गजब! 1799 रुपये में आए 54 घंटे चलने वाले गदर साउंड वाले OPPO के Earbuds, नॉइस कैंसिलेशन का भी मजा 54 Hour Battery Low Latency IP55 Rating OPPO Enco Buds 3 Pro TWS Earbuds Launched in India price 1799 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़54 Hour Battery Low Latency IP55 Rating OPPO Enco Buds 3 Pro TWS Earbuds Launched in India price 1799 rupees

गजब! 1799 रुपये में आए 54 घंटे चलने वाले गदर साउंड वाले OPPO के Earbuds, नॉइस कैंसिलेशन का भी मजा

OPPO ने भारत में Enco Buds 3 Pro TWS Earbuds लॉन्च किए हैं। ये बड्स मार्केट में सबसे बेस्ट फीचर्स के साथ आते हैं। ये बड्स 54 घंटे बैटरी, IP55 रेटिंग, 47ms गेमिंग मोड के साथ आते हैं।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 06:24 PM
share Share
Follow Us on
गजब! 1799 रुपये में आए 54 घंटे चलने वाले गदर साउंड वाले OPPO के Earbuds, नॉइस कैंसिलेशन का भी मजा

ओप्पो ने भारत में अपने नए Earbuds Enco OPPO Buds 3 Pro को लॉन्च कर दिया है। ये बड्स लंबी बैटरी लाइफ, कम गेमिंग लैग, और धूल-मिट्टी या थोड़ी बारिश में भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये Earbuds सिर्फ म्यूजिक सुनने तक सीमित नहीं हैं Caller होना हो, Zoom मीटिंग हो, या गेमिंग में अच्छा काम करेंगे। साथ ही, एअरबैड्स के टच कंट्रोल और AI Assistant सपोर्ट इसे और स्मार्ट बनाते हैं। जानिए OPPO Enco Buds 3 Pro की कीमत और फीचर्स:

OPPO Enco Buds 3 Pro की कीमत और कलर वैरिएंट

ओप्पो एन्को बड्स 3 प्रो की कीमत 1,799 रुपये है। बड्स 3 प्रो 27 अगस्त 2025 से विशेष रूप से फ्लिपकार्ट और ओप्पो इंडिया ई-स्टोर पर काले और सफेद रंगों में उपलब्ध होंगे।

सम्बंधित सुझाव

discount

27% OFF

OPPO Enco Air3 Pro True Wireless in Ear Earbuds with Industry First Composite Bamboo Fiber, 49dB ANC, 30H Playtime, 47ms Ultra Low Latency,Fast Charge,BT 5.3 (White)

OPPO Enco Air3 Pro True Wireless in Ear Earbuds with Industry First Composite Bamboo Fiber, 49dB ANC, 30H Playtime, 47ms Ultra Low Latency,Fast Charge,BT 5.3 (White)

  • checkOPPO Enco Air3 Pro True Wireless in Ear Earbuds with Industry First Composite Bamboo Fiber
  • check49dB ANC
  • check30H Playtime
amazon-logo

₹5500

₹7500

खरीदिये

discount

30% OFF

OnePlus Nord Buds 3 Pro Truly Wireless Bluetooth in Ear Earbuds with Upto 49Db Active Noise Cancellation,12.4Mm Dynamic Drivers,10Mins for 11Hr Fast Charging with Upto 44Hrs Music Playback[Soft Jade]

OnePlus Nord Buds 3 Pro Truly Wireless Bluetooth in Ear Earbuds with Upto 49Db Active Noise Cancellation,12.4Mm Dynamic Drivers,10Mins for 11Hr Fast Charging with Upto 44Hrs Music Playback[Soft Jade]

  • checkOnePlus Nord Buds 3 Pro Truly Wireless Bluetooth in Ear Earbuds with Upto 49Db Active Noise Cancellation
  • check12.4Mm Dynamic Drivers
  • check10Mins for 11Hr Fast Charging with Upto 44Hrs Music Playback[Soft Jade]
amazon-logo

₹2599

₹3699

खरीदिये

discount

55% OFF

Buds Pro 3 Bluetooth TWS Earbuds, Dual Drivers & DACs, Adaptive 50dB Noise Cancellation, AI Translator, Dynaudio EQs, 43H Battery, Wireless in-Ear Headphones for Android & iOS

Buds Pro 3 Bluetooth TWS Earbuds, Dual Drivers & DACs, Adaptive 50dB Noise Cancellation, AI Translator, Dynaudio EQs, 43H Battery, Wireless in-Ear Headphones for Android & iOS

  • checkBuds Pro 3 Bluetooth TWS Earbuds
  • checkDual Drivers & DACs
  • checkAdaptive 50dB Noise Cancellation
amazon-logo

₹1349

₹2999

खरीदिये

discount

38% OFF

realme in Ear Wireless Buds Air 6 Pro with Dual Drivers(11Mm+6Mmtweeter),40 Hrs Play Time,50 Db ANC,Lhdc 5.0,55Ms Low Latency,360° Spatial Audio,Ip55 Dust&Water Resistant,Bt V5.3,Titanium Twilight

realme in Ear Wireless Buds Air 6 Pro with Dual Drivers(11Mm+6Mmtweeter),40 Hrs Play Time,50 Db ANC,Lhdc 5.0,55Ms Low Latency,360° Spatial Audio,Ip55 Dust&Water Resistant,Bt V5.3,Titanium Twilight

  • checkrealme in Ear Wireless Buds Air 6 Pro with Dual Drivers(11Mm+6Mmtweeter)
  • check40 Hrs Play Time
  • check50 Db ANC
amazon-logo

₹4999

₹7999

खरीदिये

discount

14% OFF

OnePlus Buds Pro 3 Bluetooth TWS in-Earbuds Dual Drivers, Dual Dacs, Dynaudio Eqs, AI-Powered Translator, Up to 50Db Adaptive Noise Cancellation, Up to 43Hrs Battery.

OnePlus Buds Pro 3 Bluetooth TWS in-Earbuds Dual Drivers, Dual Dacs, Dynaudio Eqs, AI-Powered Translator, Up to 50Db Adaptive Noise Cancellation, Up to 43Hrs Battery.

  • checkOnePlus Buds Pro 3 Bluetooth TWS in-Earbuds Dual Drivers
  • checkDual Dacs
  • checkDynaudio Eqs
amazon-logo

₹11999

₹13999

खरीदिये

discount

80% OFF

boAt Airdopes 311 Pro, 50HRS Battery, Fast Charge, Dual Mics ENx Tech, Transparent LID, Low Latency, IPX4, IWP Tech, v5.3 Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Active Black)

boAt Airdopes 311 Pro, 50HRS Battery, Fast Charge, Dual Mics ENx Tech, Transparent LID, Low Latency, IPX4, IWP Tech, v5.3 Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Active Black)

  • checkboAt Airdopes 311 Pro
  • check50HRS Battery
  • checkFast Charge
amazon-logo

₹999

₹4990

खरीदिये

discount

68% OFF

HP H150 Wireless in Ear Earbuds, Compatible with Tablets, Smartphones, Pcs, and Other Devices with Bluetooth,Noise-Reduction,Water Resistant Design,Black,0.036Kg

HP H150 Wireless in Ear Earbuds, Compatible with Tablets, Smartphones, Pcs, and Other Devices with Bluetooth,Noise-Reduction,Water Resistant Design,Black,0.036Kg

  • checkHP H150 Wireless in Ear Earbuds
  • checkCompatible with Tablets
  • checkSmartphones
amazon-logo

₹799

₹2499

खरीदिये

discount

64% OFF

boAt Rockerz 113 (2025 Launch), 40 Hrs Playback, Dual Pair, Fast Charge, Enx Tech, Low Latency, Magnetic Buds, Bluetooth Neckband, Wireless with Mic in Ear Earphones(Active Black)

boAt Rockerz 113 (2025 Launch), 40 Hrs Playback, Dual Pair, Fast Charge, Enx Tech, Low Latency, Magnetic Buds, Bluetooth Neckband, Wireless with Mic in Ear Earphones(Active Black)

  • checkboAt Rockerz 113 (2025 Launch)
  • check40 Hrs Playback
  • checkDual Pair
amazon-logo

₹899

₹2490

खरीदिये

discount

65% OFF

M.G.R.J® Portable Carrying Case Cover for Boat Rockerz 450 Bluetooth On Ear Headphones (Hard|EVA|Black)

M.G.R.J® Portable Carrying Case Cover for Boat Rockerz 450 Bluetooth On Ear Headphones (Hard|EVA|Black)

  • checkM.G.R.J® Portable Carrying Case Cover for Boat Rockerz 450 Bluetooth On Ear Headphones (Hard|EVA|Black)
amazon-logo

₹348

₹999

खरीदिये

discount

60% OFF

ZEBRONICS Bro in Ear Wired Earphones with Mic, 3.5mm Audio Jack, 10mm Drivers, Phone/Tablet Compatible (Green)

ZEBRONICS Bro in Ear Wired Earphones with Mic, 3.5mm Audio Jack, 10mm Drivers, Phone/Tablet Compatible (Green)

  • checkZEBRONICS Bro in Ear Wired Earphones with Mic
  • check3.5mm Audio Jack
  • check10mm Drivers
amazon-logo

₹159

₹399

खरीदिये

discount

33% OFF

Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Black

Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Black

  • checkSony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic
  • checkUp to 50Hrs Battery
  • checkQuick Charge
amazon-logo

₹3989

₹5990

खरीदिये

discount

41% OFF

Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- Black

Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- Black

  • checkSony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic
  • checkAdaptive Sound Control
  • checkQuick Charge
amazon-logo

₹8810

₹14990

खरीदिये

discount

33% OFF

Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Blue

Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Blue

  • checkSony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic
  • checkUp to 50Hrs Battery
  • checkQuick Charge
amazon-logo

₹3989

₹5990

खरीदिये

discount

65% OFF

HP H200 On Ear Wireless Headset, Black

HP H200 On Ear Wireless Headset, Black

  • checkHP H200 On Ear Wireless Headset
  • checkBlack
amazon-logo

₹1299

₹3749

खरीदिये

discount

44% OFF

boAt Rockerz 421 (2025 Launch), 40Hrs Battery, Low Latency(40Ms), 40Mm Drivers, Enx Technology, Integrated Controls, V5.4 Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Black Sabre)

boAt Rockerz 421 (2025 Launch), 40Hrs Battery, Low Latency(40Ms), 40Mm Drivers, Enx Technology, Integrated Controls, V5.4 Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Black Sabre)

  • checkboAt Rockerz 421 (2025 Launch)
  • check40Hrs Battery
  • checkLow Latency(40Ms)
amazon-logo

₹1399

₹2490

खरीदिये

discount

53% OFF

boAt Rockerz 411 (2025 Launch), 40Ms Low Latency, 40Hrs Battery, 40Mm Drivers, Enx Tech, Integrated Controls, V5.4 Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Bold Blue)

boAt Rockerz 411 (2025 Launch), 40Ms Low Latency, 40Hrs Battery, 40Mm Drivers, Enx Tech, Integrated Controls, V5.4 Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Bold Blue)

  • checkboAt Rockerz 411 (2025 Launch)
  • check40Ms Low Latency
  • check40Hrs Battery
amazon-logo

₹1399

₹2999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:धमाका! लॉन्च प्राइस से 24,000 रुपये तक सस्ते हुए Sony के 65, 55, 43 इंच Smart TV

OPPO Enco Buds 3 Pro के फीचर्स और स्पेक्स

OPPO Enco Buds 3 Pro ईयरबड्स में 58mAh की बैटरी और केस में 560mAh की बैटरी है जो मिलकर 54 घंटे की प्लेबैक देती है। एक चार्ज में 12 घंटे ही चलता है, लेकिन केस से चार्ज कर कुल 54 घंटे तक उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर 4 घंटे सुनना संभव है बिल्कुल जैसे Power Bank की तरह।

Enco Buds 3 Pro में 12.4mm का टाइटेनियम-कोटेड डायनेमिक ड्राइवर है, जो डीप बास और क्लियर वॉयस देता है। ‘गेम मोड’ ऑन करने पर लेटेंसी सिर्फ 47ms हो जाती है मतलब आवाज और वीडियो में ज़्यादा सिंक मिलेगा।

इन Earbuds को IP55 रेटिंग मिली है मतलब हल्की बारिश या पसीने से सुरक्षा है। लेकिन केस को पानी से मत भिगाइए, वो नहीं सुरक्षित है। बड्स Bluetooth 5.4 से मिलती है तेज और स्टेबल कनेक्शन। कई डिवाइस से एक साथ पेयर कर सकते हैं।

AAC और SBC ऑडियो कोडेक्स सपोर्ट, साथ ही Google Fast Pair और HeyMelody ऐप से टच और EQ कस्टमाइज़ेशन उपलब्ध है। ये बड्स बहुत हल्के हैं प्रत्येक ईयरबड सिर्फ 4.3 ग्राम, केस सहित वजन करीब 42.7 ग्राम। लंबे समय तक इस्तेमाल में भी कानों में भारीपन नहीं।

ये भी पढ़ें:Lava का जलवा: ₹13,499 में आया 50MP AI कैमरा, 120Hz डिस्प्ले वाला सबसे पतला फोन
Oppo Earphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।