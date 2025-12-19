Hindustan Hindi News
6 Litre Geyser Amazon Crompton AO Smith

छोटू Geyser के बड़े फायदे, किचन और छोटी फैमिली के लिए हैं बेस्ट

संक्षेप:

अगर आपकी फैमिली छोटी है और आप बजट‑फ्रेंडली छोटू गीजर खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन 6 लीटर गीजर पर बंपर ऑफर लेकर आया है..

Dec 19, 2025 12:02 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
Amazon की तरफ से 6 लीटर वाले गीजर पर शानदार ऑफर दिया जा रहा है, जहां से आप सस्ते में गीजर खरीद पाएंगे। यह एक बजट-फ्रेंडली गीजर है। यह गीजर तेज हीटिंग, कम बिजली खपत और एडवांस्ड फीचर्स के साथ आता है। इसमें मल्टी-लेयर सेफ्टी सिस्टम दिया गया है। यह गीजर छोटी फैमिली के लिए बेस्ट हैं। साथ ही उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, जो किचन के लिए एक गीजर की तलाश में हैं।

यह 6 लीटर वाला एक बजट-फ्रेंडली और गीजर है। इसमें 2000W का फास्ट हीटिंग एलिमेंट, एडवांस 3-लेवल सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। यह वॉटर हीटर एंटी-रस्ट मैग्नीशियम एनोड और ISI मार्केड हीटिंग एलिमेंट के साथ आता है। इसे 5,049 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

क्षमता
6 लीटर
स्टार रेटिंग
5
वाटेज
2000 W
वारंटी
टैंक 5 साल, हीटिंग एलिमेंट 2 साल,

क्यों खरीदें

...

फास्ट हीटिंग के लिए 2000W वाटेज

...

5-स्टार एनर्जी रेटिंग, बिजली की बचत के लिए

...

एडवांस 3-लेवल सेफ्टी

...

एंटी-रस्ट मैग्नीशियम एनोड

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 6 लीटर क्षमता

...

इंस्टॉलेशन अतिरिक्त चार्ज पर

इस गीजर में फास्ट हीटिंग, स्मार्ट LED रिंग और तीन स्तर की सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। यह वॉटर हीटर एंटी-कोरोशन ड्यूरोनॉक्स कोटिंग और हाई प्रेशर रेसिस्टेंस के साथ आता है। इन गीजर को अमेजन से 6,699 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

क्षमता
6 लीटर
वाटेज
3 KW
स्टार रेटिंग
5
माउंटिंग
वर्टिकल
वजन
5.2 किलोग्राम

क्यों खरीदें

...

6 लीटर क्षमता और 3KW फास्ट हीटिंग

...

5-स्टार BEE रेटिंग, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए

...

स्मार्ट LED रिंग

...

ड्यूरोनॉक्स कोटिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

इनलेट और आउटलेट पाइप्स उत्पाद बॉक्स में नहीं आते

इसमें 5-स्टार एनर्जी रेटिंग, मल्टी‑सेफ्टी सिस्टम और पोर्सलीन एनेल्ड टैंक दिया गया है। यह हाई-राइज बिल्डिंग्स और 8 बार प्रेशर के लिए कम्पैटिबल है। इस गीजर को अमेजन से 6,549 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

वाटेज
3000W
स्टार रेटिंग
5
मटेरियल
एलॉय स्टील
वजन
6.25 किलोग्राम
वारंटी
प्रोडक्ट 3 साल

क्यों खरीदें

...

6 लीटर क्षमता और 3000W फास्ट हीटिंग

...

5-स्टार एनर्जी रेटिंग

...

मल्टी-सेफ्टी सिस्टम

...

हाई-राइज कम्पैटिबल

क्यों खोजें विकल्प

...

इनलेट और आउटलेट पाइप्स उत्पाद बॉक्स में नहीं आते

...

कुछ राज्यों में इंस्टॉलेशन अलग से चार्जेबल

यह 6 लीटर वाला एलपीजी गीजर है। इसमें ऑक्सीजन डेप्लिशन सेंसर (ODS) के साथ आता है। ऐसे में सेफ्टी के मामले में एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। यह गैस से चलने वाला गीजर तेज और एफिशिएंट है। इसे अमेजन से 6,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

क्षमता
6 लीटर
अधिकतम तापमान
85°C
मटेरियल
मेटल
वजन
4.45 किलोग्राम

क्यों खरीदें

...

6 लीटर क्षमता और LPG गैस हीटिंग

...

ऑक्सीजन डेप्लिशन सेंसर से सेफ्टी सुनिश्चित

...

2 साल की वारंटी

...

वर्टिकल डिज़ाइन, कम जगह में फिट

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल LPG गैस सोर्स पर काम करता है

...

फिटिंग में इश्यू हो सकता है।

यह 6 लीटर वर्टिकल स्टोरेज वाटर हीटर है, जो छोटे परिवारों के लिए परफेक्ट है। इसमें एक्सप्रेस हीटिंग और 5 स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है, जिससे तेज़ और एफिशिएंट गर्म पानी मिलता है। इसे अमेजन से 8,399 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

क्षमता
6 लीटर
वॉटेज
3000 Watts
प्रेशर
8 बार
बाहरी बॉडी
ABS

क्यों खरीदें

...

6 लीटर क्षमता, छोटे परिवारों के लिए उपयुक्त

...

एक्सप्रेस हीटिंग: 2kW वाटर हीटर से 33% तेज़

...

5 स्टार बीईई रेटिंग

...

2X कॉरोजन रेसिस्टेंट

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल इलेक्ट्रिक पॉवर सोर्स

...

वर्टिकल माउंटिंग

यह 6 लीटर वाला वाल गीजर है। इसमें 3000W की पावर के साथ फास्ट हीटिंग और एनर्जी सेविंग फीचर्स दिए गए हैं। इसे अमेजन से 8,289 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

वॉटेज
3000 Watts
ऑपरेटिंग वोल्टेज
220–240 Volts
हीटिंग एलिमेंट
Incoloy
वजन
3.9 किलोग्राम

क्यों खरीदें

...

फास्ट हीटिंग: 50°C तक पानी सिर्फ 15 मिनट में गर्म

...

Feroglass कोटेड टैंक

...

एनर्जी सेविंग हाई डेंसिटी PUF इंसुलेशन

...

वॉल माउंटिंग के लिए आसान इंस्टॉलेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल इलेक्ट्रिक पॉवर सोर्स

...

6 लीटर क्षमता, बड़े परिवारों के लिए सीमित

यह 6 लीटर वाटर स्टोरेज वाला गीजर है, जो छोटे परिवार और घरेलू उपयोग के लिए परफेक्ट है। इसमें फास्ट हीटिंग, 5 स्टार एनर्जी रेटिंग और एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इस गीजर को अमेजन से 7,710 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

क्षमता
6 लीटर
वोल्टेज
4.5 Volts
पॉवर सोर्स
Electric
वारंटी
4 साल

क्यों खरीदें

...

5 स्टार BEE रेटिंग, एनर्जी एफिशिएंट

...

Marine grade glassline coated टैंक

...

LED इंडिकेटर: पावर ऑन और हीटिंग फंक्शन

...

Child Safety Mode

...

4 साल की वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल इलेक्ट्रिक पॉवर सोर्स

...

6 लीटर क्षमता, बड़े परिवारों के लिए सीमित

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

