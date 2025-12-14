55 इंच वाले 4K Smart TV हुए 67% तक सस्ते, मिलेगा डॉल्बी साउंड, लिस्ट में सोनी और एलजी भी, मची लूट
55 इंच के डिस्प्ले वाले ये टीवी MRP से 67% तक की छूट के साथ मिल रहे हैं। ये धमाकेदार डील अमेजन इंडिया पर दी जा रही है। हमारी लिस्ट में सोनी और एलजी के भी हैं। इन टीवी पर 3 हजार रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।
55 इंच के डिस्प्ले वाले 4K स्मार्ट टीवी MRP से 67 पर्सेंट तक की छूट के साथ मिल रहे हैं। टीवी पर ये धमाकेदार डील अमेजन इंडिया पर दी जा रही है। हमारी इस लिस्ट में सोनी और एलजी के टीवी भी शामिल हैं। खास बात है कि इस लिस्ट में कुछ ऐसे टीवी भी हैं, जिन पर 1500 रुपये तक का प्राइम डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इन टीवी पर 3 हजार रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। साथ ही आप इन टीवी को कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। खास बात है कि ये टीवी एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीदे जा सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55T8C
इस टीवी का MRP 109990 रुपये है। अभी यह अमेजन इंडिया पर 35990 रुपये का मिल रहा है। टीवी पर 3 हजार रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 1799 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में आपको 2740 रुपये तक का फायदा हो सकता है। टीवी AiPQ Pro प्रोसेसर पर काम करता है। इसका डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला है। इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो भी मिलेगा।
LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
इस टीवी का MRP 66290 रुपये है। टीवी 39 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 40590 रुपये में आपका हो सकता है। टीवी पर कंपनी 500 रुपये का प्राइम डिस्काउंट दे रही है। बैंक ऑफर में टीवी पर आपको 750 रुपये तक फ्लैट डिस्काउंट मिल सकता है। टीवी पर 2029 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। टीवी पर 12500 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 4K Ultra HD डिस्प्ले मिलेगा। टीवी का साउंड आउटपुट 20 वॉट का है।
Sony BRAVIA 3 Series 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-55S30B (Black)
सोनी के इस टीवी का MRP 118900 रुपये है। इस पर 42 पर्सेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह अब 68990 रुपये में आपका हो सकता है। टीवी पर कंपनी 1500 रुपये का प्राइम डिस्काउंट दे रही है। बैंक ऑफर में यह टीवी 2 हजार रुपये तक सस्ता हो सकता है। आप इसे 3449 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी पर 2740 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। टीवी में दिया गया डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। आपको इस टीवी में डॉल्बी ऐटमॉस के साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट मिलेगा।
