दिन रात चलाएं वाशिंग मशीन, बस आएगा मामूली सा बिल

Dec 24, 2025 11:33 am IST

सर्दी हो, गर्मी या बरसात, हर मौसम में वाशिंग मशीन की जरूरत बनी रहती है। अगर घर में छोटे बच्चे हों, तो इसका इस्तेमाल ज्यादा होने से बिजली का बिल भी बढ़ जाता है। अगर आप बिजली की बचत के साथ नई वाशिंग मशीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो BEE 5 स्टार रेटिंग वाली वाशिंग मशीन एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। आपकी इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए BEE 5 स्टार वाशिंग मशीन के शानदार ऑफर्स ऑफर लेकर आए हैं। Amazon पर 5 स्टार वाशिंग मशीन की खरीद पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे आप कम कीमत में एनर्जी एफिशिएंट वाशिंग मशीन खरीद सकते हैं और लंबे समय तक बिजली की बचत कर सकते हैं।

यह LG 8 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine (T80VBMB4Z) स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और TurboDrum के साथ आती है, जो कम बिजली में बेहतरीन धुलाई देती है। 8 किलो की क्षमता इसे बड़े परिवारों के लिए आदर्श बनाती है। 31% की छूट के साथ यह वॉशिंग मशीन 19,990 रूपये में उपलब्ध है।

Specifications क्षमता 8 Kg एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 740 RPM वारंटी 2 साल प्रोडक्ट पर क्यों खरीदें 5-स्टार एनर्जी रेटिंग: बिजली की कम खपत, ज्यादा बचत बिना शोर के काम और लंबी मोटर लाइफ TurboDrum टेक्नोलॉजी: जिद्दी दागों की गहरी सफाई हर तरह के कपड़ों के लिए अलग मोड Smart Diagnosis मोबाइल से समस्या की पहचान 10 साल मोटर वारंटी क्यों खोजें विकल्प अलग से ड्रायर नहीं (केवल स्पिन ड्राय) पूरी तरह स्टेनलेस स्टील ड्रम नहीं (सेमी स्टेनलेस स्टील)

यह Electrolux 9 Kg 5 Star Fully Automatic Front Load Washing Machine (UltimateCare 500 – EWF9024R5SB) अल्ट्रामिक्स और स्टीम वॉश टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो कपड़ों की गहरी सफाई के साथ-साथ उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। 47% की भारी छूट के साथ यह मशीन 46,990 रूपये में उपलब्ध है।

Specifications टाइप फुली ऑटोमैटिक फ्रंट लोड एनर्जी रेटिंग 5 स्टार मोटर EcoInverter कलर डार्क सिल्वर क्यों खरीदें 5-स्टार एनर्जी रेटिंग 99.9% तक जर्म्स और एलर्जेंस हटाने में मदद कम शोर, कम वाइब्रेशन और ज्यादा टिकाऊ 10 साल मोटर वारंटी क्यों खोजें विकल्प कीमत टॉप लोड मशीनों की तुलना में ज्यादा है वज़न अधिक (73 Kg)

यह Samsung 8 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine (WA80BG4441BGTL) Eco Bubble टेक्नोलॉजी और Digital Inverter मोटर के साथ आती है, जो कम बिजली और पानी में बेहतरीन धुलाई करती है। 28% की छूट के साथ यह वॉशिंग मशीन 19,490 रूपये में उपलब्ध है।

Specifications क्षमता 8 Kg टाइप फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 700 RPM क्यों खरीदें ठंडे पानी में भी गहरी सफाई कम बिजली खपत, ज्यादा बचत 20 साल मोटर वारंटी 700 RPM स्पिन स्पीड क्यों खोजें विकल्प वॉश प्रोग्राम्स की संख्या सीमित (6 प्रोग्राम) इन-बिल्ट हीटर नहीं है

यह Midea 9 Kg 5 Star Semi Automatic Top Load Washing Machine (MWMSA090SAPPG) कम बजट में बड़ी क्षमता और दमदार परफॉर्मेंस देने के लिए डिज़ाइन की गई है। 36% की छूट के साथ यह सेमी-ऑटोमैटिक मशीन 11,490 रूपयेमें उपलब्ध है, जो मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक किफायती विकल्प है।

Specifications क्षमता 9 Kg टाइप सेमी ऑटोमैटिक टॉप लोड एनर्जी रेटिंग 5 स्टार डायमेंशन्स 47 × 100 × 79 सेमी वारंटी 2 साल क्यों खरीदें 9 Kg बड़ी क्षमता 5-स्टार एनर्जी रेटिंग जिद्दी दागों की बेहतर सफाई मोटर को ओवरहीट से बचाता है क्यों खोजें विकल्प इन-बिल्ट हीटर नहीं है डिजाइन फुली ऑटोमैटिक मशीनों जितना प्रीमियम नहीं

यह Whirlpool 7 Kg 5 Star Inverter Front Load Washing Machine (Supreme Care 7012-E, 2025 Model) स्टीम टेक्नोलॉजी और इन-बिल्ट हीटर के साथ आती है, जो जिद्दी दागों को हटाने और कपड़ों की गहरी सफाई में मदद करती है। 42% की छूट के साथ यह मशीन 24,250 रूपये में उपलब्ध है और 5–6 सदस्यों वाले परिवार के लिए उपयुक्त है।

Specifications टाइप फुली ऑटोमैटिक फ्रंट लोड एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 1200 RPM वारंटी 2 साल प्रोडक्ट पर डायमेंशन्स 60 × 64 × 85 सेमी स्पिन स्पीड 1200 RPM क्यों खरीदें कम बिजली खपत, ज्यादा बचत बैक्टीरिया और एलर्जेंस कम करने में मदद गर्म पानी से बेहतर धुलाई जिद्दी दागों की प्रभावी सफाई क्यों खोजें विकल्प कीमत टॉप-लोड मशीनों से ज्यादा है वजन ज्यादा होने से शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल

Haier 6 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine (HWM60-AE) एक किफायती और भरोसेमंद वॉशिंग मशीन है, जो छोटे से मध्यम परिवारों के लिए उपयुक्त है; 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ यह कम बिजली और पानी में प्रभावी धुलाई करती है, Oceanus Wave Drum और Balance Clean Pulsator कपड़ों की गहरी सफाई करते हैं, Near Zero Pressure तकनीक कम पानी के प्रेशर में भी बेहतर परफॉर्मेंस देती है, और 780 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है, साथ ही 8 वॉश प्रोग्राम, फुली स्टेनलेस स्टील ड्रम, Magic Filter और 10 साल की मोटर वारंटी इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए टिकाऊ और वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बनाते हैं।

Specifications क्षमता 6 Kg टाइप Fully Automatic Top Load एनर्जी रेटिंग 5 स्टार वारंटी 2 साल प्रोडक्ट क्यों खरीदें 5-स्टार एनर्जी रेटिंग से ऊर्जा की बचत Oceanus Wave Drum से कोमल लेकिन गहरी सफाई टेक्नोलॉजी कम पानी प्रेशर में भी काम करती है 780 RPM स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सुखते हैं फुली स्टेनलेस स्टील ड्रम 10 साल मोटर वारंटी क्यों खोजें विकल्प 8 वॉश प्रोग्राम रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए उपयोगी क्षमता सिर्फ 6 Kg इन-बिल्ट हीटर नहीं बॉडी में अधिक प्लास्टिक उपयोग

Voltas Beko 10 Kg 5 Star Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WTL1006UEAH/OBS3060, Dark Grey, Inbuilt Heater) एक बड़ी क्षमता और किफायती वॉशिंग मशीन है, जो बड़े परिवारों के लिए उपयुक्त है। यह 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ कम बिजली खपत करती है और Double Waterfall Technology के जरिए कपड़ों की गहरी सफाई और बेहतर धोने का अनुभव देती है। 700 RPM की स्पिन स्पीड कपड़ों से पानी जल्दी निकालती है, जिससे सुखाने का समय कम होता है। 10 वॉश प्रोग्राम (Auto, Tub Clean, Anti Bacterial, Synthetics, Cotton, Heavy Wash, Jeans/Deep Clean, Baby Wear, Quick Wash, Delicate/Saree), LED डिस्प्ले और Protective Rat Mesh जैसी सुविधाएँ इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक बनाती हैं।

Specifications टाइप Fully Automatic Top Load एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 700 RPM डायमेंशन्स 62 × 60.5 × 106 सेमी वारंटी 1 साल प्रोडक्ट, 5 साल मोटर क्यों खरीदें 10 Kg बड़ी क्षमता 5-स्टार एनर्जी रेटिंग 700 RPM स्पिन 10 वॉश प्रोग्राम LED डिस्प्ले और Protective Rat Mesh इन-बिल्ट हीटर तेज़ पानी निकासी और जल्दी सुखाना क्यों खोजें विकल्प वजन अधिक — शिफ्ट करना मुश्किल प्लास्टिक और मेटल बॉडी

