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बिना सिम और नेटवर्क के होगी बात! सैटेलाइट कनेक्टिविटी Smartwatch का जादू, amazon दे रहा बंपर डिस्काउंट

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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2026 की टॉप स्मार्टवॉचेस में अब एडवांस AI हेल्थ कोचिंग, सैटेलाइट कनेक्टिविटी और बिना सुई चुभाए ग्लूकोज मॉनिटरिंग जैसे क्रांतिकारी फीचर्स मिल रहे हैं। प्रीमियम लुक्स और 5G सपोर्ट के साथ ये स्मार्टवॉचेस न केवल आपके स्टाइल को बढ़ाती हैं, बल्कि आपकी सेहत का 24x7 सटीक ख्याल भी रखती हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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बिना सिम और नेटवर्क के होगी बात! सैटेलाइट कनेक्टिविटी Smartwatch का जादू, amazon दे रहा बंपर डिस्काउंट

वर्ष 2026 स्मार्टवॉच तकनीक के लिए एक क्रांतिकारी मोड़ साबित हो रहा है, जहाँ ये उपकरण केवल नोटिफिकेशन दिखाने तक सीमित न रहकर एक संपूर्ण व्यक्तिगत स्वास्थ्य केंद्र बन गए हैं। इस साल की सबसे लोकप्रिय स्मार्टवॉचेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गहरा एकीकरण देखा जा रहा है, जो यूजर के सोने के पैटर्न, तनाव के स्तर और दैनिक गतिविधियों का विश्लेषण कर वास्तविक समय में 'हेल्थ स्कोर' और व्यक्तिगत सुझाव प्रदान करता है।

तकनीकी रूप से, 2026 के मॉडल्स में बिना सुई चुभाए ग्लूकोज मॉनिटरिंग और सटीक ब्लड प्रेशर ट्रैकिंग जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं, जो चिकित्सा जगत में एक बड़ी उपलब्धि हैं। इसके अलावा, सैटेलाइट कनेक्टिविटी अब एक मानक फीचर बनती जा रही है, जिससे बिना मोबाइल नेटवर्क वाले दूरदराज के क्षेत्रों में भी आपातकालीन संकट के समय मदद ली जा सकती है। 5G सपोर्ट के कारण ये वॉचेस अब स्मार्टफोन पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र रूप से हाई-स्पीड कॉलिंग और डेटा उपयोग में सक्षम हैं।

डिजाइन के मामले में, इस साल स्लिम बेजल्स और अल्ट्रा-ब्राइट एमोलेड डिस्प्ले का बोलबाला है, जो सीधी धूप में भी शानदार विजिबिलिटी देते हैं। टाइटेनियम बॉडी और नीलम कांच के उपयोग ने इन्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ बना दिया है। बैटरी तकनीक में भी सुधार हुआ है, जहाँ फास्ट चार्जिंग की मदद से मात्र 15-20 मिनट की चार्जिंग में कई दिनों का बैकअप मिल रहा है। चाहे बजट सेगमेंट हो या प्रीमियम, 2026 की स्मार्टवॉचेस स्टाइल, मजबूती और आधुनिक विज्ञान का एक बेहतरीन मेल पेश करती हैं।

boAt Chrome Ivory एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है जिसे विशेष रूप से महिलाओं की पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए GIVA के साथ मिलकर तैयार किया गया है। यह स्मार्टवॉच रोज़ गोल्ड कलर और हाई-ग्लोस मेटालिक फिनिश के साथ एक ज्वेलरी जैसा लुक देती है। इसमें 1.7 इंच की शानदार AMOLED डिस्प्ले और 1000 निट्स की ब्राइटनेस है, जो इसे धूप में भी स्पष्ट दिखाती है। यह न केवल एक फैशन एक्सेसरी है, बल्कि इसमें फीमेल वेलनेस ट्रैकर जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं।

Specifications

ब्राइटनेस
1000 निट्स
बिल्ड क्वालिटी
प्रीमियम मेटालिक डायल, 7H स्क्रैच-रेसिस्टेंट ग्लास
हेल्थ ट्रैकिंग
हार्ट रेट, SpO2 (ऑक्सीजन), स्लीप मॉनिटर, स्ट्रेस ट्रैकर

क्यों खरीदें

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प्रीमियम डिजाइन

...

शानदार डिस्प्ले

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स्पेशल फीमेल वेलनेस

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मजबूत और सुरक्षित

क्यों खोजें विकल्प

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बैटरी 5 दिन से कम चल

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नो इन-बिल्ट GPS

Titan Crest एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें 1.43 इंच की शानदार AMOLED डिस्प्ले और एक मज़बूत एल्युमीनियम बॉडी दी गई है। इस घड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसका 'AI मॉर्निंग ब्रीफ' फीचर है, जो आपके दिन की शुरुआत पर्सनल अपडेट्स के साथ करता है। रोज़ गोल्ड मेश स्ट्रैप के साथ यह स्मार्टवॉच एक बेहद क्लासी और फॉर्मल लुक प्रदान करती है।

Specifications

ऑपरेटिंग सिस्टम
Watch OS
हेल्थ ट्रैकिंग
हार्ट रेट, SpO2, स्लीप मॉनिटर, स्ट्रेस ट्रैकिंग
स्पेशल फीचर्स
AI मॉर्निंग ब्रीफ, AI वॉइस असिस्टेंट, फंक्शनल क्राउन
बैटरी
300 mAh (लगभग 7 दिनों तक का बैकअप)

क्यों खरीदें

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शानदार डिस्प्ले

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AI मॉर्निंग ब्रीफ

...

प्रीमियम बिल्ड

...

सिंगलसिंक BT कॉलिंग

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मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड

क्यों खोजें विकल्प

...

550 निट्स की ब्राइटनेस अच्छी

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थोड़ी महंगी

Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus एक बजट-फ्रेंडली स्मार्टवॉच है जो कम कीमत में ढेरों प्रीमियम फीचर्स प्रदान करती है। इसमें 1.83 इंच की बड़ी HD डिस्प्ले दी गई है, जो स्पष्ट विजुअल्स और स्मूथ टच अनुभव सुनिश्चित करती है। यह घड़ी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो पहली बार स्मार्टवॉच खरीद रहे हैं और जिन्हें ब्लूटूथ कॉलिंग, फिटनेस ट्रैकिंग और वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स एक ही डिवाइस में चाहिए।

Specifications

स्पोर्ट्स मोड
120+ वर्कआउट मोड
वॉइस असिस्टेंट
AI वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट
सुरक्षा
IP67 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस

क्यों खरीदें

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स्पोर्ट्स मोड की भरमार

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एंटरटेनमेंट

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वैल्यू फॉर मनी

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बड़ी डिस्प्ले

क्यों खोजें विकल्प

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तेज़ धूप में स्क्रीन देखने में थोड़ी दिक्कत

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पहनकर तैराकी नहीं की जा सकती

Noise Twist Go एक स्टाइलिश राउंड डायल स्मार्टवॉच है जो आधुनिक फीचर्स और क्लासी लुक का बेहतरीन मिश्रण पेश करती है। इसका 'गोल्ड लिंक' वेरिएंट और चमकदार मेटल बॉडी इसे एक प्रीमियम एनालॉग घड़ी जैसा अहसास कराते हैं। 1.39 इंच की डिस्प्ले और ब्लूटूथ कॉलिंग सुविधा के साथ, यह घड़ी उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो कम बजट में एक सोफिस्टिकेटेड और टिकाऊ स्मार्टवॉच चाहते हैं।

Specifications

हेल्थ ट्रैकिंग
24/7 हार्ट रेट, SpO2 (ब्लड ऑक्सीजन), स्लीप मॉनिटर
स्पोर्ट्स मोड
100 से अधिक स्पोर्ट्स और एक्टिविटी मोड
वॉच फेसेस
100 से अधिक क्लाउड-आधारित वॉच फेसेस
बैटरी
210 mAh
सुरक्षा
IP68 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस

क्यों खरीदें

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प्रीमियम मेटल बिल्ड

...

ब्लूटूथ कॉलिंग

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IP68 रेटिंग

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नॉइज़फिट ऐप सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

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AMOLED जितनी जीवंत नहीं

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बैटरी कॉलिंग और भारी उपयोग के साथ केवल 2-3 दिन ही

Redmi Watch 5 Lite एक शक्तिशाली और फीचर-पैक स्मार्टवॉच है जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जिन्हें लंबी बैटरी लाइफ और सटीक ट्रैकिंग की जरूरत है। इसमें 1.96 इंच की विशाल AMOLED डिस्प्ले दी गई है और यह भारत में Xiaomi के नए HyperOS पर चलने वाली पहली रेडमी वॉच है। इन-बिल्ट GPS और 5ATM वाटर रेजिस्टेंस के साथ, यह आउटडोर स्पोर्ट्स और एडवेंचर के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications

ऑपरेटिंग सिस्टम
Xiaomi HyperOS
GPS
एडवांस्ड इन-बिल्ट GPS
बिल्ड
NCVM प्रीमियम मेटालिक फिनिश
अतिरिक्त फीचर्स
150+ स्पोर्ट्स मोड, 200+ वॉच फेसेस, एलेक्सा इन-बिल्ट

क्यों खरीदें

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शानदार AMOLED डिस्प्ले

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AI नॉइज़ रिडक्शन

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5 ATM वाटर रेजिस्टेंस

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इन-बिल्ट GPS

क्यों खोजें विकल्प

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स्क्रीन छोटी कलाई वाले लोगों के लिए थोड़ी ज्यादा बड़ी

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सीमित ऐप्स

CrossBeats Diva एक प्रीमियम और स्टाइलिश स्मार्टवॉच है जो गहनों जैसी खूबसूरती और स्मार्ट फीचर्स का बेजोड़ संगम है। इसके बेजल पर जड़े हुए कीमती पत्थर और फुल मेटल बॉडी इसे किसी भी पार्टी या खास मौके के लिए एक परफेक्ट एक्सेसरी बनाते हैं। इसमें 1.28 इंच की चमकदार AMOLED डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग जैसी आधुनिक सुविधा दी गई है, जो इसे इस बजट में अन्य घड़ियों से अलग बनाती है।

Specifications

चार्जिंग
वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट
कॉलिंग
सिंगल चिप BT कॉलिंग (AAC 3W स्पीकर्स के साथ)
वॉच फेसेस
100 से अधिक फैशनेबल वॉच फेसेस
स्मार्ट फीचर्स
म्यूजिक कंट्रोल, वॉटर रिमाइंडर, स्मार्ट नोटिफिकेशन्स

क्यों खरीदें

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अल्ट्रा-लग्जरी डिजाइन

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AMOLED डिस्प्ले

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बेहतर साउंड क्वालिटी

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फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग

क्यों खोजें विकल्प

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बैटरी औसत

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स्क्रीन छोटी

Amazfit Active 3 Premium एक उच्च-स्तरीय (High-end) स्मार्टवॉच है, जिसे खासतौर पर रनर्स और फिटनेस फ्रीक्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें सैफायर ग्लास और स्टेनलेस स्टील फ्रेम का उपयोग किया गया है, जो इसे बेहद मजबूत और स्क्रैच-रेसिस्टेंट बनाता है। 4GB इन-बिल्ट स्टोरेज, ऑफलाइन मैप्स और एडवांस GPS सिस्टम के साथ, यह घड़ी उन लोगों के लिए एक संपूर्ण वर्कआउट पार्टनर है जो बिना फोन के अपने रास्तों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं।

Specifications

स्टोरेज
4GB
बैटरी
12 दिनों तक का बैकअप
वॉटर रेजिस्टेंस
5 ATM
वर्कआउट मोड
170 से अधिक स्पोर्ट्स मोड
सेंसर
BioTracker

क्यों खरीदें

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अल्ट्रा-ड्यूरेबल बिल्ड

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ऑफलाइन मैप्स और GPS

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4GB स्टोरेज

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प्रोफेशनल रनिंग डेटा

क्यों खोजें विकल्प

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स्क्रीन कुछ यूज़र्स को छोटी

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हर किसी के बजट में नहीं

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लिमिटेड थर्ड-पार्टी ऐप्स

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1. स्मार्ट घड़ी का मुख्य कार्य क्या है?

स्मार्टवॉच का मुख्य कार्य आपके स्मार्टफोन के अनुभव को कलाई तक पहुँचाना और आपकी शारीरिक गतिविधियों की निगरानी करना है। इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैं,

नोटिफिकेशन: फोन निकाले बिना कॉल, मैसेज और ऐप्स के अलर्ट देखना।

हेल्थ ट्रैकिंग: दिल की धड़कन, नींद और ऑक्सीजन लेवल को मापना।

फिटनेस: आपके कदमों, कैलोरी और वर्कआउट डेटा को ट्रैक करना।

समय और ऐप्स: अलार्म, टाइमर, म्यूजिक कंट्रोल और मैप्स जैसी सुविधाएं प्रदान करना।

2. स्मार्टवॉच में कितने सेंसर होते हैं?

एक सामान्य स्मार्टवॉच में आमतौर पर 7 से 10 मुख्य सेंसर होते हैं, लेकिन प्रीमियम मॉडल्स में इनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। मुख्य सेंसर इस प्रकार हैं,

Accelerometer: आपकी चाल और गति को ट्रैक करने के लिए।

Gyroscope: आपकी कलाई के घुमाव और दिशा को पहचानने के लिए।

Heart Rate Sensor: दिल की धड़कन मापने के लिए।

SpO2 Sensor: खून में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए।

GPS: आपकी लोकेशन और तय की गई दूरी को ट्रैक करने के लिए।

Barometer: ऊंचाई और वायुदाब मापने के लिए।

Ambient Light Sensor: रोशनी के हिसाब से स्क्रीन की ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए।

3. क्या स्मार्ट घड़ियां स्लीप एपनिया का पता लगा सकती हैं?

हाँ, सैमसंग और एप्पल जैसी आधुनिक स्मार्टवॉच अब स्लीप एपनिया (नींद में सांस रुकने की बीमारी) के लक्षणों का पता लगाने में सक्षम हैं।

कैसे: ये घड़ियाँ रात में आपके खून में ऑक्सीजन (SpO2) के स्तर में आने वाली गिरावट और श्वसन पैटर्न को ट्रैक करती हैं।

नोट: यह केवल एक संकेत है। यदि घड़ी अलर्ट देती है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेकर 'स्लीप स्टडी' टेस्ट करवाना चाहिए।

4. क्या स्मार्ट घड़ियां एट्रियल फिब्रिलेशन का पता लगा सकती हैं?

  • हाँ, अधिकांश प्रीमियम स्मार्टवॉच में ECG फीचर होता है जो Atrial Fibrillation (AFib) या अनियमित हृदय गति का पता लगा सकता है।
  • घड़ी के सेंसर हृदय की विद्युत तरंगों को स्कैन करते हैं और यदि कोई अनियमितता मिलती है, तो वे यूजर को तुरंत अलर्ट भेजते हैं।
  • यह फीचर हृदय रोगों के शुरुआती संकेतों को पहचानने में बहुत मददगार साबित हुआ है।

महत्वपूर्ण सूचना: स्मार्टवॉच एक सहायक उपकरण है, यह किसी पेशेवर मेडिकल डायग्नोसिस या डॉक्टर का विकल्प नहीं है। यदि आपकी घड़ी किसी गंभीर समस्या का अलर्ट देती है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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