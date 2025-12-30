हर कोई खरीद पाएगा 55 इंच टीवी, बस जान लें ये ऑफर
55 इंच स्मार्ट टीवी की कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं, लेकिन अभी आप अमेजन पर भारी छूट के साथ स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं…
55 इंच का स्मार्ट टीवी खरीदना हर किसी का सपना होता है, क्योंकि इसे मिडिल-क्लास फैमिली के लिए एक आदर्श साइज माना जाता है। लेकिन 1 जनवरी 2025 से 55 इंच टीवी की कीमतें बढ़ने वाली हैं, जिससे इसे खरीदना कई लोगों के बजट से बाहर हो सकता है। हालांकि, फिलहाल आप अमेज़न से 55 इंच का स्मार्ट टीवी किफायती कीमत में खरीद सकते हैं। 31 दिसंबर 2024 से पहले टीवी खरीदने के दो बड़े फायदे हैं। इससे न सिर्फ आप कम कीमत में टीवी खरीद पाएंगे, बल्कि अमेज़न पर मिल रहे बंपर डिस्काउंट ऑफर्स का भी पूरा फायदा उठा सकते हैं।
1. Lumio Vision 7 139 cm (55 inches) 4K Ultra-HD Smart QLED Google TV FTW3-ADSG
यह 55 इंच की 4K Ultra-HD QLED Smart TV है, जिसे प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी, दमदार साउंड और फास्ट परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Google TV, Dolby Vision, HDR10 और Dolby Atmos सपोर्ट मिलता है, जिससे मूवी, स्पोर्ट्स और गेमिंग का एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है। फिलहाल यह टीवी 46% छूट और 2500 रुपये कूपन के साथ 36,999 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED पैनल के साथ 4K Ultra HD रेजोल्यूशन
Dolby Vision, HDR10 और HLG सपोर्ट
30W Quad Speaker के साथ Dolby Atmos साउंड
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
ब्राइटनेस 400 निट्स, बहुत तेज रोशनी वाले कमरों में औसत
2. TCL 139 cm (55 inches) 4K UHD Smart QD-Mini LED Google TV 55Q6C
यह 55 इंच की 4K UHD QD-Mini LED Smart TV है, जिसे प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी और हाई-एंड गेमिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें QD-Mini LED पैनल, 512+ लोकल डिमिंग ज़ोन, 144Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Vision IQ जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। फिलहाल यह टीवी 60% छूट और 1000 कूपन के साथ 47,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
QD-Mini LED पैनल के साथ शानदार ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट
512+ लोकल डिमिंग ज़ोन, डीप ब्लैक्स और बेहतर HDR
144Hz रिफ्रेश रेट – गेमिंग के लिए बेहतरीन
40W पावरफुल साउंड के साथ Dolby Atmos
क्यों खोजें विकल्प
एनर्जी रेटिंग 2-स्टार (पावर खपत थोड़ी ज्यादा)
स्टैंडर्ड यूज़ के लिए फीचर्स ओवरकिल लग सकते हैं
3. LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
यह LG की 55 इंच 4K Ultra HD Smart LED TV (UA82 Series 2025) है, जिसे शानदार पिक्चर क्वालिटी, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और स्मार्ट फीचर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें α7 AI Processor 4K Gen8, webOS 25, Dolby Atmos और FILMMAKER MODE™ जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। यह टीवी फिलहाल 40% छूट के साथ 39,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K Ultra HD डिस्प्ले के साथ नैचुरल और शार्प पिक्चर
α7 AI Processor 4K Gen8 से बेहतर अपस्केलिंग और कलर
FILMMAKER MODE™, HDR10 और HLG सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz (हार्डकोर गेमिंग के लिए लिमिटेड)
एनर्जी रेटिंग 2-स्टार
4. Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2
यह Sony की 55 इंच 4K Ultra HD Smart LED TV है, जिसे शानदार पिक्चर क्वालिटी, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और स्मार्ट फीचर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 4K Processor X1, Google TV, Dolby Atmos और HDR10/HLG जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। यह टीवी फिलहाल 42% छूट के साथ 57,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K Ultra HD डिस्प्ले के साथ शार्प और नैचुरल पिक्चर
4K Processor X1 और 4K X-Reality PRO से बेहतर कलर और अपस्केलिंग
HDR10 और HLG सपोर्ट
MotionFlow XR 100 के साथ स्मूद मूवमेंट
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz (हार्डकोर गेमिंग के लिए लिमिटेड)
एनर्जी रेटिंग 2-स्टार
5. TOSHIBA 139 cm (55 inches) C350NP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 55C350NP (Black)
यह TOSHIBA की 55 इंच 4K Ultra HD Smart LED TV है, जिसे शानदार पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें VRR, ALLM, MEMC, Dolby Atmos और HDR10/HLG जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। यह टीवी फिलहाल 50% छूट के साथ 29,999 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K Ultra HD डिस्प्ले के साथ शार्प और नैचुरल पिक्चर
VRR, ALLM और MEMC तकनीक से स्मूद मूवमेंट
HDR10, HLG और Dolby Vision सपोर्ट
भरोसेमंद TOSHIBA ब्रांड और सर्विस नेटवर्क
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz
वारंटी सिर्फ 1 साल
6. Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
यह Samsung की 55 इंच 4K Ultra HD Smart LED TV है, जिसे शानदार पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Crystal Processor 4K, HDR10+, Dolby Atmos, Filmmaker Mode और स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं। यह टीवी फिलहाल 35% छूट के साथ 38,490 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K Ultra HD डिस्प्ले के साथ शार्प और नैचुरल पिक्चर
Crystal Processor 4K से कलर और कंट्रास्ट बेहतरीन
भरोसेमंद Samsung ब्रांड और सर्विस नेटवर्क
SolarCell Remote और Voice Assistance के साथ इंटेलिजेंट कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट सिर्फ 50Hz – हार्डकोर गेमिंग के लिए लिमिटेड
वारंटी सिर्फ 1 साल
7. Philips 139 cm (55 inches) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55PQT8100/94
यह Philips की 55 इंच 4K Ultra HD Smart QLED TV है, जिसे शानदार पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें HSR 120Hz, Dolby Vision, Dolby Atmos और Google TV OS जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। यह टीवी फिलहाल 27% छूट के साथ 32,999 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K Ultra HD QLED डिस्प्ले के साथ शार्प और नैचुरल पिक्चर
HSR 120Hz रिफ्रेश रेट से स्मूद मूवमेंट
Dolby Vision, HDR10 और HLG सपोर्ट
30W साउंड आउटपुट और Dolby Atmos के साथ इमर्सिव साउंड
क्यों खोजें विकल्प
2GB RAM और 32GB ROM स्टोरेज
हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित कनेक्टिविटी और RAM
वारंटी सिर्फ 1 साल
