Amazon Sale: ₹19 हजार से कम में 5-Star Single Door Fridge, बिजली बिल की भारी बचत, अभी मिल रही 22% से 66% तक की भारी छूट

Amazon Sale Offer: अमेज़न सेल में 5-Star Inverter Single Door Refrigerators पर 22% से लेकर 31% तक की भारी छूट और स्पेशल कूपन ऑफर्स मिल रहे हैं! सालाना सबसे कम बिजली खपत और स्मार्ट इनवर्टर तकनीक वाले ये ब्रांडेड फ्रिज अब ₹19,000 से भी कम कीमत में उपलब्ध हैं।

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Amazon Great Indian Festival Sale में 5-Star Single Door Refrigerators पर शानदार ऑफर्स और बंपर डिस्काउंट मिल रहे हैं। यदि आप अपने घर के लिए एक ऐसा नया फ्रिज ढूंढ रहे हैं जो किफायती होने के साथ-साथ बिजली के बिल में भारी बचत करे, तो यह सबसे सही मौका है। LG, Samsung, IFB और Whirlpool जैसे दिग्गज ब्रांड्स के एडवांस्ड इनवर्टर कंप्रेसर वाले 5-स्टार सिंगल डोर मॉडल्स ₹19,000 से भी कम कीमत में उपलब्ध हैं। ये फ्रिज ना केवल तेज़ कूलिंग प्रदान करते हैं, बल्कि पावर कट (बिजली कटौती) के दौरान भी घंटों तक खाने को सुरक्षित और तरोताजा रखते हैं।

haier fridge

यह 190 लीटर क्षमता वाला 5-स्टार इनवर्टर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर छोटे परिवारों (2-3 सदस्यों) के लिए एक बेहद किफायती और ऊर्जा-कुशल विकल्प है। स्टाइलिश Dazzle Steel फिनिश में आने वाला यह 2026 मॉडल Inverter Compressor, 1-Hour Icing Technology (Fast Ice Making) और आसानी से सफाई के लिए Easy Clean Back डिज़ाइन के साथ आता है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग (सालाना केवल 120 kWh बिजली की खपत) के साथ यह आपके बिजली के बिल को न के बराबर रखता है।

Specifications क्षमता (Capacity) : 190 Liters ऊर्जा रेटिंग (Energy Rating 5 Star वारंटी (Warranty) 1 Year कंप्रेसर तकनीक Inverter Compressor विशेष फीचर्स 1-Hour Icing Technology, Easy Clean Back क्यों खरीदें सालाना मात्र 120 यूनिट बिजली की खपत केवल 60 मिनट में बर्फ जमाने की तेज़ कूलिंग क्षमता सफाई करना बेहद आसान होता है। बड़ा स्टोरेज स्पेस क्यों खोजें विकल्प समय-समय पर मैनुअल डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। ड्राई-स्टोरेज ड्रावर शामिल नहीं है।

यह रेफ्रिजरेटर 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जिसका सालाना बिजली कंजम्पशन केवल 115 kWh (यूनिट) है। इसमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर (Digital Inverter Compressor) लगा है जो कूलिंग लोड के हिसाब से स्पीड एडजस्ट करता है, जिससे बिजली की बचत होती है और शोर कम होता है। इसके अतिरिक्त, नीचे Base Stand Drawer दिया गया है, जिसमें आप आलू-प्याज जैसी बिना कूलिंग वाली चीज़ें रख सकते हैं।

Specifications क्षमता (Capacity): 189 लीटर एनर्जी रेटिंग: 5 Star BEE Rating कंप्रेसर: Digital Inverter Compressor वॉरंटी: 1 वर्ष स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन: 100V - 300V वोल्टेज रेंज क्यों खरीदें सालाना केवल 115 यूनिट बिजली खपत शांत ऑपरेशन, बेहतर कूलिंग और कंप्रेसर पर लंबी वॉरंटी अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस बिना स्टेबलाइजर के सुरक्षित चलता है क्यों खोजें विकल्प डायरेक्ट कूल मॉडल मैनुअल डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है।

यह रेफ्रिजरेटर 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जिसका सालाना बिजली कंजम्पशन केवल 115 kWh (यूनिट) है। इसमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर (Digital Inverter Compressor) लगा है जो बेहतर कूलिंग के साथ-साथ बिजली की बचत करता है और कम शोर करता है। इसके अलावा, इसमें सिंगल टच डिफ्रॉस्ट, स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन और स्मार्ट कनेक्ट इन्वर्टर जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं।

Specifications क्षमता (Capacity) 189 लीटर (फ्रेश फूड: 171L एनर्जी रेटिंग 5 Star BEE Rating (115 kWh/Year) कंप्रेसर Digital Inverter Compressor शेल्फ टाइप टफेंड ग्लास शेल्फ (2 नग) क्यों खरीदें शानदार एनर्जी एफिशिएंसी प्रीमियम लुक स्मार्ट इन्वर्टर कनेक्टिविटी स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन टफेंड ग्लास शेल्व्स क्यों खोजें विकल्प मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग कैपेसिटी लिमिट

यह रेफ्रिजरेटर 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जिसका सालाना बिजली कंजम्पशन पूरे सेगमेंट में सबसे कम यानी सिर्फ 112 kWh (यूनिट) है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 30+ घंटे की कूलिंग रिटेंशन (Cooling Retention) क्षमता है, जो लंबी पावर कट के दौरान भी भोजन को फ्रेश रखती है। इसके अलावा, IFB इस मॉडल पर 4 साल की मशीन वॉरंटी और 10 साल की कंप्रेसर वॉरंटी (4 Year Super Warranty) दे रहा है।

Specifications क्षमता (Capacity) 187 लीटर एनर्जी रेटिंग 5 Star BEE Rating कंप्रेसर टाइप Advanced Inverter Compressor वॉरंटी (IFB Super Warranty) 4 साल की मशीन वॉरंटी + 10 साल की कंप्रेसर वॉरंटी + 10 साल स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट क्यों खरीदें 4 साल की पूरी मशीन वॉरंटी 30 घंटे से ज्यादा समय अल्ट्रा लो पावर कंजम्पशन बेस स्टैंड और बिग वेजिटेबल बॉक्स सोलर व इनवर्टर कनेक्ट क्यों खोजें विकल्प मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग कैपेसिटी 187 लीटर

यह रेफ्रिजरेटर 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जिसका सालाना बिजली कंजम्पशन केवल 116 kWh (यूनिट) है। इसमें Intellisense Inverter Technology दी गई है, जो कम वोल्टेज (95V) पर भी आसानी से काम करती है और VDE जर्मनी द्वारा प्रमाणित 25 साल की कंप्रेसर विश्वसनीयता का भरोसा देती है।

Specifications क्षमता (Capacity) 184 लीटर एनर्जी रेटिंग 5 Star BEE Rating कंप्रेसर टाइप Intellisense Inverter Compressor वॉरंटी 1 साल की प्रोडक्ट वॉरंटी + 10 साल की कंप्रेसर वॉरंटी क्यों खरीदें शानदार एनर्जी एफिशिएंसी इंटेलिसेंस इन्वर्टर तकनीक विश्वसनीय कंप्रेसर आकर्षक लुक क्यों खोजें विकल्प मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग कैपेसिटी लिमिट

यह 2026 न्यू लॉन्च मॉडल 5 साल की मुफ्त कॉम्प्रिहेंसिव वॉरंटी के साथ आता है (रजिस्ट्रेशन अनिवार्य)। इसमें एडवांस कैपिलरी टेक्नोलॉजी और टर्बो कूलिंग दी गई है जो 10% तेज आइस मेकिंग और 24% तेज बॉटल कूलिंग सुनिश्चित करती है। साथ ही, इसमें जंबो वेजिटेबल ट्रे और 2.25L बॉटल स्पेस जैसी शानदार स्टोरेज सुविधाएं मिलती हैं।

Specifications क्षमता (Capacity) 180 लीटर एनर्जी रेटिंग 1 Star BEE Rating कंप्रेसर / कूलिंग Fixed Speed Compressor with Turbo Cooling Technology वॉरंटी 5 Years Comprehensive Warranty क्यों खरीदें 5 साल की लंबी कॉम्प्रिहेंसिव वॉरंटी मिलती है। तेजी से बर्फ जमाने और बोतलों को ठंडा करने में सक्षम जंबो वेजिटेबल ट्रे और 2.25 लीटर कम बजट और बेहतरीन फीचर्स क्यों खोजें विकल्प यह 1-स्टार एनर्जी रेटिंग मॉडल 180 लीटर की क्षमता

Q1. Godrej 180L फ्रिज पर मिलने वाली 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वॉरंटी को कैसे क्लेम करें? उत्तर: इस 5 साल की मुफ्त कॉम्प्रिहेंसिव वॉरंटी का लाभ उठाने के लिए आपको प्रोडक्ट खरीदने के 15 दिनों के भीतर गोदrej की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना अनिवार्य है।

Q2. क्या 180 लीटर की क्षमता वाला यह फ्रिज छोटे परिवार या बैचलर्स के लिए उपयुक्त है? उत्तर: हाँ, 180 लीटर की यह क्षमता 1 से 2 सदस्यों वाले छोटे परिवार, कपल्स या बैचलर्स के दैनिक उपयोग के लिए एकदम सही है।

Q3. इस फ्रिज में बड़ी बोतलें और सब्जियां रखने के लिए कितना स्पेस मिलता है? उत्तर: इसमें बड़ी बोतलों को आसानी से स्टोर करने के लिए 2.25 लीटर का बॉटल स्पेस और पर्याप्त मात्रा में सब्जियां रखने के लिए जंबो वेजिटेबल ट्रे दी गई है।

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