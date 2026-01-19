55 इंच टीवी पर 65% की छूट, Amazon की लिमिटेड टाइम सेल, बिना देरी करें बुकिंग
55 inch Smart TV Sale: अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में 55 इंच स्मार्ट टीवी पर गजब का ऑफर दिया जा रहा है, जहां से सबसे कम कीमत में टीवी खरीद पाएंगे। हालांकि यह एक लिमिटेड पीरियड डील है। ऐसे में फटाफट बुकिंग करें।
अमेजन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 में नई स्मार्ट टीवी खरीदने का सुनहरा मौका है। इस सेल में Xiaomi, Samsung, LG, Sony, TCL जैसी टॉप ब्रांड्स के 55 इंच स्मार्ट टीवी पर 65% तक की आकर्षक छूट दी जा रही है। 4K UHD, QLED या Google TV मॉडल को इस सेल में सबसे कम कीमतों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि यह लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ऐसे में आपको फटाफट टीवी की बुकिंग करना होगा, वरना टीवी डील का लुत्फ उठाने से चूक सकते हैं।
सेल के डिस्काउंट
सेल में SBI कार्ड पर 10% इंस्टेंट छूट, नो-कॉस्ट EMI, एक्सचेंज ऑफर और कैशबैक ऑफर दिए जा रहे हैं। Xiaomi के फीचर-रिच QLED मॉडल से लेकर Samsung के AI-पावर्ड स्मार्ट टीवी और LG के 4K डिस्प्ले तक सभी पर धमाकेदार डील्स मिल रही हैं।अगर आप बड़े स्क्रीन पर क्रिकेट मैच या वेब सीरीज का मजा लेना चाहते हैं, तो यह सही समय है।
1. Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
टीवी को 34 फीसद की भारी छूट के साथ 58,900 रुपये की जगह पर मात्र 38,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक प्रीमियम अल्ट्रा HD स्मार्ट टीवी है जो अपने शक्तिशाली 'Crystal Processor 4K' के लिए जाना जाता है। इसका स्लिम और बॉर्डरलेस डिजाइन आपके घर को एक मॉडर्न सिनेमा हॉल जैसा लुक देता है। इसमे SolarCell Remote दिया गया है, जो इनडोर लाइट से खुद चार्ज होता है। साथ ही, यह Samsung Knox Security से लैस है, जो आपके पर्सनल डेटा और ऐप्स को सुरक्षित रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 4K क्लैरिटी
SolarCell Remote
बिना किसी अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन के 100+ फ्री चैनल्स
एलेक्सा और बिक्सबी वॉइस असिस्टेंट के साथ एयरप्ले का सपोर्ट
4K Upscaling
1 साल की पूरी वारंटी और पैनल पर 1 साल की अतिरिक्त वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
50Hz का रिफ्रेश रेट हाई-एंड गेमिंग के शौकीनों के लिए कम
20W की आवाज़ बड़े हॉल के लिए औसत
2. VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1
इस टीवी को 58 फीसद की भारी छूट के साथ 59,999 रुपये की जगह पर मात्र 24,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह सबसे किफायती QLED स्मार्ट टीवी है, जो शानदार कलर्स और बेहतर कंट्रास्ट के लिए जाना जाता है। इसका बेजल-लेस डिज़ाइन और 'फुल एरे लोकल डिमिंग' तकनीक इसे अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे अलग बनाती है। इसमें 30 वॉट का पावरफुल साउंड आउटपुट दिया गया है, जो 2.1 चैनल और सबवूफर के साथ आता है, जिससे आपको घर पर ही गहरा और सराउंड साउंड अनुभव मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा किफायती QLED
शानदार साउंड
18 महीने की वारंटी
बेहतरीन इंटरफ़ेस, 2GB रैम और हज़ारों ऐप्स का सपोर्ट
1 बिलियन कलर्स, HDR10 और MEMC तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
सेटअप के लिए अतिरिक्त शुल्क
ब्रैंड वैल्यू सैमसंग या सोनी जैसे बड़े नामों के मुकाबले कम
3. Xiaomi 138 cm (55 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L55MB-FPIN
इस 55-इंच QLED टीवी को 48 फीसद छूट पर 62,999 रुपये की जगह पर मात्र 32,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक प्रीमियम QLED टीवी है जो फायर टीवी ओएस के साथ आता है। इसमें 34 वॉट का दमदार साउंड आउटपुट दिया गया है, जो Dolby Audio और DTS-X तकनीक से लैस है, जिससे आपको घर पर ही क्रिस्टल क्लियर आवाज मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार QLED डिस्प्ले
दमदार ऑडियो
स्मार्ट फायर टीवी ओएस
स्मूथ विजुअल्स
DTH सेट-टॉप बॉक्स इंटीग्रेशन
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
एंड्रॉइड टीवी के शौकीनों के लिए फायर टीवी ओएस का इंटरफ़ेस
सेटअप के लिए का अतिरिक्त शुल्क
4. Onida 139 cm (55 inch) Nexg Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 55UZI
अमेजन रिपब्लिक डे सेल में इस 55-इंच 4K TV को 42 फीसद की छूट के साथ मात्र 24,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक स्मार्ट गूगल टीवी है जो 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन और 178 डिग्री के वाइड व्यूइंग एंगल के साथ आती है। इसमें गूगल टीवी का लेटेस्ट ओएस दिया गया है। साथ ही, यह गूगल असिस्टेंट और क्रोमकास्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स से लैस है, जिससे आप अपने फोन के कंटेंट को सीधे बड़ी स्क्रीन पर शेयर कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट-फ्रेंडली 4K
एक ही जगह पर नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार
शानदार विजुअल्स
आंखों की सुरक्षा
वाइड व्यूइंग एंगल
क्यों खोजें विकल्प
20W का साउंड आउटपुट बड़े हॉल के लिए औसत
डिस्प्ले LED है, जो QLED के मुकाबले कम वाइब्रेंट
केवल 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी
5. LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
इस 55 इंच 4K टीवी को सेल में 40 फीसद की छूट के साथ 39,990 रुपये में खरीद सकते हैं, जबकि इसकी कीमत 66,290 रुपये है। इसमें α7 AI Processor 4K Gen8 प्रोसेसर, 4K सुपर अपस्केलिंग और डायनेमिक टोन मैपिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो साधारण कंटेंट को भी 4K जैसा साफ़ बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
α7 AI प्रोसेसर Gen8
बेहद तेज़ और इस्तेमाल में आसान स्मार्ट इंटरफ़ेस
क्रिस्टल क्लियर आवाज़ और डॉल्बी एटमॉस के साथ शानदार ऑडियो अनुभव
कम क्वालिटी वाली वीडियो को 4K की क्लैरिटी में बदलने की क्षमता
फ्री इंस्टॉलेशन और स्टैंड
गेमिंग फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
20W का साउंड आउटपुट बड़े कमरों के लिए कम
LG के डिब्बे में टीवी स्टैंड शामिल नहीं होता
6. Philips 139 cm (55 inches) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55PQT8100/94
इसे 29 फीसद की छूट के साथ 31,999 रुपये में खरीद पाएंगे। यह एक प्रीमियम स्मार्ट QLED टीवी है जो अपने हाई रिफ्रेश रेट और शानदार गूगल टीवी एक्सपीरिएंस के साथ आती है। इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो फास्ट-एक्शन स्पोर्ट्स और गेमिंग को बेहद स्मूथ बनाता है। इसमें 30 वॉट का पावरफुल साउंड आउटपुट और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। साथ ही, यह 32GB की बड़ी स्टोरेज के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार QLED डिस्प्ले
120Hz रिफ्रेश रेट
बड़ी स्टोरेज
30W के स्पीकर्स और डॉल्बी एटमॉस के साथ प्रीमियम ऑडियो
क्रोमकास्ट और गूगल असिस्टेंट के साथ हज़ारों ऐप्स का सीधा एक्सेस
क्यों खोजें विकल्प
सेटअप के लिए का अलग से भुगतान
बिजली की खपत मध्यम स्तर की
7. acer 139 cm (55 inches) G Plus Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV AR55UDGGR2851AD
यह 55 इंच 4K स्मार्ट टीवी 64 फीसद की भारी छूट के साथ 73,999 रुपये की जगह पर मात्र 26,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक बजट-फ्रेंडली स्मार्ट टीवी है, जो 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन और 'फ्रेमलेस डिज़ाइन' के साथ आता है। इसका PRO Tuned 36W का दमदार साउंड सिस्टम और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट आपके होम एंटरटेनमेंट को और भी बेहतर बना देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा किफायती
2 साल की वारंटी
हज़ारों ऐप्स का एक्सेस और गूगल असिस्टेंट वॉइस कंट्रोल की सुविधा
HDR10 सपोर्ट और सुपर ब्राइटनेस तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
3.7 स्टार की ग्राहक रेटिंग
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
डिस्प्ले कलर्स प्रीमियम QLED मॉडल्स के मुकाबले कम
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
