गजब! 1799 रुपये में आए 54 घंटे चलने वाले गदर साउंड वाले OPPO के Earbuds, नॉइस कैंसिलेशन का भी मजा
OPPO ने भारत में Enco Buds 3 Pro TWS Earbuds लॉन्च किए हैं। ये बड्स मार्केट में सबसे बेस्ट फीचर्स के साथ आते हैं। ये बड्स 54 घंटे बैटरी, IP55 रेटिंग, 47ms गेमिंग मोड के साथ आते हैं।
ओप्पो ने भारत में अपने नए Earbuds Enco OPPO Buds 3 Pro को लॉन्च कर दिया है। ये बड्स लंबी बैटरी लाइफ, कम गेमिंग लैग, और धूल-मिट्टी या थोड़ी बारिश में भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये Earbuds सिर्फ म्यूजिक सुनने तक सीमित नहीं हैं Caller होना हो, Zoom मीटिंग हो, या गेमिंग में अच्छा काम करेंगे। साथ ही, एअरबैड्स के टच कंट्रोल और AI Assistant सपोर्ट इसे और स्मार्ट बनाते हैं। जानिए OPPO Enco Buds 3 Pro की कीमत और फीचर्स:
OPPO Enco Buds 3 Pro की कीमत और कलर वैरिएंट
ओप्पो एन्को बड्स 3 प्रो की कीमत 1,799 रुपये है। बड्स 3 प्रो 27 अगस्त 2025 से विशेष रूप से फ्लिपकार्ट और ओप्पो इंडिया ई-स्टोर पर काले और सफेद रंगों में उपलब्ध होंगे।
OPPO Enco Buds 3 Pro के फीचर्स और स्पेक्स
OPPO Enco Buds 3 Pro ईयरबड्स में 58mAh की बैटरी और केस में 560mAh की बैटरी है जो मिलकर 54 घंटे की प्लेबैक देती है। एक चार्ज में 12 घंटे ही चलता है, लेकिन केस से चार्ज कर कुल 54 घंटे तक उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर 4 घंटे सुनना संभव है बिल्कुल जैसे Power Bank की तरह।
Enco Buds 3 Pro में 12.4mm का टाइटेनियम-कोटेड डायनेमिक ड्राइवर है, जो डीप बास और क्लियर वॉयस देता है। ‘गेम मोड’ ऑन करने पर लेटेंसी सिर्फ 47ms हो जाती है मतलब आवाज और वीडियो में ज़्यादा सिंक मिलेगा।
इन Earbuds को IP55 रेटिंग मिली है मतलब हल्की बारिश या पसीने से सुरक्षा है। लेकिन केस को पानी से मत भिगाइए, वो नहीं सुरक्षित है। बड्स Bluetooth 5.4 से मिलती है तेज और स्टेबल कनेक्शन। कई डिवाइस से एक साथ पेयर कर सकते हैं।
AAC और SBC ऑडियो कोडेक्स सपोर्ट, साथ ही Google Fast Pair और HeyMelody ऐप से टच और EQ कस्टमाइज़ेशन उपलब्ध है। ये बड्स बहुत हल्के हैं प्रत्येक ईयरबड सिर्फ 4.3 ग्राम, केस सहित वजन करीब 42.7 ग्राम। लंबे समय तक इस्तेमाल में भी कानों में भारीपन नहीं।
