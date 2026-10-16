दिवाली से पहले बंपर ऑफर! 50 इंच Smart TV पर 46% तक की छूट, शुरुआती कीमत देखकर उड़ जाएंगे होश

Amazon Great Indian Festival Sale में 50 इंच 4K Smart TVs पर 46% तक का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। बेहतरीन डिस्प्ले, धांसू साउंड और नो-कॉस्ट EMI ऑफर्स के साथ अपने पसंदीदा ब्रांडेड टीवी को सबसे कम कीमत में घर लाएं।

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अगर आप दिवाली से पहले अपने घर को सिनेमाघर बनाना चाहते हैं, तो Amazon Great Indian Festival Sale आपके लिए बेहतरीन मौका लेकर आई है। इस सेल में 50-इंच के प्रीमियम 4K स्मार्ट टीवी पर 46% तक का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है।

50 inch smart tv

प्रीमियम ब्रांड्स और शानदार डिस्प्ले फीचर्स Samsung, LG, Sony, Hisense और Toshiba जैसे दिग्गज ब्रांड्स के 50 इंच स्मार्ट टीवी बेहद कम कीमत में लिस्ट किए गए हैं। इन टीवी में 4K Ultra HD डिस्प्ले, Dolby Vision और दमदार Dolby Audio साउंड का सपोर्ट मिलता है, जो आपके होम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को बिल्कुल बदल देगा।

बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और आसान EMI डिस्काउंट के अलावा ग्राहकों को SBI क्रेडिट कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और भारी एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। इसके साथ ही, आप बिना किसी बजट के तनाव के नो-कॉस्ट EMI के जरिए आसान किस्तों में पसंदीदा स्मार्ट टीवी घर ला सकते हैं। स्टॉक खत्म होने से पहले अमेजन पर उपलब्ध इन टॉप डील्स को तुरंत चेक करें!

अगर आप इस दिवाली Amazon Great Indian Festival Sale में अपने घर के लिए एक पावरफुल 50-इंच स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो Hisense 50E75Q QLED TV एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। ₹32,490 की आकर्षक कीमत (46% डिस्काउंट के साथ) में आने वाला यह टीवी Quantum Dot Technology के साथ बेहतरीन 4K QLED डिस्प्ले और 48W के बेहद दमदार स्पीकर्स प्रदान करता है। गेमिंग लवर्स के लिए इसमें VRR, ALLM और गेम मोड का खास सपोर्ट दिया गया है, जो इस बजट में इसे सिनेमा और गेमिंग दोनों के लिए ऑल-राउंडर बनाता है।

Specifications एचडीआर सपोर्ट Dolby Vision, HDR10+, AI HDR Upscaler रिफ्रेश रेट 60 Hz (ALLM, VRR सपोर्ट के साथ) साउंड आउटपुट 48 Watts Powerful Speakers ऑडियो फीचर्स Dolby Atmos, DTS X, Dolby MS12 ऑपरेटिंग सिस्टम VIDAA OS क्यों खरीदें QLED 4K डिस्प्ले 48W का पावरफुल साउंड गेमिंग-फ्रेंडली फीचर्स AI 4K अपस्केलिंग वॉइस असिस्टेंट्स और एयरप्ले क्यों खोजें विकल्प बड़ा ऐप सपोर्ट नहीं मिलता 60Hz रिफ्रेश रेट

अगर आप इस फेस्टिव सीज़न में सैमसंग जैसी ट्रस्टेड ब्रांड का नया 4K स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो Samsung UA50UE83AHULXL (2026 Series) एक शानदार विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह टीवी ₹36,990 (26% डिस्काउंट) में लिस्टेड है। ₹400 के एक्स्ट्रा कूपन, SBI बैंक ऑफर्स (₹1,250 तक की छूट) और नो-कॉस्ट EMI के साथ यह और भी किफायती हो जाता है। इसमें आपको Crystal Processor 4K, Vision AI Companion, 30W ऑडियो और सबसे खास 7 साल के OS अपडेट्स का सपोर्ट मिलता है।

Specifications प्रोसेसर & पिक्चर फीचर्स Crystal Processor 4K, HDR10+, PurColor, Mega Contrast रिफ्रेश रेट 50 Hz (Motion Xcelerator, ALLM सपोर्ट के साथ) साउंड आउटपुट 30 Watts ऑडियो फीचर्स Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Adaptive Sound वारंटी 1 साल कम्पलीट वारंटी + 1 साल अतिरिक्त पैनल वारंटी क्यों खरीदें 7 Years OS Upgrade 30W पावरफुल साउंड 150+ मुफ़्त लाइव टीवी चैनल्स सैमसंग नॉक्स सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प 50 Hz रिफ्रेश रेट केवल 1 USB-A पोर्ट

PHILIPS 8100 सीरीज का यह 50-इंच QLED स्मार्ट टीवी एक बेहतरीन होम एंटरटेनमेंट अनुभव प्रदान करता है। यह 4K Ultra HD रेजोल्यूशन, क्वांटम डॉट (QLED) टेक्नोलॉजी और Dolby Vision/Dolby Atmos के सपोर्ट के साथ आता है। Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होने के कारण इसमें ऐप ब्राउज़िंग और कंटेंट खोजना बहुत आसान है। 30W के पावरफुल साउंड और 120 Hz HSR रिफ्रेश रेट के साथ, यह टीवी फिल्मों, स्पोर्ट्स और गेमिंग दोनों के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है।

Specifications वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी विशेष फीचर्स Built-in Chromecast, Google Assistant (Voice Control), Display Mirroring सपोर्टेड ऐप्स Netflix, Prime Video, YouTube, Zee5, SonyLIV आदि कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, Dual-Band Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV साउंड आउटपुट 30 Watts (Dolby Atmos सपोर्ट के साथ) क्यों खरीदें QLED पिक्चर क्वालिटी बढ़िया साउंड क्वालिटी स्मूथ गेमिंग/रिफ्रेश रेट ज्यादा इंटरनल स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प सर्विस सेंटर या डोरस्टेप डिलीवरी सेटअप की उपलब्धता सीमित नेगेटिव व्यूइंग एंगल

LG का यह 2026 AI सीरीज 50-इंच Nano 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स और प्रीमियम डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें दिया गया α7 AI Processor 4K Gen9 प्रोसेसर पिक्चर और साउंड दोनों को रियल-टाइम में ऑप्टिमाइज़ करता है। LG के प्रसिद्ध webOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला यह टीवी AI Voice ID, Copilot सर्च और ThinQ इकोसिस्टम के साथ स्मार्ट होम यूजर एक्सपीरियंस को एक नए स्तर पर ले जाता है।

Specifications वारंटी 12 महीने की ब्रांड वारंटी स्मार्ट AI फीचर्स AI Agent, AI Search (MS Copilot), AI Voice ID, Google Cast, LG ThinQस्मार्ट AI फीचर्स कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC, ALLM), 1 USB, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Ethernet वारंटी 12 महीने की ब्रांड वारंटी मेमोरी और स्टोरेज 1.5 GB RAM + 8 GB ROM ऑपरेटिंग सिस्टम webOS 26 क्यों खरीदें एडवांस्ड α7 AI Gen9 प्रोसेसर स्मार्ट webOS 26 व AI फीचर्स शानदार साउंड प्रोसेसिंग गेमिंग सपोर्ट चौड़ा व्यूइंग एंगल क्यों खोजें विकल्प कम इंटरनल स्टोरेज 2 Star एनर्जी रेटिंग

Sony BRAVIA 2M2 सीरीज का यह 50-इंच 4K Ultra HD स्मार्ट Google TV अपनी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और पिक्चर प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है। इसमें सोनी का प्रसिद्ध 4K Processor X1 और 4K X-Reality PRO तकनीक दी गई है, जो लो-रेजोल्यूशन कंटेंट को अपस्केल करके बेहद शार्प और सटीक कलर्स प्रदान करती है। Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम, Dolby Atmos, DTS:X साउंड सपोर्ट और Apple AirPlay 2/HomeKit के इंटीग्रेशन के साथ यह प्रीमियम होम एंटरटेनमेंट का शानदार अनुभव देता है।

Specifications वारंटी 2 साल की ब्रांड वारंटी स्मार्ट इकोसिस्टम Google Assistant, Google Cast, Apple AirPlay 2, Apple HomeKit, Alexa कनेक्टिविटी 4 HDMI (HDMI 2.1 eARC/ALLM सपोर्ट), 2 USB, Wi-Fi, Ethernet ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV रिफ्रेश रेट 60 Hz क्यों खरीदें 4K Processor X1 और X-Reality PRO मल्टी-इकोसिस्टम सपोर्ट ऑडियो फ़ॉर्मैट सपोर्ट 2 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प मॉडल थोड़ा महंगा 2 Star एनर्जी रेटिंग

Toshiba M450RP सीरीज (2025) का यह 50-इंच QLED TV एक बजट-फ्रेंडली प्रीमियम होम एंटरटेनमेंट विकल्प है। इसमें REGZA Engine ZR और Quantum Dot टेक्नोलॉजी दी गई है, जो बेहद ब्राइट और सटीक कलर्स जनरेट करती है। यह टीवी Dolby Vision, HDR10+ और Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आता है। Toshiba के VIDAA OS पर चलने वाला यह टीवी फास्ट बूट समय, AI Sports Mode, Far Field Voice Control (बिना रिमोट पकड़े बोलकर कमांड देना) और Apple AirPlay सपोर्ट के साथ बेहतरीन वैल्यू प्रदान करता है।

Specifications वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी (टीवी और रिमोट दोनों पर) सपोर्टेड ऐप्स Netflix, YouTube, Prime Video, JioHotstar, SonyLIV, Zee5, Apple TV आदि स्मार्ट फीचर्स Far Field Voice Control, AI 4K Upscaling, AI Sports Mode, Game Mode Plus, Apple AirPlay कनेक्टिविटी 3 HDMI (HDMI 1 eARC सपोर्ट), 2 USB, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Ethernet ऑपरेटिंग सिस्टम VIDAA OS क्यों खरीदें किफायती QLED टेक्नोलॉजी Far Field Voice Contro REGZA Engine ZR और AI Upscaling Apple AirPlay व स्क्रीन शेयरिंग 24W ऑडियो आउटपुट क्यों खोजें विकल्प VIDAA OS सीमित ऐप सपोर्ट प्रो-गेमर्स के लिए 120Hz जितना स्मूथ नहीं

Vu Glo MiniLED 2026 सीरीज का यह 50-इंच 4K TV अपने प्राइस सेगमेंट में QD-MiniLED (क्वांटम डॉट मिनी-एलईडी) डिस्प्ले तकनीक पेश करता है। इसमें Full Array Local Dimming और 600 Nits की हाई ब्राइटनेस मिलती है, जिससे तस्वीरों में बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट और गहरा काला रंग (deep blacks) दिखाई देता है। इसके साथ ही इसमें 50W का 2.2CH VuFX ऑडियो सिस्टम (2 फुल-रेंज + 2 इन-बिल्ट वूफर) दिया गया है, जो बिना किसी बाहरी साउंडबार के भी दमदार बेस और ऑडियो क्वालिटी देता है। यह टीवी Gemini AI सपोर्टेड Google TV OS पर काम करता है।

Specifications वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी कनेक्टिविटी 3 HDMI (HDMI 2.1 eARC/ALLM), 2 USB, Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth (2-way) विशेष फीचर्स Remote with Direct Hotkeys (Cricket, Picture, Sound, Wi-Fi), AirPlay, Chromecast ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV OS (Gemini AI सपोर्टेड) साउंड आउटपुट 50W (2.2CH VuFX Sound System - 2 Speakers + 2 Woofers, Dolby Atmos) क्यों खरीदें QD-MiniLED व Local Dimming पावरफुल 50W इन-बिल्ट साउंड 120Hz VRR व HDMI 2.1 सुविधाजनक एक्टिवाइस रिमोट Google TV OS + Gemini Integration क्यों खोजें विकल्प ज्यादा बिजली की खपत नेटिव 60Hz रिफ्रेश रेट सर्विस नेटवर्क सीमित

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