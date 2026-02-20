लिविंग रूम बनेगा सिनेमा हॉल! 65-इंच 4K QLED टीवी की कीमतों में भारी गिरावट, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं

Follow Us on

यदि आपका बजट ₹40,000 के आसपास है, तो VW या Blaupunkt के मॉडल्स पैसा वसूल विकल्प हैं। वहीं, यदि आप थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं, तो Xiaomi या TCL Mini LED आपको सोनी और सैमसंग के ₹1.5 लाख वाले टीवी जैसा अनुभव देंगे।

बड़ी स्क्रीन और शानदार पिक्चर क्वालिटी अब सिर्फ अमीरों का शौक नहीं रही। भारतीय ई-कॉमर्स मार्केट में मची प्राइस-वॉर के बीच 65-इंच 4K Ultra HD QLED टीवी की कीमतों में 60% तक की गिरावट दर्ज की गई है। ₹1.20 लाख की कीमत वाले प्रीमियम मॉडल्स अब पहली बार ₹40,000 से ₹55,000 की रेंज में उपलब्ध हैं। अगर आप भी अपने लिविंग रूम को सिनेमा हॉल बनाना चाहते हैं, तो यह खरीदारी का सबसे सटीक समय है।

प्रमुख खूबियां सिनेमैटिक विजुअल्स: QLED तकनीक साधारण LED के मुकाबले 100% ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स और बेहतर कंट्रास्ट देती है।

बजट में फिट: ₹35,000 - ₹45,000 की रेंज में 65-इंच मिलना अब संभव हो गया है, जो 2 साल पहले तक असंभव था।

स्मार्ट कनेक्टिविटी: Google TV OS के साथ अब Netflix, Prime Video और YouTube को वॉइस कमांड से कंट्रोल करना और भी आसान है।

बैंक ऑफर्स: ICICI और HDFC बैंक कार्ड्स के जरिए ₹2,000 से ₹5,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट अलग से मिल रहा है।

लिविंग रूम को प्रीमियम थिएटर में बदलने की चाहत रखने वालों के लिए Amazon ने एक जैकपॉट डील पेश की है। Haier S800 Series 65-इंच QLED TV (65S800QT-P) जो अपनी एमआरपी 1,30,990 रुपये के लिए जाना जाता है, अब 48% की भारी छूट के बाद मात्र 67,499 रुपये में उपलब्ध है। 32GB की विशाल स्टोरेज, Google TV का सपोर्ट और 2 साल की लंबी वारंटी इसे उन लोगों के लिए पहली पसंद बनाती है जो बजट में हाई-एंड परफॉरमेंस और मन की शांति दोनों चाहते हैं।

Specifications मेमोरी 2GB RAM + 32GB ROM रिफ्रेश रेट 60 Hz साउंड 24W Output, Dolby Atmos, dbx-tv Surround Sound वारंटी 2 साल की फुल वारंटी क्यों खरीदें प्रीमियम QLED पैनल 32GB इंटरनल स्टोरेज कनेक्टिविटी किंग वॉरंटी का भरोसा हैंड्स-फ्री कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए साउंडबार जरूरी केवल 60Hz 3-स्टार रेटिंग

बड़े स्क्रीन और दमदार आवाज़ के शौकीनों के लिए Amazon ने साल की सबसे बड़ी डील पेश कर दी है। Toshiba M550NP 65-इंच 4K Ultra HD QLED टीवी, जिसकी एमआरपी 1,09,999 रुपये है, अब 55% के फ्लैट डिस्काउंट के बाद केवल 49,999 रुपये में मिल रहा है। यह टीवी न केवल अपनी QLED विजुअल्स के लिए जाना जाता है, बल्कि इसमें बिल्ट-इन सबवूफर और REGZA Engine ZR जैसे फीचर्स हैं जो इसे प्रीमियम सेगमेंट में खड़ा करते हैं। क्या यह 2026 की सबसे बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी डील है? आइए जानते हैं।

Specifications इंजन REGZA Engine ZR रिफ्रेश रेट 60 Hz Native साउंड 49W Output, 2.1 Channe गेमिंग Game Mode, ALLM, VRR सपोर्ट वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें धाकड़ साउंड सिस्टम फुल एरे लोकल डिमिंग 120Hz VRR मोड प्रीमियम बिल्ड क्यों खोजें विकल्प HDMI 2.1 के बजाय HDMI 2.0 पोर्ट्स ही दिए गए हैं केवल 1 साल की वारंटी

प्रीमियम टीवी मार्केट में TCL ने एक ऐसा धमाका किया है जिसने बड़े ब्रांड्स की नींद उड़ा दी है। Amazon पर TCL 65Q6C QD-Mini LED टीवी पर 61% की भारी छूट मिल रही है। 1,69,990 रुपये की एमआरपी वाला यह फ्लैगशिप टीवी अब मात्र 66,990 रुपये में आपका हो सकता है। यह उन चुनिंदा टीवी में से है जो QD-Mini LED टेक्नोलॉजी, 144Hz रिफ्रेश रेट और 512+ लोकल डिमिंग ज़ोन्स जैसी खूबियों के साथ आता है, जो आमतौर पर केवल 1.5 लाख से ऊपर के टीवी में मिलती हैं।

Specifications वारंटी 2 साल की फुल वारंटी गेमिंग Game Master, AMD FreeSync Premium, HDMI 2.1 मेमोरी 3GB RAM + 32GB ROM साउंड 40W Output, Dolby Atmos, DTS Virtual-X प्रोसेसर AiPQ Pro Processor लोकल डिमिंग 512+ Zones क्यों खरीदें Mini LED की शक्ति प्रो-गेमिंग फीचर्स हाई-एंड हार्डवेयर 2 साल की सुरक्षा कमरे की रोशनी के हिसाब से ब्राइटनेस को अपने आप एडजस्ट कर लेता है क्यों खोजें विकल्प 2-Star रेटिंग केवल एक USB पोर्ट

भारत में बड़े स्क्रीन वाले टीवी का सपना अब हर किसी के लिए सच होने वाला है। VW (Visio World) ने अपने Pro Series 65-इंच 4K Ultra HD QLED TV (VW65GQ1) की कीमत में भारी कटौती कर दी है। 79,999 रुपये की एमआरपी वाला यह टीवी Amazon पर 53% डिस्काउंट के बाद केवल 37,999 रुपये में मिल रहा है। खास बात यह है कि इस कीमत में भी आपको QLED पैनल, 48W साउंड और 18 महीने की वारंटी जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल रहे हैं। क्या यह 2026 की सबसे शॉकिंग डील है? आइए विस्तार से जानते हैं।

Specifications साउंड 48 Watts Output, 2.1 Channe स्मार्ट फीचर्स Google TV OS, Hands-Free Voice Control, Chromecast मेमोरी 2GB RAM + 16GB ROM गेमिंग ALLM, VRR सपोर्ट वारंटी 18 महीने की वारंटी क्यों खरीदें अविश्वसनीय कीमत दमदार साउंड बेहतर ब्लैक लेवल्स ज्यादा वारंटी क्यों खोजें विकल्प सोनी जितना मजबूत नहीं पैनल ब्राइटनेस थोड़ी कम

अगर आप किफायती ब्रांड्स के बजाय प्रीमियम अनुभव और ब्रांड वैल्यू की तलाश में हैं, तो LG UA82 Series (2025 Model) आपके लिए सबसे बेहतरीन डील साबित हो सकती है। Amazon पर चल रही सेल में 1,05,990 रुपये की कीमत वाला यह 65-इंच 4K Ultra HD Smart TV अब 43% के डिस्काउंट के बाद मात्र 59,990 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा, 2,000 रुपये के एक्स्ट्रा कूपन और बैंक ऑफर्स के साथ आप इसे और भी सस्ते में अपना बना सकते हैं। LG का यह लेटेस्ट टीवी AI प्रोसेसर और webOS 25 के साथ आता है, जो आपके स्मार्ट टीवी अनुभव को अगले लेवल पर ले जाता है।

Specifications पैनल टाइप LED ऑपरेटिंग सिस्टम webOS 25 मैमोरी 2 GB RAM वॉइस असिस्टेंट Google Assistant Built-in, LG ThinQ AI, Works with Alexa कंट्रोल Magic Remote क्यों खरीदें शक्तिशाली AI प्रोसेसर मैजिक रिमोट स्मार्ट इकोसिस्टम गेमिंग के लिए तैयार क्यों खोजें विकल्प 20W आउटपुट थोड़ा कम केवल 1 USB पोर्ट

Philips की 8100 सीरीज का 65-इंच मॉडल उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो किफायती बजट में प्रीमियम विजुअल्स और स्मूथ परफॉरमेंस चाहते हैं। यह टीवी खास तौर पर अपने HSR 120Hz रिफ्रेश रेट और 32GB की विशाल स्टोरेज के लिए चर्चा में है। Amazon पर Limited Time Deal के तहत यह 44,999 रुपये में मिल रहा है, जो 65-इंच QLED सेगमेंट में इसे एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी विकल्प बनाता है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD रिफ्रेश रेट 120 Hz HSR कलर गैमट 93% DCI-P3 आस्पेक्ट रेशियो 16:9, 4:3 क्यों खरीदें स्मूथ विजुअल्स बड़ी स्टोरेज QLED डिस्प्ले Dolby विजन और Atmos Google TV OS क्यों खोजें विकल्प लो एनर्जी रेटिंग ब्राइटनेस थोड़ी कम वल 1 साल की वारंटी

Samsung की D Series का Crystal 4K Vivid Pro मॉडल उन खरीदारों के लिए है जो बजट और प्रीमियम ब्रांड के बीच एक सही संतुलन चाहते हैं। 99,900 रुपये की MRP वाला यह टीवी Amazon पर 43% डिस्काउंट के बाद 56,990 रुपये में मिल रहा है। यह टीवी अपनी बेहतरीन 4K Upscaling क्षमता और 2 साल की लंबी वारंटी (1 साल स्टैंडर्ड + 1 साल पैनल पर) के लिए जाना जाता है। यदि आप साफ़-सुथरी पिक्चर क्वालिटी और भरोसेमंद सर्विस नेटवर्क चाहते हैं, तो यह एक ठोस विकल्प है।

Specifications स्क्रीन साइज 163 cm रेजोल्यूशन 4K Ultra HD रिफ्रेश रेट 50 Hz पिक्चर टेक्नोलॉजी UHD Dimming, Contrast Enhancer, Mega Contrast क्यों खरीदें Crystal Processor 4K SmartThings Hub 2 साल की पैनल वारंटी डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट केवल 50Hz 20W का साउंड आउटपुट काफी नहीं केवल 1 USB पोर्ट

1. 65 इंच का सबसे अच्छा स्मार्ट टीवी कौन सा है? सबसे अच्छा टीवी आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है,

बेस्ट ओवरऑल: Sony Bravia XR Series या Samsung Neo QLED। इनकी पिक्चर क्वालिटी और सर्विस बेहतरीन होती है।

बेस्ट बजट QLED: Toshiba M550NP या Hisense U7K। ये कम कीमत में हाई-एंड फीचर्स देते हैं।

बेस्ट गेमिंग: TCL 65Q6C (QD-Mini LED), क्योंकि इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट मिलता है।

2. LED और OLED में क्या अंतर है? LED टीवी: इसमें पीछे से एक बड़ी लाइट जलती है जो स्क्रीन को रोशन करती है। यह ज्यादा चमकदार (Bright) होते हैं और कीमत में कम होते हैं।

OLED टीवी: इसमें हर एक पिक्सेल अपनी रोशनी खुद पैदा करता है। इसमें True Black (बिल्कुल गहरा काला रंग) मिलता है और कलर्स बहुत शानदार होते हैं। यह LED से काफी महंगे होते हैं।

3. 65 इंच के टीवी की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? टीवी का साइज तिरछा नापा जाता है। एक स्टैंडर्ड 65-इंच टीवी का माप लगभग इतना होता है:

चौड़ाई: लगभग 57 इंच (145 cm)

ऊंचाई : लगभग 33 इंच (84 cm)

नोट: बेजल (किनारों के फ्रेम) के आधार पर यह 1-2 cm कम या ज्यादा हो सकता है।

4. एलसीडी (LCD) में क्या खराबी है? आजकल शुद्ध LCD टीवी मिलना मुश्किल है , अब LED-LCD आते हैं, लेकिन इनकी कुछ कमियां ये हैं:

व्यूइंग एंगल: अगर आप टीवी को साइड से देखेंगे, तो कलर्स फीके या धुंधले दिखाई देंगे।

कंट्रास्ट: इसमें काला रंग गहरा काला नहीं बल्कि गहरा ग्रे दिखाई देता है।

मोटा साइज: आधुनिक OLED या Slim LED के मुकाबले ये टीवी थोड़े मोटे और भारी होते हैं।

5. सबसे बढ़िया टीवी कौन सी कंपनी की है? भारत में इन तीन कंपनियों को बिग थ्री कहा जाता है,

Sony: अपनी नैचुरल पिक्चर क्वालिटी और साउंड के लिए मशहूर है।

Samsung: अपनी ब्राइट स्क्रीन और बेहतरीन डिज़ाइन के लिए जाना जाता है।

LG: अपनी OLED टेक्नोलॉजी और जादुई Magic Remote के लिए सबसे आगे है।

6. क्या 65 इंच का टीवी अच्छा है? जी हाँ, बशर्ते आपके कमरे का साइज सही हो!

कब खरीदें: अगर आपके बैठने की जगह और टीवी के बीच की दूरी 8 से 12 फीट है, तो 65-इंच आपको घर पर ही सिनेमा जैसा अनुभव देगा।

फायदा: आजकल 4K कंटेंट देखने के लिए 65-इंच सबसे आइडियल साइज माना जाता है। छोटे कमरे में इसे लगाने से आँखों पर थकान हो सकती है।

