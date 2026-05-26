कीमत में भारी कटौती, बेहद सस्ता मिल रहा है 55 इंच 4K Ultra HD OLED Google TV, हाथ से न जाने दें डील

भारी डिस्काउंट के चलते 139 cm (55-इंच) का प्रीमियम 4K Ultra HD OLED Google TV इस समय बेहद किफायती कीमत पर मिल रहा है। इस शानदार डील में आपको बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स कम बजट में घर लाने का मौका मिल रहा है।

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अगर आप अपने घर के लिए एक प्रीमियम और सिनेमाई एक्सपीरियंस वाला नया टेलीविजन तलाश रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। इस समय 139 cm यानी 55-इंच के 4K Ultra HD Smart OLED Google TV पर भारी डिस्काउंट और कीमत में जबरदस्त कटौती देखने को मिल रही है। यह उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो बजट की वजह से अब तक प्रीमियम OLED टीवी नहीं खरीद पा रहे थे।

इस स्मार्ट टीवी में आपको बेहद शानदार विजुअल्स मिलते हैं, क्योंकि OLED टेक्नोलॉजी गहरे काले रंग और सजीव रंगों को स्क्रीन पर बखूबी दर्शाती है। इसके साथ ही, 4K Ultra HD रेजोल्यूशन हर एक फ्रेम को क्रिस्टल क्लियर और क्रिस्प बनाता है।

स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो यह Google TV प्लेटफॉर्म पर रन करता है, जो यूजर्स को एक बेहद स्मूथ, पर्सनलाइज्ड और आसान इंटरफेस देता है। इसके जरिए आप Netflix, Prime Video, और YouTube जैसे तमाम ओटीटी ऐप्स को अपनी वॉयस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं। सिनेमा जैसा साउंड देने के लिए इसमें दमदार डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है। कुल मिलाकर, इस समय मिल रही बंपर डील के साथ इस प्रीमियम टीवी को खरीदना एक बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी सौदा साबित हो सकता है।

अगर आप अपने घर के लिए एक बेहद प्रीमियम और सिनेमा जैसा विजुअल एक्सपीरियंस देने वाला टीवी तलाश रहे हैं, तो Sony का BRAVIA 8M2 Series एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन पर इस समय 40% की बंपर छूट के साथ, 3,99,900 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम 55-इंच (139 cm) OLED टीवी मात्र 2,41,490 रुपये में मिल रहा है। इस टीवी में Sony का दमदार XR प्रोसेसर, बेहतरीन OLED डिस्प्ले और 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो न सिर्फ मूवी देखने बल्कि PlayStation 5 पर गेमिंग करने के लिए भी इसे सबसे बेस्ट बनाता है।

Specifications डिस्प्ले टेक्नोलॉजी OLED (XR Contrast Booster 25 और XR Triluminos Max के रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160) रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ (Hertz) साउंड आउटपुट 50 वॉट (2.2 चैनल, Acoustic Surface Audio+, Dolby Atmos) क्यों खरीदें गेमिंग के लिए परफेक्ट अल्ट्रा-स्मार्ट साउंड Google TV और वॉयस कंट्रोल लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प कीमत आम ग्राहकों के बजट से काफी बाहर सामान्य LED टीवी की तुलना में थोड़ी ज्यादा बिजली

यदि आप कम बजट में एक बेहतरीन गेमिंग और सिनेमाई परफॉर्मेंस वाला बड़ा स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो TCL T8C Series एक धमाकेदार विकल्प है। अमेजन पर इस समय 64% की बंपर छूट के साथ, 1,09,990 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम 55-इंच (139 cm) QLED टीवी मात्र 39,990 रुपये में मिल रहा है। पिछले महीने में ही इसे 1,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा है। इस बजट में 4K QLED डिस्प्ले, 3GB रैम, 32GB स्टोरेज और 120Hz से लेकर 240Hz तक का गेम एक्सीलरेटर मिलना इसे इस प्राइस रेंज का पैसा वसूल टीवी बनाता है।

Specifications पिक्चर फीचर्स Dolby Vision, HDR 10, AiPQ Processor, MEMC 120Hz रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ (144Hz VRR / 240Hz DLG गेम मोड में) प्रोसेसर और हार्डवेयर 64-bit Quad Core Processor | 3 GB RAM | 32 GB ROM स्मार्ट फीचर्स Google TV, इन-बिल्ट गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा सपोर्ट, स्क्रीन मिररिंग क्यों खरीदें बजट में QLED डिस्प्ले गेमर्स के लिए वरदान दमदार हार्डवेयर 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प केवल 1 USB पोर्ट 3-स्टार एनर्जी रेटिंग

यदि आप 30,000 रुपये से कम के बजट में 55-इंच का एक बड़ा और बेहद एडवांस फीचर्स वाला QLED टीवी तलाश रहे हैं, तो VW (Visio World) का यह Pro Series टीवी आपके लिए एक बेहतरीन डील साबित हो सकता है। अमेज़न पर इस समय 55% की भारी छूट के साथ, 64,999 रुपये की एमआरपी वाला यह स्मार्ट टीवी मात्र 28,999 रुपये में उपलब्ध है। पिछले महीने ही इसे 400 से ज्यादा लोगों ने खरीदा है। इतने कम दाम में QLED डिस्प्ले, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और 50 वॉट का दमदार साउंड मिलना इसे इस सेगमेंट का एक बड़ा 'वैल्यू फॉर मनी' प्रोडक्ट बनाता है।

Specifications पिक्चर फीचर्स Full Array Local Dimming, HDR10+, HLG, 93% DCI P3, MEMC रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ हार्डवेयर और ओएस Quad Core Processor | 2 GB RAM | 32 GB Storage | Google TV स्मार्ट फीचर्स गूगल असिस्टेंट, इन-बिल्ट क्रोमकास्ट (Fastcast), पर्सनल और किड्स प्रोफाइल, वॉचलिस्ट क्यों खरीदें बेहद किफायती QLED डिस्प्ले धमाकेदार 50 वॉट साउंड लेटेस्ट फीचर्स और बड़ी स्टोरेज स्मार्ट वेब टच रिमोट क्यों खोजें विकल्प नया और उभरता हुआ ब्रांड 18 महीने की वारंटी

यदि आप एक भरोसेमंद ग्लोबल ब्रांड, दमदार साउंड और तेज परफॉर्मेंस वाला नया टीवी ढूंढ रहे हैं, तो Philips 8300 Series एक सॉलिड विकल्प है। अमेजन पर इस समय 30% के डिस्काउंट के साथ, 59,999 रुपये की एमआरपी वाला यह 55-इंच (139 cm) का QLED टीवी ₹41,999 में मिल रहा है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसका 3GB रैम वाला पावरफुल हार्डवेयर और 50 वॉट का साउंड आउटपुट है, जो आपको बिना किसी लैग के एक बेहतरीन होम थिएटर एक्सपीरियंस देता है।

Specifications रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ हार्डवेयर और ओएस 3 GB RAM | 16 GB ROM | Google TV OS कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, IR पोर्ट, ड्यूल-बैंड वाई-फाई, क्रोमकास्ट स्मार्ट फीचर्स गूगल वॉइस असिस्टेंट, इन-बिल्ट वाई-फाई, डिस्प्ले मिररिंग, ओटीटी ऐप्स (Netflix, Prime Video, YouTube) क्यों खरीदें धमाकेदार 50 वॉट साउंड प्रीमियम विजुअल्स जबरदस्त 3GB रैम 120Hz HSR रिफ्रेश रेट आईआर (IR) पोर्ट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प लो एनर्जी रेटिंग 1 साल की वारंटी

यदि आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, एडवांस चिपसेट और बेहतरीन डिस्प्ले फीचर्स वाला मिड-बजट स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो Acer का नया V PRO Series QLED TV एक बहुत ही आकर्षक विकल्प है। अमेजन पर इस समय 57% की भारी छूट के साथ, 78,999 रुपये की एमआरपी वाला यह 55-इंच (139 cm) का टीवी मात्र 34,000 रुपये में उपलब्ध है। यह टीवी Android 14 पर आधारित Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट AI-इनेबल्ड 2875 चिपसेट के साथ आता है, जो इसे इस प्राइस रेंज के सबसे आधुनिक टीवी में से एक बनाता है।

Specifications डिस्प्ले टेक्नोलॉजी 4K Ultra HD QLED पिक्चर फीचर्स Dolby Vision, HDR10, HLG, MEMC, माइक्रो डिमिंग, IMG BXE रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ (DLG, VRR और ALLM गेमिंग सपोर्ट के साथ) साउंड आउटपुट 36 वॉट (High Fidelity स्पीकर्स, Dolby Atmos, eARC सपोर्ट) क्यों खरीदें प्रीमियम फ्रेमलेस QLED डिस्प्ले हैंड्स-फ्री वॉयस कंट्रोल वीडियो कॉलिंग सपोर्ट गेमिंग और मोशन फीचर्स गेमिंग और मोशन फीचर्स क्यों खोजें विकल्प बेस रिफ्रेश रेट केवल 60Hz 2-स्टार एनर्जी रेटिंग

1. 4K और QLED में क्या अंतर है और कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है?

4K (रेजोल्यूशन है): 4K टीवी की स्क्रीन पर दिखने वाले पिक्सल्स (क्रिस्टल क्लेरिटी) को दर्शाता है। 4K का मतलब होता है कि स्क्रीन पर लगभग 4000 पिक्सल्स हैं, जो नॉर्मल Full HD टीवी से चार गुना ज्यादा साफ और क्रिस्प पिक्चर दिखाता है।

4K टीवी की स्क्रीन पर दिखने वाले पिक्सल्स (क्रिस्टल क्लेरिटी) को दर्शाता है। 4K का मतलब होता है कि स्क्रीन पर लगभग 4000 पिक्सल्स हैं, जो नॉर्मल Full HD टीवी से चार गुना ज्यादा साफ और क्रिस्प पिक्चर दिखाता है। QLED (डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है): QLED टीवी के बनाने के तरीके यानी पिक्चर की क्वालिटी और कलर्स को दर्शाता है। इसमें एक स्पेशल क्वांटम डॉट लेयर होती है, जो रंगों को बहुत ज्यादा चमकदार और सजीव बनाती है।

QLED टीवी के बनाने के तरीके यानी पिक्चर की क्वालिटी और कलर्स को दर्शाता है। इसमें एक स्पेशल क्वांटम डॉट लेयर होती है, जो रंगों को बहुत ज्यादा चमकदार और सजीव बनाती है। कौन सा सबसे अच्छा है? ये दोनों अलग चीजें हैं, इसलिए इनमें तुलना नहीं हो सकती। आज के समय में 4K QLED टीवी का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा माना जाता है, जिसमें आपको 4K की क्लेरिटी और QLED के बेहतरीन रंग, दोनों एक साथ मिल जाते हैं। 2. QLED और UHD का हिंदी में क्या मतलब है? QLED का मतलब: इसका फुल फॉर्म Quantum Dot Light Emitting Diode है। हिंदी में इसका सीधा मतलब है, क्वांटम डॉट तकनीक पर आधारित चमकदार स्क्रीन वाला टीवी। यह टीवी स्क्रीन पर रंगों को और ज्यादा सुंदर और उजला दिखाने का काम करता है।

UHD का मतलब: इसका फुल फॉर्म Ultra High Definition है। हिंदी में इसे अति-उच्च परिभाषा या साधारण शब्दों में बेहद साफ और स्पष्ट पिक्चर क्वालिटी कह सकते हैं। यह मुख्य रूप से 4K रेजोल्यूशन का ही दूसरा नाम है।

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