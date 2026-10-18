सेल खत्म होने का इंतजार न करें, Xiaomi, Samsung और Sony के 55 इंच 4K Smart TV पर बंपर छूट, अभी करें ऑर्डर!
सेल खत्म होने से पहले 55 इंच 4K स्मार्ट टीवी पर भारी डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। डॉल्बी विजन और सिनेमाई साउंड वाले इस 4K टीवी को आज ही सबसे कम कीमत में ऑर्डर कर घर लाएं!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने घर के लिए बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो सेल खत्म होने का इंतजार न करें और तुरंत इस डील का फायदा उठाएं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर चल रही इस धमाकेदार सेल में 55 इंच 4K स्मार्ट टीवी की कीमतों में भारी कटौती की गई है। शानदार डिस्काउंट और ऑफर्स के कारण स्टॉक तेजी से बिक रहा है, इसलिए ज्यादा सोचने में देर करना भारी पड़ सकता है।
सिनेमा हॉल जैसा अहसास और एडवांस फीचर्स
इस 55-इंच 4K UHD स्मार्ट टीवी में क्रिस्टल क्लियर 4K डिस्प्ले, डॉल्बी विजन और HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। इसका प्रीमियम बेजेल-लेस डिजाइन और डॉल्बी एटमॉस साउंड तकनीक आपके लिविंग रूम को मिनी थिएटर में बदल देती है। गेमिंग और ओटीटी स्ट्रीमिंग के शौकीनों के लिए इसमें हाई रिफ्रेश रेट और लो लेटेंसी मोड जैसे कई खास फीचर्स दिए गए हैं।
बंपर बैंक डिस्काउंट और शानदार बचत
सेल के तहत इस टीवी पर एमआरपी से 50% तक का सीधा डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ ही बैंक कार्ड्स का इस्तेमाल करने पर ₹3,000 तक की अतिरिक्त छूट, नो कॉस्ट EMI और आकर्षक एक्सचेंज बोनस का विकल्प भी उपलब्ध है। सेल खत्म होने का इंतजार न करें, स्टॉक खत्म होने से पहले अपना पसंदीदा 4K TV तुरंत ऑर्डर करें।
1. Xiaomi (139 cm) 55 inch Smartchoice FX Pro 4K QLED Smart | HDR10+ | 34W Box Speakers | 120Hz Game Booster | Filmmaker Mode | Fire TV | L55MB-FPIN
Xiaomi का यह 55-इंच QLED TV एक बजट-फ्रेंडली विकल्प है जो प्रीमियम QLED डिस्प्ले और Fire TV ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसमें 34W के पावरफुल बॉक्स स्पीकर्स और गेमर्स के लिए 120Hz गेम बूस्टर दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED पैनल पर बेहतरीन कलर और विजुअल्स
34W बॉक्स स्पीकर्स के साथ डॉल्बी ऑडियो
120Hz गेम बूस्टर मोड
Alexa वॉइस सपोर्ट वाला Fire TV OS
क्यों खोजें विकल्प
डिस्प्ले की नेटिव रिफ्रेश रेट 60Hz ही
केवल 1 साल की वारंटी
2. Samsung 55 inch (138cm) Crystal UHD 4K Vision AI 2026 Smart TV | 30W Speakers | 4K Upscaling | HDR10+ | 150+ Channels | 7 Years OS Upgrade | UA55UE85AHULXL
Samsung का यह 2026 मॉडल अपनी प्रसिद्ध Crystal 4K UHD डिस्प्ले और Vision AI तकनीक के साथ आता है। इसमें 4K अपस्केलिंग और 150 से अधिक फ्री चैनल्स (Samsung TV Plus) की सुविधा मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI 4K अपस्केलिंग और Vision AI प्रोसेसर
Q-Symphony और 30W ऑडियो आउटपुट
150+ मुफ़्त लाइव टीवी चैनल्स
7 साल तक OS अपडेट का वादा
क्यों खोजें विकल्प
साधारण LED पैनल है, QLED नहीं
रिफ्रेश रेट 50 Hz ही
3. Sony 139 cm (55 inches) Smartchoice BRAVIA 3II Ultra HD Smart LED Google TV K-55XR30M2
Sony का BRAVIA 3II उन यूज़र्स के लिए है जो बिना किसी समझौते के प्रीमियम पिक्चर और साउंड क्वालिटी चाहते हैं। इसमें Sony का शक्तिशाली XR प्रोसेसर, Triluminos Pro और सच्चा 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
XR Processor और Triluminos Pro के साथ बेजोड़ पिक्चर क्वालिटी
सच्चा 120Hz रिफ्रेश रेट और PS5/गेमिंग के लिए HDMI 2.1 सपोर्ट
Google Gemini AI और built-in mic के साथ Google TV
2 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
अन्य ब्रांड्स की तुलना में कीमत काफी अधिक
स्पीकर आउटपुट 20W
4. PHILIPS 139 cm (55 inches) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55PQT8100/94
Philips का यह QLED TV Google TV इकोसिस्टम के साथ आता है। इसमें 32GB की बड़ी इंटरनल स्टोरेज, डॉल्बी एटमॉस साउंड और 120Hz HSR सपोर्ट दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
93% DCI-P3 कलर गमट के साथ QLED पैनल
ऐप्स के लिए 32GB की बड़ी स्टोरेज
HSR 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट
Dolby Vision और Dolby Atmos का सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
रीलोड या हैवी गेमिंग के दौरान हल्का लैग महसूस
केवल 1 साल की वारंटी
5. TCL 139 cm (55 Inches) Smartchoice 4K UHD Smart QLED Google TV | QD-Mini LED Dimming | 144Hz Refresh Rate | 3GB RAM | 55T8D
TCL का यह 55-इंच T8D सीरीज़ स्मार्ट टीवी प्रीमियम होम एंटरटेनमेंट और हाई-एंड गेमिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें QD-Mini LED Dimming तकनीक दी गई है, जो आम QLED टीवी की तुलना में अधिक ब्राइटनेस और गहरा ब्लैक लेवल प्रदान करती है। साथ ही, 144Hz का नेटिव रिफ्रेश रेट (DLG 288Hz) और 3GB RAM इसे इस बजट में सबसे ताकतवर परफॉर्मेंस वाला टीवी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
QD-Mini LED डिस्प्ले
144Hz रिफ्रेश रेट
3GB RAM + 32GB Storage
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 USB पोर्ट
वज़न साधारण LED टीवी से थोड़ा अधिक
6. Vu California 139cm (55 inches) Smartchoice GloQLED Smart Google 4K TV VuGLOQLEDDV
Vu GloQLED टीवी अपनी ब्राइटनेस और साउंड के लिए जाना जाता है। इसमें A+ ग्रेड का 500 Nits ब्राइट QLED पैनल और बिल्ट-इन सबवूफर जैसा साउंड अनुभव मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
500 Nits की ज़बरदस्त ब्राइटनेस
Cinema & Cricket स्पेशल साउंड मोड्स
120Hz VRR और HDMI 2.1 सपोर्ट
वैल्यू फॉर मनी QLED टीवी
क्यों खोजें विकल्प
ब्रांड सर्विस नेटवर्क बड़े शहरों तक सीमित
16GB स्टोरेज बड़े ऐप्स के लिए सीमित
7. LG 139 cms (55 inches) NU87 AI Series Nano 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55NU870BPLA 2026
LG का 2026 Nano 4K मॉडल अपनी α7 AI प्रोसेसर 4K Gen9 और webOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है। इसमें Magic Remote (वर्चुअल पॉइंटर) और AI Voice ID जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
α7 AI Processor Gen9 के साथ 4K Super Upscaling
webOS 26 और Copilot/Gemini AI सर्च सपोर्ट
AI Sound Pro (वर्चुअल 9.1.2 चैनल अप-मिक्स)
गेमिंग के लिए eARC और ALLM सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
QLED जितनी ब्राइटनेस नहीं
Magic Remote के लिए अलग से जांच करनी पड़ सकती
Q1. क्या यह टीवी PS5 / Xbox Series X गेमिंग के लिए अच्छा है?
उत्तर: हाँ, इसमें सच्चा 144Hz रिफ्रेश रेट और HDMI 2.1 फीचर्स दिए गए हैं, जो नेक्स्ट-जेन गेमिंग कंसोल के लिए एकदम परफेक्ट हैं।
Q2. क्या इसमें कूपन और बैंक ऑफर लागू होते हैं?
उत्तर: जी हाँ, अमेजन पर ₹4,000 का कूपन डिस्काउंट अप्लाई किया जा सकता है और SBI क्रेडिट/डेबिट कार्ड पर ₹3,000 तक की अतिरिक्त छूट मिल रही है।
Q3. क्या टीवी के साथ इंस्टॉलेशन मुफ़्त है?
उत्तर: हाँ, TCL ब्रांड द्वारा मुफ़्त अधिकृत इंस्टॉलेशन और डेमो प्रदान किया जाता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।