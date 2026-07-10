Smart TV Deals: 55 इंच स्क्रीन और धांसू 4K Ultra HD डिस्प्ले, अमेजन पर इस Google TV ने मचाया तहलका

अमेजन पर बड़ी स्क्रीन वाले 4K Smart TVs की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिसने मार्केट में तहलका मचा दिया है। धांसू डिस्प्ले, दमदार साउंड और Google TV सपोर्ट वाले 55 इंच के कई बेहतरीन मॉडल्स इस समय बेहद सस्ते दाम और नो-कॉस्ट EMI पर उपलब्ध हैं।

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अगर आप भी अपने घर के लिविंग रूम को सिनेमा हॉल जैसा लुक देना चाहते हैं और बड़ी स्क्रीन वाले नए टीवी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके काम की है। इस समय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर 55-inch 4K Ultra HD Smart LED Google TVs को लेकर ग्राहकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। Sony, Xiaomi और TCL जैसे कई बड़े और नामी ब्रांड्स के 55 इंच वाले स्मार्ट टीवी मॉडल्स इस समय टेक मार्केट में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं।

इन सभी स्मार्ट टीवी मॉडल्स में आपको क्रिस्टल क्लियर 4K डिस्प्ले क्वालिटी, डॉल्बी विजन, और होम थिएटर जैसा दमदार साउंड आउटपुट मिलता है। इसके साथ ही, Google TV इंटरफेस होने की वजह से आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसे तमाम ऐप्स एक ही जगह पर मिल जाते हैं, जिससे इन्हें इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है। वॉयस कंट्रोल और बेजल-लेस (बिना किनारों वाला) प्रीमियम डिजाइन इन स्क्रीन्स को और भी खास बनाता है।

अमेजन पर इस समय इन बड़ी स्क्रीन वाले टीवी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, जिससे ये ग्राहकों के बजट में आसानी से फिट हो रहे हैं। इसके अलावा पुराने टीवी को बदलकर नया टीवी घर लाने का विकल्प भी मौजूद है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस समय मार्केट में कौन-कौन से 55-इंच मॉडल्स सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं और उनके फीचर्स क्या हैं, तो पूरी लिस्ट और उनकी ताज़ा कीमतें देखने के लिए अभी आगे पढ़ें।

अगर आप कम कीमत में एक प्रीमियम और बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं, तो Acer Ultra I Series का यह 55-इंच 4K Ultra HD Google TV एक बेहतरीन विकल्प है। यह टीवी लेटेस्ट Android 14 OS और AI-इनेबल्ड 2875 चिपसेट के साथ आता है, जो इसे बेहद स्मूथ और फास्ट बनाता है। शानदार 4K डिस्प्ले, डॉल्बी विजन और 36 वॉट के दमदार साउंड आउटपुट के साथ यह टीवी आपके लिविंग रूम को थिएटर में बदल देता है। इसके बेजल-लेस डिजाइन के कारण इसका लुक बेहद प्रीमियम लगता है।

Specifications डिस्प्ले रेजोल्यूशन 4K Ultra HD प्रोसेसर और रैम लेटेस्ट AI इनेबल्ड 2875 चिपसेट (Dual AI Processor A75+A55), 2GB RAM स्टोरेज 16GB ROM साउंड आउटपुट 36 वॉट स्मार्ट फीचर्स इन-बिल्ट क्रोमकास्ट, गूगल असिस्टेंट, वॉयस रिमोट (नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब हॉटकीज़ के साथ) क्यों खरीदें गेमिंग के लिए बढ़िया पैसा वसूल डील कनेक्टिविटी के ढेरों विकल्प दमदार साउंड क्यों खोजें विकल्प केवल 2 USB पोर्ट्स रिमोट पर कम वारंटी

यदि आप अपने लिविंग रूम के लिए एक प्रीमियम और बेहतरीन डिस्प्ले वाला टीवी ढूंढ रहे हैं, तो Toshiba 139 cm (55 inches) E350SP Series 4K Google TV एक शानदार विकल्प है। 63,999 रुपये की मूल कीमत पर 38% की बचत के साथ यह टीवी 39,990 रुपये में मिल रहा है, और इस पर 1,500 रुपये का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है। यह स्मार्ट टीवी Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है और इसमें 350 NITS की सुपर ब्राइट स्क्रीन दी गई है, जो आपको बेहद साफ और चमकदार पिक्चर क्वालिटी देती है। साथ ही, इसमें कराओके जैसे अनोखे फीचर्स भी शामिल हैं।

Specifications रिफ्रेश रेट 60 Hz ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV साउंड आउटपुट 30 वॉट स्पीकर्स पिक्चर मोड्स Standard, Dynamic, Cinema, Low Blue क्यों खरीदें सुपर ब्राइट डिस्प्ले अनोखे स्मार्ट फीचर्स बेहतरीन पिक्चर तकनीक अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट क्यों खोजें विकल्प HDMI 2.0 पोर्ट्स 60 Hz रिफ्रेश रेट

यदि आप अपने घर के लिए एक भरोसेमंद, स्टाइलिश और टिकाऊ स्मार्ट टीवी की तलाश में हैं, तो TCL 139 cm (55 inches) P6L Series 4K Google TV एक बेहतरीन विकल्प है। 74,990 रुपये की मूल कीमत पर 46% की बचत के साथ यह टीवी वर्तमान में 40,690 रुपये में उपलब्ध है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसकी 2 साल की लंबी वारंटी और इसका प्रीमियम मेटैलिक बेज़ेल-लेस डिज़ाइन है, जो आपके लिविंग रूम को बेहद मॉडर्न लुक देता है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV साउंड आउटपुट 24 वॉट कनेक्टिविटी 3 x HDMI पोर्ट्स, 1 x USB पोर्ट, वाई-फाई 5, एथर्नेट (LAN), डिजिटल ऑडियो आउट (ऑप्टिकल), AV इन डिज़ाइन और व्यूइंग एंगल मेटैलिक बेज़ेल-लेस डिज़ाइन, 178° वाइड व्यूइंग एंगल क्यों खरीदें 2 साल की लंबी वारंटी प्रीमियम मेटैलिक डिज़ाइन आँखों की सुरक्षा बेहतरीन एनर्जी रेटिंग क्यों खोजें विकल्प केवल 1 USB पोर्ट औसत साउंड आउटपुट

यदि आप एक ऐसा स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं जो बेहतरीन डिस्प्ले, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और शानदार परफॉरमेंस का ऑल-राउंडर पैकेज हो, तो Xiaomi X Series 55-इंच 4K Google TV (2025 मॉडल) आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। 48,999 रुपये की मूल कीमत पर 24% की बचत के साथ यह टीवी 36,999 रुपये में उपलब्ध है, और इस पर 1,500 रुपये का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है। यह टीवी आधुनिक Android 14 OS पर चलता है और इसमें गेमिंग के लिए 120Hz DLG तकनीक दी गई है, जो इसे इस बजट में बेहद खास बनाती है।

Specifications साउंड आउटपुट 34 वॉट कनेक्टिविटी 3 x HDMI पोर्ट्स, 2 x USB पोर्ट्स, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल आउट, एथर्नेट डिस्प्ले इंजन Vivid Picture Engine 2, Reality Flow MEMC, Dolby Vision, HDR 10, HLG विशेष फीचर्स Filmmaker Mode, Eye Comfort Mode, इन-बिल्ट गूगल कास्ट, गूगल असिस्टेंट वॉयस कंट्रोल क्यों खरीदें गेमिंग के लिए बेहतर लेटेस्ट और स्मूथ सॉफ्टवेयर बेहतरीन विजुअल्स अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट क्यों खोजें विकल्प कम स्टोरेज केवल 1 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी

यदि आप 30,000 रुपये से कम के बजट में एक बेहतरीन 55-इंच का 4K स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो Onida 139 cm (55 inches) Frameless Series Fire TV आपके लिए एक बहुत ही आकर्षक विकल्प है। 43,390 रुपये की मूल कीमत पर 31% की छूट के साथ यह टीवी वर्तमान में मात्र 29,999 रुपये में उपलब्ध है। अन्य सामान्य स्मार्ट टीवी के विपरीत, यह टीवी अमेजन के Fire OS प्लेटफॉर्म पर काम करता है, जो इन-बिल्ट एलेक्सा वॉयस रिमोट और एक बेहतरीन यूजर इंटरफेस के साथ आता है। इसका ट्रू बेज़ेल-लेस डिज़ाइन आपके घर की दीवारों को एक आधुनिक लुक देता है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Fire OS प्रोसेसर और मेमोरी Quad-core ARM Cortex-A55 CPU | 2GB RAM | 16GB ROM साउंड आउटपुट 20 वॉट स्मार्ट फीचर्स वॉयस रिमोट विथ एलेक्सा (Alexa), मिराकास्ट (स्क्रीन शेयरिंग), DTH चैनल होम-स्क्रीन इंटीग्रेशन क्यों खरीदें अमेजन Fire OS और एलेक्सा बजट-फ्रेंडली 4K स्क्रीन सेट-टॉप बॉक्स इंटीग्रेशन फ्री वॉल माउंट क्यों खोजें विकल्प अलग से साउंडबार लगाने की जरूरत प्रीमियम Dolby Vision का सपोर्ट नहीं

1. Google TV क्या है और यह कैसे काम करता है? Google TV कोई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि यह Android TV OS के ऊपर बनाया गया एक आधुनिक यूजर इंटरफेस है। इसे गूगल द्वारा तैयार किया गया है ताकि यूज़र्स को अलग-अलग ऐप्स में जाकर फिल्में या शो ढूंढने की जरूरत न पड़े।

यह कैसे काम करता है? एग्रीगेशन : यह आपके टीवी में मौजूद सभी OTT ऐप्स (जैसे Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar, YouTube) के कंटेंट को एक ही होम स्क्रीन पर लाकर रख देता है।

AI और मशीन लर्निंग : Google TV आपकी पसंद और सर्च हिस्ट्री को ट्रैक करता है। इसके आधार पर यह आपको For You सेक्शन में फिल्मों और शोज़ की सिफारिश करता है।

गूगल अकाउंट से सिंक : आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप पर गूगल सर्च के जरिए किसी भी फिल्म को अपनी Watchlist में जोड़ सकते हैं, और वह आपके Google TV की होम स्क्रीन पर खुद-ब-खुद दिखने लगेगी।

2. भारत में 55-इंच टीवी पर कस्टम ड्यूटी क्या है?

यदि आप विदेश (जैसे दुबई, बैंकॉक या किसी अन्य देश) से भारत में हवाई मार्ग या किसी अन्य माध्यम से 55-इंच का फ्लैट स्क्रीन (एलईडी/एलसीडी/प्लाज्मा) टीवी लाते हैं, तो नियम इस प्रकार हैं,

टीवी पर कोई फ्री बैगेज अलाउंस नहीं : भारत सरकार के नियमों के अनुसार, फ्लैट पैनल टीवी को पैसेंजर बैगेज अलाउंस (मुफ्त सीमा) से बाहर रखा गया है। यानी आप चाहे किसी भी साइज का टीवी लाएं, आपको उस पर ड्यूटी देनी ही होगी।

भारत सरकार के नियमों के अनुसार, फ्लैट पैनल टीवी को पैसेंजर बैगेज अलाउंस (मुफ्त सीमा) से बाहर रखा गया है। यानी आप चाहे किसी भी साइज का टीवी लाएं, आपको उस पर ड्यूटी देनी ही होगी। कस्टम ड्यूटी की दर : वर्तमान नियमों के अनुसार, फ्लैट स्क्रीन टीवी पर कुल 38.5% प्रभावी कस्टम ड्यूटी (35% बेसिक कस्टम ड्यूटी + 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज) लगती है।

वर्तमान नियमों के अनुसार, फ्लैट स्क्रीन टीवी पर कुल 38.5% प्रभावी कस्टम ड्यूटी (35% बेसिक कस्टम ड्यूटी + 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज) लगती है। मूल्य का निर्धारण: कस्टम अधिकारी टीवी की कीमत का आकलन आपके बिल या भारत में उसकी मौजूदा बाजार कीमत के आधार पर करते हैं, और उसी निर्धारित मूल्य पर 38.5% टैक्स लिया जाता है। 3. Google TV के फायदे क्या हैं? पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल : परिवार के हर सदस्य के लिए अलग प्रोफाइल बनाई जा सकती है। इससे बच्चों को केवल बच्चों का कंटेंट दिखेगा और बड़ों को उनकी पसंद का।

परिवार के हर सदस्य के लिए अलग प्रोफाइल बनाई जा सकती है। इससे बच्चों को केवल बच्चों का कंटेंट दिखेगा और बड़ों को उनकी पसंद का। स्मार्ट खोज : आपको अलग-अलग ऐप खोलकर यह देखने की जरूरत नहीं है कि कोई फिल्म कहाँ उपलब्ध है। आप सिर्फ गूगल असिस्टेंट से पूछ सकते हैं, और यह बता देगा कि वह फिल्म किस ऐप पर मुफ्त या पेड उपलब्ध है।

आपको अलग-अलग ऐप खोलकर यह देखने की जरूरत नहीं है कि कोई फिल्म कहाँ उपलब्ध है। आप सिर्फ गूगल असिस्टेंट से पूछ सकते हैं, और यह बता देगा कि वह फिल्म किस ऐप पर मुफ्त या पेड उपलब्ध है। वॉचलिस्ट : आप अपने फोन पर ऑफिस में बैठकर कोई फिल्म वॉचलिस्ट में सेव कर सकते हैं, और घर आकर सीधे टीवी पर देख सकते हैं।

आप अपने फोन पर ऑफिस में बैठकर कोई फिल्म वॉचलिस्ट में सेव कर सकते हैं, और घर आकर सीधे टीवी पर देख सकते हैं। स्मार्ट होम कंट्रोल : Google TV के जरिए आप अपने घर के अन्य स्मार्ट डिवाइसेस (जैसे स्मार्ट लाइट, रोबोट वैक्यूम क्लीनर या सिक्योरिटी कैमरा) को भी कंट्रोल कर सकते हैं।

Google TV के जरिए आप अपने घर के अन्य स्मार्ट डिवाइसेस (जैसे स्मार्ट लाइट, रोबोट वैक्यूम क्लीनर या सिक्योरिटी कैमरा) को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इन-बिल्ट क्रोमकास्ट : आप अपने स्मार्टफोन या टैबलेट की स्क्रीन को बिना किसी तार के सीधे बड़ी स्क्रीन पर कास्ट (मिरर) कर सकते हैं। 4. भारत में सबसे अच्छा 50-इंच का टीवी कौन सा है?

भारतीय बाजार में 50-इंच के बजट, मिड-रेंज और प्रीमियम सेगमेंट में कुछ बेहतरीन टीवी निम्नलिखित हैं,

प्रीमियम सेगमेंट (Premium - बेस्ट पिक्चर क्वालिटी) Sony Bravia 50 inches 4K Ultra HD Smart Google TV (X74L / X80L Series): यदि आपका बजट अच्छा है और आप सबसे बेहतरीन नेचुरल कलर्स, टिकाऊपन और बेहतरीन ऑडियो चाहते हैं, तो सोनी का यह टीवी सबसे बेस्ट है। इसमें मौजूद X1 प्रोसेसर विजुअल्स को बेहद सजीव बनाता है।

मिड-रेंज सेगमेंट (Mid-Range - पैसा वसूल और फीचर्स) Samsung 50 inches Crystal 4K Vivid/iSmart Ultra HD Smart TV: सैमसंग की क्रिस्टल सीरीज अपने शानदार और वाइब्रेंट कलर्स के लिए जानी जाती है। इसका स्लिम डिज़ाइन और प्यूरकलर (PurColor) तकनीक बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस देती है।

Xiaomi (Mi) X Series 50-inch 4K Google TV: यदि आपको कम कीमत में Dolby Vision, HDR10+, 30W या उससे ज्यादा का दमदार साउंड और Google TV का लेटेस्ट अनुभव चाहिए, तो शाओमी का यह मॉडल एक बेहतरीन ऑल-राउंडर है।

बजट सेगमेंट (Budget - कम कीमत में बड़ी स्क्रीन) TCL / Acer / OnePlus 50 inches 4K Google TV: ये ब्रांड्स 28,000 रुपये से 32,000 रुपये की रेंज में बेज़ेल-लेस डिज़ाइन, Dolby Audio और 4K स्क्रीन ऑफर करते हैं, जो बजट कॉन्शियस ग्राहकों के लिए सबसे बढ़िया विकल्प हैं।

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