छोटू Geyser के बड़े फायदे, किचन और छोटी फैमिली के लिए हैं बेस्ट
अगर आपकी फैमिली छोटी है और आप बजट‑फ्रेंडली छोटू गीजर खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन 6 लीटर गीजर पर बंपर ऑफर लेकर आया है..
Amazon की तरफ से 6 लीटर वाले गीजर पर शानदार ऑफर दिया जा रहा है, जहां से आप सस्ते में गीजर खरीद पाएंगे। यह एक बजट-फ्रेंडली गीजर है। यह गीजर तेज हीटिंग, कम बिजली खपत और एडवांस्ड फीचर्स के साथ आता है। इसमें मल्टी-लेयर सेफ्टी सिस्टम दिया गया है। यह गीजर छोटी फैमिली के लिए बेस्ट हैं। साथ ही उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, जो किचन के लिए एक गीजर की तलाश में हैं।
1. Crompton Arno Neo 6-L 5 Star Rated Storage Water Heater with Advanced 3 Level Safety National Energy Conservation Award Winner 2023
यह 6 लीटर वाला एक बजट-फ्रेंडली और गीजर है। इसमें 2000W का फास्ट हीटिंग एलिमेंट, एडवांस 3-लेवल सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। यह वॉटर हीटर एंटी-रस्ट मैग्नीशियम एनोड और ISI मार्केड हीटिंग एलिमेंट के साथ आता है। इसे 5,049 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट हीटिंग के लिए 2000W वाटेज
5-स्टार एनर्जी रेटिंग, बिजली की बचत के लिए
एडवांस 3-लेवल सेफ्टी
एंटी-रस्ट मैग्नीशियम एनोड
क्यों खोजें विकल्प
केवल 6 लीटर क्षमता
इंस्टॉलेशन अतिरिक्त चार्ज पर
2. Racold Altroi+ DN 6L 3KW Vertical BEE 5 Star Instant Water Heater (Geyser) White, with Free Standard Installation & Pipes | Smart LED Ring|Free Electric Plug| for Kitchen & Bathroom, Wall Mounting
इस गीजर में फास्ट हीटिंग, स्मार्ट LED रिंग और तीन स्तर की सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। यह वॉटर हीटर एंटी-कोरोशन ड्यूरोनॉक्स कोटिंग और हाई प्रेशर रेसिस्टेंस के साथ आता है। इन गीजर को अमेजन से 6,699 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
6 लीटर क्षमता और 3KW फास्ट हीटिंग
5-स्टार BEE रेटिंग, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए
स्मार्ट LED रिंग
ड्यूरोनॉक्स कोटिंग
क्यों खोजें विकल्प
इनलेट और आउटलेट पाइप्स उत्पाद बॉक्स में नहीं आते
3. Venus Audra 6 Litres (White) Storage Water Heater | Porcelain Enamelled Tank | 5-Star | ISI | Multi-Safety System Geyser 6 ltr capacity | Guarantee-7 Years on Inner Tank | High-Rise Compatible | 8 Bar
इसमें 5-स्टार एनर्जी रेटिंग, मल्टी‑सेफ्टी सिस्टम और पोर्सलीन एनेल्ड टैंक दिया गया है। यह हाई-राइज बिल्डिंग्स और 8 बार प्रेशर के लिए कम्पैटिबल है। इस गीजर को अमेजन से 6,549 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
6 लीटर क्षमता और 3000W फास्ट हीटिंग
5-स्टार एनर्जी रेटिंग
मल्टी-सेफ्टी सिस्टम
हाई-राइज कम्पैटिबल
क्यों खोजें विकल्प
इनलेट और आउटलेट पाइप्स उत्पाद बॉक्स में नहीं आते
कुछ राज्यों में इंस्टॉलेशन अलग से चार्जेबल
4. Bajaj Majesty Duetto Gas 6 Ltr Vertical Water Heater (LPG)|Gas Geyser For Home| Oxygen Depletion Sensor|White
यह 6 लीटर वाला एलपीजी गीजर है। इसमें ऑक्सीजन डेप्लिशन सेंसर (ODS) के साथ आता है। ऐसे में सेफ्टी के मामले में एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। यह गैस से चलने वाला गीजर तेज और एफिशिएंट है। इसे अमेजन से 6,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
6 लीटर क्षमता और LPG गैस हीटिंग
ऑक्सीजन डेप्लिशन सेंसर से सेफ्टी सुनिश्चित
2 साल की वारंटी
वर्टिकल डिज़ाइन, कम जगह में फिट
क्यों खोजें विकल्प
केवल LPG गैस सोर्स पर काम करता है
फिटिंग में इश्यू हो सकता है।
5. AO Smith SGS-PLUS-006 Storage 6 Litre Vertical Water Heater (Geyser) White Express Heat 5 Star
यह 6 लीटर वर्टिकल स्टोरेज वाटर हीटर है, जो छोटे परिवारों के लिए परफेक्ट है। इसमें एक्सप्रेस हीटिंग और 5 स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है, जिससे तेज़ और एफिशिएंट गर्म पानी मिलता है। इसे अमेजन से 8,399 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
6 लीटर क्षमता, छोटे परिवारों के लिए उपयुक्त
एक्सप्रेस हीटिंग: 2kW वाटर हीटर से 33% तेज़
5 स्टार बीईई रेटिंग
2X कॉरोजन रेसिस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
केवल इलेक्ट्रिक पॉवर सोर्स
वर्टिकल माउंटिंग
6. Havells Instanio 6-Litre Storage Wall Heater (White, 3000 Watts)
यह 6 लीटर वाला वाल गीजर है। इसमें 3000W की पावर के साथ फास्ट हीटिंग और एनर्जी सेविंग फीचर्स दिए गए हैं। इसे अमेजन से 8,289 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट हीटिंग: 50°C तक पानी सिर्फ 15 मिनट में गर्म
Feroglass कोटेड टैंक
एनर्जी सेविंग हाई डेंसिटी PUF इंसुलेशन
वॉल माउंटिंग के लिए आसान इंस्टॉलेशन
क्यों खोजें विकल्प
केवल इलेक्ट्रिक पॉवर सोर्स
6 लीटर क्षमता, बड़े परिवारों के लिए सीमित
7. Bajaj Armour Series Pentacle 6 L Storage Water Heater For Home|5 Star Rated Geyser For Bathroom|Glass-lined Coating|Non-Stick Heating Element|Suitable For High Rise Building|4-Yr Warranty|White & Blue
यह 6 लीटर वाटर स्टोरेज वाला गीजर है, जो छोटे परिवार और घरेलू उपयोग के लिए परफेक्ट है। इसमें फास्ट हीटिंग, 5 स्टार एनर्जी रेटिंग और एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इस गीजर को अमेजन से 7,710 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 स्टार BEE रेटिंग, एनर्जी एफिशिएंट
Marine grade glassline coated टैंक
LED इंडिकेटर: पावर ऑन और हीटिंग फंक्शन
Child Safety Mode
4 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल इलेक्ट्रिक पॉवर सोर्स
6 लीटर क्षमता, बड़े परिवारों के लिए सीमित
