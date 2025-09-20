₹25 हजार से कम में मिल रहा डॉल्बी साउंड वाला 50 इंच का यह TV, 30 हजार से कम में ये ऑप्शन बेस्ट 50 inch tv under rupees 25000 in amazon early deals top 3 most affordable options, Gadgets Hindi News - Hindustan
₹25 हजार से कम में मिल रहा डॉल्बी साउंड वाला 50 इंच का यह TV, 30 हजार से कम में ये ऑप्शन बेस्ट

अमेजन की डील में आप 25 हजार रुपये से कम में 50 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं। यहां हम आपको अमेजन पर 30 हजार रुपये से कम की कीमत में मिल रहे तीन जबर्दस्त टीवी के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 10:47 AM
50 इंच का टीवी लेने की सोच रहे हैं, लेकिन बजट टाइट है, तो अब खुश हो जाइए। अमेजन की डील में आप 25 हजार रुपये से कम में 50 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं। यहां हम आपको अमेजन पर 30 हजार रुपये से कम की कीमत में मिल रहे तीन जबर्दस्त टीवी के बारे में बता रहे हैं। 50 इंच की साइज वाले इन टीवी को आप कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

₹25 हजार से कम में मिल रहा डॉल्बी साउंड वाला 50 इंच का यह TV, 30 हजार से कम में ये ऑप्शन बेस्ट

VW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ1

इस टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 24999 रुपये है। टीवी पर 1249 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस टीवी को आसान नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। टीवी के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 50 इंच का ProQLED डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में कंपनी एआई पिक्चर इनहैंसिंग फीचर भी दे रही है। टीवी का साउंड आउटपुट है। ऑडियो क्वॉलिटी को डॉल्बी सपोर्ट और जबर्दस्त बना देता है। इसमें आपको 2.1 चैनल सबवूफर भी देखने को मिलेगा। टीवी 2जीबी रैम और 16जीबी के स्टोरेज से लैस है।

Westinghouse 126 cm (50 inches) Quantum Series 4K Ultra HD LED Google TV WH50GTX30 (Black)

वेस्टिंगहाउस का यह टीवी अमेजन इंडिया पर 26,499 रुपये का मिल रहा है। टीवी पर 1324 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस टीवी को आकर्षक नो-कॉस्ट ईएमआई पर खरीद सकते हैं। टीवी पर 2670 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 4K Ultra HD डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी डॉल्बी ऐटमॉस और 48 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ आता है।

TOSHIBA 126 cm (50 inches) C450ME Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 50C450ME (Silver)

टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 28,999 रुपये है। टीवी पर 1449 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस टीवी को नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको 4K Ultra HD QLED डिस्प्ले मिलेगा। दमदार साउंड के लिए टीवी में डॉल्बी ऐटमॉस के साथ 24 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में 3 HDMI पोर्ट और 2 यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं।

50 इंच वाले टीवी के कुछ और ऑप्शन

