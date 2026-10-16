दिवाली से पहले बंपर ऑफर! 50 इंच Smart TV पर 46% तक की छूट, शुरुआती कीमत देखकर उड़ जाएंगे होश
Amazon Great Indian Festival Sale में 50 इंच 4K Smart TVs पर 46% तक का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। बेहतरीन डिस्प्ले, धांसू साउंड और नो-कॉस्ट EMI ऑफर्स के साथ अपने पसंदीदा ब्रांडेड टीवी को सबसे कम कीमत में घर लाएं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप दिवाली से पहले अपने घर को सिनेमाघर बनाना चाहते हैं, तो Amazon Great Indian Festival Sale आपके लिए बेहतरीन मौका लेकर आई है। इस सेल में 50-इंच के प्रीमियम 4K स्मार्ट टीवी पर 46% तक का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है।
प्रीमियम ब्रांड्स और शानदार डिस्प्ले फीचर्स
Samsung, LG, Sony, Hisense और Toshiba जैसे दिग्गज ब्रांड्स के 50 इंच स्मार्ट टीवी बेहद कम कीमत में लिस्ट किए गए हैं। इन टीवी में 4K Ultra HD डिस्प्ले, Dolby Vision और दमदार Dolby Audio साउंड का सपोर्ट मिलता है, जो आपके होम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को बिल्कुल बदल देगा।
बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और आसान EMI
डिस्काउंट के अलावा ग्राहकों को SBI क्रेडिट कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और भारी एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। इसके साथ ही, आप बिना किसी बजट के तनाव के नो-कॉस्ट EMI के जरिए आसान किस्तों में पसंदीदा स्मार्ट टीवी घर ला सकते हैं। स्टॉक खत्म होने से पहले अमेजन पर उपलब्ध इन टॉप डील्स को तुरंत चेक करें!
1. Hisense 126 cm (50 Inches) 4K Ultra HD Smart QLED TV | 48W Powerful Speakers | Dolby Atmos & HDR10+ | ALLM, VRR & Game Mode and Cricket | AI 4K Upscaler | VIDAA OS | 50E75Q (Black)
अगर आप इस दिवाली Amazon Great Indian Festival Sale में अपने घर के लिए एक पावरफुल 50-इंच स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो Hisense 50E75Q QLED TV एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। ₹32,490 की आकर्षक कीमत (46% डिस्काउंट के साथ) में आने वाला यह टीवी Quantum Dot Technology के साथ बेहतरीन 4K QLED डिस्प्ले और 48W के बेहद दमदार स्पीकर्स प्रदान करता है। गेमिंग लवर्स के लिए इसमें VRR, ALLM और गेम मोड का खास सपोर्ट दिया गया है, जो इस बजट में इसे सिनेमा और गेमिंग दोनों के लिए ऑल-राउंडर बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED 4K डिस्प्ले
48W का पावरफुल साउंड
गेमिंग-फ्रेंडली फीचर्स
AI 4K अपस्केलिंग
वॉइस असिस्टेंट्स और एयरप्ले
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा ऐप सपोर्ट नहीं मिलता
60Hz रिफ्रेश रेट
2. Samsung 50 inch (125cm) Crystal UHD 4K Vision AI 2026 Smart TV | 30W Speakers | 4K Upscaling | HDR10+ | 150+ Channels | 7 Years OS Upgrade | UA50UE83AHULXL
अगर आप इस फेस्टिव सीज़न में सैमसंग जैसी ट्रस्टेड ब्रांड का नया 4K स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो Samsung UA50UE83AHULXL (2026 Series) एक शानदार विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह टीवी ₹36,990 (26% डिस्काउंट) में लिस्टेड है। ₹400 के एक्स्ट्रा कूपन, SBI बैंक ऑफर्स (₹1,250 तक की छूट) और नो-कॉस्ट EMI के साथ यह और भी किफायती हो जाता है। इसमें आपको Crystal Processor 4K, Vision AI Companion, 30W ऑडियो और सबसे खास 7 साल के OS अपडेट्स का सपोर्ट मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
7 Years OS Upgrade
30W पावरफुल साउंड
150+ मुफ़्त लाइव टीवी चैनल्स
सैमसंग नॉक्स सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
50 Hz रिफ्रेश रेट
केवल 1 USB-A पोर्ट
3. PHILIPS 127 cm (50 inches) Smartchoice 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 50PQT8100/94
PHILIPS 8100 सीरीज का यह 50-इंच QLED स्मार्ट टीवी एक बेहतरीन होम एंटरटेनमेंट अनुभव प्रदान करता है। यह 4K Ultra HD रेजोल्यूशन, क्वांटम डॉट (QLED) टेक्नोलॉजी और Dolby Vision/Dolby Atmos के सपोर्ट के साथ आता है। Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होने के कारण इसमें ऐप ब्राउज़िंग और कंटेंट खोजना बहुत आसान है। 30W के पावरफुल साउंड और 120 Hz HSR रिफ्रेश रेट के साथ, यह टीवी फिल्मों, स्पोर्ट्स और गेमिंग दोनों के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED पिक्चर क्वालिटी
बढ़िया साउंड क्वालिटी
स्मूथ गेमिंग/रिफ्रेश रेट
ज्यादा इंटरनल स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस सेंटर या डोरस्टेप डिलीवरी सेटअप की उपलब्धता सीमित
नेगेटिव व्यूइंग एंगल
4. LG 126 cms (50 inches) NU87 AI Series Nano 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 50NU870BPLA 2026
LG का यह 2026 AI सीरीज 50-इंच Nano 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स और प्रीमियम डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें दिया गया α7 AI Processor 4K Gen9 प्रोसेसर पिक्चर और साउंड दोनों को रियल-टाइम में ऑप्टिमाइज़ करता है। LG के प्रसिद्ध webOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला यह टीवी AI Voice ID, Copilot सर्च और ThinQ इकोसिस्टम के साथ स्मार्ट होम यूजर एक्सपीरियंस को एक नए स्तर पर ले जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस्ड α7 AI Gen9 प्रोसेसर
स्मार्ट webOS 26 व AI फीचर्स
शानदार साउंड प्रोसेसिंग
गेमिंग सपोर्ट
चौड़ा व्यूइंग एंगल
क्यों खोजें विकल्प
कम इंटरनल स्टोरेज
2 Star एनर्जी रेटिंग
5. Sony 126 cm (50 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-50S22BM2
Sony BRAVIA 2M2 सीरीज का यह 50-इंच 4K Ultra HD स्मार्ट Google TV अपनी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और पिक्चर प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है। इसमें सोनी का प्रसिद्ध 4K Processor X1 और 4K X-Reality PRO तकनीक दी गई है, जो लो-रेजोल्यूशन कंटेंट को अपस्केल करके बेहद शार्प और सटीक कलर्स प्रदान करती है। Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम, Dolby Atmos, DTS:X साउंड सपोर्ट और Apple AirPlay 2/HomeKit के इंटीग्रेशन के साथ यह प्रीमियम होम एंटरटेनमेंट का शानदार अनुभव देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K Processor X1 और X-Reality PRO
मल्टी-इकोसिस्टम सपोर्ट
ऑडियो फ़ॉर्मैट सपोर्ट
2 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
मॉडल थोड़ा महंगा
2 Star एनर्जी रेटिंग
6. Toshiba 126 cm (50 Inches) 4K Ultra HD Smart QLED TV | Dolby Atmos, HDR10+ | 24W Powerful Speakers | AI Sports Mode and 4K Upscaling | REGZA Engine ZR | Voice Control | VIDAA OS | 50M450RP (Black)
Toshiba M450RP सीरीज (2025) का यह 50-इंच QLED TV एक बजट-फ्रेंडली प्रीमियम होम एंटरटेनमेंट विकल्प है। इसमें REGZA Engine ZR और Quantum Dot टेक्नोलॉजी दी गई है, जो बेहद ब्राइट और सटीक कलर्स जनरेट करती है। यह टीवी Dolby Vision, HDR10+ और Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आता है। Toshiba के VIDAA OS पर चलने वाला यह टीवी फास्ट बूट समय, AI Sports Mode, Far Field Voice Control (बिना रिमोट पकड़े बोलकर कमांड देना) और Apple AirPlay सपोर्ट के साथ बेहतरीन वैल्यू प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती QLED टेक्नोलॉजी
Far Field Voice Contro
REGZA Engine ZR और AI Upscaling
Apple AirPlay व स्क्रीन शेयरिंग
24W ऑडियो आउटपुट
क्यों खोजें विकल्प
VIDAA OS सीमित ऐप सपोर्ट
प्रो-गेमर्स के लिए 120Hz जितना स्मूथ नहीं
7. Vu California 126cm (50 inches) Smartchoice Glo MiniLED Google 4K TV VUGLOMINILED 2026
Vu Glo MiniLED 2026 सीरीज का यह 50-इंच 4K TV अपने प्राइस सेगमेंट में QD-MiniLED (क्वांटम डॉट मिनी-एलईडी) डिस्प्ले तकनीक पेश करता है। इसमें Full Array Local Dimming और 600 Nits की हाई ब्राइटनेस मिलती है, जिससे तस्वीरों में बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट और गहरा काला रंग (deep blacks) दिखाई देता है। इसके साथ ही इसमें 50W का 2.2CH VuFX ऑडियो सिस्टम (2 फुल-रेंज + 2 इन-बिल्ट वूफर) दिया गया है, जो बिना किसी बाहरी साउंडबार के भी दमदार बेस और ऑडियो क्वालिटी देता है। यह टीवी Gemini AI सपोर्टेड Google TV OS पर काम करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
QD-MiniLED व Local Dimming
पावरफुल 50W इन-बिल्ट साउंड
120Hz VRR व HDMI 2.1
सुविधाजनक एक्टिवाइस रिमोट
Google TV OS + Gemini Integration
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा बिजली की खपत
नेटिव 60Hz रिफ्रेश रेट
सर्विस नेटवर्क सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।