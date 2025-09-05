इन 5 Star Refrigerator के साथ कौड़ियों के दाम आएगा बिजली का बिल, पलक झपकते ही हो जाएगा पानी ठंडा 5 star refrigerator on amazon check best deals on LG Samsung haier ifb voltas whirlpool, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़5 star refrigerator on amazon check best deals on LG Samsung haier ifb voltas whirlpool

इन 5 Star Refrigerator के साथ कौड़ियों के दाम आएगा बिजली का बिल, पलक झपकते ही हो जाएगा पानी ठंडा

5 Star Refrigerator: अगर आप अपने घर के लिए एक नया रेफ्रिजरेटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको 5 स्टार रेटिंग के साथ आने वाले कुछ अच्छे रेफ्रिजरेटर्स के बारे में बताएंगे, जो बिजली कम खर्च करेंगे।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 10:06 AM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

5 Star Refrigerator: घर में फ्रिज होना काफी जरूरी होता है, खासतौर से ऐसा फ्रिज जो कम बिजली खर्च करे। 5 स्टार रेफ्रिजरेटर एक ऐसा फ्रिज है जो कम बिजली खर्च करता है और खाने-पानी को ठंडा रखता है। इसमें 5 स्टार रेटिंग दी गई होती है, जिसका मतलब है कि यह बिजली बचाने में सबसे अच्छा है। ऐसे फ्रिज खाने-पीने की चीजों को लंबे समय तक ताजा रखते हैं। इस तरह के फ्रिज परिवार के लिए किफायती साबित होते हैं। इनमें सामान रखने की भरपूर जगह होती है, जिससे आप खूब सारा सामान उसमें स्टोर कर सकते हैं।

इन 5 Star Refrigerator के साथ कौड़ियों के दाम आएगा बिजली का बिल, पलक झपकते ही हो जाएगा पानी ठंडा
Loading Suggestions...

इस रेफ्रिजरेटर की कीमत 29,940 रुपये है, जिसे 26% डिस्काउंट के साथ 21,940 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 236 लीटर क्षमता वाला 5 स्टार रेफ्रिजरेटर है, जो छोटे परिवारों के लिए सही रहेगा। यह बिजली कम खर्च करता है। इसमें दूध को 12 घंटे तक फ्रेश रखने, सब्जियों को 7 दिन तक फ्रेश रखने और तेजी से बर्फ जमाने की क्षमता रखता है। इसमें मैजिक चिलर और ऑटो इन्वर्टर कनेक्ट जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

Specifications

क्षमता
236 लीटर
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल कंप्रेसर पर
फीचर्स
मैजिक चिलर, ऑटो इन्वर्टर कनेक्ट, माइक्रब्लॉक टेक्नोलॉजी, एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट

क्यों खरीदें

...

बिजली की बचत

...

मजबूत टफेंड ग्लास शेलव्स

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़े परिवारों के लिए छोटा पड़ सकता है

...

फ्रीजर स्पेस सीमित

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 17,990 रुपये है। यह 189 लीटर का 5 स्टार डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है। अगर आपका परिवार 2 से 3 सदस्यों का है, तो यह आपके लिए सही रहेगा। इसका स्टाइलिश डिजाइन घर में रखा हुआ बढ़िया लगेगा। इसमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर है, जो कम बिजली की खपत करता है, कम आवाज़ करता है और लंबे समय तक ड्यूरेबल परफॉर्मेंस देता है। यह रेफ्रिजरेटर सिर्फ 131 यूनिट सालाना बिजली खर्च करता है।

Specifications

क्षमता
189 लीटर
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट पर, 20 साल कंप्रेसर पर
कंप्रेसर
डिजिटल इन्वर्टर

क्यों खरीदें

...

स्टाइलिश डिजाइन

...

20 साल कंप्रेसर वारंटी

...

कम आवाज

क्यों खोजें विकल्प

...

फ्रीजर स्पेस सीमित

...

बड़ी फैमिली के लिए छोटा पड़ सकता है

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 22,400 रुपये है, जिसे 26% डिस्काउंट के साथ 16,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 197 लीटर क्षमता के साथ आता है, जिससे यह छोटे परिवार के लिए सही रहेगा। इसका एलीगेंट ब्रेश ग्रे डिजाइन इसे स्टाइलिश बनाता है। इसमें फास्ट आइस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 60 मिनट से भी कम समय में बर्फ तैयार कर देती है। साथ ही, पावर कट होने पर भी यह 10 घंटे तक ठंडक बनाए रखता है, जिससे खाना फ्रेश रहता है। इसमें बड़ा क्वाड्रा क्रिस्पर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर दिया गया है।

Specifications

क्षमता
197 लीटर
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार (सालाना खपत सिर्फ 126 यूनिट)
वारंटी
4 साल मशीन पर, 10 साल कंप्रेसर पर, 10 साल स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट
कूलिंग रिटेंशन
पावर कट में 10 घंटे तक
खास फीचर्स
फास्ट आइस, 20L क्वाड्रा क्रिस्पर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर

क्यों खरीदें

...

फास्ट आइस तकनीक

...

पावर कट में 10 घंटे तक कूलिंग

...

लंबी वारंटी और स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

फ्रिज स्पेस बड़ी फैमिली के लिए कम

...

डबल डोर मॉडल की तुलना में सीमित फीचर्स

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 26,590 रुपये है। इसे 37% डिस्काउंट के साथ 16,750 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 190 लीटर का डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, जो छोटे परिवारों या बैचलर्स के लिए सही रहेगा। इसका मैरीन डाहलिया फिनिक्स सीरीज इसे बेहद ही शानदार लुक देता है। इसमें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है, जो बिजली की खपत को कम करते हुए ज्यादा बचत कराती है। इसका कूलिंग सिस्टम लंबे समय तक खाना फ्रेश रखने में मदद करती है। इसके साथ 10 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications

क्षमता
190 लीटर
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल कंप्रेसर पर
कंप्रेसर
कम आवाज, ज्यादा ड्यूरेबल

क्यों खरीदें

...

मैरीन डाहलिया फिनिक्स सीरीज

...

5 स्टार एनर्जी रेटिंग

...

साइलेंट कंप्रेसर

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़ी फैमिली के लिए कम क्षमता

...

डबल डोर रेफ्रिजरेटर की तुलना में स्टोरेज सीमित

Loading Suggestions...

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत 15,490 रुपये है। यह 180 लीटर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है, जिसमें आप काफी सारा सामान स्टोर रख सकते हैं। इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, जो कम शोर करता है। यह प्रोसेसर फ्रिज की जरूरत के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट भी करता है। इसमें टर्बो कूलिंग टेक्नोलॉजी, मोटी इंसुलेशन, बड़ा फ्रीजर और जंबो वेजिटेबल ट्रे जैसी सर्विसेज दी गई हैं।

Specifications

क्षमता
180 लीटर
एनर्जी
5 स्टार
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल कंप्रेसर पर
कंप्रेसर
इन्वर्टर, शांत और ऊर्जा बचाने वाला

क्यों खरीदें

...

इन्वर्टर कंप्रेसर

...

टर्बो कूलिंग व मोटी इंसुलेशन

...

बड़ा फ्रीजर और जंबो वेजिटेबल ट्रे

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़ी फैमिली के लिए क्षमता सीमित

...

केवल 2 शेल्व्स

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 28% डिस्काउंट के साथ 19,990 रुपये हो जाती है। एलजी का यह 210 लीटर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर छोटे परिवारों, कपल्स या बैचलर्स के लिए परफेक्ट है। इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग बिजली की बचत करता है। यह केवल 134 यूनिट्स प्रति वर्ष बिजली खर्च करता है। इसमें दिया गया स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी फीचर पावर कट के समय इसे घर के इन्वर्टर से आसानी से कनेक्ट कर देता है।

Specifications

क्षमता
210 लीटर
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट, 10 वर्ष कंप्रेसर
स्पेशल फीचर
स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी

क्यों खरीदें

...

स्मार्ट कनेक्ट फीचर

...

बड़ा फ्रीजर और फ्रेश फूड स्टोरेज

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़ी फैमिली के लिए क्षमता सीमित

...

केवल डायरेक्ट कूल

Loading Suggestions...

यह रेफ्रिजरेटर 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जो इसे बिजली बचत करने में मदद करता है। यह हर साल 125 यूनिट्स बिजली की खपत करता है। इसमें दिए गए स्पिल-प्रूफ टफेंड ग्लास शेल्व्स भारी बर्तनों को भी आसानी से संभाल सकते हैं। फ्रिज में फ्रेश बॉक्स विद क्रिस्पर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर और एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट जैसी सर्विसेज दी गई हैं। यह आपके घर के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है।

Specifications

क्षमता
183 लीटर
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल कंप्रेसर पर
शेल्व्स
3 (स्पिल-प्रूफ टफेंड ग्लास शेल्व्स)
अन्य फीचर्स
क्रिस्पर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर, चिलर जोन, LED लाइट, 2 लीटर बोतल स्टोरेज, एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट

क्यों खरीदें

...

5 स्टार– कम बिजली की खपत

...

मजबूत और स्पिल-प्रूफ ग्लास शेल्व्स

...

क्रिस्पर बॉक्स और ह्यूमिडिटी कंट्रोल

...

LED लाइट और बड़ा बॉटल स्पेस

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़ी फैमिली के लिए छोटा

...

फ्रॉस्ट-फ्री फीचर नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.