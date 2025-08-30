इन 55 इंच 4k स्मार्ट टीवी के आगे 5 फेल, पिक्चर और साउंड क्वॉलिटी है पावरफुल
55 inch 4k Smart TV: 55 इंच स्क्रीन साइज और 4K पिक्चर क्वॉलिटी वाली स्मार्ट टीवी किसी भी घर के इंटीरियर को बेहतर बना सकती है...
हर कोई अपने घर के लिए एक बड़े साइज वाली 55 इंच स्क्रीन टीवी खरीदना चाहता है। वही अगर यह टीवी 4K पिक्चर क्वॉलिटी और पावरफुल साउंड क्वॉलिटी के साथ आती है, तो आप सिनेमाहाल जैसा एक्सपीरिएस हासिल कर पाएंगे। हालांकि यह टीवी महंगी होती है, लेकिन हम आपको बजट में आने वाली सबसे पावरफुल स्मार्ट टीवी के ऑप्शन उपलब्ध करा रहे हैं, जिसे आप भारी डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीद सकते हैं। इन टीवी में आपको 55 इंच स्क्रीन साइज के साथ ही 4k पिक्चर क्वॉलिटी के साथ दमदार साउंड आउटपुट मिलता है।
यह 55 इंच का Philips 8100 Series 4K Ultra HD स्मार्ट LED टीवी है, जो Google TV OS पर चलता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Vision सपोर्ट के साथ HDR10 और HLG जैसे फीचर्स शामिल हैं। Dolby Atmos साउंड सिस्टम के कारण इसका ऑडियो क्वालिटी भी बेहतर है। Chromecast बिल्ट-इन, Google Assistant वॉयस कंट्रोल और कई स्ट्रीमिंग ऐप्स का सपोर्ट इसे स्मार्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस
HDR10 सपोर्ट से शानदार पिक्चर क्वालिटी
Dolby Atmos के साथ बढ़िया साउंड आउटपुट
मल्टीपल ऐप्स और गूगल असिस्टेंट सपोर्ट
बिल्ट-इन, वॉयस कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
LED पैनल
3 स्टार एनर्जी रेटिंग
ऑडियो आउटपुट थोड़ा कम
यह Samsung का 55 इंच Crystal 4K Vivid Pro Ultra HD स्मार्ट LED टीवी है। इसमें Crystal Processor 4K टेक्नोलॉजी और HDR सपोर्ट के साथ UHD Dimming, Mega Contrast, और Motion Xcelerator जैसे फीचर्स हैं जो बेहतर पिक्चर क्वालिटी और स्मूथ मूवमेंट देते हैं। 20W आउटपुट के साथ Q-Symphony ऑडियो सिस्टम और Bixby वॉयस असिस्टेंट इसे और स्मार्ट बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतर पिक्चर क्वालिटी और 4K अपस्केलिंग
गहरे ब्लैक और कंट्रास्ट
Motion Xcelerator के साथ स्मूथ मूवमेंट
बेहतर साउंड क्वालिटी
Bixby वॉयस असिस्टेंट और SmartThings Hub जैसी स्मार्ट सुविधाएँ
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट केवल 50Hz
साउंड आउटपुट 20W
USB पोर्ट
LED पैनल OLED
यह LG का 55 इंच 4K Ultra HD स्मार्ट LED टीवी है, जो WebOS 23 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसमें α5 AI प्रोसेसर दिया गया है। गेमिंग के लिए गेम ऑप्टिमाइजर जैसे फीचर्स शामिल हैं। एआई साउंड और एआई ब्राइटनेंस कंट्रोल से बेहतर साउंड और विज़ुअल क्वालिटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI प्रोसेसर से बेहतर पिक्चर क्वालिटी
WebOS 23 स्मार्ट इंटरफेस
अनलिमिटेड ऐप्स सपोर्ट
एआई साउंड से शानदार ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
साउंड आउटपुट 20W
रिफ्रेश रेट 60Hz
भारी ऐप्स में इश्यू
यह TCL का 55 इंच 4K Ultra HD Smart QLED Google TV मॉडल 55C61B है, जो प्रीमियम क्वालिटी डिस्प्ले और दमदार साउंड के साथ आता है। इसमें Google TV OS, Dolby Vision-Atmos, HDR 10+ और AiPQ Pro Processor जैसे हाई-एंड फीचर्स शामिल हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4K QLED डिस्प्ले
HDR 10+ के साथ बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी
120Hz रिफ्रेश रेट
Dolby Atmos के साथ इमर्सिव ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
केवल एक USB पोर्ट
वजन और साइज थोड़ा बड़ा
यह Xiaomi की 55 इंच FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV है, जो खासकर बेहतरीन स्मार्ट फीचर्स और किफायती कीमत के साथ आता है। इसमें 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 34 वॉट साउंड आउटपुट और फायर टीवी बिल्ड इन फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती QLED 4K स्मार्ट टीवी
Dolby Audio और DTS सपोर्ट के साथ
34W साउंड आउटपुट
बेजेललेस डिजाइन
Eye Comfort मोड
अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
मात्र 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट
Fire TV OS
HDR पिक्चर क्वालिटी
यह एक प्रीमियम 4K स्मार्ट टीवी है। इसमें 55 इंच का अल्ट्रा HD LED डिस्प्ले दिया गया है, जो 4K HDR प्रोसेसर X1 और ट्रायल्यूमिनस प्रो टेक्नोलॉजी से लैस है। Google TV, Dolby Vision और Dolby Atmos जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं। इसमें 20W साउंड आउटपुट, गेम मेन्यू और HDMI 2.1 सपोर्ट जैसी खूबियाँ भी दी गई हैं। साथ ही Apple AirPlay, Chromecast और Alexa का सपोर्ट भी मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार पिक्चर क्वालिटी
Dolby Atmos का बेहतरीन एक्सपीरिएंस
Voice Assistant का सपोर्ट
गेमिंग के लिए बेहतर
क्यों खोजें विकल्प
केवल 60Hz रिफ्रेश रेट
कीमत थोड़ी ज्यादा
केवल 1 साल की वारंटी
यह एक बजट फ्रेंडली 4K QLED स्मार्ट टीवी है। इसमें 55 इंच का 4K UHD QLED डिस्प्ले है, जो HDR10+ और Dolby Atmos जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। इसमें Google TV OS, हैंड्स-फ्री वॉयस कंट्रोल और 60W के दमदार स्पीकर मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4K QLED डिस्प्ले शानदार कलर
60W आउटपुट से दमदार साउंड एक्सपीरियंस
वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट
बजट में बेहतरीन फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 1 साल की वारंटी
60Hz रिफ्रेश रेट
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।