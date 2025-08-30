इन 55 इंच 4k स्मार्ट टीवी के आगे 5 फेल, पिक्चर और साउंड क्वॉलिटी है पावरफुल 55 inch 4k smart Tv sony LG samsung discount offer amazon, Gadgets Hindi News - Hindustan
इन 55 इंच 4k स्मार्ट टीवी के आगे 5 फेल, पिक्चर और साउंड क्वॉलिटी है पावरफुल

55 inch 4k Smart TV: 55 इंच स्क्रीन साइज और 4K पिक्चर क्वॉलिटी वाली स्मार्ट टीवी किसी भी घर के इंटीरियर को बेहतर बना सकती है...

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 03:48 PM
हर कोई अपने घर के लिए एक बड़े साइज वाली 55 इंच स्क्रीन टीवी खरीदना चाहता है। वही अगर यह टीवी 4K पिक्चर क्वॉलिटी और पावरफुल साउंड क्वॉलिटी के साथ आती है, तो आप सिनेमाहाल जैसा एक्सपीरिएस हासिल कर पाएंगे। हालांकि यह टीवी महंगी होती है, लेकिन हम आपको बजट में आने वाली सबसे पावरफुल स्मार्ट टीवी के ऑप्शन उपलब्ध करा रहे हैं, जिसे आप भारी डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीद सकते हैं। इन टीवी में आपको 55 इंच स्क्रीन साइज के साथ ही 4k पिक्चर क्वॉलिटी के साथ दमदार साउंड आउटपुट मिलता है।

यह 55 इंच का Philips 8100 Series 4K Ultra HD स्मार्ट LED टीवी है, जो Google TV OS पर चलता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Vision सपोर्ट के साथ HDR10 और HLG जैसे फीचर्स शामिल हैं। Dolby Atmos साउंड सिस्टम के कारण इसका ऑडियो क्वालिटी भी बेहतर है। Chromecast बिल्ट-इन, Google Assistant वॉयस कंट्रोल और कई स्ट्रीमिंग ऐप्स का सपोर्ट इसे स्मार्ट बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले
UHD 4K
रिफ्रेश रेट
120Hz
साउंड
30W
कनेक्टिविटी
3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट

क्यों खरीदें

...

स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस

...

HDR10 सपोर्ट से शानदार पिक्चर क्वालिटी

...

Dolby Atmos के साथ बढ़िया साउंड आउटपुट

...

मल्टीपल ऐप्स और गूगल असिस्टेंट सपोर्ट

...

बिल्ट-इन, वॉयस कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

LED पैनल

...

3 स्टार एनर्जी रेटिंग

...

ऑडियो आउटपुट थोड़ा कम

यह Samsung का 55 इंच Crystal 4K Vivid Pro Ultra HD स्मार्ट LED टीवी है। इसमें Crystal Processor 4K टेक्नोलॉजी और HDR सपोर्ट के साथ UHD Dimming, Mega Contrast, और Motion Xcelerator जैसे फीचर्स हैं जो बेहतर पिक्चर क्वालिटी और स्मूथ मूवमेंट देते हैं। 20W आउटपुट के साथ Q-Symphony ऑडियो सिस्टम और Bixby वॉयस असिस्टेंट इसे और स्मार्ट बनाते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
4K Ultra HD
रिफ्रेश रेट
50Hz
प्रोसेसर
Crystal Processor 4K
साउंड
20W आउटपुट
कनेक्टिविटी
3 HDMI, 1 USB, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet

क्यों खरीदें

...

बेहतर पिक्चर क्वालिटी और 4K अपस्केलिंग

...

गहरे ब्लैक और कंट्रास्ट

...

Motion Xcelerator के साथ स्मूथ मूवमेंट

...

बेहतर साउंड क्वालिटी

...

Bixby वॉयस असिस्टेंट और SmartThings Hub जैसी स्मार्ट सुविधाएँ

क्यों खोजें विकल्प

...

रिफ्रेश रेट केवल 50Hz

...

साउंड आउटपुट 20W

...

USB पोर्ट

...

LED पैनल OLED

यह LG का 55 इंच 4K Ultra HD स्मार्ट LED टीवी है, जो WebOS 23 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसमें α5 AI प्रोसेसर दिया गया है। गेमिंग के लिए गेम ऑप्टिमाइजर जैसे फीचर्स शामिल हैं। एआई साउंड और एआई ब्राइटनेंस कंट्रोल से बेहतर साउंड और विज़ुअल क्वालिटी मिलती है।

Specifications

डिस्प्ले
55 इंच 4K Ultra HD LED
प्रोसेसर
α5 AI Processor 4K Gen6
रिफ्रेश रेट
60 हर्ट्ज
साउंड
20W

क्यों खरीदें

...

AI प्रोसेसर से बेहतर पिक्चर क्वालिटी

...

WebOS 23 स्मार्ट इंटरफेस

...

अनलिमिटेड ऐप्स सपोर्ट

...

एआई साउंड से शानदार ऑडियो

क्यों खोजें विकल्प

...

साउंड आउटपुट 20W

...

रिफ्रेश रेट 60Hz

...

भारी ऐप्स में इश्यू

यह TCL का 55 इंच 4K Ultra HD Smart QLED Google TV मॉडल 55C61B है, जो प्रीमियम क्वालिटी डिस्प्ले और दमदार साउंड के साथ आता है। इसमें Google TV OS, Dolby Vision-Atmos, HDR 10+ और AiPQ Pro Processor जैसे हाई-एंड फीचर्स शामिल हैं।

Specifications

डिस्प्ले
55 इंच QLED प्रो 4K UHD
रिफ्रेश रेट
DLG 120Hz, VRR सपोर्ट
प्रोसेसर
AiPQ Pro Processor
साउंड
35W आउटपुट
कनेक्टिविटी
3 HDMI, 1 USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, 1 हेडफोन आउटपुट

क्यों खरीदें

...

4K QLED डिस्प्ले

...

HDR 10+ के साथ बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी

...

120Hz रिफ्रेश रेट

...

Dolby Atmos के साथ इमर्सिव ऑडियो

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल एक USB पोर्ट

...

वजन और साइज थोड़ा बड़ा

यह Xiaomi की 55 इंच FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV है, जो खासकर बेहतरीन स्मार्ट फीचर्स और किफायती कीमत के साथ आता है। इसमें 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 34 वॉट साउंड आउटपुट और फायर टीवी बिल्ड इन फीचर्स मिलते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
55 इंच QLED 4K UHD
रिफ्रेश रेट
60Hz
साउंड
34W आउटपुट
कनेक्टिविटी
3 HDMI, 2 USB, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet

क्यों खरीदें

...

किफायती QLED 4K स्मार्ट टीवी

...

Dolby Audio और DTS सपोर्ट के साथ

...

34W साउंड आउटपुट

...

बेजेललेस डिजाइन

...

Eye Comfort मोड

...

अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस

क्यों खोजें विकल्प

...

मात्र 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट

...

Fire TV OS

...

HDR पिक्चर क्वालिटी

यह एक प्रीमियम 4K स्मार्ट टीवी है। इसमें 55 इंच का अल्ट्रा HD LED डिस्प्ले दिया गया है, जो 4K HDR प्रोसेसर X1 और ट्रायल्यूमिनस प्रो टेक्नोलॉजी से लैस है। Google TV, Dolby Vision और Dolby Atmos जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं। इसमें 20W साउंड आउटपुट, गेम मेन्यू और HDMI 2.1 सपोर्ट जैसी खूबियाँ भी दी गई हैं। साथ ही Apple AirPlay, Chromecast और Alexa का सपोर्ट भी मिलता है।

Specifications

डिस्प्ले
55 इंच 4K Ultra HD
प्रोसेसर
4K HDR Processor X1
साउंड
20W आउटपुट
कनेक्टिविटी
4 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, Wi-Fi, Ethernet

क्यों खरीदें

...

शानदार पिक्चर क्वालिटी

...

Dolby Atmos का बेहतरीन एक्सपीरिएंस

...

Voice Assistant का सपोर्ट

...

गेमिंग के लिए बेहतर

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 60Hz रिफ्रेश रेट

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

...

केवल 1 साल की वारंटी

यह एक बजट फ्रेंडली 4K QLED स्मार्ट टीवी है। इसमें 55 इंच का 4K UHD QLED डिस्प्ले है, जो HDR10+ और Dolby Atmos जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। इसमें Google TV OS, हैंड्स-फ्री वॉयस कंट्रोल और 60W के दमदार स्पीकर मिलते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
55 इंच 4K Ultra HD QLED
ऑडियो
60W साउंड आउटपुट
स्मार्ट फीचर्स
Google TV OS, Screen Mirroring, Voice Assistant, In-built Chromecast
रिफ्रेश रेट
60Hz

क्यों खरीदें

...

4K QLED डिस्प्ले शानदार कलर

...

60W आउटपुट से दमदार साउंड एक्सपीरियंस

...

वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट

...

बजट में बेहतरीन फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 1 साल की वारंटी

...

60Hz रिफ्रेश रेट

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

