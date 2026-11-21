अगर आप अपने लिविंग रूम को मिनी थिएटर में बदलने के लिए एक बड़ा स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो Amazon की यह डील आपके लिए बेहतरीन मौका है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

55 inch QLED TV

घर बैठे सिनेमा हॉल जैसा विजुअल और ऑडियो अनुभव पाने के लिए 55-इंच की बड़ी स्क्रीन वाले QLED स्मार्ट टीवी आजकल पहली पसंद बन गए हैं। आम तौर पर प्रीमियम फीचर्स वाले इन स्मार्ट टीवी की कीमत काफी ज़्यादा होती है, लेकिन फिलहाल Amazon पर चल रही लिमिटेड टाइम डील में इन्हें बेहद किफायती दामों पर खरीदा जा सकता है।

इस सेल में Xiaomi, TCL और VW (Visio World) जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स के 55-इंच 4K Ultra HD QLED मॉडल्स पर 35% से लेकर 51% तक की सीधी छूट मिल रही है। इन स्मार्ट टीवी में आपको HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, 50W तक के पावरफुल स्पीकर्स और Google TV व Fire TV जैसे स्मार्ट इंटरफेस मिलते हैं। इसके अलावा, चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड्स पर ₹2,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और No Cost EMI का विकल्प भी दिया जा रहा है, जिससे आपका बजट और भी आसान हो जाता है।

Xiaomi FX Pro 55-inch 4K QLED Smart TV उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कम बजट में बड़ा सिनेमा जैसा अनुभव चाहते हैं। इसका बेज़ल-लेस डिज़ाइन और क्यूएलईडी (QLED) डिस्प्ले रंगों को गहरा और चमकदार बनाता है। घर बैठे मूवी देखने और कैज़ुअल गेमिंग के लिए इसमें 34W बॉक्स स्पीकर्स और Fire TV OS जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications रिफ्रेश रेट 60Hz (1080p पर 120Hz गेम बूस्टर के साथ) ऑडियो 34W बॉक्स स्पीकर्स, Dolby Audio, DTS-X, DTS Virtual:X ऑपरेटिंग सिस्टम Fire TV OS (Alexa वॉयस रिमोट के साथ) वारंटी 1 साल की स्टैंडर्ड ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें शानदार रंग और डिस्प्ले दमदार आवाज़ तेज़ स्मार्ट इंटरफेस आसान स्क्रीन कास्टिंग क्यों खोजें विकल्प तेज़ रोशनी वाले कमरों में स्क्रीन की चमक थोड़ी कम Dolby Vision नहीं

VW SmartChoice Pro Series 55-inch 4K QLED Google TV (VW55GQ2) उन यूज़र्स के लिए बनाया गया है जो कम बजट में 55-इंच की बड़ी स्क्रीन और QLED पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं। इसमें बेज़ल-लेस डिज़ाइन, 10-बिट पैनल और HDR10+ सपोर्ट मिलता है, जिससे फिल्में और शो रंगीन दिखते हैं। रोज़मर्रा के मनोरंजन के लिए इसमें Google TV इंटरफेस, 32GB स्टोरेज और 50W स्पीकर्स दिए गए हैं।

Specifications वारंटी 18 महीने की ब्रांड वारंटी डायमेंशन्स 7D x 117W x 70.5H सेंटीमीटर ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी Google TV (Android 14 आधारित), 2GB RAM, 32GB स्टोरेज, क्वाड-कोर प्रोसेसर ऑडियो 50W स्पीकर्स, Dolby Audio क्यों खरीदें कम कीमत में QLED और लोकल डिमिंग दमदार साउंड आउटपुट ज़्यादा स्टोरेज और Google TV लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प Dolby Vision की कमी आफ्टर-सेल्स सर्विस थोड़ी सीमित

TCL 55-inch 4K QLED Google TV (55T6D) उन खरीदारों के लिए है जो ₹42,000 के बजट में सिनेमा जैसा विजुअल और ऑडियो अनुभव चाहते हैं। इसका मेटैलिक बेज़ल-लेस डिज़ाइन और AiPQ प्रोसेसर तस्वीरों के रंग और शार्पनेस को बेहतर बनाता है। रोज़ाना की स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए इसमें Google TV, Dolby Vision, HDR10+ और Game Master मोड दिया गया है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी Google TV, 2GB RAM, 16GB ROM, 64-बिट क्वाड-कोर प्रोसेसर ऑडियो 30W स्पीकर आउटपुट, Dolby Atmos रिफ्रेश रेट 60Hz (MEMC और ALLM सपोर्ट के साथ) पिक्चर फीचर्स Dolby Vision, HDR10+, HLG, AiPQ प्रोसेसर, 178° व्यूइंग एंगल ऑडियो 30W स्पीकर आउटपुट, Dolby Atmos वारंटी 2 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें Dolby Vision और HDR10+ सपोर्ट Dolby Atmos ऑडियो 2 साल की वारंटी चौड़ा व्यूइंग एंगल क्यों खोजें विकल्प केवल 1 USB पोर्ट सीमित स्टोरेज

Onida 55-inch QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV (Q55UDI) उन खरीदारों के लिए एक संतुलित विकल्प है जो ₹38,000 से कम के बजट में एक बड़े ब्रांड का QLED टीवी चाहते हैं। इसका ट्रू बेज़ल-लेस डिज़ाइन और AI पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन रोज़मर्रा के शोज़ और फिल्मों को साफ और रंगीन बनाता है। इसमें बिल्ट-इन Fire TV OS दिया गया है, जिससे एक ही होम स्क्रीन से OTT ऐप्स और DTH चैनलों के बीच स्विच करना बेहद आसान हो जाता है।

Specifications स्क्रीन साइज़ और टाइप 55 इंच रिफ्रेश रेट 60Hz (MEMC सपोर्ट के साथ) पिक्चर फीचर्स HDR10, AI Picture Optimisation, 178° वाइड व्यूइंग एंगल, बेज़ल-लेस डिज़ाइन ऑडियो 20W स्पीकर आउटपुट, Dolby Audio ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी Fire TV OS (Alexa वॉयस रिमोट के साथ), 2GB RAM, 16GB स्टोरेज कनेक्टिविटी और पोर्ट्स 3 HDMI (ARC सपोर्ट के साथ), 2 USB, डुअल-बैंड Wi-Fi क्यों खरीदें स्मार्ट Fire TV और Alexa+ सपोर्ट आसान DTH इंटीग्रेशन 4K QLED और MEMC डिस्प्ले भरपूर कनेक्टिविटी पोर्ट्स वॉल माउंट किट शामिल क्यों खोजें विकल्प कम स्पीकर आउटपुट Dolby Vision और Atmos की कमी

Philips 55-inch 4K Ultra HD QLED Smart QD-Mini LED Google TV (55MLED610/94) उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो ₹46,000 के आसपास साधारण QLED से एक कदम आगे बढ़कर Mini LED पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं। इसमें Philips Halo Control टेक्नोलॉजी और लोकल डिमिंग दी गई है, जिससे काले रंग बेहद गहरे और ब्राइट सीन ज़्यादा चमकदार दिखते हैं। मूवी लवर्स और गेमर्स के लिए इसमें Dolby Vision, Dolby Atmos, 120Hz HSR रिफ्रेश रेट और 36W स्पीकर्स का दमदार कॉम्बिनेशन दिया गया है।

Specifications स्क्रीन साइज़ और टाइप 55 इंच (138 cm) 4K Ultra HD QD-Mini LED पैनल रिफ्रेश रेट 120Hz HSR (MEMC और ALLM सपोर्ट के साथ) पिक्चर फीचर्स Philips Halo Control Technology, Local Dimming, Dolby Vision, HDR10+ ऑडियो 36W बॉक्स स्पीकर्स, Dolby Atmos, Dolby Audio क्यों खरीदें QD-Mini LED डिस्प्ले और लोकल डिमिंग 120Hz रिफ्रेश रेट और गेमिंग फीचर्स Dolby Vision और Dolby Atmos ज़्यादा स्टोरेज और Google TV क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज़्यादा नेटिव 120Hz के बजाय HSR

Lumio Vision 7 II 2026 55-inch 4K Ultra-HD Smart QLED Google TV (FTW3-ADSK) उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो स्मार्ट टीवी में स्मूथ और तेज़ इंटरफेस चाहते हैं। इसमें पावरफुल BOSS प्रोसेसर और 64GB स्टोरेज दिया गया है, जिससे ऐप्स तेजी से खुलते हैं और टीवी बूट होने में बहुत कम समय लगता है। सिनेमा जैसे अनुभव के लिए यह 400 निट्स ब्राइटनेस, Dolby Vision, Dolby Atmos और 30W क्वाड-ड्राइवर स्पीकर्स के साथ आता है।

Specifications स्क्रीन साइज़ और टाइप 55 इंच (139 cm) 4K Ultra HD QLED (3840 x 2160 पिक्सल) रिफ्रेश रेट और ब्राइटनेस 60Hz, 400 निट्स टिपिकल ब्राइटनेस पिक्चर फीचर्स Dolby Vision, HDR10, HLG, DOPE Display Tuning ऑडियो 30W क्वाड-ड्राइवर स्पीकर्स (2 ट्विटर + 2 फुल रेंज), क्यों खरीदें BOSS प्रोसेसर और 64GB ROM AI और स्मार्ट फीचर्स Dolby Vision और Atmos का साथ आधुनिक कनेक्टिविटी और DD-Free Dish सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट वॉल माउंट बॉक्स में नहीं

Vu California 55-inch GloQLED Smart Google 4K TV (VuGLOQLEDDV) उन यूज़र्स के लिए बनाया गया है जो ₹40,500 के बजट में तेज रोशनी वाले कमरे के लिए भी एक ब्राइट और रंगीन टीवी चाहते हैं। इसमें A+ Grade Glo Panel के साथ 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिससे दिन की रोशनी में भी तस्वीर साफ दिखती है। मूवी, क्रिकेट और गेमिंग के शौकीनों के लिए इसमें Dolby Vision, Dolby Atmos, 120Hz VRR और खास Cricket व Cinema मोड्स दिए गए हैं।

Specifications स्क्रीन साइज़ और टाइप 55 इंच (139 cm) 4K Ultra HD A+ Grade Glo QLED पैनल ( रिफ्रेश रेट और ब्राइटनेस 60Hz नेटिव पिक्चर फीचर्स Dolby Vision, HDR10, HLG, AI Picture, MEMC ऑडियो 30W VuFX स्पीकर्स, Dolby Atmos, Dialogue Enhancer, क्यों खरीदें 500 निट्स की तेज़ ब्राइटनेस Dolby Vision और Atmos कॉम्बो गेमिंग और स्पोर्ट्स के लिए खास फीचर्स बेहतरीन कास्टिंग और ऑडियो फीचर्स क्यों खोजें विकल्प 60Hz नेटिव पैनल 2GB RAM और 16GB स्टोरेज

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)



1. Amazon पर मिल रहे इन 55-इंच QLED स्मार्ट टीवी में से सबसे किफायती मॉडल कौन सा है? उत्तर: इस लिस्ट में VW SmartChoice Pro Series 55-inch 4K QLED Google TV (VW55GQ2) सबसे किफायती विकल्प है। यह Amazon पर 51% के बंपर डिस्काउंट के बाद मात्र ₹31,999 में उपलब्ध है, जिसमें 50W के दमदार स्पीकर्स, 32GB स्टोरेज और 18 महीने की वारंटी भी मिलती है।

2. गेमिंग और तेज़ ब्राइटनेस के लिए कौन सा 55-इंच स्मार्ट टीवी बेहतर रहेगा? उत्तर: अगर आप स्मूथ गेमिंग और एडवांस्ड डिस्प्ले चाहते हैं, तो Philips 55-inch QD-Mini LED Google TV (55MLED610/94) सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसमें Mini LED पैनल के साथ 120Hz HSR रिफ्रेश रेट और HDMI 2.1 सपोर्ट मिलता है। वहीं, दिन की तेज़ रोशनी वाले कमरे के लिए Vu California 55-inch GloQLED TV अच्छा विकल्प है, जो 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है।

3. क्या इन 55-इंच QLED टीवी पर बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा मिल रही है? उत्तर: जी हां, Amazon पर इन सभी 55-इंच 4K QLED और Mini LED स्मार्ट टीवी पर No Cost EMI का विकल्प उपलब्ध है। इसके अलावा, चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड्स से पेमेंट करने पर ₹1,250 से ₹3,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक भी पाया जा सकता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।