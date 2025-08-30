इन 55 इंच 4k स्मार्ट टीवी के आगे 5 फेल, पिक्चर और साउंड क्वॉलिटी है पावरफुल

55 inch 4k Smart TV: 55 इंच स्क्रीन साइज और 4K पिक्चर क्वॉलिटी वाली स्मार्ट टीवी किसी भी घर के इंटीरियर को बेहतर बना सकती है...

Sat, 30 Aug 2025 03:48 PM

हर कोई अपने घर के लिए एक बड़े साइज वाली 55 इंच स्क्रीन टीवी खरीदना चाहता है। वही अगर यह टीवी 4K पिक्चर क्वॉलिटी और पावरफुल साउंड क्वॉलिटी के साथ आती है, तो आप सिनेमाहाल जैसा एक्सपीरिएस हासिल कर पाएंगे। हालांकि यह टीवी महंगी होती है, लेकिन हम आपको बजट में आने वाली सबसे पावरफुल स्मार्ट टीवी के ऑप्शन उपलब्ध करा रहे हैं, जिसे आप भारी डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीद सकते हैं। इन टीवी में आपको 55 इंच स्क्रीन साइज के साथ ही 4k पिक्चर क्वॉलिटी के साथ दमदार साउंड आउटपुट मिलता है।

यह 55 इंच का Philips 8100 Series 4K Ultra HD स्मार्ट LED टीवी है, जो Google TV OS पर चलता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Vision सपोर्ट के साथ HDR10 और HLG जैसे फीचर्स शामिल हैं। Dolby Atmos साउंड सिस्टम के कारण इसका ऑडियो क्वालिटी भी बेहतर है। Chromecast बिल्ट-इन, Google Assistant वॉयस कंट्रोल और कई स्ट्रीमिंग ऐप्स का सपोर्ट इसे स्मार्ट बनाता है।

यह Samsung का 55 इंच Crystal 4K Vivid Pro Ultra HD स्मार्ट LED टीवी है। इसमें Crystal Processor 4K टेक्नोलॉजी और HDR सपोर्ट के साथ UHD Dimming, Mega Contrast, और Motion Xcelerator जैसे फीचर्स हैं जो बेहतर पिक्चर क्वालिटी और स्मूथ मूवमेंट देते हैं। 20W आउटपुट के साथ Q-Symphony ऑडियो सिस्टम और Bixby वॉयस असिस्टेंट इसे और स्मार्ट बनाते हैं।

यह LG का 55 इंच 4K Ultra HD स्मार्ट LED टीवी है, जो WebOS 23 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसमें α5 AI प्रोसेसर दिया गया है। गेमिंग के लिए गेम ऑप्टिमाइजर जैसे फीचर्स शामिल हैं। एआई साउंड और एआई ब्राइटनेंस कंट्रोल से बेहतर साउंड और विज़ुअल क्वालिटी मिलती है।

यह TCL का 55 इंच 4K Ultra HD Smart QLED Google TV मॉडल 55C61B है, जो प्रीमियम क्वालिटी डिस्प्ले और दमदार साउंड के साथ आता है। इसमें Google TV OS, Dolby Vision-Atmos, HDR 10+ और AiPQ Pro Processor जैसे हाई-एंड फीचर्स शामिल हैं।

यह Xiaomi की 55 इंच FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV है, जो खासकर बेहतरीन स्मार्ट फीचर्स और किफायती कीमत के साथ आता है। इसमें 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 34 वॉट साउंड आउटपुट और फायर टीवी बिल्ड इन फीचर्स मिलते हैं।

यह एक प्रीमियम 4K स्मार्ट टीवी है। इसमें 55 इंच का अल्ट्रा HD LED डिस्प्ले दिया गया है, जो 4K HDR प्रोसेसर X1 और ट्रायल्यूमिनस प्रो टेक्नोलॉजी से लैस है। Google TV, Dolby Vision और Dolby Atmos जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं। इसमें 20W साउंड आउटपुट, गेम मेन्यू और HDMI 2.1 सपोर्ट जैसी खूबियाँ भी दी गई हैं। साथ ही Apple AirPlay, Chromecast और Alexa का सपोर्ट भी मिलता है।

यह एक बजट फ्रेंडली 4K QLED स्मार्ट टीवी है। इसमें 55 इंच का 4K UHD QLED डिस्प्ले है, जो HDR10+ और Dolby Atmos जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। इसमें Google TV OS, हैंड्स-फ्री वॉयस कंट्रोल और 60W के दमदार स्पीकर मिलते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।