काम की बात: फोन में नहीं चल रहा 5G? बिना सर्विस सेंटर जाए ऐसे दूर करें नेटवर्क की परेशानी, मिलेगी तेज स्पीड
स्मार्टफोन में 5G सपोर्ट और रिचार्ज प्लान होने के बावजूद नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो कुछ सेटिंग्स इसकी वजह हो सकती हैं। जानिए Android और iPhone में 5G नेटवर्क की परेशानी दूर करने के आसान तरीके क्या हैं।
स्मार्टफोन में 5G सपोर्ट होने और 5G रिचार्ज प्लान लेने के बावजूद कई बार यूजर्स को तेज इंटरनेट स्पीड नहीं मिलती। कभी फोन में 5G नेटवर्क दिखाई नहीं देता, तो कभी इंटरनेट इस्तेमाल करते समय फोन बार-बार 5G से 4G पर स्विच हो जाता है। इसकी वजह हमेशा टेलीकॉम कंपनी का कमजोर नेटवर्क नहीं होती। कई बार स्मार्टफोन की सेटिंग्स, SIM कार्ड या बैटरी सेवर मोड भी इसकी वजह बन सकता है। अगर आपके फोन में भी 5G कनेक्टिविटी को लेकर परेशानी आ रही है, तो कुछ आसान तरीके अपनाकर इसे ठीक कर सकते हैं।
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सबसे पहले यह चेक करना जरूरी है कि आपका स्मार्टफोन 5G सपोर्ट करता है या नहीं। फोन मेकर की वेबसाइट पर जाकर इसके स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं। अगर आपने विदेश से फोन खरीदा है, तो यह भी चेक करें कि उसमें भारत में इस्तेमाल होने वाले 5G बैंड्स का सपोर्ट मौजूद है या नहीं। इसके अलावा आपकी SIM और रिचार्ज प्लान में भी 5G सर्विस उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए टेलीकॉम ऑपरेटर के ऐप या वेबसाइट की मदद ले सकते हैं।
Android फोन में ऐसे ऑन करें 5G
कई बार फोन में 5G सपोर्ट होने के बावजूद नेटवर्क सेटिंग्स में 4G सिलेक्ट रहता है।
- सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में 5G ऑन करने के लिए Settings में जाकर Connections और फिर Mobile Networks पर जाएं।
- यहां Network Mode में 5G/LTE/3G/2G (Auto Connect) का विकल्प चुनें।
- गूगल पिक्सल फोन में Settings के Network & Internet सेक्शन में जाकर SIM चुनें।
- इसके बाद Preferred Network Type में 5G सिलेक्ट कर दें।
- दूसरे एंड्रॉयड फोन में भी यह विकल्प आमतौर पर Mobile Network या SIM Settings में मिलता है।
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iPhone में कैसे ऑन करें 5G
ऐपल के iPhone 12 और इसके बाद के मॉडल 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट करते हैं।
- आईफोन में 5G सेटिंग ऑन करने के लिए Settings में Mobile Data पर जाएं।
- इसके बाद Mobile Data Options और फिर Voice & Data पर टैप करें।
- यहां 5G Auto और 5G On के विकल्प मिलेंगे। 5G Auto चुनने पर आईफोन जरूरत के हिसाब से LTE और 5G नेटवर्क के बीच स्विच करता है, जिससे बैटरी बचाने में मदद मिलती है।
- वहीं, 5G On चुनने पर उपलब्ध होने की स्थिति में फोन 5G नेटवर्क इस्तेमाल करेगा, लेकिन इससे बैटरी ज्यादा खर्च हो सकती है।
5G नहीं चलने पर अपनाएं ये आसान तरीके
अगर सेटिंग्स सही होने के बावजूद 5G नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले अपने इलाके में नेटवर्क कवरेज चेक करें। किसी शहर में 5G सर्विस उपलब्ध होने का मतलब यह नहीं है कि वहां के हर इलाके में सिग्नल मजबूत होंगे। घर या ऑफिस के अंदर कमजोर सिग्नल मिलने पर फोन 4G पर स्विच कर सकता है। ऐसे में खुली जगह पर जाकर नेटवर्क चेक करें।
इसके अलावा फोन में Airplane Mode करीब 10 सेकेंड के लिए ऑन करके बंद करें। इससे फोन दोबारा मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। स्मार्टफोन को रीस्टार्ट करना भी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। अगर Battery Saver या Low Power Mode ऑन है, तो उसे बंद करके देखें। कुछ एंड्रॉयड फोन में बैटरी सेवर 5G कनेक्टिविटी लिमिट कर सकता है, जबकि आईफोन में Low Power Mode ऑन होने पर फोन LTE नेटवर्क पर स्विच कर सकता है।
अगर फिर भी परेशानी बनी हुई है, तो फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करें। आईफोन में Settings के General और फिर About सेक्शन में जाकर कैरियर सेटिंग्स अपडेट की जांच कर सकते हैं। आखिरी विकल्प के तौर पर Network Settings Reset कर सकते हैं। इससे सेव किए गए Wi-Fi पासवर्ड, ब्लूटूथ पेयरिंग और दूसरी नेटवर्क सेटिंग्स हट जाएंगी।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।