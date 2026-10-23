Amazon Sale: ₹19 हजार से कम में 5-Star Single Door Fridge, बिजली बिल की भारी बचत, अभी मिल रही 22% से 66% तक की भारी छूट
Amazon Sale Offer: अमेज़न सेल में 5-Star Inverter Single Door Refrigerators पर 22% से लेकर 31% तक की भारी छूट और स्पेशल कूपन ऑफर्स मिल रहे हैं! सालाना सबसे कम बिजली खपत और स्मार्ट इनवर्टर तकनीक वाले ये ब्रांडेड फ्रिज अब ₹19,000 से भी कम कीमत में उपलब्ध हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon Great Indian Festival Sale में 5-Star Single Door Refrigerators पर शानदार ऑफर्स और बंपर डिस्काउंट मिल रहे हैं। यदि आप अपने घर के लिए एक ऐसा नया फ्रिज ढूंढ रहे हैं जो किफायती होने के साथ-साथ बिजली के बिल में भारी बचत करे, तो यह सबसे सही मौका है। LG, Samsung, IFB और Whirlpool जैसे दिग्गज ब्रांड्स के एडवांस्ड इनवर्टर कंप्रेसर वाले 5-स्टार सिंगल डोर मॉडल्स ₹19,000 से भी कम कीमत में उपलब्ध हैं। ये फ्रिज ना केवल तेज़ कूलिंग प्रदान करते हैं, बल्कि पावर कट (बिजली कटौती) के दौरान भी घंटों तक खाने को सुरक्षित और तरोताजा रखते हैं।
1. Haier 190 L 5 Star Direct Cool Inverter Single Door Refrigerator with Fast Ice Making, Easy Clean Back, Large Vegetable Box (HED-205DSA-P, Dazzle Steel, 2026 Model)
यह 190 लीटर क्षमता वाला 5-स्टार इनवर्टर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर छोटे परिवारों (2-3 सदस्यों) के लिए एक बेहद किफायती और ऊर्जा-कुशल विकल्प है। स्टाइलिश Dazzle Steel फिनिश में आने वाला यह 2026 मॉडल Inverter Compressor, 1-Hour Icing Technology (Fast Ice Making) और आसानी से सफाई के लिए Easy Clean Back डिज़ाइन के साथ आता है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग (सालाना केवल 120 kWh बिजली की खपत) के साथ यह आपके बिजली के बिल को न के बराबर रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सालाना मात्र 120 यूनिट बिजली की खपत
केवल 60 मिनट में बर्फ जमाने की तेज़ कूलिंग क्षमता
सफाई करना बेहद आसान होता है।
बड़ा स्टोरेज स्पेस
क्यों खोजें विकल्प
समय-समय पर मैनुअल डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है।
ड्राई-स्टोरेज ड्रावर शामिल नहीं है।
2. Samsung 189 L, 5 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR21H2H25UZ/HL, Midnight Blossom Blue, Base Stand Drawer, Single Touch Defrost, 2026 Model)
यह रेफ्रिजरेटर 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जिसका सालाना बिजली कंजम्पशन केवल 115 kWh (यूनिट) है। इसमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर (Digital Inverter Compressor) लगा है जो कूलिंग लोड के हिसाब से स्पीड एडजस्ट करता है, जिससे बिजली की बचत होती है और शोर कम होता है। इसके अतिरिक्त, नीचे Base Stand Drawer दिया गया है, जिसमें आप आलू-प्याज जैसी बिना कूलिंग वाली चीज़ें रख सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सालाना केवल 115 यूनिट बिजली खपत
शांत ऑपरेशन, बेहतर कूलिंग और कंप्रेसर पर लंबी वॉरंटी
अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस
बिना स्टेबलाइजर के सुरक्षित चलता है
क्यों खोजें विकल्प
डायरेक्ट कूल मॉडल
मैनुअल डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है।
3. Samsung 189 L, 5 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR21H2G25S8/HL, Silver, Elegant Inox, Single Touch Defrost, 2026 Model)
यह रेफ्रिजरेटर 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जिसका सालाना बिजली कंजम्पशन केवल 115 kWh (यूनिट) है। इसमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर (Digital Inverter Compressor) लगा है जो बेहतर कूलिंग के साथ-साथ बिजली की बचत करता है और कम शोर करता है। इसके अलावा, इसमें सिंगल टच डिफ्रॉस्ट, स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन और स्मार्ट कनेक्ट इन्वर्टर जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार एनर्जी एफिशिएंसी
प्रीमियम लुक
स्मार्ट इन्वर्टर कनेक्टिविटी
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
टफेंड ग्लास शेल्व्स
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
कैपेसिटी लिमिट
4. IFB 187L 5 Star Advanced Inverter Direct-Cool Single Door Refrigerator with 30 Hrs Cooling Retention, Big Vegetable Box, 4 Year Super Warranty & Base Stand (2026, IFBDC-213EYBNED, Divine Bliss Blue)
यह रेफ्रिजरेटर 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जिसका सालाना बिजली कंजम्पशन पूरे सेगमेंट में सबसे कम यानी सिर्फ 112 kWh (यूनिट) है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 30+ घंटे की कूलिंग रिटेंशन (Cooling Retention) क्षमता है, जो लंबी पावर कट के दौरान भी भोजन को फ्रेश रखती है। इसके अलावा, IFB इस मॉडल पर 4 साल की मशीन वॉरंटी और 10 साल की कंप्रेसर वॉरंटी (4 Year Super Warranty) दे रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
4 साल की पूरी मशीन वॉरंटी
30 घंटे से ज्यादा समय
अल्ट्रा लो पावर कंजम्पशन
बेस स्टैंड और बिग वेजिटेबल बॉक्स
सोलर व इनवर्टर कनेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
कैपेसिटी 187 लीटर
5. Whirlpool 184 L 5 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator with Intellisense Inverter Compressor (205 WDE ROY 5S Inv SAPPHIRE SPRING-Y, Blue, 2026 Model)
यह रेफ्रिजरेटर 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जिसका सालाना बिजली कंजम्पशन केवल 116 kWh (यूनिट) है। इसमें Intellisense Inverter Technology दी गई है, जो कम वोल्टेज (95V) पर भी आसानी से काम करती है और VDE जर्मनी द्वारा प्रमाणित 25 साल की कंप्रेसर विश्वसनीयता का भरोसा देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार एनर्जी एफिशिएंसी
इंटेलिसेंस इन्वर्टर तकनीक
विश्वसनीय कंप्रेसर
आकर्षक लुक
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
कैपेसिटी लिमिट
6. Godrej 180L 1 Star 5 Years Comprehensive Warranty | New Launch | Advanced Capillary Technology| Jumbo Vegetable Tray| 2.25L Bottle Space Single Door Refrigerator (RD EDGE 205AN WRF PP BL, Pep Blue)
यह 2026 न्यू लॉन्च मॉडल 5 साल की मुफ्त कॉम्प्रिहेंसिव वॉरंटी के साथ आता है (रजिस्ट्रेशन अनिवार्य)। इसमें एडवांस कैपिलरी टेक्नोलॉजी और टर्बो कूलिंग दी गई है जो 10% तेज आइस मेकिंग और 24% तेज बॉटल कूलिंग सुनिश्चित करती है। साथ ही, इसमें जंबो वेजिटेबल ट्रे और 2.25L बॉटल स्पेस जैसी शानदार स्टोरेज सुविधाएं मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की लंबी कॉम्प्रिहेंसिव वॉरंटी मिलती है।
तेजी से बर्फ जमाने और बोतलों को ठंडा करने में सक्षम
जंबो वेजिटेबल ट्रे और 2.25 लीटर
कम बजट और बेहतरीन फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
यह 1-स्टार एनर्जी रेटिंग मॉडल
180 लीटर की क्षमता
Q1. Godrej 180L फ्रिज पर मिलने वाली 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वॉरंटी को कैसे क्लेम करें?
उत्तर: इस 5 साल की मुफ्त कॉम्प्रिहेंसिव वॉरंटी का लाभ उठाने के लिए आपको प्रोडक्ट खरीदने के 15 दिनों के भीतर गोदrej की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना अनिवार्य है।
Q2. क्या 180 लीटर की क्षमता वाला यह फ्रिज छोटे परिवार या बैचलर्स के लिए उपयुक्त है?
उत्तर: हाँ, 180 लीटर की यह क्षमता 1 से 2 सदस्यों वाले छोटे परिवार, कपल्स या बैचलर्स के दैनिक उपयोग के लिए एकदम सही है।
Q3. इस फ्रिज में बड़ी बोतलें और सब्जियां रखने के लिए कितना स्पेस मिलता है?
उत्तर: इसमें बड़ी बोतलों को आसानी से स्टोर करने के लिए 2.25 लीटर का बॉटल स्पेस और पर्याप्त मात्रा में सब्जियां रखने के लिए जंबो वेजिटेबल ट्रे दी गई है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।