आधी से भी कम कीमत! Amazon पर कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं ये 50-इंच 4K टीवी, फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान

Apr 28, 2026 09:22 pm IST

अमेजन पर 50 इंच (126 cm) 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी पर मिल रहे भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं और सिनेमा जैसा अनुभव घर लाएं। बेहतरीन विजुअल्स और स्मार्ट फीचर्स से लैस ये टीवी कम कीमत में आपके मनोरंजन को और भी शानदार बना देंगे।

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अगर आप अपने घर के मनोरंजन के स्तर को एक पायदान ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो 126 cm (50 इंच) का 4K Ultra HD Smart LED TV आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। 2026 में अमेज़न पर चल रही डील्स के जरिए आप इन प्रीमियम स्मार्ट टीवी को बेहद किफायती कीमतों पर खरीद सकते हैं। यह टीवी साइज न केवल बड़े लिविंग रूम के लिए उपयुक्त है, बल्कि मध्यम आकार के कमरों में भी एक शानदार सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है।

इन टीवी की सबसे बड़ी खासियत इनकी 4K अल्ट्रा एचडी रेजोल्यूशन है, जो साधारण एचडी टीवी के मुकाबले चार गुना ज्यादा स्पष्टता और बारीकियां प्रदान करती है। हाई डायनेमिक रेंज (HDR) और डॉल्बी विजन जैसी तकनीकों के साथ, रंगों में जीवंतता और ब्लैक लेवल्स में गहराई साफ नजर आती है। इसके अलावा, आजकल के स्मार्ट टीवी डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ आते हैं, जो आपको घर बैठे थिएटर जैसा सराउंड साउंड महसूस कराते हैं।

स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो ये टीवी नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, डिज़नी+ हॉटस्टार और यूट्यूब जैसे ऐप्स को सपोर्ट करते हैं। इनमें वॉयस रिमोट की सुविधा मिलती है, जिससे आप सिर्फ बोलकर अपनी पसंद की फिल्में ढूंढ सकते हैं। साथ ही, 126 cm के बेजल-लेस डिजाइन वाले ये टीवी आपके घर की सजावट में आधुनिकता का टच जोड़ते हैं। यदि आप शानदार पिक्चर क्वालिटी, दमदार साउंड और स्मार्ट कनेक्टिविटी का सही मेल चाहते हैं, तो अमेज़न की इस डील को हाथ से न जाने दें।

हायर की नई P7GT Series उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो स्मूथ परफॉरमेंस और बेहतरीन ऑडियो-विजुअल अनुभव की तलाश में हैं। 50 इंच (126 cm) के इस 4K अल्ट्रा एचडी टीवी की सबसे बड़ी खूबी इसका 2GB RAM और 32GB ROM है, जो इस बजट में बहुत कम देखने को मिलता है। ग्रे फिनिश और मेटालिक लुक वाला यह टीवी Dolby Vision और HDR 10 के साथ आता है, जो हर दृश्य को सजीव बना देता है। अमेज़न पर उपलब्ध 4,800 रूपये के भारी कूपन डिस्काउंट के साथ, यह टीवी एक बहुत ही आकर्षक डील बन जाता है।

Specifications वारंटी 2 साल की लंबी वारंटी एनर्जी रेटिंग 3 स्टार कनेक्टिविटी 4 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, WiFi 5 स्मार्ट फीचर्स Chromecast, Haicast, Sound Mirroring, MEMC तकनीक क्यों खरीदें असाधारण स्टोरेज बेहतरीन ऑडियो स्मूथ मोशन हैंड्स-फ्री वॉइस कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प कीमत अन्य बजट ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ी अधिक गेमिंग के शौकीनों के लिए औसत

LG की नई UA82 AI Series उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो घर बैठे प्रीमियम सिनेमाई अनुभव चाहते हैं। 50 इंच (126 cm) के इस 4K अल्ट्रा एचडी टीवी में α7 AI Processor 4K Gen8 दिया गया है, जो विजुअल्स को रीयल-टाइम में बेहतर बनाता है। WebOS 25 और AI चैटबॉट जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ, यह टीवी न केवल शानदार पिक्चर क्वालिटी देता है बल्कि आपकी पसंद को समझकर कंटेंट भी रिकमेंड करता है। अमेज़न पर 46% की भारी छूट के साथ, यह इस समय की सबसे आकर्षक डील में से एक है।

Specifications साउंड आउटपुट 20 वॉट, Virtual 9.1.2 Up-mix, AI साउंड प्रो गेमिंग फीचर्स ALLM (Auto Low Latency Mode), HGiG मोड, गेम डैशबोर्ड कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 1 USB पोर्ट, Wi-Fi, ब्लूटूथ v5.0 स्मार्ट फीचर्स Apple Airplay 2, Google Home, LG Channels क्यों खरीदें दमदार AI विजुअल्स शानदार साउंड स्मार्ट इंटरफेस गेमर्स के लिए बेस्ट क्यों खोजें विकल्प बिजली की खपत (184.84 kWh) थोड़ी ज्यादा केवल 1 USB पोर्ट

यदि आप बजट में एक ऐसा स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं जो डॉल्बी विजन और गूगल टीवी के बेहतरीन इंटरफेस के साथ आए, तो Hisense 50E6S (E6S Series) आपके लिए एक शानदार विकल्प है। 50 इंच (126 cm) के इस 4K टीवी में 350 निट्स की ब्राइटनेस वाला सुपर ब्राइट पैनल दिया गया है, जो विजुअल्स को सजीव बना देता है। 28,990 रूपये की आकर्षक कीमत पर यह टीवी 30 वॉट के दमदार साउंड और 'कराओके मोड' जैसे यूनिक फीचर्स के साथ आता है, जो इसे घर की पार्टियों के लिए भी परफेक्ट बनाता है।

Specifications वारंटी 1 साल की व्यापक स्पेशल फीचर्स Karaoke Mode, Google Meet Support, Voice Control कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC सपोर्ट), Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth 5.0 साउंड आउटपुट 30 Watts, Dolby Atmos विजुअल तकनीक Dolby Vision, HDR 10, AI Smooth Motion क्यों खरीदें बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी दमदार साउंड स्मार्ट गूगल टीवी कनेक्टिविटी के भरपूर विकल्प क्यों खोजें विकल्प 60Hz का रिफ्रेश रेट सॉफ्टवेयर अपडेट्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम

यदि आप बजट के अनुकूल कीमत पर एक बड़ा और स्मार्ट टीवी खोज रहे हैं, तो Acer 50 Inch G Plus Series (AR50UDGGR2851AD) एक जबरदस्त विकल्प है। ₹23,999 की अविश्वसनीय कीमत पर आने वाला यह टीवी Google TV प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो आपको व्यक्तिगत कंटेंट सुझाव और स्मूथ इंटरफेस प्रदान करता है। 'फ्रेमलेस डिजाइन' और 36 वॉट के हाई-फिडेलिटी स्पीकर्स के साथ, यह टीवी कम बजट में एक प्रीमियम सिनेमाई अनुभव सुनिश्चित करता है। सबसे खास बात यह है कि इसके साथ 2 साल की व्यापक वारंटी मिलती है, जो इस प्राइस सेगमेंट में मिलना मुश्किल है।

Specifications वारंटी 2 साल की व्यापक वारंटी आई केयर आई केयर प्रोटेक्ट कनेक्टिविटी 3 HDMI (ARC सपोर्ट), 2 USB, ड्यूल-बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.0 साउंड आउटपुट 36 Watts प्रो-ट्यून्ड स्पीकर्स, Dolby Atmos डिजाइन फ्रेमलेस और स्लीक शेल बॉडी क्यों खरीदें 2 साल की वारंटी गूगल टीवी का अनुभव वीडियो कॉलिंग और मीटिंग मोड शानदार साउंड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प थोड़ा ज्यादा बिजली हाई-एंड गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं

TCL की नई V6C Series उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो अपने घर के लिए एक स्टाइलिश और हाई-परफॉरमेंस स्मार्ट टीवी चाहते हैं। 50 इंच (126 cm) के इस 4K अल्ट्रा एचडी टीवी में Metallic Bezel-Less Design दिया गया है, जो इसे बेहद आधुनिक और प्रीमियम लुक देता है। Google TV के स्मार्ट इंटरफेस और AiPQ Processor के साथ, यह टीवी हर दृश्य को जीवंत बना देता है। 31,990 रूपये की कीमत और 2 साल की वारंटी के साथ, यह अमेज़न पर इस समय की सबसे भरोसेमंद डील्स में से एक है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 4 स्टार वारंटी 2 साल की लंबी वारंटी साउंड आउटपुट 24 Watts, Dolby Atmos, DTS-X ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV डिजाइन Metallic Bezel-Less क्यों खरीदें प्रीमियम मेटालिक डिजाइन शानदार कलर वॉल्यूम स्मूथ मोशन बेहतरीन बिजली बचत क्यों खोजें विकल्प केवल 1 USB पोर्ट 60Hz का रिफ्रेश रेट रिमोट पर केवल 6 महीने की ही वारंटी

सैमसंग की 'क्रिस्टल 4K विस्टा' सीरीज उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट कनेक्टिविटी चाहते हैं। 50 इंच (125 cm) के इस मॉडल में Crystal Processor 4K दिया गया है, जो साधारण कंटेंट को भी 4K क्वालिटी में अपग्रेड कर देता है। 38,990 रूपये की कीमत और अमेज़न पर उपलब्ध 2000 रूपये के अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट के साथ, यह टीवी प्रीमियम फीचर्स को आपके बजट में लेकर आता है। स्लिम डिजाइन और सैमसंग के भरोसे के साथ, यह आपके होम एंटरटेनमेंट को एक नया आयाम देता है।

Specifications सुरक्षा Samsung Knox Security कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 1 USB पोर्ट, Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.2 स्मार्ट फीचर्स Samsung TV Plus (100+ फ्री चैनल), AirPlay, IoT हब साउंड 20 वॉट, Object Tracking Sound (Lite), Q-Symphony डिजाइन स्लिम-लुक, 3 साइड बेजल-लेस डिजाइन क्यों खरीदें क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले सैमसंग टीवी प्लस स्मार्ट कनेक्टिविटी बेहतरीन साउंड सिंक क्यों खोजें विकल्प 50Hz रिफ्रेश रेट 2-स्टार रेटिंग केवल 1 USB पोर्ट

जब बात बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और रीयलिस्टिक कलर्स की आती है, तो सोनी (Sony) का नाम सबसे ऊपर आता है। Sony BRAVIA 2M2 Series (K-50S22BM2) एक ऐसा प्रीमियम 4K स्मार्ट टीवी है जो 4K Processor X1 के साथ आता है। यह प्रोसेसर शोर को कम करता है और हर सीन को अधिक स्पष्ट और सजीव बनाता है। 62,990 रूपये की कीमत पर आने वाला यह टीवी उन लोगों के लिए है जो सिनेमाई अनुभव और स्मूथ परफॉरमेंस के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते।

Specifications स्मार्ट फीचर्स Apple Airplay 2, Homekit, Alexa, Game Menu कनेक्टिविटी 4 HDMI पोर्ट्स (HDMI 2.1 Compatible), 2 USB पोर्ट्स साउंड 20 वॉट, Open Baffle Speaker, Dolby Atmos, DTS:X मोशन तकनीक MotionFlow XR 100 प्रोसेसर 4K Processor X1 क्यों खरीदें लाजवाब पिक्चर क्वालिटी कनेक्टिविटी में अव्वल बेहतरीन साउंड स्मूथ गेमिंग क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा 2-स्टार रेटिंग

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1. क्या स्मार्ट टीवी बिना इंटरनेट के काम कर सकता है? हाँ, बिल्कुल एक स्मार्ट टीवी बिना इंटरनेट के भी एक साधारण टीवी की तरह काम कर सकता है।

सेट-टॉप बॉक्स: आप केबल टीवी या डीटीएच (DTH) जोड़कर सामान्य चैनल देख सकते हैं।

USB और हार्ड ड्राइव: आप पेनड्राइव या हार्ड डिस्क लगाकर अपनी फिल्में और फोटोज देख सकते हैं।

HDMI और गेमिंग: आप गेमिंग कंसोल (PS5/Xbox) या लैपटॉप को HDMI केबल के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं।

ध्यान दें: बिना इंटरनेट के आप YouTube, Netflix या Hotstar जैसे ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और न ही टीवी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकेंगे।

2. 4K टीवी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? (

4K टीवी लेना एक बड़ा निवेश है, इसलिए इन 5 बिंदुओं को जरूर चेक करें,

डिस्प्ले तकनीक : OLED/QLED: बेहतरीन कलर्स और ब्राइटनेस के लिए।

LED/VA: बजट में अच्छी पिक्चर क्वालिटी के लिए।

HDR (High Dynamic Range): सुनिश्चित करें कि टीवी में HDR10+ या Dolby Vision का सपोर्ट हो। इससे वीडियो के डार्क और ब्राइट हिस्से बहुत साफ दिखते हैं।

प्रोसेसर: अच्छी अपस्केलिंग (Upscaling) वाला प्रोसेसर (जैसे Sony का X1 या Samsung का Crystal Processor) देखें, जो नॉर्मल वीडियो को भी 4K जैसा बना दे।

रिफ्रेश रेट: स्मूथ मोशन के लिए कम से कम 60Hz जरूरी है। अगर आप गेमर हैं, तो 120Hz बेहतर है।

ऑपरेटिंग सिस्टम: Google TV सबसे आसान है, जबकि Samsung का Tizen और LG का WebOS भी बहुत अच्छे विकल्प हैं।

3. 4K टीवी साइज कैसे चुनें? टीवी का साइज आपके बैठने की दूरी पर निर्भर करता है। 4K टीवी में पिक्सल फटते नहीं हैं, इसलिए आप पास से भी बड़ा टीवी देख सकते हैं:

43 इंच टीवी: यदि आप 3 से 5 फीट की दूरी पर बैठते हैं।

50-55 इंच टीवी: यदि आप 5 से 7 फीट की दूरी पर बैठते हैं (यह सबसे पॉपुलर साइज है)।

65 इंच या उससे बड़ा: यदि आपके बैठने की दूरी 8 फीट से ज्यादा है।

4. स्मार्ट टीवी खरीदने से पहले क्या चेक करें? खरीदने से पहले इन चेकलिस्ट को जरूर देखें,

कनेक्टिविटी: कम से कम 3 HDMI और 2 USB पोर्ट होने चाहिए।

साउंड: कम से कम 20W-30W का साउंड आउटपुट और Dolby Atmos का सपोर्ट देखें।

RAM और स्टोरेज: स्मूथ स्पीड के लिए कम से कम 2GB RAM और ऐप्स के लिए 16GB-32GB स्टोरेज होना अच्छा है।

सर्विस और वारंटी: ब्रांड का सर्विस सेंटर आपके शहर में है या नहीं, यह जरूर पता करें। Extended Warranty (पैनल पर 2 साल) वाला टीवी लेना हमेशा सुरक्षित होता है।

ब्राइटनेस : अगर आपके कमरे में बहुत रोशनी आती है, तो कम से कम 350-400 निट्स की ब्राइटनेस वाला टीवी चुनें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।