Amazon Sale: आधी कीमत में घर लाएं Samsung, Xiaomi के महंगे TV, 55 इंच के इन पांच मॉडल पर 65% तक छूट

Amazon Great Summer Sale शुरू हो चुकी है और सेल में महंगे ब्रांडेड टीवी भी भारी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। यहां हमने आपकी सुविधा के लिए लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में सैमसंग, शाओमी जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के टीवी भी शामिल हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

घर के लिए बड़ा Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खरीदारी करने का सही समय हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि Amazon Great Summer Sale शुरू हो चुकी है और सेल में महंगे ब्रांडेड टीवी भी भारी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। यहां हमने आपकी सुविधा के लिए लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में सैमसंग, शाओमी जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के टीवी भी शामिल हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा और अगर पसंद आ रहा है, तो सीधे यहीं से ऑर्डर कर दें।

TCL

1,09,990 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर पूरे 65 फीसदी छूट के साथ 37,990 रुपये कीमत में लिस्टेड है। बैंक और अन्य ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में हाई रिफ्रेश रेट के साथ 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट QLED डिस्प्ले मिलता है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 35W का दमदार साउंड भी मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। इसमें गूगल असिस्टेंट और बिल्ट-इन क्रोमकास्ट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इस टीवी में नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, यूट्यूब समेत ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है।

Xiaomi

54,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर पूरे 44 फीसदी छूट के साथ 30,999 रुपये कीमत में लिस्टेड है। बैंक और अन्य ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में हाई रिफ्रेश रेट के साथ 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले मिलता है। यह फायर टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें डोल्बी ऑडियो के साथ 30W का दमदार साउंड भी मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। इसमें गूगल असिस्टेंट और बिल्ट-इन क्रोमकास्ट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इस टीवी में नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, यूट्यूब समेत ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है। टीवी में DTH सेट टॉप बॉक्स का इंटीग्रेशन भी मिलता है।

VW

64,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर पूरे 58 फीसदी छूट के साथ 26,999 रुपये कीमत में लिस्टेड है। बैंक और अन्य ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में हाई रिफ्रेश रेट के साथ 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले मिलता है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें डोल्बी ऑडियो के साथ 50W का दमदार साउंड भी मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। इसमें गूगल असिस्टेंट और क्रोमकास्ट समेत ढेर सारे एडवांस फीचर्स भी मिल जाते हैं। इस टीवी में नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, यूट्यूब समेत ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है।

Acer

62,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर पूरे 56 फीसदी छूट के साथ 27,460 रुपये कीमत में लिस्टेड है। बैंक और अन्य ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में हाई रिफ्रेश रेट के साथ 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले मिलता है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें डोल्बी एटमॉस के साथ 24W का दमदार साउंड भी मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। इसमें गूगल असिस्टेंट और क्रोमकास्ट समेत ढेर सारे एडवांस फीचर्स भी मिल जाते हैं। इस टीवी में नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, यूट्यूब समेत ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है।

Samsung

55,200 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर पूरे 28 फीसदी छूट के साथ 39,490 रुपये कीमत में लिस्टेड है। बैंक और अन्य ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। अमेजन इस टीवी पर 2500 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी दे रही है। टीवी में हाई रिफ्रेश रेट के साथ 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले मिलता है। इसमें 20W का दमदार साउंड भी मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। इसमें गूगल असिस्टेंट और क्रोमकास्ट समेत ढेर सारे एडवांस फीचर्स भी हैं। इस टीवी में नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, यूट्यूब समेत ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है।

आप इन मॉडल पर भी विचार कर सकते हैं