अमेजन प्राइम डे सेल का आखिरी दिन 29,999 रुपये वाले 55 इंच स्मार्ट टीवी पर टूटे ग्राहक, कहीं आप न रह जाएं पीछे
अमेजन प्राइम डे सेल के आखिरी दिन 55-इंच Smart TV पर अब तक का सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप देखा जा रहा है, जहां ये बड़े स्क्रीन वाले टीवी मात्र 29,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहे हैं। बिना देर किए आज रात सेल खत्म होने से पहले अपनी पसंदीदा डील तुरंत लॉक करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने घर के लिए एक बड़ी स्क्रीन का नया टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो इससे बेहतर मौका फिर नहीं मिलेगा। अमेजन प्राइम डे सेल का आज आखिरी दिन है और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑफर्स की भारी बरसात हो रही है। इस सेल का सबसे बड़ा आकर्षण बने हैं 55-इंच के धांसू Smart TVs, जिनकी शुरुआती कीमत घटकर मात्र 29,999 रुपये हो गई है। इतनी कम कीमत में 4K रेजोल्यूशन और दमदार साउंड वाले प्रीमियम टीवी मिलने के कारण ग्राहकों के बीच इन्हें खरीदने की होड़ मच गई है।
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📺 29,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर टॉप ब्रांड्स के 55-इंच TV
इस मेगा डील में Xiaomi, coocaa, samsung और TCL जैसे टॉप ब्रांड्स के 55-इंच स्मार्ट टीवी पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये टीवी न सिर्फ बेजल-लेस डिजाइन के साथ आते हैं, बल्कि इनमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसी ऐप्स का सपोर्ट भी मिलता है, जो आपके लिविंग रूम को सीधे सिनेमाहॉल में बदल देंगे।
💳 बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस से होगी एक्स्ट्रा बचत
सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, अगर आप SBI या ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा, पुराने टीवी को एक्सचेंज करने पर एडिशनल डिस्काउंट का मौका भी लाइव है, जिससे कीमत और भी कम हो जाएगी।
⚠️ स्टॉक हो रहा है खत्म, आज रात समाप्त हो जाएगी सेल
ध्यान दें कि सेल के आखिरी कुछ घंटे ही बचे हैं और भारी डिमांड के कारण कई पॉपुलर मॉडल्स तेजी से आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। आज रात 12 बजे यह सेल पूरी तरह खत्म हो जाएगी, इसलिए बिना देर किए तुरंत अमेजन पर जाएं और अपनी मनपसंद डील लॉक करें, कहीं आप इस साल के सबसे बड़े प्राइस ड्रॉप का फायदा उठाने से पीछे न रह जाएं।
1. coocaa 138 cm (55 inch) Frameless QLED Ultra Smart Google TV 55Y74 Pro
अगर आप अमेज़न प्राइम डे सेल के आखिरी दिन अपने घर के लिए एक प्रीमियम और बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं, तो coocaa 55Y74 Pro आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यह 55-इंच का टीवी साधारण LED नहीं, बल्कि एक QLED टीवी है, जो बहुत ही शानदार और वाइब्रेंट कलर्स देता है।
प्राइम डे डील के तहत इस टीवी पर 34% की भारी छूट मिल रही है, जिससे 49,999 रुपये का यह टीवी मात्र 32,999 रुपये में आपका हो सकता है। यह टीवी 4K अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले, Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम और बेजल-लेस डिज़ाइन के साथ आता है, जो आपके लिविंग रूम को थिएटर जैसा लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शार्क और वाइब्रेंट QLED डिस्प्ले
120Hz HSR रिफ्रेश रेट
फ्रेमलेस प्रीमियम लुक
Google TV का सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा नया और कम जाना-माना ब्रांड
ब्रांड सर्विस सेंटर ढूंढने में थोड़ी दिक्कत
डिलीवरी के समय अलग से चार्ज देना
2. Toshiba 139 cm (55 inches) E350SP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 55E350SP
अगर आप अमेज़न प्राइम डे सेल में एक भरोसेमंद और इंटरनेशनल ब्रांड का बड़ा स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं, तो Toshiba E350SP Series आपके लिए एक शानदार विकल्प है। जापानी तकनीक से लैस यह 55-इंच का 4K अल्ट्रा एचडी टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी और बेहतरीन फीचर्स के साथ आता है।
प्राइम डे लॉन्च के तहत इस पर 38% की भारी छूट मिल रही है, जिससे 63,999 रुपये की एमआरपी वाला यह टीवी सेल में मात्र 39,990 रुपये में मिल रहा है। यह टीवी Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है और इसमें Dolby Vision के साथ-साथ एक बेहद अनोखा ‘कराओके मोड’ भी दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
सिनेमैटिक डिस्प्ले
प्रीमियम और भरोसेमंद ब्रांड
मल्टीपल पिक्चर मोड्स
कराओके मोड
क्यों खोजें विकल्प
60Hz का ही रिफ्रेश रेट
डिस्प्ले पैनल
3. Lumio Vision 7 2026 139 cm (55 inches) 4K Ultra-HD Smart QLED Google TV FTW3-ADSJ
Lumio Vision 7 (2026) एक प्रीमियम 55-इंच (139 सेमी) 4K Ultra-HD स्मार्ट QLED टीवी है, जो Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है। यह टीवी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के लिए 'Quantum Dot' टेक्नोलॉजी और दमदार परफॉर्मेंस के लिए 'BOSS' प्रोसेसर के साथ आता है। इस बजट रेंज में 3GB रैम और 64GB की बड़ी स्टोरेज देकर कंपनी ने इसे भारत के सबसे तेज़ टीवी में से एक बनाने का दावा किया है। साथ ही, यह Android 14 पर काम करता है जो इसे लेटेस्ट फीचर्स से लैस बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार डिस्प्ले
बड़ी स्टोरेज और तेज परफॉर्मेंस
दमदार साउंड
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
क्यों खोजें विकल्प
60 Hz का रिफ्रेश रेट
नया ब्रांड
4. Xiaomi 138 cm (55 Inches) X Pro Series QLED 4K Ultra HD Smart Google TV L55MB-APIN
Xiaomi X Pro Series (L55MB-APIN) एक बेहतरीन 55-इंच (138 सेमी) 4K Ultra HD स्मार्ट QLED टीवी है, जो Google TV और शाओमी के अपने कस्टमाइज्ड PatchWall इंटरफेस के साथ आता है। यह टीवी 'Advanced Quantum Dot' टेक्नोलॉजी से लैस है, जो शानदार रंगों और गहरा कंट्रास्ट देता है। सिनेमाई अनुभव के लिए इसमें Dolby Vision, HDR10+, और 34 वॉट के दमदार स्पीकर्स दिए गए हैं। साथ ही, गेमर्स के लिए इसमें 120Hz DLG गेम बूस्टर फीचर भी जोड़ा गया है, जो इस बजट में इसे एक मजबूत विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी
DLG 120Hz गेम बूस्टर
दमदार साउंड आउटपुट
प्रीमियम डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2GB रैम
नेटिव (असली) 120Hz पैनल नहीं
केवल 1 साल की वारंटी
5. TCL 139 cm (55 inches) 4K UHD Smart QLED Google TV 55T8D
TCL 55T8D एक बेहद पावरफुल और प्रीमियम 55-इंच (139 सेमी) 4K Ultra HD स्मार्ट Google TV है। यह टीवी उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिना किसी समझौते के बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और गेमिंग परफॉर्मेंस चाहते हैं। इसमें QD-Mini LED Dimming और AiPQ Pro Processor जैसी एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस बजट में यह टीवी 144Hz के असली रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो इसे गेमर्स और स्पोर्ट्स प्रेमियों के लिए एक अल्टीमेट चॉइस बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
असली 144Hz रिफ्रेश रेट
कनेक्टिविटी के लिए 4 HDMI पोर्ट्स
शानदार बैंक ऑफर्स
तगड़ी परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज़्यादा
केवल 1 USB पोर्ट
6. Hisense 139 cm (55 Inches) 4K Ultra HD Smart QLED TV 55E75Q | E75Q Series | 48W Powerful Speakers | Dolby Atmos & HDR10+ | ALLM, VRR & Game Mode | Cricket Mode | AI 4K Upscaler | VIDAA OS (Black)
Hisense 55E75Q (E75Q Series) एक फीचर-पैक्ड 55-इंच (139 सेमी) 4K Ultra HD स्मार्ट QLED टीवी है। यह टीवी विशेष रूप से उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो होम-थिएटर जैसा साउंड और क्रिकेट या स्पोर्ट्स देखने का बेहतरीन अनुभव चाहते हैं। इसमें 48 वॉट के बेहद दमदार इन-बिल्ट स्पीकर्स दिए गए हैं, जो इस बजट में सबसे बेहतरीन साउंड आउटपुट में से एक हैं। यह टीवी Hisense के अपने VIDAA OS पर चलता है, जो काफी तेज और यूजर-फ्रेंडली है।
Specifications
क्यों खरीदें
जबरदस्त साउंड
बेहतर कंट्रास्ट रेशियो
कनेक्टिविटी और गेमिंग फीचर्स
एप्पल एयरप्ले 2 सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
गूगल टीवी नहीं
TCL के गेमिंग बूस्ट फीचर्स जितना स्मूथ नहीं
7. Samsung 138 cm (55 inches) Wondertainment Series 4K Ultra HD LED Smart TV UA55TUE60FKLXL (Titan Gray)
Samsung Wondertainment Series (UA55TUE60FKLXL) एक 55-इंच (138 सेमी) 4K Ultra HD स्मार्ट एलईडी टीवी है। सैमसंग जैसे भरोसेमंद और बड़े ब्रांड की तरफ से आने वाला यह टीवी अपने 'Crystal Processor 4K' और 'Crystal Display' के कारण शानदार पिक्चर अपस्केलिंग और सजीव कलर्स देने का वादा करता है। इसका '3-side Boundless Design' यानी तीन तरफ से बेज़ेल-लेस स्क्रीन इसे दिखने में बेहद स्लिम और स्टाइलिश बनाती है। यह टीवी सैमसंग के अपने Tizen OS पर चलता है, जो काफी सुरक्षित और स्मूथ है।
Specifications
क्यों खरीदें
भरोसेमंद प्रीमियम ब्रांड
स्लिम और बाउंडलेस डिज़ाइन
एम्बिएंट मोड
Crystal Processor 4K
क्यों खोजें विकल्प
पुराना मॉडल
साउंड और फीचर्स की जानकारी कम
सीमित ऐप्स
1. 55-इंच स्मार्ट टीवी कैसे चुनें?
55-इंच का टीवी चुनते समय इन 4 मुख्य बातों का ध्यान रखें,
डिस्प्ले का प्रकार : बजट कम है तो LED लें। बेहतर कलर्स और ब्राइटनेस के लिए QLED सबसे अच्छा है। अगर बजट की चिंता नहीं है और बेस्ट पिक्चर क्वालिटी चाहिए, तो OLED या Mini-LED चुनें।
रेसोल्यूशन : 55-इंच साइज के लिए हमेशा 4K Ultra HD ही चुनें। इस साइज में Full HD (1080p) लेने की गलती न करें।
ऑपरेटिंग सिस्टम : Google TV सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ऐप्स और गूगल असिस्टेंट मिलता है। इसके अलावा सैमसंग का Tizen और एलजी का WebOS भी अच्छे विकल्प हैं।
दूरी : सुनिश्चित करें कि आपके सोफे और टीवी के बीच कम से कम 5.5 से 7 फीट की दूरी हो।
2. कौन सा 55-इंच टीवी सबसे ज्यादा रेकमेंडेड है?
मार्केट में अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से ये टीवी सबसे बेस्ट हैं:
ओवरऑल बेस्ट और गेमिंग के लिए : TCL 55T8D (QLED/Mini-LED)
क्यों खरीदें? इसमें असली 144Hz रिफ्रेश रेट, 3GB रैम और Mini-LED तकनीक मिलती है। गेमर्स और सिनेमा प्रेमियों के लिए यह बेस्ट है।
बजट में सबसे बेस्ट : Xiaomi X Pro Series या Lumio Vision 7
क्यों खरीदें? 40,000 रुपये के आसपास के बजट में ये शानदार QLED डिस्प्ले, अच्छी स्टोरेज (Xiaomi में 32GB, Lumio में 64GB) और Google TV देते हैं।
बेहतरीन साउंड के लिए : Hisense E75Q Series
क्यों खरीदें? अगर आप अलग से साउंडबार नहीं खरीदना चाहते, तो इसका 48W का दमदार स्पीकर बेस्ट है।
भरोसा और ब्रांड वैल्यू : LG या Samsung (लेटेस्ट मॉडल)
क्यों खरीदें? लंबी लाइफ, बेहतरीन सर्विस नेटवर्क और पिक्चर क्वालिटी के लिए। (ध्यान रहे, पुराना मॉडल न खरीदें)।
3. स्मार्ट टीवी खरीदने से पहले क्या चेक करना चाहिए?
दुकान या ऑनलाइन खरीदने से पहले इस चेकलिस्ट को जरूर देखें:
रैम और स्टोरेज : टीवी स्मूथ चले इसके लिए कम से कम 2GB RAM और 16GB/32GB Storage होनी ही चाहिए।
ब्राइटनेस : टवी की ब्राइटनेस कम से कम 400 Nits होनी चाहिए, ताकि दिन के उजाले में भी स्क्रीन साफ दिखे।
साउंड आउटपुट: कम से कम 30 Watts या उससे ज़्यादा के स्पीकर्स होने चाहिए जो Dolby Atmos को सपोर्ट करते हों।
कनेक्टिविटी पोर्ट्स : कम से कम 3 HDMI पोर्ट्स (साउंडबार के लिए eARC सपोर्ट के साथ) और 2 USB पोर्ट्स होने जरूरी हैं।
लॉन्च का साल : हमेशा लेटेस्ट साल (जैसे 2025 या 2026) का मॉडल खरीदें। पुराना मॉडल खरीदने पर ऐप्स चलना बंद हो सकते हैं।
वारंटी : कम से कम 1 या 2 साल की वारंटी होनी चाहिए। मुख्य रूप से पैनल वारंटी जरूर चेक करें।
4. अमेजन पर टीवी की तुलना कैसे करें?
अमेजन पर सही तुलना करने का आसान तरीका यह है:
Compare with similar items टेबल देखें : जब आप अमेजन पर कोई टीवी खोलते हैं, तो नीचे स्क्रॉल करने पर आपको एक तुलनात्मक टेबल दिखती है। वहाँ उस टीवी की तुलना उसी बजट के 3-4 अन्य टीवी के ब्रांड, कीमत, स्क्रीन साइज और रिफ्रेश रेट से सीधे की जा सकती है।
लॉन्च की तारीख देखें : स्टाइल नेम वाले सेक्शन में हमेशा चेक करें कि वह कौन से साल का मॉडल है (जैसे 2024 Series, 2025 Series, 2026 Series)। कभी-कभी पुराना मॉडल सस्ता दिखता है, लेकिन उसे खरीदने से बचना चाहिए।
रिव्यूज को फिल्टर करें : केवल स्टार रेटिंग न देखें। रिव्यू सेक्शन में जाकर Critical (1 या 2 स्टार) रिव्यू पढ़ें। इससे आपको टीवी की असली कमियों (जैसे डिलीवरी में सर्विस, स्क्रीन का टूटना या हैंग होना) का पता चलेगा।
बैंक ऑफर्स और कूपन : हमेशा मुख्य कीमत के नीचे छोटा सा Apply Coupon बॉक्स या Bank Offers चेक करें। कई बार कार्ड पेमेंट पर 3,000 रुपये से 4,000 रुपये तक की सीधी बचत हो जाती है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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