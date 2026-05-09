Samsung, Sony और Xiaomi के प्रीमियम QLED टीवी हुए बेहद सस्ते, Amazon Sale में पहली बार मिल रहा है 50% डिस्काउंट

अमेजन पर उपलब्ध 55 इंच के QLED और OLED स्मार्ट टीवी बेहतरीन 4K पिक्चर क्वालिटी और शानदार सिनेमैटिक अनुभव प्रदान करते हैं। सैमसंग, सोनी और तोशिबा जैसे टॉप ब्रांड्स पर मिल रहे आकर्षक डिस्काउंट इन्हें घर के मनोरंजन के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं।

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अमेज़न पर उपलब्ध 55 इंच के स्मार्ट टीवी वर्तमान में घरेलू मनोरंजन के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प बनकर उभरे हैं। यदि आप बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी की तलाश में हैं, तो QLED और OLED तकनीक वाले टीवी आपकी पहली पसंद होने चाहिए। OLED टीवी, जैसे कि सोनी ब्राविया सीरीज, अपनी 'सेल्फ-लिट पिक्सल' तकनीक के कारण गहरे काले रंग और अद्भुत कंट्रास्ट प्रदान करते हैं, जो फिल्म देखने के अनुभव को बिल्कुल सिनेमा हॉल जैसा बना देता है।

दूसरी ओर, सैमसंग और तोशिबा जैसे ब्रांड्स के QLED टीवी अपनी 'क्वांटम डॉट' तकनीक के माध्यम से अत्यधिक ब्राइटनेस और वाइब्रेंट कलर्स सुनिश्चित करते हैं। ये टीवी उन कमरों के लिए बेहतरीन हैं जहाँ रोशनी अधिक होती है। इन टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी रेजोल्यूशन के साथ-साथ डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, जो न केवल दृश्य बल्कि ध्वनि को भी दमदार बनाता है।

अमेज़न पर इन प्रीमियम टीवी को खरीदने का सबसे बड़ा फायदा वहां मिलने वाले ऑफर्स, बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट ईएमआई की सुविधा है। इसके अलावा, गूगल टीवी इंटरफेस और एलेक्सा सपोर्ट इन टीवी को इस्तेमाल करने में बेहद आसान और स्मार्ट बनाते हैं। कुल मिलाकर, यदि आप अपने लिविंग रूम को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो अमेज़न पर मौजूद ये 55 इंच टीवी तकनीक और बजट का एक बेहतरीन तालमेल पेश करते हैं।

LG की नई UA82 AI सीरीज एक प्रीमियम और स्मार्ट 4K टीवी है जो आपके घर के मनोरंजन को एक नए स्तर पर ले जाता है। 55 इंच के बड़े डिस्प्ले और α7 AI Processor 4K Gen8 के साथ, यह टीवी न केवल शानदार विजुअल्स देता है बल्कि आवाज़ को भी AI की मदद से बेहतर बनाता है। यह webOS 25 पर चलता है, जिससे आपको नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे ऐप्स का स्मूद अनुभव मिलता है। अमेज़न पर इस समय इस पर 37% तक की भारी छूट उपलब्ध है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम WebOS 25 साउंड आउटपुट 20 Watts कनेक्टिविटी 3 HDMI Ports, 1 USB Port, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 रिफ्रेश रेट 60 Hz क्यों खरीदें शानदार पिक्चर क्वालिटी AI साउंड तकनीक स्मार्ट फीचर्स गेमिंग मोड क्यों खोजें विकल्प 60 Hz का रिफ्रेश रेट एनर्जी रेटिंग 2 Star

Xiaomi की यह नई X GTV 2025 सीरीज कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स चाहने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। 55 इंच के इस टीवी में 4K Dolby Vision और Vivid Picture Engine 2 का इस्तेमाल किया गया है, जो दृश्यों को सजीव और रंगीन बनाता है। यह Android 14 पर आधारित Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है, जो आपको व्यक्तिगत सुझाव और आसान इंटरफेस प्रदान करता है। अमेज़न पर इस पर 35% की छूट और अतिरिक्त 3000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है।

Specifications मैमोरी 2 GB RAM, 8 GB ROM कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC), 2 USB, Dual Band Wi-Fi, Bluetooth खास फीचर्स Vivid Picture Engine 2, Google Assistant, Built-in Chromecast ऑपरेटिंग सिस्टम Android 14 क्यों खरीदें दमदार साउंड स्मूथ विजुअल्स लेटेस्ट सॉफ्टवेयर शानदार डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प केवल 8 GB की इंटरनल मेमोरी नेटिव 120Hz पैनल नहीं

Vu की GloQLED सीरीज उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो कम कीमत में QLED (Quantum Dot) तकनीक का अनुभव करना चाहते हैं। 55 इंच के इस टीवी में A+ Grade Glo Panel का इस्तेमाल किया गया है जो 400 Nits की ब्राइटनेस देता है, जिससे पिक्चर क्वालिटी काफी निखर कर आती है। यह Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है और इसमें 16GB की स्टोरेज दी गई है, जो इस बजट के अन्य टीवी की तुलना में अधिक है। अमेजन पर यह 30,490 रुपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV साउंड आउटपुट 24 Watts मैमोरी 2 GB RAM, 16 GB ROM कनेक्टिविटी 3 HDMI (2.1), 2 USB, Dual Band Wi-Fi, Bluetooth 5.3 रिफ्रेश रेट 60 Hz (MEMC सपोर्ट के साथ) क्यों खरीदें बेहतरीन डिस्प्ले ज्यादा स्टोरेज स्पेशल मोड्स गेमिंग फीचर्स क्यों खोजें विकल्प Vu का सर्विस नेटवर्क कुछ छोटे शहरों में सीमित बहुत ज्यादा प्रीमियम न

सैमसंग की Crystal 4K Vista Pro सीरीज उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो एक भरोसेमंद ब्रांड और प्रीमियम डिस्प्ले क्वालिटी चाहते हैं। 55 इंच के इस मॉडल में Crystal Processor 4K लगा है जो साधारण कंटेंट को भी शानदार डिटेलिंग के साथ पेश करता है। इसका Slim Look डिजाइन इसे बेहद आधुनिक बनाता है। अमेज़न पर यह 40,490 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है, और साथ ही 3000 रुपये का कूपन डिस्काउंट इसे और भी किफायती बनाता है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 4 Star साउंड आउटपुट 20 Watts स्मार्ट असिस्टेंट Bixby और Alexa कनेक्टिविटी 3 HDMI, 1 USB, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 रिमोट SolarCell Remote क्यों खरीदें बेहतरीन डिस्प्ले फीचर्स एनर्जी एफिशिएंट यूनिक रिमोट क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट 50 Hz केवल 1 USB पोर्ट

VW Pro Series उन ग्राहकों के लिए एक क्रांतिकारी विकल्प है जो बहुत ही कम बजट में QLED तकनीक और भारी-भरकम फीचर्स चाहते हैं। 55 इंच के इस मॉडल में आपको Bezel-less डिजाइन मिलता है जो इसे काफी प्रीमियम लुक देता है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसकी 50 वॉट की साउंड और 32 GB की बड़ी स्टोरेज है, जो आमतौर पर इस कीमत के टीवी में नहीं मिलती। अमेजन पर यह 26,999 रुपये की अविश्वसनीय कीमत पर उपलब्ध है।

Specifications साउंड आउटपुट 50 Watts मैमोरी 2 GB RAM, 32 GB Internal Storage ऑपरेटिंग सिस्टम Android 14 (Google TV) डिजाइन Bezel-less क्यों खरीदें दमदार साउंड आउटपुट बड़ी स्टोरेज डिस्प्ले क्वालिटी ज्यादा वारंटी क्यों खोजें विकल्प नया ब्रांड रिफ्रेश रेट का दावा रिफ्रेश रेट का दावा फिनिशिंग और प्लास्टिक क्वालिटी बड़े ब्रांड्स जैसी मजबूत नहीं

एसर की G सीरीज एक बजट-फ्रेंडली विकल्प है जो उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जिन्हें बड़े स्क्रीन के साथ लंबी वारंटी और स्मूद सॉफ्टवेयर चाहिए। 55 इंच के इस मॉडल में Frameless Design दिया गया है, जो आपके घर की दीवारों को एक मॉडर्न लुक देता है। यह Google TV पर चलता है और इसमें बेहतर परफॉरमेंस के लिए 2GB RAM और 16GB स्टोरेज दी गई है। अमेज़न पर इस समय इस पर 56% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत मात्र 27,460 रुपये रह गई है।

Specifications वारंटी 2 वर्ष साउंड आउटपुट 24 Watts मैमोरी 2 GB RAM, 16 GB Internal Storage ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV कनेक्टिविटी 3 HDMI (HDMI 1 with eARC), 2 USB, Dual-band Wi-Fi, Bluetooth डिस्प्ले इंजन Intelligent Frame Stabilization Engine क्यों खरीदें 2 साल की व्यापक वारंटी डिस्प्ले फीचर्स स्मार्ट फीचर्स बॉक्स में Wall Mount Bracket क्यों खोजें विकल्प स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन की समस्या अलग से साउंडबार की जरूरत महसूस 60 Hz का रिफ्रेश रेट

सोनी ब्राविया की 2 M2 सीरीज उन लोगों के लिए है जो पिक्चर क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। 55 इंच के इस मॉडल में सोनी का प्रसिद्ध 4K Processor X1 लगा है, जो रंगों को सजीव और दृश्यों को बेहद स्पष्ट बनाता है। यह Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है और गेमिंग प्रेमियों के लिए इसमें खास Game Menu और ALLM जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अमेज़न पर इस प्रीमियम टीवी पर 39% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 60,990 रुपये हो गई है।

Specifications डिस्प्ले तकनीक Live Color, 4K X-Reality PRO, MotionFlow XR 100 ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV (Google Assistant, Watchlist) कनेक्टिविटी 4 HDMI, 2 USB, Wi-Fi, Bluetooth स्मार्ट सपोर्ट Apple Airplay 2, Apple Homekit, Alexa क्यों खरीदें प्रोसेसर की शक्ति बेहतरीन कनेक्टिविटी गेमिंग के लिए तैयार ध्वनि तकनीक क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी अधिक 20 वॉट का आउटपुट बहुत बड़े हॉल के लिए कम 2 Star रेटिंग

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