बिना सिम और नेटवर्क के होगी बात! सैटेलाइट कनेक्टिविटी Smartwatch का जादू, amazon दे रहा बंपर डिस्काउंट
2026 की टॉप स्मार्टवॉचेस में अब एडवांस AI हेल्थ कोचिंग, सैटेलाइट कनेक्टिविटी और बिना सुई चुभाए ग्लूकोज मॉनिटरिंग जैसे क्रांतिकारी फीचर्स मिल रहे हैं। प्रीमियम लुक्स और 5G सपोर्ट के साथ ये स्मार्टवॉचेस न केवल आपके स्टाइल को बढ़ाती हैं, बल्कि आपकी सेहत का 24x7 सटीक ख्याल भी रखती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
1. Boat Chrome Ivory Smart Watch for Women, co-Designed with GIVA, 1.7" AMOLED Display, 1000 nits Brightness, Premium Metallic Build, Female Wellness Tracker smartwatch for Women (Rose Gold)
वर्ष 2026 स्मार्टवॉच तकनीक के लिए एक क्रांतिकारी मोड़ साबित हो रहा है, जहाँ ये उपकरण केवल नोटिफिकेशन दिखाने तक सीमित न रहकर एक संपूर्ण व्यक्तिगत स्वास्थ्य केंद्र बन गए हैं। इस साल की सबसे लोकप्रिय स्मार्टवॉचेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गहरा एकीकरण देखा जा रहा है, जो यूजर के सोने के पैटर्न, तनाव के स्तर और दैनिक गतिविधियों का विश्लेषण कर वास्तविक समय में 'हेल्थ स्कोर' और व्यक्तिगत सुझाव प्रदान करता है।
तकनीकी रूप से, 2026 के मॉडल्स में बिना सुई चुभाए ग्लूकोज मॉनिटरिंग और सटीक ब्लड प्रेशर ट्रैकिंग जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं, जो चिकित्सा जगत में एक बड़ी उपलब्धि हैं। इसके अलावा, सैटेलाइट कनेक्टिविटी अब एक मानक फीचर बनती जा रही है, जिससे बिना मोबाइल नेटवर्क वाले दूरदराज के क्षेत्रों में भी आपातकालीन संकट के समय मदद ली जा सकती है। 5G सपोर्ट के कारण ये वॉचेस अब स्मार्टफोन पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र रूप से हाई-स्पीड कॉलिंग और डेटा उपयोग में सक्षम हैं।
डिजाइन के मामले में, इस साल स्लिम बेजल्स और अल्ट्रा-ब्राइट एमोलेड डिस्प्ले का बोलबाला है, जो सीधी धूप में भी शानदार विजिबिलिटी देते हैं। टाइटेनियम बॉडी और नीलम कांच के उपयोग ने इन्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ बना दिया है। बैटरी तकनीक में भी सुधार हुआ है, जहाँ फास्ट चार्जिंग की मदद से मात्र 15-20 मिनट की चार्जिंग में कई दिनों का बैकअप मिल रहा है। चाहे बजट सेगमेंट हो या प्रीमियम, 2026 की स्मार्टवॉचेस स्टाइल, मजबूती और आधुनिक विज्ञान का एक बेहतरीन मेल पेश करती हैं।
boAt Chrome Ivory एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है जिसे विशेष रूप से महिलाओं की पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए GIVA के साथ मिलकर तैयार किया गया है। यह स्मार्टवॉच रोज़ गोल्ड कलर और हाई-ग्लोस मेटालिक फिनिश के साथ एक ज्वेलरी जैसा लुक देती है। इसमें 1.7 इंच की शानदार AMOLED डिस्प्ले और 1000 निट्स की ब्राइटनेस है, जो इसे धूप में भी स्पष्ट दिखाती है। यह न केवल एक फैशन एक्सेसरी है, बल्कि इसमें फीमेल वेलनेस ट्रैकर जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम डिजाइन
शानदार डिस्प्ले
स्पेशल फीमेल वेलनेस
मजबूत और सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी 5 दिन से कम चल
नो इन-बिल्ट GPS
2. Titan Crest 1.43” AMOLED Smart Watch with BT Calling, AI Morning Briefs, Functional Crown, Health Tracking, Aluminium Body, 100+ Sports Modes, Smartwatch for Men and Women - Rose Gold Mesh Strap
Titan Crest एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें 1.43 इंच की शानदार AMOLED डिस्प्ले और एक मज़बूत एल्युमीनियम बॉडी दी गई है। इस घड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसका 'AI मॉर्निंग ब्रीफ' फीचर है, जो आपके दिन की शुरुआत पर्सनल अपडेट्स के साथ करता है। रोज़ गोल्ड मेश स्ट्रैप के साथ यह स्मार्टवॉच एक बेहद क्लासी और फॉर्मल लुक प्रदान करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार डिस्प्ले
AI मॉर्निंग ब्रीफ
प्रीमियम बिल्ड
सिंगलसिंक BT कॉलिंग
मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड
क्यों खोजें विकल्प
550 निट्स की ब्राइटनेस अच्छी
थोड़ी महंगी
3. Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus Bluetooth Calling Smart Watch, 1.83″ HD Display, AI Voice Assistant, 120+ Sports Modes, IP67 Waterproof, SpO2 & Heart Rate Monitor Smartwatch for Men & Women - Blue
Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus एक बजट-फ्रेंडली स्मार्टवॉच है जो कम कीमत में ढेरों प्रीमियम फीचर्स प्रदान करती है। इसमें 1.83 इंच की बड़ी HD डिस्प्ले दी गई है, जो स्पष्ट विजुअल्स और स्मूथ टच अनुभव सुनिश्चित करती है। यह घड़ी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो पहली बार स्मार्टवॉच खरीद रहे हैं और जिन्हें ब्लूटूथ कॉलिंग, फिटनेस ट्रैकिंग और वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स एक ही डिवाइस में चाहिए।
Specifications
क्यों खरीदें
स्पोर्ट्स मोड की भरमार
एंटरटेनमेंट
वैल्यू फॉर मनी
बड़ी डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
तेज़ धूप में स्क्रीन देखने में थोड़ी दिक्कत
पहनकर तैराकी नहीं की जा सकती
4. Noise Twist Go Round dial Smartwatch with BT Calling, 1.39" Display, Metal Build, 100+ Watch Faces, IP68, Sleep Tracking, 100+ Sports Modes, 24/7 Heart Rate Monitoring (Gold Link)
Noise Twist Go एक स्टाइलिश राउंड डायल स्मार्टवॉच है जो आधुनिक फीचर्स और क्लासी लुक का बेहतरीन मिश्रण पेश करती है। इसका 'गोल्ड लिंक' वेरिएंट और चमकदार मेटल बॉडी इसे एक प्रीमियम एनालॉग घड़ी जैसा अहसास कराते हैं। 1.39 इंच की डिस्प्ले और ब्लूटूथ कॉलिंग सुविधा के साथ, यह घड़ी उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो कम बजट में एक सोफिस्टिकेटेड और टिकाऊ स्मार्टवॉच चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम मेटल बिल्ड
ब्लूटूथ कॉलिंग
IP68 रेटिंग
नॉइज़फिट ऐप सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
AMOLED जितनी जीवंत नहीं
बैटरी कॉलिंग और भारी उपयोग के साथ केवल 2-3 दिन ही
5. Redmi Watch 5 Lite, 1.96" Amoled, Advanced in-Built GPS, 5 ATM, 18 Day Battery, Bluetooth Calling with AI Noise Reduction, Always on Display, Light Gold
Redmi Watch 5 Lite एक शक्तिशाली और फीचर-पैक स्मार्टवॉच है जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जिन्हें लंबी बैटरी लाइफ और सटीक ट्रैकिंग की जरूरत है। इसमें 1.96 इंच की विशाल AMOLED डिस्प्ले दी गई है और यह भारत में Xiaomi के नए HyperOS पर चलने वाली पहली रेडमी वॉच है। इन-बिल्ट GPS और 5ATM वाटर रेजिस्टेंस के साथ, यह आउटडोर स्पोर्ट्स और एडवेंचर के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार AMOLED डिस्प्ले
AI नॉइज़ रिडक्शन
5 ATM वाटर रेजिस्टेंस
इन-बिल्ट GPS
क्यों खोजें विकल्प
स्क्रीन छोटी कलाई वाले लोगों के लिए थोड़ी ज्यादा बड़ी
सीमित ऐप्स
6. CrossBeats Diva 1.28” Stylish Smart Watch for Women with Stone Studded Bezel| Amoled Display | Female Health Tracker | 100+Sports Modes| Premium Metal Smartwatch with Wireless Charging - (Rose Gold)
CrossBeats Diva एक प्रीमियम और स्टाइलिश स्मार्टवॉच है जो गहनों जैसी खूबसूरती और स्मार्ट फीचर्स का बेजोड़ संगम है। इसके बेजल पर जड़े हुए कीमती पत्थर और फुल मेटल बॉडी इसे किसी भी पार्टी या खास मौके के लिए एक परफेक्ट एक्सेसरी बनाते हैं। इसमें 1.28 इंच की चमकदार AMOLED डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग जैसी आधुनिक सुविधा दी गई है, जो इसे इस बजट में अन्य घड़ियों से अलग बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-लग्जरी डिजाइन
AMOLED डिस्प्ले
बेहतर साउंड क्वालिटी
फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी औसत
स्क्रीन छोटी
7. Amazfit Active 3 Premium(Smartchoice)GPS Running Smart Watch, 1.32"AMOLED Sapphire Display,12-Day Battery,4GB Storage,Offline Maps, 170+Workout Modes, 5 ATM,Fitness Tracker, Android & iOS, Apex Silver
Amazfit Active 3 Premium एक उच्च-स्तरीय (High-end) स्मार्टवॉच है, जिसे खासतौर पर रनर्स और फिटनेस फ्रीक्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें सैफायर ग्लास और स्टेनलेस स्टील फ्रेम का उपयोग किया गया है, जो इसे बेहद मजबूत और स्क्रैच-रेसिस्टेंट बनाता है। 4GB इन-बिल्ट स्टोरेज, ऑफलाइन मैप्स और एडवांस GPS सिस्टम के साथ, यह घड़ी उन लोगों के लिए एक संपूर्ण वर्कआउट पार्टनर है जो बिना फोन के अपने रास्तों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-ड्यूरेबल बिल्ड
ऑफलाइन मैप्स और GPS
4GB स्टोरेज
प्रोफेशनल रनिंग डेटा
क्यों खोजें विकल्प
स्क्रीन कुछ यूज़र्स को छोटी
हर किसी के बजट में नहीं
लिमिटेड थर्ड-पार्टी ऐप्स
1. स्मार्ट घड़ी का मुख्य कार्य क्या है?
स्मार्टवॉच का मुख्य कार्य आपके स्मार्टफोन के अनुभव को कलाई तक पहुँचाना और आपकी शारीरिक गतिविधियों की निगरानी करना है। इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैं,
नोटिफिकेशन: फोन निकाले बिना कॉल, मैसेज और ऐप्स के अलर्ट देखना।
हेल्थ ट्रैकिंग: दिल की धड़कन, नींद और ऑक्सीजन लेवल को मापना।
फिटनेस: आपके कदमों, कैलोरी और वर्कआउट डेटा को ट्रैक करना।
समय और ऐप्स: अलार्म, टाइमर, म्यूजिक कंट्रोल और मैप्स जैसी सुविधाएं प्रदान करना।
2. स्मार्टवॉच में कितने सेंसर होते हैं?
एक सामान्य स्मार्टवॉच में आमतौर पर 7 से 10 मुख्य सेंसर होते हैं, लेकिन प्रीमियम मॉडल्स में इनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। मुख्य सेंसर इस प्रकार हैं,
Accelerometer: आपकी चाल और गति को ट्रैक करने के लिए।
Gyroscope: आपकी कलाई के घुमाव और दिशा को पहचानने के लिए।
Heart Rate Sensor: दिल की धड़कन मापने के लिए।
SpO2 Sensor: खून में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए।
GPS: आपकी लोकेशन और तय की गई दूरी को ट्रैक करने के लिए।
Barometer: ऊंचाई और वायुदाब मापने के लिए।
Ambient Light Sensor: रोशनी के हिसाब से स्क्रीन की ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए।
3. क्या स्मार्ट घड़ियां स्लीप एपनिया का पता लगा सकती हैं?
हाँ, सैमसंग और एप्पल जैसी आधुनिक स्मार्टवॉच अब स्लीप एपनिया (नींद में सांस रुकने की बीमारी) के लक्षणों का पता लगाने में सक्षम हैं।
कैसे: ये घड़ियाँ रात में आपके खून में ऑक्सीजन (SpO2) के स्तर में आने वाली गिरावट और श्वसन पैटर्न को ट्रैक करती हैं।
नोट: यह केवल एक संकेत है। यदि घड़ी अलर्ट देती है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेकर 'स्लीप स्टडी' टेस्ट करवाना चाहिए।
4. क्या स्मार्ट घड़ियां एट्रियल फिब्रिलेशन का पता लगा सकती हैं?
- हाँ, अधिकांश प्रीमियम स्मार्टवॉच में ECG फीचर होता है जो Atrial Fibrillation (AFib) या अनियमित हृदय गति का पता लगा सकता है।
- घड़ी के सेंसर हृदय की विद्युत तरंगों को स्कैन करते हैं और यदि कोई अनियमितता मिलती है, तो वे यूजर को तुरंत अलर्ट भेजते हैं।
- यह फीचर हृदय रोगों के शुरुआती संकेतों को पहचानने में बहुत मददगार साबित हुआ है।
महत्वपूर्ण सूचना: स्मार्टवॉच एक सहायक उपकरण है, यह किसी पेशेवर मेडिकल डायग्नोसिस या डॉक्टर का विकल्प नहीं है। यदि आपकी घड़ी किसी गंभीर समस्या का अलर्ट देती है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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