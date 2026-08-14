AC ऑन करते ही मिनटों में बर्फ जैसा ठंडा होगा कमरा, 5 Star रेटिंग के साथ बिजली बिल की नो टेंशन!

यह 5 Star हैवी ड्यूटी इन्वर्टर स्प्लिट AC कड़कड़ाती गर्मी में मिनटों में शिमला जैसी कूलिंग देता है। इसकी 5-स्टार एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी कमरे को तुरंत ठंडा करने के साथ बिजली के बिल को भी आधा कर देती है।

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भीषण गर्मी और कड़कड़ाती धूप से राहत पाने के लिए 5 Star Heavy Duty Inverter Split AC एक बेहतरीन विकल्प है। यह एयर कंडीशनर कम बिजली खपत में तेज और असरदार कूलिंग देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

AC

❄️ मिनटों में शिमला जैसी कूलिंग इस AC की सबसे बड़ी खासियत इसकी एडवांस्ड हैवी-ड्यूटी कंवर्टिबल टेक्नोलॉजी है, जो 55°C तक के भारी तापमान में भी कमरे को मिनटों में बर्फ जैसा ठंडा कर देती है। इसमें दिया गया 100% कॉपर कंडेनसर और टर्बो कूलिंग मोड इसे लंबे समय तक टिकाऊ और असरदार बनाते हैं।

⚡ बिजली बिल की नो टेंशन 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के कारण यह AC बिजली की भारी बचत करता है। इसका इन्वर्टर कंप्रेसर कमरे के तापमान के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करता है, जिससे सामान्य AC की तुलना में बिजली का बिल लगभग आधा हो जाता है। अब आप बिना बिजली बिल की चिंता किए इसे रात भर चला सकते हैं।

🛡️ टिकाऊ और स्मार्ट फीचर्स यह AC एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर और स्मार्ट एयर प्यूरिफिकेशन के साथ आता है, जो कमरे की हवा को साफ और स्वच्छ बनाए रखता है। स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन और कम शोर का स्तर इसे भारतीय घरों के लिए एक परफेक्ट और भरोसेमंद चुनाव बनाता है।

अगर आप अपने बड़े कमरे (151 से 200 वर्ग फीट) के लिए एक दमदार और टिकाऊ एयर कंडीशनर की तलाश में हैं, तो Cruise 2 Ton 5 Star Heavy Duty Inverter Split AC एक बेहतरीन विकल्प है। यह AC 55°C जैसे भीषण तापमान में भी कमरे को मिनटों में ठंडा करने की क्षमता रखता है। इसमें VarioQool Convertible 4-in-1 कूलिंग, 100% कॉपर कंडेनसर, PM 2.5 फ़िल्टर और एंटी-रस्ट टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे बेहतरीन कूलिंग के साथ-साथ टिकाऊ भी बनाते हैं।

Specifications वारंटी 1 वर्ष प्रोडक्ट, 1 वर्ष PCB, 10 वर्ष कंप्रेसर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन 145V - 285V नॉइज़ लेवल Indoor Unit: 48 dB ऑपरेटिंग टेम्परेचर 55°C तक क्यों खरीदें 55°C में भी हैवी-ड्यूटी कूलिंग Convertible 4-in-1 कूलिंग Rust-O-Shield Blue कॉपर कॉइल PM 2.5 एयर फिल्टर क्यों खोजें विकल्प नॉइज़ लेवल फ्री इंस्टॉलेशन शामिल नहीं

Hisense 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC मध्यम आकार के कमरों (110 से 150 वर्ग फीट) के लिए डिज़ाइन किया गया एक आधुनिक और ऊर्जा-कुशल एयर कंडीशनर है। यह AC 52°C जैसे उच्च तापमान में भी तेज़ कूलिंग देने में सक्षम है। इसमें 5-in-1 कंवर्टिबल मोड, 100% कॉपर कंडेनसर, PM 2.5 फ़िल्टर और एंटी-कोरोजन हेयरपिन कोटिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं, जो इसे कम बिजली खपत के साथ एक टिकाऊ कूलिंग सॉल्यूशन बनाते हैं।

Specifications ऑपरेटिंग टेम्परेचर 16°C से 52°C एयर थ्रो & स्विंग 660 CFM, 4-Way Auto Swing कंडेनसर कॉइल 100% Copper with Anti-Corrosion / HairPin Coating वारंटी 1 वर्ष कंप्रीहेंसिव, 5 वर्ष PCB, 10 वर्ष कंप्रेसर पर क्यों खरीदें 100% कॉपर व एंटी-कोरोजन कोटिंग स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन PM 2.5 फ़िल्टर Convertible 5-in-1 कूलिंग ऊर्जा-कुशल क्यों खोजें विकल्प स्मार्ट कनेक्टिविटी का अभाव इंस्टॉलेशन चार्ज अतिरिक्त

Midea 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 वर्ग फीट) के लिए एक बेहतरीन और एडवांस्ड कूलिंग विकल्प है। यह AC 52°C जैसे भीषण तापमान में भी प्रभावी और तेज़ कूलिंग देने में सक्षम है। इसमें Convertible 6-in-1 टेक्नोलॉजी, 100% कॉपर कंडेनसर, HD + PM 2.5 ड्यूल फ़िल्टर और ऑटो क्लीन जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जो आपके घर के माहौल को ठंडा, स्वच्छ और आरामदायक बनाते हैं।

Specifications वारंटी 1 वर्ष स्टैंडर्ड, 5 वर्ष कंट्रोलर, 10 वर्ष कंप्रेसर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन 135V - 280V ऑपरेटिंग टेम्परेचर 52°C तक हैवी-ड्यूटी कूलिंग एयर थ्रो 580 CFM क्यों खरीदें Convertible 6-in-1 कूलिंग 52°C हैवी-ड्यूटी कूलिंग एंटी-कोरोजन ब्लू कोटिंग स्मार्ट कंट्रोल फीचर्स क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा अलग से इंस्टॉलेशन चार्ज

IFB 1.5 Ton 5 Star AI Powered Inverter Split AC मध्यम आकार के कमरों (150 sq. ft. तक) के लिए एक प्रीमियम और तकनीक से भरपूर कूलिंग समाधान है। यह AC 55°C तक के अत्यधिक तापमान में भी तेज़ कूलिंग देने में सक्षम है। इसमें दिया गया AI-पावर्ड इनवर्टर कंप्रेसर, Hybrid Mode (30% तेज़ कूलिंग), 8-in-1 Flexi Mode, Dual Gold Fins और 100% कॉपर ट्यूब्स (NanoTek Coating के साथ) इसे टिकाऊ और बेहद ऊर्जा-कुशल बनाते हैं।

Specifications कूलिंग कैपेसिटी 5210 Watts वार्षिक बिजली खपत 714.30 यूनिट प्रति वर्ष ऑपरेटिंग टेम्परेचर 55°C तक हैवी-ड्यूटी कूलिंग वारंटी 1 वर्ष प्रोडक्ट, 5 वर्ष PCB, 10 वर्ष कंप्रेसर क्यों खरीदें उच्च ऊर्जा दक्षता AI-पावर्ड इंटेलिजेंट कूलिंग Hybrid Mode व 8-in-1 Flexi Mode Dual Gold Fin और NanoTek कोटिंग क्यों खोजें विकल्प कीमत (लगभग ₹43,490) थोड़ी अधिक फ्री इंस्टॉलेशन शामिल नहीं

Daikin 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC प्रीमियम कूलिंग तकनीक और टिकाऊपन के लिए जाना जाता है। यह AC मध्यम आकार के कमरों (150 sq. ft. तक) के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें Inverter Swing Compressor, Patented DNNS Coating, Dew Clean Technology और 3D Airflow जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। यह 55°C जैसे अत्यधिक तापमान में भी बेहतरीन प्रदर्शन करता है और 46°C तक 100% कूलिंग कैपेसिटी बनाए रखता है।

Specifications स्पेशल फीचर्स Dew Clean Tech, Triple Display, Hepta Sense, PM 2.5 Filterवारंटी (Warranty)1 वर्ष उत्पाद, 5 वर्ष PCB, 10 वर्ष कंप्रेसर पर ऑपरेटिंग टेम्परेचर 55°C तक सपोर्ट (46°C पर 100% कूलिंग कैपेसिटी) स्पेशल फीचर्स Dew Clean Tech, Triple Display, Hepta Sense, PM 2.5 Filter वारंटी 1 वर्ष उत्पाद, 5 वर्ष PCB, 10 वर्ष कंप्रेसर पर क्यों खरीदें सर्वश्रेष्ठ ISEER वैल्यू अत्यंत साइलेंट ऑपरेशन Patented DNNS Coating Triple Display क्यों खोजें विकल्प अन्य ब्रांड्स से थोड़ा महंगा कंवर्टिबल मोड का अभाव

Carrier 1.5 Ton 5 Star Flexicool Inverter Split AC मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 sq. ft.) के लिए एक भरोसेमंद और ऊर्जा-कुशल एयर कंडीशनर है। यह AC 52°C जैसे भीषण तापमान में भी कमरा तुरंत ठंडा करने में सक्षम है। इसमें Flexicool Convertible 6-in-1 इनवर्टर टेक्नोलॉजी, Smart Energy Display, Insta Cool, Hydro Blue Finish (100% Copper) और HD + PM 2.5 ड्यूल फ़िल्टर जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं, जो 50% तक बिजली बचत के साथ बेहतरीन कूलिंग प्रदान करते हैं।

Specifications वारंटी 1 वर्ष स्टैंडर्ड, 5 वर्ष PCB, 10 वर्ष कंप्रेसर पर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन 135V से 280V ऑपरेटिंग टेम्परेचर 52°C तक कूलिंग क्षमता एयर फ़्लो 600 CFM क्यों खरीदें उच्च ऊर्जा दक्षता Flexicool 6-in-1 कंवर्टिबल मोड Smart Energy Display Hydro Blue फिन कोटिंग क्यों खोजें विकल्प नॉन-वाईफाई वेरिएंट 2-Way एयर स्विंग

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