सावधान! 55 इंच स्मार्ट टीवी खरीदने से पहले जरूर चेक करें ये 7 मॉडल्स, वरना डूब जाएंगे पैसे
55-इंच स्मार्ट टीवी खरीदते समय केवल डिस्काउंट न देखें। स्मार्ट टीवी को खरीदते वक्त कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
अगर आप 2026 की सबसे बड़ी सेल का फायदा उठाकर अपने लिविंग रूम के लिए 55 इंच का स्मार्ट टीवी ऑर्डर करने जा रहे हैं, तो रुकिए! एक छोटी सी चूक आपके ₹40,000 से ₹50,000 तक डुबो सकती है। आज के समय में टीवी सिर्फ स्क्रीन साइज का खेल नहीं रह गया है; प्रोसेसर की स्पीड, पैनल की वारंटी और असली 4K क्वालिटी ही आपके निवेश को 'पैसा वसूल' बनाती है।
हमने कुछ 55 इंच स्मार्ट टीवी मॉडल्स को शॉर्टलिस्ट किया है, जो परफॉरमेंस और मजबूती के मामले में बाकी सभी को पीछे छोड़ देते हैं। इनमें से एक मॉडल तो ऐसा है जिस पर कंपनी 2 साल की फुल वारंटी दे रही है, जबकि बाकी ब्रांड्स केवल 1 साल पर सिमट गए हैं। अपना पैसा फंसाने से पहले इन 3 'गेम-चेंजर' मॉडल्स की सच्चाई जरूर जान लें।
1. Haier 139 cm (55) S800 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55S800QT-P (Grey)
हायर (Haier) ने भारतीय प्रीमियम टीवी मार्केट में तहलका मचा दिया है। Amazon पर चल रही डील में Haier S800 Series 55-इंच QLED TV (55S800QT-P) अब तक की अपनी सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है। ₹1,02,490 की एमआरपी वाला यह टीवी 52% की भारी छूट के बाद मात्र ₹49,490 में मिल रहा है। Google TV ओएस और 2 साल की लंबी वारंटी के साथ यह टीवी इस समय सैमसंग और शाओमी जैसे दिग्गजों को कड़ी टक्कर दे रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED पैनल के साथ Dolby Vision और HDR 10 का सपोर्ट
8GB या 16GB स्टोरेज
4 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं
2 साल की वारंटी
MEMC तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट 60Hz
24W आउटपुट थोड़ा कम लग सकता है।
2. Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
सैमसंग ने अपने प्रीमियम 55-इंच Vision AI QLED TV पर भारी डिस्काउंट देकर बाजार में हलचल मचा दी है। ₹81,900 की कीमत वाला यह मॉडल अब Amazon पर 45% की सीधी छूट के साथ मात्र ₹44,990 में उपलब्ध है। 'Amazon's Choice' टैग और AI-संचालित फीचर्स के साथ, यह टीवी उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो मिड-रेंज कीमत में हाई-एंड पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Quantum Dot डिस्प्ले
बिना किसी सब्सक्रिप्शन के 100 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स
स्मार्ट उपकरणों को टीवी से कंट्रोल कर सकते हैं।
क्यों खोजें विकल्प
50Hz का रिफ्रेश रेट
केवल एक ही USB पोर्ट
20W आउटपुट
3. Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2
सोनी (Sony) के दीवानों के लिए बड़ी खबर! Amazon पर चल रही 'Mega World Cup Sale 2026' में Sony BRAVIA 2M2 Series 55-इंच 4K Google TV पर भारी गिरावट आई है। ₹99,900 की कीमत वाला यह टीवी 44% डिस्काउंट के बाद अब तक की सबसे कम कीमत ₹55,990 में मिल रहा है। 'Amazon's Choice' टैग वाले इस मॉडल में सोनी का सिग्नेचर 4K Processor X1 दिया गया है, जो पिक्चर क्वालिटी को अगले लेवल पर ले जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
असली जैसी पिक्चर क्वालिटी
इंटरफेस बहुत तेज
4 HDMI पोर्ट्स
लॉन्ग-टर्म ड्यूरेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
Samsung या Haier के QLED मॉडल्स के मुकाबले इसकी ब्राइटनेस और कलर्स थोड़े कम
एवरेज साउंड
4. VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1
VW (Visio World) ने अपने Pro Series 55-इंच 4K QLED TV की कीमत को गिराकर लगभग एक बजट स्मार्टफोन के बराबर कर दिया है। ₹59,999 की एमआरपी वाला यह टीवी 57% की भारी छूट के साथ मात्र ₹25,999 में बिक रहा है। इसमें QLED पैनल, 30W साउंड और 18 महीने की वारंटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो आमतौर पर सिर्फ महंगे ब्रांड्स में मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतर साउंड सेटअप
शानदार डिस्प्ले टेक्नोलॉजी
1 साल की वारंटी
बजट में है बेस्ट
क्यों खोजें विकल्प
प्रोसेसर की रफ्तार कम
सॉफ्टवेयर पॉलिश
5. Xiaomi 138 cm (55 inch) FX Ultra HD 4K Smart LED Fire TV L55MB-FIN
बजट सेगमेंट के किंग Xiaomi ने अपने FX Series 55-इंच 4K Smart Fire TV की कीमत में भारी कटौती करके सबको चौंका दिया है। ₹54,999 की एमआरपी वाला यह मॉडल अब Amazon पर 45% डिस्काउंट के बाद मात्र ₹29,999 में मिल रहा है। खास बात यह है कि इसमें Google TV की जगह Amazon का Fire TV OS इन-बिल्ट है, जो इसे उन लोगों के लिए बेहतरीन बनाता है जो Alexa और Amazon Prime इकोसिस्टम को पसंद करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
8GB या 16GB स्टोरेज
Alexa वॉइस कंट्रोल
DTH इंटीग्रेशन
30W का साउंड आउटपुट
क्यों खोजें विकल्प
Fire TV OS
सर्विस फीडबैक ठीक नहीं
6. Philips 139 cm (55 inches) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55PQT8100/94
मिड-रेंज प्रीमियम टीवी सेगमेंट में अब Philips ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। Amazon पर चल रही लिमिटेड टाइम डील में Philips 8100 Series 55-इंच 4K QLED TV (55PQT8100/94) अपनी एमआरपी से 27% कम कीमत पर मिल रहा है। मात्र ₹32,999 में उपलब्ध यह टीवी न केवल शानदार QLED विजुअल्स देता है, बल्कि इसमें 120Hz HSR और 32GB की बड़ी स्टोरेज जैसे फीचर्स हैं, जो इसे इस बजट का 'वैल्यू किंग' बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
HSR 120Hz रिफ्रेश रेट
32GB की इंटरनल स्टोरेज
Dolby Vision,
प्रीमियम QLED कलर्स
क्यों खोजें विकल्प
पीक ब्राइटनेस
सॉफ्टवेयर लैग
7. TCL 139 cm (55 inches) 4K UHD Smart QD-Mini LED Google TV 55Q6C
भारतीय टीवी बाजार में TCL ने अपनी Premium QD-Mini LED 55Q6C सीरीज के साथ हलचल मचा दी है। ₹1,19,990 की भारी-भरकम एमआरपी वाला यह फ्लैगशिप लेवल टीवी Amazon पर 60% डिस्काउंट के बाद मात्र ₹47,990 में मिल रहा है। इसके साथ ही ₹2,000 का कूपन डिस्काउंट इसे ₹45,990 की प्रभावी कीमत पर ले आता है। यह उन चुनिंदा टीवी में से है जो ₹50,000 के नीचे 144Hz रिफ्रेश रेट और Mini LED टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बिल्कुल OLED जैसा फील
144Hz रिफ्रेश रेट और AMD FreeSync
दमदार साउंड
3GB रैम के साथ Google TV का अनुभव बेहद स्मूथ
क्यों खोजें विकल्प
2 Star रेटिंग
सर्विस नेटवर्क खराब
ये हैं बेस्ट 43 इंच स्मार्ट टीवी
1. 55-इंच स्मार्ट टीवी: बाइंग टिप्स
Amazon से खरीदारी करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें:
पैनल टेक्नोलॉजी (Display): अगर बजट अच्छा है, तो QLED या Mini-LED चुनें (जैसे Samsung QLED या TCL Mini-LED)। साधारण LED के मुकाबले इनमें कलर्स और ब्राइटनेस बहुत बेहतर होती है।
रिफ्रेश रेट: अगर आप गेमिंग (PS5/Xbox) के शौकीन हैं, तो 120Hz या 144Hz वाला टीवी चुनें। सामान्य टीवी देखने के लिए 60Hz काफी है।
पोर्ट्स की जाँच: सुनिश्चित करें कि टीवी में कम से कम 3 HDMI और 2 USB पोर्ट्स हों। साउंडबार के लिए HDMI eARC पोर्ट होना बहुत जरूरी है।
ऑपरेटिंग सिस्टम (OS): Google TV सबसे ज्यादा ऐप्स (10,000+) सपोर्ट करता है। Samsung में Tizen और LG में WebOS मिलता है, जो बहुत स्मूथ हैं।
रैम और स्टोरेज: भविष्य में टीवी को स्लो होने से बचाने के लिए कम से कम 2GB RAM और 16GB/32GB Storage वाला मॉडल ही लें।
2. Samsung 55-इंच स्मार्ट टीवी: स्पेसिफिक टिप्स
Samsung के टीवी अपनी पिक्चर क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू के लिए जाने जाते हैं:
Samsung TV Plus: इसमें 100+ फ्री लाइव चैनल मिलते हैं, जो केबल टीवी का खर्च बचा सकते हैं।
Crystal 4K vs QLED: अगर बजट कम है तो Crystal 4K Vivid Pro लें, और अगर बेहतरीन कलर्स चाहिए तो Vision AI QLED पर जाएँ।
Knox Security: इंटरनेट बैंकिंग या पर्सनल ऐप्स के लिए Samsung की Knox सिक्योरिटी काफी भरोसेमंद है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
Saurabh Verma
