साथ चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI के विकल्प भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, पुराने टीवी के बदले एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाकर ग्राहक अपनी बचत को और बढ़ा सकते हैं।
शानदार डिस्प्ले और ऑडियो फीचर्स
यह 65 इंच की बड़ी स्क्रीन वाले टीवी 4K Ultra HD रेजोल्यूशन के साथ आते हैं, जो आपको घर बैठे ही प्रीमियम थिएटर जैसा अहसास कराते हैं। इनमें Mini-LED, QLED और OLED डिस्प्ले तकनीक का विकल्प मिलता है, जो वाइब्रेंट कलर्स और डीप कंट्रास्ट प्रदान करते हैं। बेहतर ऑडियो के लिए इनमें Dolby Atmos और 30W से 50W तक का पावरफुल साउंड आउटपुट दिया गया है।
स्मार्ट कनेक्टिविटी और टॉप विकल्प
ये टीवी Google TV, Tizen OS और Fire TV जैसे आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं, जिससे Netflix, Prime Video, YouTube और Hotstar जैसे OTT ऐप्स का निर्बाध आनंद लिया जा सकता है। Amazon पर Sony, Samsung, TCL और VW जैसे प्रमुख ब्रांड्स के स्मार्ट टीवी शानदार डिस्काउंट दरों पर लिस्टेड हैं।
1. VW Visio World 165 cm (65 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW65GQ2
VW Visio World 65 inch Pro Series 4K QLED Smart TV (VW65GQ2) उन यूज़र्स के लिए एक बेहतरीन बजट-फ्रेंडली विकल्प है जो कम कीमत में बड़ी स्क्रीन का अनुभव चाहते हैं। यह 65-इंच टीवी QLED डिस्प्ले तकनीक, Dolby Audio के साथ 50W का पावरफुल साउंड और लेटेस्ट Google TV OS के साथ आता है। Amazon पर भारी डिस्काउंट के साथ मिलने वाला यह टीवी होम एंटरटेनमेंट और ओटीटी स्ट्रीमिंग के लिए एक किफायती विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती QLED पैनल
ज्यादा स्टोरेज
दमदार ऑडियो
आधुनिक गूगल टीवी यूआई
क्यों खोजें विकल्प
120Hz/144Hz का सपोर्ट नहीं
आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क थोड़ा सीमित
2. TCL 164 cm (65 Inches) 4K UHD Smart Mini LED Google TV | QD-Mini LED Technology | 120Hz DLG | 35W Onkyo 2.1ch | 65T8DS
TCL 65 inch QD-Mini LED Smart TV (65T8DS) मिड-रेंज सेगमेंट में एक बेहतरीन QD-Mini LED स्मार्ट टीवी है। यह 4K UHD रेजोल्यूशन, AiPQ Pro प्रोसेसर और 35W Onkyo 2.1 चैनल स्पीकर्स के साथ आता है। यदि आप ₹70,000 की रेंज में बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, डीप ब्लैक्स, ब्राइट डिस्प्ले और थिएटर जैसा ऑडियो अनुभव चाहते हैं, तो Amazon पर मिल रहा यह टीवी एक मजबूत विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
QD-Mini LED टेक्नोलॉजी
Onkyo 2.1ch ऑडियो
2 साल की वारंटी
Dolby Vision और Atmos
क्यों खोजें विकल्प
120Hz/144Hz का पैनल नहीं
इंटरनल स्टोरेज थोड़ी सीमित
3. Samsung 65 inch (163cm) Crystal UHD 4K Vision AI 2026 Smart TV | 30W Speakers | 4K Upscaling | HDR10+ | 150+ Channels | 7 Years OS Upgrade | UA65UE85AHULXL
Samsung 65 inch Crystal UHD 4K Vision AI Smart TV (UA65UE85AHULXL) सैमसंग का 2026 एडिशन का एक प्रीमियम और भरोसेमंद स्मार्ट टीवी है। यह Crystal Processor 4K, Vision AI फीचर्स और 7 साल के ऑपरेटिंग सिस्टम (Tizen OS) अपडेट्स के वादे के साथ आता है। Amazon पर ₹58,990 की डिस्काउंटेड कीमत में मिल रहा यह मॉडल उन यूज़र्स के लिए परफेक्ट है जो एक मशहूर और ब्रांडेड 65-इंच 4K टीवी ढूंढ रहे हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
7 साल के OS अपडेट्स
सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी
Q-Symphony ऑडियो
सैमसंग ब्रांड की विश्वसनीयता
क्यों खोजें विकल्प
नेटिव 120Hz पैनल नहीं
केवल 1 USB-A पोर्ट
4. iFFALCON 164 cm (65 Inches) 4K UHD Smart LED Google TV | 120Hz VRR | Dolby Vision & Atmos | Game Master | 65U65
iFFALCON 164 cm (65 Inches) 4K UHD Smart LED Google TV (65U65) उन यूज़र्स के लिए एक किफायती विकल्प है जो बजट में बड़ी स्क्रीन और स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं। Amazon पर ₹39,999 की आकर्षक डिस्काउंटेड कीमत पर मिल रहा यह टीवी 4K Ultra HD रेजोल्यूशन, Dolby Vision और Dolby Atmos सपोर्ट, Game Master मोड और लेटेस्ट Google TV OS के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती कीमत
गूगल टीवी का आसान यूआई
Dolby Vision और Atmos
गेम मास्टर और DLG
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 USB पोर्ट
असली 120Hz हार्डवेयर पैनल नहीं
5. PHILIPS 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD QLED Smart QD-Mini LED Google TV 65MLED610/94
PHILIPS 65MLED610/94 एक उच्च-गुणवत्ता वाला QD-Mini LED Smart TV है जो प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी और आधुनिक फीचर्स का शानदार संतुलन पेश करता है। Amazon पर ₹57,999 की कीमत पर मिल रहा यह टीवी Mini-LED लोकल डिमिंग तकनीक, Philips Halo Control Technology, 120Hz Motion Clarity (HSR) और 36W Dolby Atmos साउंड के साथ आता है। यदि आप QLED से बेहतर ब्राइटनेस और OLED जैसी डीप कंट्रास्ट का अनुभव चाहते हैं, तो यह मॉडल आपकी पसंद बन सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम QD-Mini LED टेक्नोलॉजी
बड़ा 32GB इंटरनल स्टोरेज
हैन्ड्स-फ्री वॉइस कंट्रोल
36W दमदार साउंड
120Hz HSR और HDMI 2.1
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत थोड़ी अधिक
सर्विस नेटवर्क Samsung या Sony जितना व्यापक नहीं
6. Sony BRAVIA 3 Series 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-65S30B (Black)
Sony BRAVIA 3 Series 65-inch 4K Smart Google TV (K-65S30B) सोनी का एक प्रीमियम 4K AI Smart LED TV है जो इंडस्ट्री-लीडिंग विजुअल प्रोसेसिंग और नेचुरल कलर्स के लिए जाना जाता है। Amazon पर ₹89,990 की डिस्काउंटेड कीमत पर उपलब्ध यह मॉडल 4K HDR Processor X1, TRILUMINOS PRO रंग तकनीक, Dolby Vision और 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ आता है। यदि आप ब्रांड वैल्यू, असली और नेचुरल पिक्चर क्वालिटी और लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट की तलाश में हैं, तो यह आपकी पहली पसंद हो सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन कलर व इमेज प्रोसेसिंग
4K X-Reality PRO अपस्केलिंग
4 HDMI पोर्ट्स
एप्पल इकोसिस्टम इंटीग्रेशन
क्यों खोजें विकल्प
काफी प्रीमियम कीमत
अलग से प्रीमियम साउंडबार का इस्तेमाल
7. LG 164 cms (65 inches) NU87 AI Series Nano 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 65NU870BPLA 2026
LG 65-inch NU87 AI Series Nano 4K Smart webOS TV (65NU870BPLA) एलजी का 2026 मॉडल का एक प्रीमियम 4K स्मार्ट टीवी है। Amazon पर ₹64,999 की लिमिटेड टाइम डील में उपलब्ध यह मॉडल NanoCell डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, α7 AI Processor 4K Gen9, और webOS 26 के साथ आता है। इसमें MS Copilot powered AI Search, AI Chatbot, Dolby Atmos, और LG Shield सुरक्षा प्रणाली जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं, जो इसे एक इंटेलिजेंट और भरोसेमंद स्मार्ट टीवी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम नैनोसेल कलर्स
अडवांस AI प्रोसेसर
स्मार्ट webOS 26 और Copilot AI
LG Shield सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
सीमित 8GB स्टोरेज
केवल 1 USB पोर्ट
प्रश्न 1: अमेजन पर सबसे सस्ता 65 इंच 4K स्मार्ट टीवी कौन सा उपलब्ध है?
उत्तर: अमेजन पर iFFALCON (65U65) और VW Visio World (VW65GQ2) जैसे ब्रांड्स के 65 इंच 4K स्मार्ट टीवी सबसे किफायती विकल्पों में से हैं। डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के बाद इनकी शुरुआती कीमत लगभग ₹39,999 से ₹41,999 के आसपास मिल जाती है।
प्रश्न 2: क्या 65 इंच 4K स्मार्ट टीवी के साथ साउंडबार लेना जरूरी है?
उत्तर: यह टीवी के इन-बिल्ट स्पीकर्स पर निर्भर करता है। TCL T8DS (35W Onkyo स्पीकर्स) और VW (50W ऑडियो) जैसे मॉडल्स में इन-बिल्ट साउंड काफी तेज और स्पष्ट होता है। हालांकि, यदि आप सोनी या सैमसंग जैसे मॉडल्स (20W-30W) लेते हैं और होम-थिएटर जैसा साउंड चाहते हैं, तो एक अलग साउंडबार जोड़ना बेहतर रहेगा।
प्रश्न 3: 65 इंच स्मार्ट टीवी खरीदने के लिए कमरे में कितनी दूरी होनी चाहिए?
उत्तर: 65 इंच के 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी को बिना आंखों पर दबाव डाले आराम से देखने के लिए आपकी बैठने की जगह और टीवी स्क्रीन के बीच कम से कम 8 से 9 फीट (लगभग 2.5 से 2.7 मीटर) की दूरी होनी चाहिए।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।