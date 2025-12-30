हर कोई खरीद पाएगा 55 इंच टीवी, बस जान लें ये ऑफर

संक्षेप: 55 इंच स्मार्ट टीवी की कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं, लेकिन अभी आप अमेजन पर भारी छूट के साथ स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं…

Dec 30, 2025 11:36 am IST

55 इंच का स्मार्ट टीवी खरीदना हर किसी का सपना होता है, क्योंकि इसे मिडिल-क्लास फैमिली के लिए एक आदर्श साइज माना जाता है। लेकिन 1 जनवरी 2025 से 55 इंच टीवी की कीमतें बढ़ने वाली हैं, जिससे इसे खरीदना कई लोगों के बजट से बाहर हो सकता है। हालांकि, फिलहाल आप अमेज़न से 55 इंच का स्मार्ट टीवी किफायती कीमत में खरीद सकते हैं। 31 दिसंबर 2024 से पहले टीवी खरीदने के दो बड़े फायदे हैं। इससे न सिर्फ आप कम कीमत में टीवी खरीद पाएंगे, बल्कि अमेज़न पर मिल रहे बंपर डिस्काउंट ऑफर्स का भी पूरा फायदा उठा सकते हैं।

यह 55 इंच की 4K Ultra-HD QLED Smart TV है, जिसे प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी, दमदार साउंड और फास्ट परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Google TV, Dolby Vision, HDR10 और Dolby Atmos सपोर्ट मिलता है, जिससे मूवी, स्पोर्ट्स और गेमिंग का एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है। फिलहाल यह टीवी 46% छूट और 2500 रुपये कूपन के साथ 36,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications स्क्रीन साइज 55 इंच रेजोल्यूशन 4K Ultra HD रिफ्रेश रेट 60Hz स्मार्ट प्लेटफॉर्म Google TV वारंटी 2 साल (TV) क्यों खरीदें QLED पैनल के साथ 4K Ultra HD रेजोल्यूशन Dolby Vision, HDR10 और HLG सपोर्ट 30W Quad Speaker के साथ Dolby Atmos साउंड 30W Quad Speaker के साथ Dolby Atmos साउंड क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट ब्राइटनेस 400 निट्स, बहुत तेज रोशनी वाले कमरों में औसत

यह 55 इंच की 4K UHD QD-Mini LED Smart TV है, जिसे प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी और हाई-एंड गेमिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें QD-Mini LED पैनल, 512+ लोकल डिमिंग ज़ोन, 144Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Vision IQ जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। फिलहाल यह टीवी 60% छूट और 1000 कूपन के साथ 47,990 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications स्क्रीन साइज 55 इंच डिस्प्ले टाइप QD-Mini LED रेजोल्यूशन 4K Ultra HD रिफ्रेश रेट 144Hz लोकल डिमिंग 512+ ज़ोन क्यों खरीदें QD-Mini LED पैनल के साथ शानदार ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट 512+ लोकल डिमिंग ज़ोन, डीप ब्लैक्स और बेहतर HDR 144Hz रिफ्रेश रेट – गेमिंग के लिए बेहतरीन 40W पावरफुल साउंड के साथ Dolby Atmos क्यों खोजें विकल्प एनर्जी रेटिंग 2-स्टार (पावर खपत थोड़ी ज्यादा) स्टैंडर्ड यूज़ के लिए फीचर्स ओवरकिल लग सकते हैं

यह LG की 55 इंच 4K Ultra HD Smart LED TV (UA82 Series 2025) है, जिसे शानदार पिक्चर क्वालिटी, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और स्मार्ट फीचर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें α7 AI Processor 4K Gen8, webOS 25, Dolby Atmos और FILMMAKER MODE™ जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। यह टीवी फिलहाल 40% छूट के साथ 39,990 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications स्क्रीन साइज: 55 इंच (139 सेमी) डिस्प्ले LED, 4K Ultra HD (3840×2160) प्रोसेसर α7 AI Processor 4K Gen8 स्मार्ट OS webOS 25 RAM / स्टोरेज 2GB / 8GB वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 4K Ultra HD डिस्प्ले के साथ नैचुरल और शार्प पिक्चर 4K Ultra HD डिस्प्ले के साथ नैचुरल और शार्प पिक्चर α7 AI Processor 4K Gen8 से बेहतर अपस्केलिंग और कलर FILMMAKER MODE™, HDR10 और HLG सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz (हार्डकोर गेमिंग के लिए लिमिटेड) एनर्जी रेटिंग 2-स्टार

यह Sony की 55 इंच 4K Ultra HD Smart LED TV है, जिसे शानदार पिक्चर क्वालिटी, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और स्मार्ट फीचर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 4K Processor X1, Google TV, Dolby Atmos और HDR10/HLG जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। यह टीवी फिलहाल 42% छूट के साथ 57,990 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications स्क्रीन साइज 55 इंच रिफ्रेश रेट 60Hz HDR सपोर्ट HDR10, HLG स्मार्ट OS Google TV क्यों खरीदें 4K Ultra HD डिस्प्ले के साथ शार्प और नैचुरल पिक्चर 4K Processor X1 और 4K X-Reality PRO से बेहतर कलर और अपस्केलिंग HDR10 और HLG सपोर्ट MotionFlow XR 100 के साथ स्मूद मूवमेंट क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz (हार्डकोर गेमिंग के लिए लिमिटेड) एनर्जी रेटिंग 2-स्टार

यह TOSHIBA की 55 इंच 4K Ultra HD Smart LED TV है, जिसे शानदार पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें VRR, ALLM, MEMC, Dolby Atmos और HDR10/HLG जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। यह टीवी फिलहाल 50% छूट के साथ 29,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications स्क्रीन साइज 55 इंच रिफ्रेश रेट 60Hz स्मार्ट OS Google TV वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 4K Ultra HD डिस्प्ले के साथ शार्प और नैचुरल पिक्चर VRR, ALLM और MEMC तकनीक से स्मूद मूवमेंट HDR10, HLG और Dolby Vision सपोर्ट भरोसेमंद TOSHIBA ब्रांड और सर्विस नेटवर्क क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz वारंटी सिर्फ 1 साल

यह Samsung की 55 इंच 4K Ultra HD Smart LED TV है, जिसे शानदार पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Crystal Processor 4K, HDR10+, Dolby Atmos, Filmmaker Mode और स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं। यह टीवी फिलहाल 35% छूट के साथ 38,490 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications स्क्रीन साइज 55 इंच डिस्प्ले LED, 4K Ultra HD रिफ्रेश रेट 50Hz वारंटी 1 साल एनर्जी रेटिंग 4-स्टार क्यों खरीदें 4K Ultra HD डिस्प्ले के साथ शार्प और नैचुरल पिक्चर Crystal Processor 4K से कलर और कंट्रास्ट बेहतरीन भरोसेमंद Samsung ब्रांड और सर्विस नेटवर्क SolarCell Remote और Voice Assistance के साथ इंटेलिजेंट कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट सिर्फ 50Hz – हार्डकोर गेमिंग के लिए लिमिटेड वारंटी सिर्फ 1 साल

यह Philips की 55 इंच 4K Ultra HD Smart QLED TV है, जिसे शानदार पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें HSR 120Hz, Dolby Vision, Dolby Atmos और Google TV OS जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। यह टीवी फिलहाल 27% छूट के साथ 32,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications स्क्रीन साइज 55 इंच रिफ्रेश रेट HSR 120Hz स्मार्ट OS Google TV OS वारंटी 1 साल डाइमेंशन्स 10.1D x 123.2W x 71.1H cm क्यों खरीदें 4K Ultra HD QLED डिस्प्ले के साथ शार्प और नैचुरल पिक्चर HSR 120Hz रिफ्रेश रेट से स्मूद मूवमेंट Dolby Vision, HDR10 और HLG सपोर्ट 30W साउंड आउटपुट और Dolby Atmos के साथ इमर्सिव साउंड क्यों खोजें विकल्प 2GB RAM और 32GB ROM स्टोरेज हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित कनेक्टिविटी और RAM वारंटी सिर्फ 1 साल

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।