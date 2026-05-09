Samsung, Sony और Xiaomi के प्रीमियम QLED टीवी हुए बेहद सस्ते, Amazon Sale में पहली बार मिल रहा है 50% डिस्काउंट
अमेजन पर उपलब्ध 55 इंच के QLED और OLED स्मार्ट टीवी बेहतरीन 4K पिक्चर क्वालिटी और शानदार सिनेमैटिक अनुभव प्रदान करते हैं। सैमसंग, सोनी और तोशिबा जैसे टॉप ब्रांड्स पर मिल रहे आकर्षक डिस्काउंट इन्हें घर के मनोरंजन के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेज़न पर उपलब्ध 55 इंच के स्मार्ट टीवी वर्तमान में घरेलू मनोरंजन के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प बनकर उभरे हैं। यदि आप बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी की तलाश में हैं, तो QLED और OLED तकनीक वाले टीवी आपकी पहली पसंद होने चाहिए। OLED टीवी, जैसे कि सोनी ब्राविया सीरीज, अपनी 'सेल्फ-लिट पिक्सल' तकनीक के कारण गहरे काले रंग और अद्भुत कंट्रास्ट प्रदान करते हैं, जो फिल्म देखने के अनुभव को बिल्कुल सिनेमा हॉल जैसा बना देता है।
दूसरी ओर, सैमसंग और तोशिबा जैसे ब्रांड्स के QLED टीवी अपनी 'क्वांटम डॉट' तकनीक के माध्यम से अत्यधिक ब्राइटनेस और वाइब्रेंट कलर्स सुनिश्चित करते हैं। ये टीवी उन कमरों के लिए बेहतरीन हैं जहाँ रोशनी अधिक होती है। इन टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी रेजोल्यूशन के साथ-साथ डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, जो न केवल दृश्य बल्कि ध्वनि को भी दमदार बनाता है।
अमेज़न पर इन प्रीमियम टीवी को खरीदने का सबसे बड़ा फायदा वहां मिलने वाले ऑफर्स, बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट ईएमआई की सुविधा है। इसके अलावा, गूगल टीवी इंटरफेस और एलेक्सा सपोर्ट इन टीवी को इस्तेमाल करने में बेहद आसान और स्मार्ट बनाते हैं। कुल मिलाकर, यदि आप अपने लिविंग रूम को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो अमेज़न पर मौजूद ये 55 इंच टीवी तकनीक और बजट का एक बेहतरीन तालमेल पेश करते हैं।
1. LG 139 cm (55 inches) UA82 AI Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
LG की नई UA82 AI सीरीज एक प्रीमियम और स्मार्ट 4K टीवी है जो आपके घर के मनोरंजन को एक नए स्तर पर ले जाता है। 55 इंच के बड़े डिस्प्ले और α7 AI Processor 4K Gen8 के साथ, यह टीवी न केवल शानदार विजुअल्स देता है बल्कि आवाज़ को भी AI की मदद से बेहतर बनाता है। यह webOS 25 पर चलता है, जिससे आपको नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे ऐप्स का स्मूद अनुभव मिलता है। अमेज़न पर इस समय इस पर 37% तक की भारी छूट उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार पिक्चर क्वालिटी
AI साउंड तकनीक
स्मार्ट फीचर्स
गेमिंग मोड
क्यों खोजें विकल्प
60 Hz का रिफ्रेश रेट
एनर्जी रेटिंग 2 Star
2. Xiaomi 138 cm (55 inch) X Ultra HD 4K Smart Google LED TV L55MB-AIN
Xiaomi की यह नई X GTV 2025 सीरीज कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स चाहने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। 55 इंच के इस टीवी में 4K Dolby Vision और Vivid Picture Engine 2 का इस्तेमाल किया गया है, जो दृश्यों को सजीव और रंगीन बनाता है। यह Android 14 पर आधारित Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है, जो आपको व्यक्तिगत सुझाव और आसान इंटरफेस प्रदान करता है। अमेज़न पर इस पर 35% की छूट और अतिरिक्त 3000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार साउंड
स्मूथ विजुअल्स
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
शानदार डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
केवल 8 GB की इंटरनल मेमोरी
नेटिव 120Hz पैनल नहीं
3. Vu 139cm (55 inches) GloQLED Series 4K QLED Smart Google TV 55QLED25
Vu की GloQLED सीरीज उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो कम कीमत में QLED (Quantum Dot) तकनीक का अनुभव करना चाहते हैं। 55 इंच के इस टीवी में A+ Grade Glo Panel का इस्तेमाल किया गया है जो 400 Nits की ब्राइटनेस देता है, जिससे पिक्चर क्वालिटी काफी निखर कर आती है। यह Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है और इसमें 16GB की स्टोरेज दी गई है, जो इस बजट के अन्य टीवी की तुलना में अधिक है। अमेजन पर यह 30,490 रुपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन डिस्प्ले
ज्यादा स्टोरेज
स्पेशल मोड्स
गेमिंग फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
Vu का सर्विस नेटवर्क कुछ छोटे शहरों में सीमित
बहुत ज्यादा प्रीमियम न
4. Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
सैमसंग की Crystal 4K Vista Pro सीरीज उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो एक भरोसेमंद ब्रांड और प्रीमियम डिस्प्ले क्वालिटी चाहते हैं। 55 इंच के इस मॉडल में Crystal Processor 4K लगा है जो साधारण कंटेंट को भी शानदार डिटेलिंग के साथ पेश करता है। इसका Slim Look डिजाइन इसे बेहद आधुनिक बनाता है। अमेज़न पर यह 40,490 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है, और साथ ही 3000 रुपये का कूपन डिस्काउंट इसे और भी किफायती बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन डिस्प्ले फीचर्स
एनर्जी एफिशिएंट
यूनिक रिमोट
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट 50 Hz
केवल 1 USB पोर्ट
5. VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ2
VW Pro Series उन ग्राहकों के लिए एक क्रांतिकारी विकल्प है जो बहुत ही कम बजट में QLED तकनीक और भारी-भरकम फीचर्स चाहते हैं। 55 इंच के इस मॉडल में आपको Bezel-less डिजाइन मिलता है जो इसे काफी प्रीमियम लुक देता है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसकी 50 वॉट की साउंड और 32 GB की बड़ी स्टोरेज है, जो आमतौर पर इस कीमत के टीवी में नहीं मिलती। अमेजन पर यह 26,999 रुपये की अविश्वसनीय कीमत पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार साउंड आउटपुट
बड़ी स्टोरेज
डिस्प्ले क्वालिटी
ज्यादा वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
नया ब्रांड
रिफ्रेश रेट का दावा
रिफ्रेश रेट का दावा
फिनिशिंग और प्लास्टिक क्वालिटी बड़े ब्रांड्स जैसी मजबूत नहीं
6. Acer 139 cm (55 inches) G Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR55GT2851UDFL (Black)
एसर की G सीरीज एक बजट-फ्रेंडली विकल्प है जो उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जिन्हें बड़े स्क्रीन के साथ लंबी वारंटी और स्मूद सॉफ्टवेयर चाहिए। 55 इंच के इस मॉडल में Frameless Design दिया गया है, जो आपके घर की दीवारों को एक मॉडर्न लुक देता है। यह Google TV पर चलता है और इसमें बेहतर परफॉरमेंस के लिए 2GB RAM और 16GB स्टोरेज दी गई है। अमेज़न पर इस समय इस पर 56% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत मात्र 27,460 रुपये रह गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
2 साल की व्यापक वारंटी
डिस्प्ले फीचर्स
स्मार्ट फीचर्स
बॉक्स में Wall Mount Bracket
क्यों खोजें विकल्प
स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन की समस्या
अलग से साउंडबार की जरूरत महसूस
60 Hz का रिफ्रेश रेट
7. Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2
सोनी ब्राविया की 2 M2 सीरीज उन लोगों के लिए है जो पिक्चर क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। 55 इंच के इस मॉडल में सोनी का प्रसिद्ध 4K Processor X1 लगा है, जो रंगों को सजीव और दृश्यों को बेहद स्पष्ट बनाता है। यह Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है और गेमिंग प्रेमियों के लिए इसमें खास Game Menu और ALLM जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अमेज़न पर इस प्रीमियम टीवी पर 39% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 60,990 रुपये हो गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रोसेसर की शक्ति
बेहतरीन कनेक्टिविटी
गेमिंग के लिए तैयार
ध्वनि तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी अधिक
20 वॉट का आउटपुट बहुत बड़े हॉल के लिए कम
2 Star रेटिंग
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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