सावधान! 55 इंच स्मार्ट टीवी खरीदने से पहले जरूर चेक करें ये 7 मॉडल्स, वरना डूब जाएंगे पैसे

Follow Us on

Feb 20, 2026 05:36 pm IST

55-इंच स्मार्ट टीवी खरीदते समय केवल डिस्काउंट न देखें। स्मार्ट टीवी को खरीदते वक्त कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अगर आप 2026 की सबसे बड़ी सेल का फायदा उठाकर अपने लिविंग रूम के लिए 55 इंच का स्मार्ट टीवी ऑर्डर करने जा रहे हैं, तो रुकिए! एक छोटी सी चूक आपके ₹40,000 से ₹50,000 तक डुबो सकती है। आज के समय में टीवी सिर्फ स्क्रीन साइज का खेल नहीं रह गया है; प्रोसेसर की स्पीड, पैनल की वारंटी और असली 4K क्वालिटी ही आपके निवेश को 'पैसा वसूल' बनाती है।

हमने कुछ 55 इंच स्मार्ट टीवी मॉडल्स को शॉर्टलिस्ट किया है, जो परफॉरमेंस और मजबूती के मामले में बाकी सभी को पीछे छोड़ देते हैं। इनमें से एक मॉडल तो ऐसा है जिस पर कंपनी 2 साल की फुल वारंटी दे रही है, जबकि बाकी ब्रांड्स केवल 1 साल पर सिमट गए हैं। अपना पैसा फंसाने से पहले इन 3 'गेम-चेंजर' मॉडल्स की सच्चाई जरूर जान लें।

हायर (Haier) ने भारतीय प्रीमियम टीवी मार्केट में तहलका मचा दिया है। Amazon पर चल रही डील में Haier S800 Series 55-इंच QLED TV (55S800QT-P) अब तक की अपनी सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है। ₹1,02,490 की एमआरपी वाला यह टीवी 52% की भारी छूट के बाद मात्र ₹49,490 में मिल रहा है। Google TV ओएस और 2 साल की लंबी वारंटी के साथ यह टीवी इस समय सैमसंग और शाओमी जैसे दिग्गजों को कड़ी टक्कर दे रहा है।

Specifications डिस्प्ले 55 इंच रिफ्रेश रेट 60 Hz मेमोरी 2GB RAM + 32GB Storage साउंड 24W Stereo Speakers, Dolby Atmos, dbx-tv OS Google TV क्यों खरीदें QLED पैनल के साथ Dolby Vision और HDR 10 का सपोर्ट 8GB या 16GB स्टोरेज 4 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं 2 साल की वारंटी MEMC तकनीक क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट 60Hz 24W आउटपुट थोड़ा कम लग सकता है।

सैमसंग ने अपने प्रीमियम 55-इंच Vision AI QLED TV पर भारी डिस्काउंट देकर बाजार में हलचल मचा दी है। ₹81,900 की कीमत वाला यह मॉडल अब Amazon पर 45% की सीधी छूट के साथ मात्र ₹44,990 में उपलब्ध है। 'Amazon's Choice' टैग और AI-संचालित फीचर्स के साथ, यह टीवी उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो मिड-रेंज कीमत में हाई-एंड पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं।

Specifications प्रोसेसर Q4 AI Processor (4K AI Upscaling के साथ) रिफ्रेश रेट 50 हर्ट्ज साउंड 20W साउंड आउटपुट कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट, 1 USB पोर्ट, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 क्यों खरीदें Quantum Dot डिस्प्ले बिना किसी सब्सक्रिप्शन के 100 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स स्मार्ट उपकरणों को टीवी से कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों खोजें विकल्प 50Hz का रिफ्रेश रेट केवल एक ही USB पोर्ट 20W आउटपुट

सोनी (Sony) के दीवानों के लिए बड़ी खबर! Amazon पर चल रही 'Mega World Cup Sale 2026' में Sony BRAVIA 2M2 Series 55-इंच 4K Google TV पर भारी गिरावट आई है। ₹99,900 की कीमत वाला यह टीवी 44% डिस्काउंट के बाद अब तक की सबसे कम कीमत ₹55,990 में मिल रहा है। 'Amazon's Choice' टैग वाले इस मॉडल में सोनी का सिग्नेचर 4K Processor X1 दिया गया है, जो पिक्चर क्वालिटी को अगले लेवल पर ले जाता है।

Specifications डिस्प्ले 55 इंच (139 cm), 4K LED (4K X-Reality PRO के साथ) प्रोसेसर Sony 4K Processor X1 रिफ्रेश रेट 60 Hz साउंड 20W Output क्यों खरीदें असली जैसी पिक्चर क्वालिटी इंटरफेस बहुत तेज 4 HDMI पोर्ट्स लॉन्ग-टर्म ड्यूरेबिलिटी क्यों खोजें विकल्प Samsung या Haier के QLED मॉडल्स के मुकाबले इसकी ब्राइटनेस और कलर्स थोड़े कम एवरेज साउंड

VW (Visio World) ने अपने Pro Series 55-इंच 4K QLED TV की कीमत को गिराकर लगभग एक बजट स्मार्टफोन के बराबर कर दिया है। ₹59,999 की एमआरपी वाला यह टीवी 57% की भारी छूट के साथ मात्र ₹25,999 में बिक रहा है। इसमें QLED पैनल, 30W साउंड और 18 महीने की वारंटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो आमतौर पर सिर्फ महंगे ब्रांड्स में मिलते हैं।

Specifications डिस्प्ले 55 इंच (140 cm) QLED 4K Ultra HD (3840x2160) साउंड 30W Output, 2.1 Channel स्मार्ट फीचर्स Google TV OS, Google Assistant, वारंटी 18 महीने की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें बेहतर साउंड सेटअप शानदार डिस्प्ले टेक्नोलॉजी 1 साल की वारंटी बजट में है बेस्ट क्यों खोजें विकल्प प्रोसेसर की रफ्तार कम सॉफ्टवेयर पॉलिश

बजट सेगमेंट के किंग Xiaomi ने अपने FX Series 55-इंच 4K Smart Fire TV की कीमत में भारी कटौती करके सबको चौंका दिया है। ₹54,999 की एमआरपी वाला यह मॉडल अब Amazon पर 45% डिस्काउंट के बाद मात्र ₹29,999 में मिल रहा है। खास बात यह है कि इसमें Google TV की जगह Amazon का Fire TV OS इन-बिल्ट है, जो इसे उन लोगों के लिए बेहतरीन बनाता है जो Alexa और Amazon Prime इकोसिस्टम को पसंद करते हैं।

Specifications डिस्प्ले 55 इंच प्रोसेसर Quad Core A55 रिफ्रेश रेट 60 Hz साउंड 30W Output OS Fire TV Built-in क्यों खरीदें 8GB या 16GB स्टोरेज Alexa वॉइस कंट्रोल DTH इंटीग्रेशन 30W का साउंड आउटपुट क्यों खोजें विकल्प Fire TV OS सर्विस फीडबैक ठीक नहीं

मिड-रेंज प्रीमियम टीवी सेगमेंट में अब Philips ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। Amazon पर चल रही लिमिटेड टाइम डील में Philips 8100 Series 55-इंच 4K QLED TV (55PQT8100/94) अपनी एमआरपी से 27% कम कीमत पर मिल रहा है। मात्र ₹32,999 में उपलब्ध यह टीवी न केवल शानदार QLED विजुअल्स देता है, बल्कि इसमें 120Hz HSR और 32GB की बड़ी स्टोरेज जैसे फीचर्स हैं, जो इसे इस बजट का 'वैल्यू किंग' बनाते हैं।

Specifications डिस्प्ले 55 इंच रिफ्रेश रेट 120Hz प्रोसेसर Quad Core A55 साउंड 30W Output, Dolby Atmos क्यों खरीदें HSR 120Hz रिफ्रेश रेट 32GB की इंटरनल स्टोरेज Dolby Vision, प्रीमियम QLED कलर्स क्यों खोजें विकल्प पीक ब्राइटनेस सॉफ्टवेयर लैग

भारतीय टीवी बाजार में TCL ने अपनी Premium QD-Mini LED 55Q6C सीरीज के साथ हलचल मचा दी है। ₹1,19,990 की भारी-भरकम एमआरपी वाला यह फ्लैगशिप लेवल टीवी Amazon पर 60% डिस्काउंट के बाद मात्र ₹47,990 में मिल रहा है। इसके साथ ही ₹2,000 का कूपन डिस्काउंट इसे ₹45,990 की प्रभावी कीमत पर ले आता है। यह उन चुनिंदा टीवी में से है जो ₹50,000 के नीचे 144Hz रिफ्रेश रेट और Mini LED टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं।

Specifications डिस्प्ले टेक्नोलॉजी QD-Mini LED (Quantum Dot + Mini LED) रिफ्रेश रेट 144 Hz प्रोसेसर AiPQ Pro Processor साउंड 40W ONKYO 2.1 सिस्टम क्यों खरीदें बिल्कुल OLED जैसा फील 144Hz रिफ्रेश रेट और AMD FreeSync दमदार साउंड 3GB रैम के साथ Google TV का अनुभव बेहद स्मूथ क्यों खोजें विकल्प 2 Star रेटिंग सर्विस नेटवर्क खराब

ये हैं बेस्ट 43 इंच स्मार्ट टीवी

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

1. 55-इंच स्मार्ट टीवी: बाइंग टिप्स Amazon से खरीदारी करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें: पैनल टेक्नोलॉजी (Display): अगर बजट अच्छा है, तो QLED या Mini-LED चुनें (जैसे Samsung QLED या TCL Mini-LED)। साधारण LED के मुकाबले इनमें कलर्स और ब्राइटनेस बहुत बेहतर होती है।

रिफ्रेश रेट: अगर आप गेमिंग (PS5/Xbox) के शौकीन हैं, तो 120Hz या 144Hz वाला टीवी चुनें। सामान्य टीवी देखने के लिए 60Hz काफी है।

पोर्ट्स की जाँच: सुनिश्चित करें कि टीवी में कम से कम 3 HDMI और 2 USB पोर्ट्स हों। साउंडबार के लिए HDMI eARC पोर्ट होना बहुत जरूरी है।

ऑपरेटिंग सिस्टम (OS): Google TV सबसे ज्यादा ऐप्स (10,000+) सपोर्ट करता है। Samsung में Tizen और LG में WebOS मिलता है, जो बहुत स्मूथ हैं।

रैम और स्टोरेज: भविष्य में टीवी को स्लो होने से बचाने के लिए कम से कम 2GB RAM और 16GB/32GB Storage वाला मॉडल ही लें।

2. Samsung 55-इंच स्मार्ट टीवी: स्पेसिफिक टिप्स Samsung के टीवी अपनी पिक्चर क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू के लिए जाने जाते हैं:

Samsung TV Plus: इसमें 100+ फ्री लाइव चैनल मिलते हैं, जो केबल टीवी का खर्च बचा सकते हैं।

Crystal 4K vs QLED: अगर बजट कम है तो Crystal 4K Vivid Pro लें, और अगर बेहतरीन कलर्स चाहिए तो Vision AI QLED पर जाएँ।

Knox Security: इंटरनेट बैंकिंग या पर्सनल ऐप्स के लिए Samsung की Knox सिक्योरिटी काफी भरोसेमंद है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।