सेल खत्म होने का इंतजार न करें, Xiaomi, Samsung और Sony के 55 इंच 4K Smart TV पर बंपर छूट, अभी करें ऑर्डर!

सेल खत्म होने से पहले 55 इंच 4K स्मार्ट टीवी पर भारी डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। डॉल्बी विजन और सिनेमाई साउंड वाले इस 4K टीवी को आज ही सबसे कम कीमत में ऑर्डर कर घर लाएं!

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अगर आप अपने घर के लिए बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो सेल खत्म होने का इंतजार न करें और तुरंत इस डील का फायदा उठाएं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर चल रही इस धमाकेदार सेल में 55 इंच 4K स्मार्ट टीवी की कीमतों में भारी कटौती की गई है। शानदार डिस्काउंट और ऑफर्स के कारण स्टॉक तेजी से बिक रहा है, इसलिए ज्यादा सोचने में देर करना भारी पड़ सकता है।

55 inch 4k smart tv

सिनेमा हॉल जैसा अहसास और एडवांस फीचर्स इस 55-इंच 4K UHD स्मार्ट टीवी में क्रिस्टल क्लियर 4K डिस्प्ले, डॉल्बी विजन और HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। इसका प्रीमियम बेजेल-लेस डिजाइन और डॉल्बी एटमॉस साउंड तकनीक आपके लिविंग रूम को मिनी थिएटर में बदल देती है। गेमिंग और ओटीटी स्ट्रीमिंग के शौकीनों के लिए इसमें हाई रिफ्रेश रेट और लो लेटेंसी मोड जैसे कई खास फीचर्स दिए गए हैं।

बंपर बैंक डिस्काउंट और शानदार बचत सेल के तहत इस टीवी पर एमआरपी से 50% तक का सीधा डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ ही बैंक कार्ड्स का इस्तेमाल करने पर ₹3,000 तक की अतिरिक्त छूट, नो कॉस्ट EMI और आकर्षक एक्सचेंज बोनस का विकल्प भी उपलब्ध है। सेल खत्म होने का इंतजार न करें, स्टॉक खत्म होने से पहले अपना पसंदीदा 4K TV तुरंत ऑर्डर करें।

Xiaomi का यह 55-इंच QLED TV एक बजट-फ्रेंडली विकल्प है जो प्रीमियम QLED डिस्प्ले और Fire TV ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसमें 34W के पावरफुल बॉक्स स्पीकर्स और गेमर्स के लिए 120Hz गेम बूस्टर दिया गया है।

Specifications डिस्प्ले 55 इंच 4K QLED (3840 x 2160), HDR10+ रिफ्रेश रेट 60 Hz साउंड 34 Watt, Dolby Audio, DTS-X ऑपरेटिंग सिस्टम Fire TV (Built-in) क्यों खरीदें QLED पैनल पर बेहतरीन कलर और विजुअल्स 34W बॉक्स स्पीकर्स के साथ डॉल्बी ऑडियो 120Hz गेम बूस्टर मोड Alexa वॉइस सपोर्ट वाला Fire TV OS क्यों खोजें विकल्प डिस्प्ले की नेटिव रिफ्रेश रेट 60Hz ही केवल 1 साल की वारंटी

Samsung का यह 2026 मॉडल अपनी प्रसिद्ध Crystal 4K UHD डिस्प्ले और Vision AI तकनीक के साथ आता है। इसमें 4K अपस्केलिंग और 150 से अधिक फ्री चैनल्स (Samsung TV Plus) की सुविधा मिलती है।

Specifications कनेक्टिविटी 3 HDMI, 1 USB, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ऑपरेटिंग सिस्टम Tizen Smart OS साउंड 30 Watt, Q-Symphony, OTS Lite रिफ्रेश रेट 50 Hz क्यों खरीदें AI 4K अपस्केलिंग और Vision AI प्रोसेसर Q-Symphony और 30W ऑडियो आउटपुट 150+ मुफ़्त लाइव टीवी चैनल्स 7 साल तक OS अपडेट का वादा क्यों खोजें विकल्प साधारण LED पैनल है, QLED नहीं रिफ्रेश रेट 50 Hz ही

Sony का BRAVIA 3II उन यूज़र्स के लिए है जो बिना किसी समझौते के प्रीमियम पिक्चर और साउंड क्वालिटी चाहते हैं। इसमें Sony का शक्तिशाली XR प्रोसेसर, Triluminos Pro और सच्चा 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है।

Specifications रिफ्रेश रेट 120 Hz साउंड 20 Watt, Bass Reflex Speaker, Dolby Atmos ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV कनेक्टिविटी 4 HDMI, 2 USB, Wi-Fi, Bluetooth डिस्प्ले 55 इंच 4K LED, XR Processor, Dolby Vision क्यों खरीदें XR Processor और Triluminos Pro के साथ बेजोड़ पिक्चर क्वालिटी सच्चा 120Hz रिफ्रेश रेट और PS5/गेमिंग के लिए HDMI 2.1 सपोर्ट Google Gemini AI और built-in mic के साथ Google TV 2 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प अन्य ब्रांड्स की तुलना में कीमत काफी अधिक स्पीकर आउटपुट 20W

Philips का यह QLED TV Google TV इकोसिस्टम के साथ आता है। इसमें 32GB की बड़ी इंटरनल स्टोरेज, डॉल्बी एटमॉस साउंड और 120Hz HSR सपोर्ट दिया गया है।

Specifications डिस्प्ले 55 इंच 4K QLED, Dolby Vision, HDR10 रिफ्रेश रेट 60 Hz (120 Hz HSR) साउंड 30 Watt, Dolby Atmos ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV (2GB RAM + 32GB ROM) कनेक्टिविटी 3 HDMI, 2 USB, Wi-Fi, Bluetooth क्यों खरीदें 93% DCI-P3 कलर गमट के साथ QLED पैनल ऐप्स के लिए 32GB की बड़ी स्टोरेज HSR 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट Dolby Vision और Dolby Atmos का सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प रीलोड या हैवी गेमिंग के दौरान हल्का लैग महसूस केवल 1 साल की वारंटी

TCL का यह 55-इंच T8D सीरीज़ स्मार्ट टीवी प्रीमियम होम एंटरटेनमेंट और हाई-एंड गेमिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें QD-Mini LED Dimming तकनीक दी गई है, जो आम QLED टीवी की तुलना में अधिक ब्राइटनेस और गहरा ब्लैक लेवल प्रदान करती है। साथ ही, 144Hz का नेटिव रिफ्रेश रेट (DLG 288Hz) और 3GB RAM इसे इस बजट में सबसे ताकतवर परफॉर्मेंस वाला टीवी बनाते हैं।

Specifications डिस्प्ले टेक्नोलॉजी 4K QLED QD-Mini LED (3840 x 2160 रिफ्रेश रेट 144Hz Native (DLG 288Hz) प्रोसेसर एवं रैम AiPQ Pro Processor, 3GB RAM, 32GB ROM ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV क्यों खरीदें QD-Mini LED डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट 3GB RAM + 32GB Storage क्यों खोजें विकल्प केवल 1 USB पोर्ट वज़न साधारण LED टीवी से थोड़ा अधिक

Vu GloQLED टीवी अपनी ब्राइटनेस और साउंड के लिए जाना जाता है। इसमें A+ ग्रेड का 500 Nits ब्राइट QLED पैनल और बिल्ट-इन सबवूफर जैसा साउंड अनुभव मिलता है।

Specifications कनेक्टिविटी 3 HDMI (HDMI 2.1 eARC), 2 USB, Dual-band Wi-Fi ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV (2GB RAM + 16GB ROM) साउंड 30 Watt, Dolby Atmos, Dialogue Enhancer रिफ्रेश रेट 60 Hz (120Hz VRR सपोर्ट) डिस्प्ले 55 इंच 4K GloQLED (500 Nits), Dolby Vision क्यों खरीदें 500 Nits की ज़बरदस्त ब्राइटनेस Cinema & Cricket स्पेशल साउंड मोड्स 120Hz VRR और HDMI 2.1 सपोर्ट वैल्यू फॉर मनी QLED टीवी क्यों खोजें विकल्प ब्रांड सर्विस नेटवर्क बड़े शहरों तक सीमित 16GB स्टोरेज बड़े ऐप्स के लिए सीमित

LG का 2026 Nano 4K मॉडल अपनी α7 AI प्रोसेसर 4K Gen9 और webOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है। इसमें Magic Remote (वर्चुअल पॉइंटर) और AI Voice ID जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं।

Specifications डिस्प्ले 55 इंच 4K Nano LED, Dynamic Tone Mapping साउंड 20 Watt, AI Sound Pro, Dolby Atmos ऑपरेटिंग सिस्टम webOS 26 (1.5GB RAM + 8GB ROM) कनेक्टिविटी 3 HDMI, 1 USB, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 क्यों खरीदें α7 AI Processor Gen9 के साथ 4K Super Upscaling webOS 26 और Copilot/Gemini AI सर्च सपोर्ट AI Sound Pro (वर्चुअल 9.1.2 चैनल अप-मिक्स) गेमिंग के लिए eARC और ALLM सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प QLED जितनी ब्राइटनेस नहीं Magic Remote के लिए अलग से जांच करनी पड़ सकती

Q1. क्या यह टीवी PS5 / Xbox Series X गेमिंग के लिए अच्छा है? उत्तर: हाँ, इसमें सच्चा 144Hz रिफ्रेश रेट और HDMI 2.1 फीचर्स दिए गए हैं, जो नेक्स्ट-जेन गेमिंग कंसोल के लिए एकदम परफेक्ट हैं।

Q2. क्या इसमें कूपन और बैंक ऑफर लागू होते हैं? उत्तर: जी हाँ, अमेजन पर ₹4,000 का कूपन डिस्काउंट अप्लाई किया जा सकता है और SBI क्रेडिट/डेबिट कार्ड पर ₹3,000 तक की अतिरिक्त छूट मिल रही है।

Q3. क्या टीवी के साथ इंस्टॉलेशन मुफ़्त है? उत्तर: हाँ, TCL ब्रांड द्वारा मुफ़्त अधिकृत इंस्टॉलेशन और डेमो प्रदान किया जाता है।

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