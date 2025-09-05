इन 5 Star Refrigerator के साथ कौड़ियों के दाम आएगा बिजली का बिल, पलक झपकते ही हो जाएगा पानी ठंडा

5 Star Refrigerator: अगर आप अपने घर के लिए एक नया रेफ्रिजरेटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको 5 स्टार रेटिंग के साथ आने वाले कुछ अच्छे रेफ्रिजरेटर्स के बारे में बताएंगे, जो बिजली कम खर्च करेंगे।

Fri, 5 Sep 2025 10:06 AM

5 Star Refrigerator: घर में फ्रिज होना काफी जरूरी होता है, खासतौर से ऐसा फ्रिज जो कम बिजली खर्च करे। 5 स्टार रेफ्रिजरेटर एक ऐसा फ्रिज है जो कम बिजली खर्च करता है और खाने-पानी को ठंडा रखता है। इसमें 5 स्टार रेटिंग दी गई होती है, जिसका मतलब है कि यह बिजली बचाने में सबसे अच्छा है। ऐसे फ्रिज खाने-पीने की चीजों को लंबे समय तक ताजा रखते हैं। इस तरह के फ्रिज परिवार के लिए किफायती साबित होते हैं। इनमें सामान रखने की भरपूर जगह होती है, जिससे आप खूब सारा सामान उसमें स्टोर कर सकते हैं।

इस रेफ्रिजरेटर की कीमत 29,940 रुपये है, जिसे 26% डिस्काउंट के साथ 21,940 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 236 लीटर क्षमता वाला 5 स्टार रेफ्रिजरेटर है, जो छोटे परिवारों के लिए सही रहेगा। यह बिजली कम खर्च करता है। इसमें दूध को 12 घंटे तक फ्रेश रखने, सब्जियों को 7 दिन तक फ्रेश रखने और तेजी से बर्फ जमाने की क्षमता रखता है। इसमें मैजिक चिलर और ऑटो इन्वर्टर कनेक्ट जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

इसकी कीमत 17,990 रुपये है। यह 189 लीटर का 5 स्टार डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है। अगर आपका परिवार 2 से 3 सदस्यों का है, तो यह आपके लिए सही रहेगा। इसका स्टाइलिश डिजाइन घर में रखा हुआ बढ़िया लगेगा। इसमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर है, जो कम बिजली की खपत करता है, कम आवाज़ करता है और लंबे समय तक ड्यूरेबल परफॉर्मेंस देता है। यह रेफ्रिजरेटर सिर्फ 131 यूनिट सालाना बिजली खर्च करता है।

इसकी कीमत 22,400 रुपये है, जिसे 26% डिस्काउंट के साथ 16,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 197 लीटर क्षमता के साथ आता है, जिससे यह छोटे परिवार के लिए सही रहेगा। इसका एलीगेंट ब्रेश ग्रे डिजाइन इसे स्टाइलिश बनाता है। इसमें फास्ट आइस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 60 मिनट से भी कम समय में बर्फ तैयार कर देती है। साथ ही, पावर कट होने पर भी यह 10 घंटे तक ठंडक बनाए रखता है, जिससे खाना फ्रेश रहता है। इसमें बड़ा क्वाड्रा क्रिस्पर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर दिया गया है।

इसकी कीमत 26,590 रुपये है। इसे 37% डिस्काउंट के साथ 16,750 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 190 लीटर का डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, जो छोटे परिवारों या बैचलर्स के लिए सही रहेगा। इसका मैरीन डाहलिया फिनिक्स सीरीज इसे बेहद ही शानदार लुक देता है। इसमें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है, जो बिजली की खपत को कम करते हुए ज्यादा बचत कराती है। इसका कूलिंग सिस्टम लंबे समय तक खाना फ्रेश रखने में मदद करती है। इसके साथ 10 साल की वारंटी दी गई है।

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत 15,490 रुपये है। यह 180 लीटर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है, जिसमें आप काफी सारा सामान स्टोर रख सकते हैं। इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, जो कम शोर करता है। यह प्रोसेसर फ्रिज की जरूरत के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट भी करता है। इसमें टर्बो कूलिंग टेक्नोलॉजी, मोटी इंसुलेशन, बड़ा फ्रीजर और जंबो वेजिटेबल ट्रे जैसी सर्विसेज दी गई हैं।

इसकी कीमत 28% डिस्काउंट के साथ 19,990 रुपये हो जाती है। एलजी का यह 210 लीटर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर छोटे परिवारों, कपल्स या बैचलर्स के लिए परफेक्ट है। इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग बिजली की बचत करता है। यह केवल 134 यूनिट्स प्रति वर्ष बिजली खर्च करता है। इसमें दिया गया स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी फीचर पावर कट के समय इसे घर के इन्वर्टर से आसानी से कनेक्ट कर देता है।

यह रेफ्रिजरेटर 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जो इसे बिजली बचत करने में मदद करता है। यह हर साल 125 यूनिट्स बिजली की खपत करता है। इसमें दिए गए स्पिल-प्रूफ टफेंड ग्लास शेल्व्स भारी बर्तनों को भी आसानी से संभाल सकते हैं। फ्रिज में फ्रेश बॉक्स विद क्रिस्पर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर और एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट जैसी सर्विसेज दी गई हैं। यह आपके घर के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है।

