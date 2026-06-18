मौका न चूकें! 1.5 टन 5-स्टार Smart AC की कीमत गिरी, मिल रही है अब तक की सबसे बड़ी छूट
Amazon पर मिल रहे लेटेस्ट 5-Star Smart Inverter AC पर भारी छूट का फायदा उठाएं, जो तेज गर्मी में भी शानदार और दमदार कूलिंग देते हैं। ये एडवांस एयर कंडीशनर न केवल आपके घर को मिनटों में ठंडा करेंगे, बल्कि बिजली की कम खपत करके आपके भारी-भरकम बिजली बिल की टेंशन को भी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए एक बेहतरीन एयर कंडीशनर की तलाश अब खत्म हो चुकी है। अमेजन अपने ग्राहकों के लिए बेहद किफायती कीमतों पर टॉप ब्रांड्स के 5-Star Smart Inverter AC का शानदार कलेक्शन लेकर आया है। यदि आप भी इस सीजन में अपने घर या ऑफिस के लिए एक नया और हाई-परफॉर्मेंस वाला एसी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेज़न के ये ऑफर्स आपके लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकते हैं।
इन स्मार्ट इन्वर्टर एसी की सबसे बड़ी खासियत इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाले ये एयर कंडीशनर बिजली की भारी बचत करते हैं, जिससे गर्मी के मौसम में भी आपके बिजली बिल की टेंशन पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसके साथ ही, इनमें दिए गए स्मार्ट फीचर्स (जैसे वाई-फाई कनेक्टिविटी, वॉयस कंट्रोल और कस्टमाइजेबल कूलिंग मोड्स) इन्हें इस्तेमाल करने में बेहद आसान और आधुनिक बनाते हैं। ये एसी तेज गर्मी और हाई टेम्परेचर में भी कमरे के कोने-कोने तक शानदार और एकसमान कूलिंग पहुंचाते हैं।
अमेजन इंडिया पर इन दिनों नो-कॉस्ट EMI, बेहतरीन बैंक डिस्काउंट्स और एक्सचेंज ऑफर्स भी उपलब्ध हैं, जिससे एक प्रीमियम एसी खरीदना आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठता है। तो देर किस बात की? इस गर्मी के मौसम को कूल और आरामदायक बनाने के लिए आज ही अमेजन पर जाएं और अपने पसंदीदा स्मार्ट इन्वर्टर एसी पर मिल रही बेस्ट डील्स का फायदा उठाएं।
1. Carrier 1.5 Ton 5 Star, New Star rated, Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Smart Energy Display, Insta Cool, Auto Clean and PM 2.5 Filter, ESTER EDGE Gxi-CAI18EE5R36F0, White)
अगर आप इस तपती गर्मी में अपने घर के लिए एक ऐसा एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं जो दमदार कूलिंग के साथ-साथ भारी बिजली बचत भी करे, तो Carrier 1.5 Ton 5 Star Flexicool Inverter Split AC एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न पर 41% के भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा यह एसी प्रीमियम फीचर्स से लैस है। इसमें आपको Flexicool Convertible 6-in-1 टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी कूलिंग कैपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं और 50% तक बिजली बचा सकते हैं। मिड-साइज कमरों के लिए डिजाइन किया गया यह एसी PM 2.5 फिल्टर और स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बिजली बचत
Flexicool 6-in-1 कन्वर्टिबल
इन्स्टा कूल
100% कॉपर और एंटी-कोरोशन कोटिंग
क्यों खोजें विकल्प
न न-वाईफाई मॉडल
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
अपना अपग्रेड न टालें
अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत पर्सनल लोन ऑफर पाएं
2. Blue Star 1.5 Ton 5 Star,New Star Rated, Wi-Fi Smart Inverter Split AC (Copper, AI Pro+, 4-Way Swing, DigiQ Hepta Sensor, Blue Fins,Turbo Cool, Self Clean Technology (IA518ZXUS, White))
यदि आप इस गर्मी में अपने घर के लिए एक ऐसा प्रीमियम एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं जो पूरी तरह से आधुनिक, स्मार्ट और बिजली बचाने वाला हो, तो Blue Star 1.5 Ton 5 Star Wi-Fi Smart Inverter Split AC एक बेहतरीन विकल्प है। यह एसी लेटेस्ट 2026 BEE गाइडलाइंस के अनुसार न्यू स्टार रेटेड है, जो इसे अत्यधिक ऊर्जा-कुशल बनाता है। अमेजन पर 37% के डिस्काउंट के साथ मिल रहे इस एसी में इन-बिल्ट वाई-फाई और वॉयस कमांड जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है। 4-Way Swing और DigiQ Hepta Sensors के साथ आने वाला यह एयर कंडीशनर 54 डिग्री जैसी भीषण गर्मी में भी कमरे के हर कोने को तेजी से ठंडा करने की क्षमता रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट वाई-फाई और वॉयस कंट्रोल
लेटेस्ट 2026 एनर्जी रेटिंग
DigiQ हेप्टा सेंसर्स
4-वे एयर स्विंग
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
3. IFB 1.5 Ton 5Star,New star rated,AI Powered Inverter Split Air Conditioner with Inbuilt WiFi,Hybrid Mode, 8in1 Flexi Mode,Heavy Duty Compressor,Self Clean,100% Copper Tubes,CI195SS32SGM3, White
यदि आप इस चिलचिलाती गर्मी में टेक्नोलॉजी और फीचर्स से भरपूर एक प्रीमियम एयर कंडीशनर की तलाश में हैं, तो IFB 1.5 Ton 5 Star AI Powered Inverter Split AC आपके लिए एक ऑल-राउंडर विकल्प है। अमेजन पर 44% के तगड़े डिस्काउंट के साथ मिलने वाला यह एसी Inbuilt Wi-Fi, AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) टेक्नोलॉजी और Geo Sensing जैसे बेहद आधुनिक फीचर्स के साथ आता है। यह एसी 55 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस जैसी रेकॉर्ड-तोड़ गर्मी में भी हैवी-ड्यूटी कंप्रेसर की मदद से दमदार कूलिंग देता है। इसके साथ ही इसमें मिलने वाला 8-in-1 फ्लेक्सी मोड बिजली की भारी बचत सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI और जियो सेंसिंग
शानदार बिजली बचत
60°C तक कूलिंग क्षमता
डुअल कोटिंग सुरक्षा
4-स्टेप सेल्फ क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
र्विस नेटवर्क कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में थोड़ा सीमित
इंस्टॉलेशन शुल्क (फिटिंग चार्ज) शामिल नहीं
4. Daikin 1.5 Ton 5 Star,New Star rated, Inverter Split AC (Copper, PM2.5 Filter, MTKM50XV16, White)
यदि आप एयर कंडीशनर की दुनिया में सबसे भरोसेमंद ब्रांड, जापानी टेक्नोलॉजी और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी की तलाश में हैं, तो Daikin 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। अमेजन पर 28% के डिस्काउंट के साथ मिल रहा यह न्यू स्टार रेटेड एसी अपनी बेजोड़ कूलिंग परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। 5.7 के अविश्वसनीय रूप से हाई ISEER वैल्यू के साथ आने वाला यह एसी बिजली की सबसे ज्यादा बचत करने वाले मॉडल्स में से एक है। इसमें आपको 3D Airflow, Dew Clean Technology और पेटेंटेड DNNS कोटिंग जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जो आपको भीषण गर्मी में भी शिमला जैसी ठंडक का अहसास कराते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
असाधारण बिजली बचत
3D एयरफ्लो
ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी
बेहद शांत ऑपरेशन
पेटेंटेड DNNS कोटिंग
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट वाई-फाई फीचर्स की कमी
कन्वर्टिबल मोड्स की जानकारी सीमित
5. Cruise 1.5 Ton 5 Star, New star rated, Black Inverter Split AC (Copper, Convertible 4-in-1, 4-Way Swing, Cooling at 55 °C, PM 2.5 Filter, Energy Saving, Anti-Rust Tech, CWCVBM-VP3F185BL, Piano Black)
यदि आप अपने घर या ऑफिस के लिए एक ऐसा एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस देने के साथ-साथ आपके इंटीरियर को एक बेहद स्टाइलिश और प्रीमियम लुक भी दे, तो Cruise 1.5 Ton 5 Star Black Inverter Split AC एक परफेक्ट चॉइस है। यह एसी अपने खास Piano Black कलर और आकर्षक डिजाइन के कारण बाजार में मौजूद पारंपरिक व्हाइट एसी से बिल्कुल अलग दिखता है। अमेज़न पर 39% के भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा यह मॉडल लेटेस्ट New BEE Rating के साथ आता है। 5.71 के जबर्दस्त ISEER वैल्यू और 4-in-1 कन्वर्टिबल मोड्स से लैस यह ब्लैक ब्यूटी एसी स्टाइल, एडवांस फीचर्स और भारी बिजली बचत का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-प्रीमियम पियानो ब्लैक डिजाइन
टॉप-क्लास बिजली बचत
4-वे ऑटो एयर स्विंग
7-in-1 एयर फिल्ट्रेशन
क्यों खोजें विकल्प
नॉन-वाईफाई वेरिएंट
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
6. Hitachi 1.5 Ton 5 Star, New Star rated, Inverter Split AC (Copper, Smart View Display, 4 Way Swing, ice Clean, Anti-bacterial Filter,RAS.V518PCDIBT, White)
जापानी टेक्नोलॉजी और प्रीमियम कूलिंग के लिए मशहूर हिताची ब्रांड का Hitachi 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC इस गर्मी के लिए एक बेहतरीन और भरोसेमंद विकल्प है। अमेज़न पर 42% के बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा यह न्यू स्टार रेटेड एसी कई शानदार और यूनिक फीचर्स से लैस है। इसमें आपको Ice Clean , 24 मीटर लंबा एयर थ्रो और Octa Sensor जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है। यह एसी 54 डिग्री सेल्सियस जैसी भीषण गर्मी में भी कमरे को तेजी से और एकसमान ठंडा करने की क्षमता रखता है, जिससे आपके घर को हर मौसम में परफेक्ट कूलिंग मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
ज़बरदस्त 24 मीटर लंबा एयर थ्रो
आइस क्लीन टेक्नोलॉजी
ऑक्टा सेंसर टेक्नोलॉजी
हाइब्रिड कन्वर्टिबल और एक्सपेन्डेबल प्लस
क्यों खोजें विकल्प
नॉन-वाईफाई वेरिएंट
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
7. Hisense 1.5 Ton 5 star Inverter Split AC(Copper, 5-in-1 Convertible with Intelligent 4 modes, PM 2.5 filter, Anti corrosion, AS-18TR4R5E, White）
यदि आपका बजट सीमित है लेकिन आप बिना किसी समझौते के एक दमदार परफॉर्मेंस और एडवांस फीचर्स वाला 5-स्टार एसी चाहते हैं, तो Hisense 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC आपके लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है। अमेजन पर 33% के डिस्काउंट के साथ मात्र 34,950 रुपए में मिल रहा यह एयर कंडीशनर इस बजट सेगमेंट में सबसे किफायती 5-स्टार एसी में से एक है। यह एसी 5-in-1 कन्वर्टिबल मोड्स, इंटेलिजेंट 4 मोड्स और 4-Way Swing जैसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो 52 डिग्री सेल्सियस तक की भीषण गर्मी में भी आपके कमरे को तेजी से और प्रभावी ढंग से ठंडा रखने की क्षमता रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती और बजट-फ्रेंडली
5-in-1 कन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी
दमदार कूलिंग पावर
पीएम 2.5 और डस्ट फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
कम ISEER वैल्यू
नॉन-वाईफाई मॉडल
8. Godrej 1.5 Ton 5 Star| New Star rated| 5 Years Comprehensive Warranty | AI powered | 5-In-1 Convertible| Heavy Duty Cooling at 52 °C (AC 1.5T EC HIC 18J5TG WA, White)
यदि आप इस गर्मी में अपने घर के लिए एक ऐसा एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं जो भरोसेमंद भारतीय ब्रांड का हो, बजट में फिट बैठे और सबसे महत्वपूर्ण बात—जिसकी वारंटी को लेकर कोई झंझट न हो, तो Godrej 1.5 Ton 5 Star AI Powered Inverter Split AC एक बेजोड़ विकल्प है। अमेज़न पर 32% के डिस्काउंट के साथ मात्र 36,975 रुपए में मिल रहा यह न्यू स्टार रेटेड एसी कई आधुनिक फीचर्स से लैस है। इसमें आपको AI पावर्ड कूलिंग, 5-in-1 कन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी और i-Sense टेक्नोलॉजी मिलती है। इस एसी का सबसे बड़ा यूएसपी इसकी 5 साल की पूरी तरह से व्यापक वारंटी है, जो इस बजट में किसी अन्य ब्रांड में मिलना बेहद मुश्किल है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की बिना किसी छुपे खर्च के व्यापक वारंटी
AI पावर्ड और i-Sense टेक्नोलॉजी
किफायती दाम पर 5-Star रेटिंग
5-in-1 कन्वर्टिबल मोड
5-in-1 कन्वर्टिबल मोड
क्यों खोजें विकल्प
नॉन-वाईफाई मॉडल
इंस्टॉलेशन शुल्क अलग से
1. कमरे के लिए कौन सा AC सबसे अच्छा है?
एक कमरे के लिए सबसे अच्छा AC आपके कमरे के साइज, बजट और इस्तेमाल पर निर्भर करता है। इसके लिए नीचे दी गई बातें ध्यान में रखें,
कमरे के साइज के हिसाब से क्षमता :
90 से 110 वर्ग फुट (छोटा कमरा): 1 Ton AC काफी है।
111 से 150 वर्ग फुट (मध्यम कमरा): 1.5 Ton AC सबसे बेस्ट होता है।
151 वर्ग फुट से ज्यादा (बड़ा कमरा या हॉल): 2 Ton AC की जरूरत होगी।
बिजली की बचत के लिए : हमेशा Inverter AC ही खरीदें। यह कमरे के ठंडे होने पर कंप्रेसर की स्पीड को कम कर देता है, जिससे बिजली की भारी बचत (लगभग 30-40%) होती है।
एनर्जी रेटिंग: अगर आप रोज 5-6 घंटे से ज्यादा AC चलाते हैं, तो 5-Star AC खरीदें। अगर कम इस्तेमाल है, तो 3-Star AC भी ले सकते हैं।
टॉप ब्रांड्स: भारत में Daikin, Blue Star, Carrier, Hitachi, IFB, और Panasonic को एयर कंडीशनिंग के मामले में सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद माना जाता है।
2. AC और DC करंट क्या है?
बिजली (Current) मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है:
AC करंट प्रत्यावर्ती धारा :
- इसमें बिजली के बहने की दिशा और मान लगातार बदलते रहते हैं। यह एक लहर की तरह आगे बढ़ती है।
- हमारे घरों के बोर्ड में आने वाली बिजली AC करंट ही होती है।
- इसे बहुत लंबी दूरी तक बिना ज्यादा नुकसान के भेजा जा सकता है।
DC करंट (Direct Current - दिष्ट धारा):
- इसमें बिजली हमेशा एक ही दिशा में सीधे बहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता।
- मोबाइल की बैटरी, लैपटॉप की बैटरी, इनवर्टर की बैटरी और सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली DC करंट होती है।
- इसे बैटरी में स्टोर (जमा) किया जा सकता है, जबकि AC करंट को सीधा स्टोर नहीं किया जा सकता।
3. AC का क्या मतलब होता है?
दैनिक जीवन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संदर्भ में AC के दो मुख्य मतलब होते हैं,
Air Conditioner : वह मशीन या उपकरण जो हमारे कमरे की गर्म हवा और नमी (Humidity) को बाहर निकालकर कमरे को ठंडा और आरामदायक बनाता है।
Alternating Current : वह बिजली जो समय के साथ अपनी दिशा बदलती है (जैसा कि ऊपर बताया गया है)।
4. 1 टन का AC क्या होता है?
- यहाँ टन का मतलब AC के वजन से नहीं है, बल्कि यह AC की कूलिंग क्षमता (ठंडा करने की ताकत) को दर्शाता है।
आसान शब्दों में: 1 टन के AC का मतलब है कि जितनी ठंडक 1 टन (1000 किलोग्राम) बर्फ एक पूरे दिन (24 घंटे) में पिघलकर आपके कमरे को देगी, ठीक उतनी ही ठंडक यह AC एक घंटे में दे सकता है।
तकनीकी रूप से, 1 टन का AC एक घंटे में कमरे से लगभग 12,000 BTU (British Thermal Units) गर्मी को बाहर निकाल सकता है। यह आमतौर पर छोटे कमरों (100-110 sq. ft.) के लिए पर्याप्त होता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।