₹8999 में आया 50MP AI कैमरा, 90Hz डिस्प्ले, 8GB रैम वाला बिंदास 5G फोन; डिज़ाइन भी स्टाइलिश

HMD ने भारतीय बाजार में बजट 5G फोन HMD Vibe 5G लॉन्च किया है, जिसकी कीमत लगभग 8,999 रुपये रखी गई है। इसमें 6.67-इंच HD+ 90Hz डिस्प्ले, Unisoc T760 प्रोसेसर, 50MP AI कैमरा है।

भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन्स की डिमांड तेजी से बच रही है। HMD ने इस सेगमेंट में अपनी के नया फोन HMD Vibe 5G पेश कर दिया है। यह फोन खास करके उन लोगों के लिए है जो कम कीमत में 5G कनेक्टिविटी के साथ अच्छे कैमरा, स्मूद डिस्प्ले और भरोसेमंद बैटरी बैकअप चाहते हैं। HMD Vibe 5G की खास बात है कि यह Unisoc T760 प्रोसेसर के साथ आता है। इसके अलावा, फोन में 50MP का AI मेन कैमरा है। जानिए HMD Vibe 5G की कीमत और फीचर्स:

HMD Vibe 5G की कीमत HMD Vibe 5G आधिकारिक HMD इंडिया वेबसाइट और अन्य प्रमुख रिटेलर्स के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध है। यह 4GB रैम +128GB स्टोरेज के एक ही ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 8,999 रुपये है। यह काले और बैंगनी रंग के दो ऑप्शन में उपलब्ध है।

HMD Vibe 5G के स्पेक्स और फीचर्स डिस्प्ले और डिज़ाइन: HMD Vibe 5G में 6.67-इंच HD+ IPS डिस्प्ले है जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, और यह पंच-होल डिज़ाइन व 2.5D कर्व्ड स्क्रीन के साथ आता है। डिस्प्ले का फुल HD नहीं है, लेकिन बजट 5G सेगमेंट में ठीक है।

प्रोसेसर और RAM-स्टोरेज: HMD Vibe 5G के इस फोन में Unisoc T760 SoC प्रयोग किया गया है, जो कि हल्के गेमिंग और रोजमर्रा के लिए बेस्ट है। फोन में 4GB की फिजिकल RAM और 4GB की वर्चुअल RAM है; स्टोरेज 128GB दिया गया है, जिसे माइक्रोSD कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है।

कैमरा सेटअप: HMD Vibe 5G के इस फोन में मुख्य कैमरा 50MP AI सेंसर है, जो इस रेंज के लिए एक आकर्षक फीचर है। सेकेंडरी 2MP डेप्थ लेंस कैमरा सेटअप को पूरा करता है। फ्रंट कैमरा 8MP है, जो वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया सेल्फी के लिए ठीक-ठाक है।

बैटरी और चार्जिंग: HMD Vibe 5G में बैकअप के लिए 5,000mAh की बैटरी दी गई है और यह 18W चार्जिंग सपोर्ट करता है। भारी गेमिंग या वीडियो स्ट्रिमिंग करने वालों को एक पूरा दिन आराम से चलने की उम्मीद होगी, हालांकि फास्ट चार्जिंग की स्पीड उतनी ज्यादा नहीं है जितनी बड़े बजट वाले फोन में मिलती है।

सॉफ़्टवेयर और सिक्योरिटी: फोन Android 15 के साथ आता है। HMD ने सुरक्षा और प्राइवेसी अपडेट्स के लिए दो साल का वादा किया है, हालांकि OS-अपग्रेड नहीं मिलेगा। सुरक्षा के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक मौजूद हैं।