55 इंच टीवी पर 65% की छूट, Amazon की लिमिटेड टाइम सेल, बिना देरी करें बुकिंग

संक्षेप: 55 inch Smart TV Sale: अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में 55 इंच स्मार्ट टीवी पर गजब का ऑफर दिया जा रहा है, जहां से सबसे कम कीमत में टीवी खरीद पाएंगे। हालांकि यह एक लिमिटेड पीरियड डील है। ऐसे में फटाफट बुकिंग करें।

Jan 19, 2026 07:25 am IST

अमेजन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 में नई स्मार्ट टीवी खरीदने का सुनहरा मौका है। इस सेल में Xiaomi, Samsung, LG, Sony, TCL जैसी टॉप ब्रांड्स के 55 इंच स्मार्ट टीवी पर 65% तक की आकर्षक छूट दी जा रही है। 4K UHD, QLED या Google TV मॉडल को इस सेल में सबसे कम कीमतों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि यह लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ऐसे में आपको फटाफट टीवी की बुकिंग करना होगा, वरना टीवी डील का लुत्फ उठाने से चूक सकते हैं।

सेल के डिस्काउंट सेल में SBI कार्ड पर 10% इंस्टेंट छूट, नो-कॉस्ट EMI, एक्सचेंज ऑफर और कैशबैक ऑफर दिए जा रहे हैं। Xiaomi के फीचर-रिच QLED मॉडल से लेकर Samsung के AI-पावर्ड स्मार्ट टीवी और LG के 4K डिस्प्ले तक सभी पर धमाकेदार डील्स मिल रही हैं।अगर आप बड़े स्क्रीन पर क्रिकेट मैच या वेब सीरीज का मजा लेना चाहते हैं, तो यह सही समय है।

टीवी को 34 फीसद की भारी छूट के साथ 58,900 रुपये की जगह पर मात्र 38,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक प्रीमियम अल्ट्रा HD स्मार्ट टीवी है जो अपने शक्तिशाली 'Crystal Processor 4K' के लिए जाना जाता है। इसका स्लिम और बॉर्डरलेस डिजाइन आपके घर को एक मॉडर्न सिनेमा हॉल जैसा लुक देता है। इसमे SolarCell Remote दिया गया है, जो इनडोर लाइट से खुद चार्ज होता है। साथ ही, यह Samsung Knox Security से लैस है, जो आपके पर्सनल डेटा और ऐप्स को सुरक्षित रखता है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD स्क्रीन साइज 55 इंच साउंड 20 वॉट प्रोसेसर Crystal Processor 4K कनेक्टिविटी 3 HDMI, 1 USB, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.2 एनर्जी रेटिंग 4 स्टार विशेष फीचर सोलरसेल रिमोट, नॉक्स सिक्योरिटी और स्मार्टथिंग्स हब। क्यों खरीदें शानदार 4K क्लैरिटी SolarCell Remote बिना किसी अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन के 100+ फ्री चैनल्स एलेक्सा और बिक्सबी वॉइस असिस्टेंट के साथ एयरप्ले का सपोर्ट 4K Upscaling 1 साल की पूरी वारंटी और पैनल पर 1 साल की अतिरिक्त वारंटी क्यों खोजें विकल्प 50Hz का रिफ्रेश रेट हाई-एंड गेमिंग के शौकीनों के लिए कम 20W की आवाज़ बड़े हॉल के लिए औसत

इस टीवी को 58 फीसद की भारी छूट के साथ 59,999 रुपये की जगह पर मात्र 24,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह सबसे किफायती QLED स्मार्ट टीवी है, जो शानदार कलर्स और बेहतर कंट्रास्ट के लिए जाना जाता है। इसका बेजल-लेस डिज़ाइन और 'फुल एरे लोकल डिमिंग' तकनीक इसे अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे अलग बनाती है। इसमें 30 वॉट का पावरफुल साउंड आउटपुट दिया गया है, जो 2.1 चैनल और सबवूफर के साथ आता है, जिससे आपको घर पर ही गहरा और सराउंड साउंड अनुभव मिलता है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD डिस्प्ले तकनीक QLED साउंड 30 वॉट मेमोरी 2GB RAM + 16GB Storage कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC), 2 USB, ड्यूल-बैंड वाई-फाई रिफ्रेश रेट 60 Hz विशेष फीचर वॉइस असिस्टेंट रिमोट, मीटिंग मोड और गूगलकास्ट क्यों खरीदें अल्ट्रा किफायती QLED शानदार साउंड 18 महीने की वारंटी बेहतरीन इंटरफ़ेस, 2GB रैम और हज़ारों ऐप्स का सपोर्ट 1 बिलियन कलर्स, HDR10 और MEMC तकनीक क्यों खोजें विकल्प सेटअप के लिए अतिरिक्त शुल्क ब्रैंड वैल्यू सैमसंग या सोनी जैसे बड़े नामों के मुकाबले कम

इस 55-इंच QLED टीवी को 48 फीसद छूट पर 62,999 रुपये की जगह पर मात्र 32,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक प्रीमियम QLED टीवी है जो फायर टीवी ओएस के साथ आता है। इसमें 34 वॉट का दमदार साउंड आउटपुट दिया गया है, जो Dolby Audio और DTS-X तकनीक से लैस है, जिससे आपको घर पर ही क्रिस्टल क्लियर आवाज मिलती है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD डिस्प्ले तकनीक QLED साउंड 34 वॉट सॉफ्टवेयर Fire TV कनेक्टिविटी 3 HDMI, 2 USB, ड्यूल-बैंड वाई-फाई विशेष फीचर बेजल-लेस डिज़ाइन, आई कंफर्ट मोड और क्रोमकास्ट क्यों खरीदें शानदार QLED डिस्प्ले दमदार ऑडियो स्मार्ट फायर टीवी ओएस स्मूथ विजुअल्स DTH सेट-टॉप बॉक्स इंटीग्रेशन क्यों खोजें विकल्प केवल 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड्रॉइड टीवी के शौकीनों के लिए फायर टीवी ओएस का इंटरफ़ेस सेटअप के लिए का अतिरिक्त शुल्क

अमेजन रिपब्लिक डे सेल में इस 55-इंच 4K TV को 42 फीसद की छूट के साथ मात्र 24,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक स्मार्ट गूगल टीवी है जो 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन और 178 डिग्री के वाइड व्यूइंग एंगल के साथ आती है। इसमें गूगल टीवी का लेटेस्ट ओएस दिया गया है। साथ ही, यह गूगल असिस्टेंट और क्रोमकास्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स से लैस है, जिससे आप अपने फोन के कंटेंट को सीधे बड़ी स्क्रीन पर शेयर कर सकते हैं।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD प्रोसेसर Pixa Visual Engine साउंड 20 वॉट आउटपुट सॉफ्टवेयर: Google TV कनेक्टिविटी 3 HDMI, 2 USB, वाई-फाई, ईथरनेट वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें बजट-फ्रेंडली 4K एक ही जगह पर नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार शानदार विजुअल्स आंखों की सुरक्षा वाइड व्यूइंग एंगल क्यों खोजें विकल्प 20W का साउंड आउटपुट बड़े हॉल के लिए औसत डिस्प्ले LED है, जो QLED के मुकाबले कम वाइब्रेंट केवल 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी

इस 55 इंच 4K टीवी को सेल में 40 फीसद की छूट के साथ 39,990 रुपये में खरीद सकते हैं, जबकि इसकी कीमत 66,290 रुपये है। इसमें α7 AI Processor 4K Gen8 प्रोसेसर, 4K सुपर अपस्केलिंग और डायनेमिक टोन मैपिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो साधारण कंटेंट को भी 4K जैसा साफ़ बनाते हैं।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD प्रोसेसर α7 AI Processor 4K Gen8 साउंड 20 वॉट सॉफ्टवेयर WebOS 25 कनेक्टिविटी 3 HDMI, 1 USB, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0 वारंटी 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी विशेष फीचर 4K एक्सप्रेशन एनहांसर और फिल्ममेकर मोड क्यों खरीदें α7 AI प्रोसेसर Gen8 बेहद तेज़ और इस्तेमाल में आसान स्मार्ट इंटरफ़ेस क्रिस्टल क्लियर आवाज़ और डॉल्बी एटमॉस के साथ शानदार ऑडियो अनुभव कम क्वालिटी वाली वीडियो को 4K की क्लैरिटी में बदलने की क्षमता फ्री इंस्टॉलेशन और स्टैंड गेमिंग फीचर्स क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग 20W का साउंड आउटपुट बड़े कमरों के लिए कम LG के डिब्बे में टीवी स्टैंड शामिल नहीं होता

इसे 29 फीसद की छूट के साथ 31,999 रुपये में खरीद पाएंगे। यह एक प्रीमियम स्मार्ट QLED टीवी है जो अपने हाई रिफ्रेश रेट और शानदार गूगल टीवी एक्सपीरिएंस के साथ आती है। इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो फास्ट-एक्शन स्पोर्ट्स और गेमिंग को बेहद स्मूथ बनाता है। इसमें 30 वॉट का पावरफुल साउंड आउटपुट और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। साथ ही, यह 32GB की बड़ी स्टोरेज के साथ आता है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD रिफ्रेश रेट 120 Hz डिस्प्ले तकनीक QLED साउंड 30 वॉट आउटपुट सॉफ्टवेयर Google TV कनेक्टिविटी 3 HDMI, 2 USB, ड्यूल-बैंड वाई-फाई वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी विशेष फीचर IR पोर्ट और डिस्प्ले मिररिंग क्यों खरीदें शानदार QLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट बड़ी स्टोरेज 30W के स्पीकर्स और डॉल्बी एटमॉस के साथ प्रीमियम ऑडियो क्रोमकास्ट और गूगल असिस्टेंट के साथ हज़ारों ऐप्स का सीधा एक्सेस क्यों खोजें विकल्प सेटअप के लिए का अलग से भुगतान बिजली की खपत मध्यम स्तर की

यह 55 इंच 4K स्मार्ट टीवी 64 फीसद की भारी छूट के साथ 73,999 रुपये की जगह पर मात्र 26,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक बजट-फ्रेंडली स्मार्ट टीवी है, जो 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन और 'फ्रेमलेस डिज़ाइन' के साथ आता है। इसका PRO Tuned 36W का दमदार साउंड सिस्टम और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट आपके होम एंटरटेनमेंट को और भी बेहतर बना देता है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD साउंड 36 वॉट आउटपुट सॉफ्टवेयर Google TV रिफ्रेश रेट 60 Hz कनेक्टिविटी 3 HDMI 2.0, 2 USB, ड्यूल-बैंड वाई-फाई, 2-वे ब्लूटूथ क्यों खरीदें अल्ट्रा किफायती 2 साल की वारंटी हज़ारों ऐप्स का एक्सेस और गूगल असिस्टेंट वॉइस कंट्रोल की सुविधा HDR10 सपोर्ट और सुपर ब्राइटनेस तकनीक क्यों खोजें विकल्प 3.7 स्टार की ग्राहक रेटिंग 2-स्टार एनर्जी रेटिंग डिस्प्ले कलर्स प्रीमियम QLED मॉडल्स के मुकाबले कम

इन 50 इंच टीवी पर भी मिल रही है भारी छूट

