₹31,999 में 55-इंच QLED Smart TV, शुरू हुई बंपर डील, Dolby Atmos और Google TV वाले इन मॉडल्स पर टूट पड़े खरीदार
अगर आप अपने लिविंग रूम को मिनी थिएटर में बदलने के लिए एक बड़ा स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो Amazon की यह डील आपके लिए बेहतरीन मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
घर बैठे सिनेमा हॉल जैसा विजुअल और ऑडियो अनुभव पाने के लिए 55-इंच की बड़ी स्क्रीन वाले QLED स्मार्ट टीवी आजकल पहली पसंद बन गए हैं। आम तौर पर प्रीमियम फीचर्स वाले इन स्मार्ट टीवी की कीमत काफी ज़्यादा होती है, लेकिन फिलहाल Amazon पर चल रही लिमिटेड टाइम डील में इन्हें बेहद किफायती दामों पर खरीदा जा सकता है।
इस सेल में Xiaomi, TCL और VW (Visio World) जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स के 55-इंच 4K Ultra HD QLED मॉडल्स पर 35% से लेकर 51% तक की सीधी छूट मिल रही है। इन स्मार्ट टीवी में आपको HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, 50W तक के पावरफुल स्पीकर्स और Google TV व Fire TV जैसे स्मार्ट इंटरफेस मिलते हैं। इसके अलावा, चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड्स पर ₹2,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और No Cost EMI का विकल्प भी दिया जा रहा है, जिससे आपका बजट और भी आसान हो जाता है।
1. Xiaomi (139 cm) 55 inch Smartchoice FX Pro 4K QLED Smart | HDR10+ | 34W Box Speakers | 120Hz Game Booster | Filmmaker Mode | Fire TV | L55MB-FPIN
Xiaomi FX Pro 55-inch 4K QLED Smart TV उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कम बजट में बड़ा सिनेमा जैसा अनुभव चाहते हैं। इसका बेज़ल-लेस डिज़ाइन और क्यूएलईडी (QLED) डिस्प्ले रंगों को गहरा और चमकदार बनाता है। घर बैठे मूवी देखने और कैज़ुअल गेमिंग के लिए इसमें 34W बॉक्स स्पीकर्स और Fire TV OS जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार रंग और डिस्प्ले
दमदार आवाज़
तेज़ स्मार्ट इंटरफेस
आसान स्क्रीन कास्टिंग
क्यों खोजें विकल्प
तेज़ रोशनी वाले कमरों में स्क्रीन की चमक थोड़ी कम
Dolby Vision नहीं
2. VW 140 cm (55 Inches) SmartChoice Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ2
VW SmartChoice Pro Series 55-inch 4K QLED Google TV (VW55GQ2) उन यूज़र्स के लिए बनाया गया है जो कम बजट में 55-इंच की बड़ी स्क्रीन और QLED पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं। इसमें बेज़ल-लेस डिज़ाइन, 10-बिट पैनल और HDR10+ सपोर्ट मिलता है, जिससे फिल्में और शो रंगीन दिखते हैं। रोज़मर्रा के मनोरंजन के लिए इसमें Google TV इंटरफेस, 32GB स्टोरेज और 50W स्पीकर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कम कीमत में QLED और लोकल डिमिंग
दमदार साउंड आउटपुट
ज़्यादा स्टोरेज और Google TV
लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
Dolby Vision की कमी
आफ्टर-सेल्स सर्विस थोड़ी सीमित
3. TCL 139 cm (55 inches) Smartchoice 4K Ultra HD Smart QLED Google TV | HDR 10+ | Dolby Vision & Atmos | 30W Speaker Output | Game Master | 55T6D
TCL 55-inch 4K QLED Google TV (55T6D) उन खरीदारों के लिए है जो ₹42,000 के बजट में सिनेमा जैसा विजुअल और ऑडियो अनुभव चाहते हैं। इसका मेटैलिक बेज़ल-लेस डिज़ाइन और AiPQ प्रोसेसर तस्वीरों के रंग और शार्पनेस को बेहतर बनाता है। रोज़ाना की स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए इसमें Google TV, Dolby Vision, HDR10+ और Game Master मोड दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
Dolby Vision और HDR10+ सपोर्ट
Dolby Atmos ऑडियो
2 साल की वारंटी
चौड़ा व्यूइंग एंगल
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 USB पोर्ट
सीमित स्टोरेज
4. Onida 139 cm (55 inches) QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV Q55UDI
Onida 55-inch QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV (Q55UDI) उन खरीदारों के लिए एक संतुलित विकल्प है जो ₹38,000 से कम के बजट में एक बड़े ब्रांड का QLED टीवी चाहते हैं। इसका ट्रू बेज़ल-लेस डिज़ाइन और AI पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन रोज़मर्रा के शोज़ और फिल्मों को साफ और रंगीन बनाता है। इसमें बिल्ट-इन Fire TV OS दिया गया है, जिससे एक ही होम स्क्रीन से OTT ऐप्स और DTH चैनलों के बीच स्विच करना बेहद आसान हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट Fire TV और Alexa+ सपोर्ट
आसान DTH इंटीग्रेशन
4K QLED और MEMC डिस्प्ले
भरपूर कनेक्टिविटी पोर्ट्स
वॉल माउंट किट शामिल
क्यों खोजें विकल्प
कम स्पीकर आउटपुट
Dolby Vision और Atmos की कमी
5. PHILIPS 138 cm (55 inches) 4K Ultra HD QLED Smart QD-Mini LED Google TV 55MLED610/94
Philips 55-inch 4K Ultra HD QLED Smart QD-Mini LED Google TV (55MLED610/94) उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो ₹46,000 के आसपास साधारण QLED से एक कदम आगे बढ़कर Mini LED पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं। इसमें Philips Halo Control टेक्नोलॉजी और लोकल डिमिंग दी गई है, जिससे काले रंग बेहद गहरे और ब्राइट सीन ज़्यादा चमकदार दिखते हैं। मूवी लवर्स और गेमर्स के लिए इसमें Dolby Vision, Dolby Atmos, 120Hz HSR रिफ्रेश रेट और 36W स्पीकर्स का दमदार कॉम्बिनेशन दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
QD-Mini LED डिस्प्ले और लोकल डिमिंग
120Hz रिफ्रेश रेट और गेमिंग फीचर्स
Dolby Vision और Dolby Atmos
ज़्यादा स्टोरेज और Google TV
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज़्यादा
नेटिव 120Hz के बजाय HSR
6. Lumio Vision 7 II 2026 139 cm (55 inches) 4K Ultra-HD Smart QLED Google TV FTW3-ADSK
Lumio Vision 7 II 2026 55-inch 4K Ultra-HD Smart QLED Google TV (FTW3-ADSK) उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो स्मार्ट टीवी में स्मूथ और तेज़ इंटरफेस चाहते हैं। इसमें पावरफुल BOSS प्रोसेसर और 64GB स्टोरेज दिया गया है, जिससे ऐप्स तेजी से खुलते हैं और टीवी बूट होने में बहुत कम समय लगता है। सिनेमा जैसे अनुभव के लिए यह 400 निट्स ब्राइटनेस, Dolby Vision, Dolby Atmos और 30W क्वाड-ड्राइवर स्पीकर्स के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
BOSS प्रोसेसर और 64GB ROM
AI और स्मार्ट फीचर्स
Dolby Vision और Atmos का साथ
आधुनिक कनेक्टिविटी और DD-Free Dish सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
वॉल माउंट बॉक्स में नहीं
7. Vu California 139cm (55 inches) Smartchoice GloQLED Smart Google 4K TV VuGLOQLEDDV
Vu California 55-inch GloQLED Smart Google 4K TV (VuGLOQLEDDV) उन यूज़र्स के लिए बनाया गया है जो ₹40,500 के बजट में तेज रोशनी वाले कमरे के लिए भी एक ब्राइट और रंगीन टीवी चाहते हैं। इसमें A+ Grade Glo Panel के साथ 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिससे दिन की रोशनी में भी तस्वीर साफ दिखती है। मूवी, क्रिकेट और गेमिंग के शौकीनों के लिए इसमें Dolby Vision, Dolby Atmos, 120Hz VRR और खास Cricket व Cinema मोड्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
500 निट्स की तेज़ ब्राइटनेस
Dolby Vision और Atmos कॉम्बो
गेमिंग और स्पोर्ट्स के लिए खास फीचर्स
बेहतरीन कास्टिंग और ऑडियो फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
60Hz नेटिव पैनल
2GB RAM और 16GB स्टोरेज
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. Amazon पर मिल रहे इन 55-इंच QLED स्मार्ट टीवी में से सबसे किफायती मॉडल कौन सा है?
उत्तर: इस लिस्ट में VW SmartChoice Pro Series 55-inch 4K QLED Google TV (VW55GQ2) सबसे किफायती विकल्प है। यह Amazon पर 51% के बंपर डिस्काउंट के बाद मात्र ₹31,999 में उपलब्ध है, जिसमें 50W के दमदार स्पीकर्स, 32GB स्टोरेज और 18 महीने की वारंटी भी मिलती है।
2. गेमिंग और तेज़ ब्राइटनेस के लिए कौन सा 55-इंच स्मार्ट टीवी बेहतर रहेगा?
उत्तर: अगर आप स्मूथ गेमिंग और एडवांस्ड डिस्प्ले चाहते हैं, तो Philips 55-inch QD-Mini LED Google TV (55MLED610/94) सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसमें Mini LED पैनल के साथ 120Hz HSR रिफ्रेश रेट और HDMI 2.1 सपोर्ट मिलता है। वहीं, दिन की तेज़ रोशनी वाले कमरे के लिए Vu California 55-inch GloQLED TV अच्छा विकल्प है, जो 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है।
3. क्या इन 55-इंच QLED टीवी पर बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा मिल रही है?
उत्तर: जी हां, Amazon पर इन सभी 55-इंच 4K QLED और Mini LED स्मार्ट टीवी पर No Cost EMI का विकल्प उपलब्ध है। इसके अलावा, चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड्स से पेमेंट करने पर ₹1,250 से ₹3,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक भी पाया जा सकता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।