AC खरीदने का इससे बेहतर मौका नहीं, Amazon पर 5 Star Inverter AC की कीमतों में भारी गिरावट, फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान
भारतीय गर्मियों में बिजली की भारी बचत और भीषण गर्मी से तुरंत राहत के लिए 5-स्टार रेटिंग और फास्ट कूलिंग वाले AC सबसे बेस्ट होते हैं। यह कॉम्बिनेशन न केवल बिजली के बिल को कम रखता है, बल्कि 45-50 डिग्री के तापमान में भी कमरे को मिनटों में शिमला बना देता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारतीय गर्मियों की तपिश और उमस को देखते हुए एक सही एयर कंडीशनर (AC) का चुनाव करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 5-स्टार रेटिंग और 'फास्ट कूलिंग' फंक्शन वाले AC को भारतीय परिस्थितियों के लिए 'परफेक्ट' माना जाता है, और इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं: आर्थिक बचत और अत्यधिक गर्मी में बेहतर प्रदर्शन।
भारत के कई हिस्सों में गर्मियों में तापमान 45°C से 50°C तक पहुँच जाता है। ऐसे में एक साधारण AC कमरे को ठंडा करने में काफी समय लेता है, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है। यहाँ 5-स्टार रेटिंग वाले AC अपनी भूमिका निभाते हैं। ये यूनिट्स उच्च ISEER रेटिंग के साथ आती हैं, जिसका अर्थ है कि ये कम बिजली की खपत करके अधिक ठंडक प्रदान करती हैं। लंबे समय में, यह आपके बिजली के बिल में भारी कटौती करता है।
दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है 'फास्ट कूलिंग' या 'टर्बो मोड'। भारतीय घरों की दीवारें दिन भर धूप सोखती हैं और रात तक गर्मी छोड़ती हैं। फास्ट कूलिंग फीचर कंप्रेसर को अपनी पूरी क्षमता पर चलाकर कमरे के तापमान को मिनटों में गिरा देता है, जिससे आपको बाहर की झुलसाने वाली गर्मी से तुरंत राहत मिलती है। आधुनिक 5-स्टार इनवर्टर AC न केवल तेजी से ठंडा करते हैं, बल्कि एक बार वांछित तापमान पर पहुँचने के बाद बहुत कम पावर पर चलते हैं। कुल मिलाकर, यह कॉम्बिनेशन भारतीय ग्राहकों के लिए आराम और बजट का एक बेहतरीन संतुलन पेश करता है।
1. Panasonic 1.0 Ton 5 Star, New Star rated, Premium WiFi Inverter Smart Split AC (DustBuster Tech, Matter Enabled, AI, Higher Airflow, Copper Cond., 8in1 Convertible,4-Way,PM0.1 Filter,CS/CU-NU12BKY5W,White)
पैनासोनिक का यह प्रीमियम मॉडल भारतीय गर्मियों के लिए एक ऑल-राउंडर विकल्प है। 5-स्टार रेटिंग के साथ आने वाला यह एसी बिजली की खपत को न्यूनतम रखता है। इसमें वाई-फाई कनेक्टिविटी है, जिससे आप इसे अपने स्मार्टफोन या वॉयस असिस्टेंट (Alexa/Google) से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी 'DustBuster' तकनीक और PM 0.1 फिल्टर कमरे की हवा को शुद्ध रखने में मदद करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन बिजली बचत
स्मार्ट फीचर्स
8-इन-1 कन्वर्टिबल मोड
शुद्ध हवा
4-वे स्विंग
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा
इंस्टॉलेशन के लिए अलग से भुगतान
2. LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q19YNZE3, White)
LG का यह 2025 मॉडल मध्यम आकार के कमरों (111-150 sq.ft) के लिए एक आदर्श विकल्प है। यह एसी AI Convertible 6-in-1 तकनीक के साथ आता है, जो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कूलिंग क्षमता को कम या ज्यादा करने की सुविधा देता है। इसमें सुरक्षा के लिए एंटी-वायरस प्रोटेक्शन वाला HD फिल्टर और स्थायित्व के लिए ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन वाला 100% कॉपर कंडेनसर दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
DUAL Inverter Compressor
विराट मोड
AI Convertible 6-in-
4-Way Swing
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi नहीं
कीमत बजट एसी से थोड़ी अधिक
3. Carrier 1.5 Ton 5 Star, New Star rated, Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Wi-Fi with Geo-Fencing,Smart Energy Display,New star Rating, ESTER EDGE Gxi WiFi-CAI18EE5R36W0, White)
कैरियर का यह ESTER EDGE Gxi मॉडल मध्यम आकार के कमरों (111-150 sq.ft) के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Flexicool 6-in-1 तकनीक है, जो आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता को एडजस्ट करने की सुविधा देती है, जिससे 50% तक बिजली बचाई जा सकती है। यह वाई-फाई से लैस है, जिसे आप दुनिया में कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट कनेक्टिविटी
स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले
फ्लेक्सिकूल 6-इन-1 तकनीक
फास्ट कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2-वे एयर डायरेक्शन कंट्रोल
वारंटी की शर्तें
4. Lloyd 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Cools Even at 52°C, Smart 4 Way Air Swing, Turbo Cool, Anti Corrosion Coating, 100% Copper, White, GLS18I5KWGGW)
लॉयड का यह GLS18I5KWGGW मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं। यह एसी 5-इन-1 कन्वर्टिबल फीचर के साथ आता है, जिससे आप इसकी कूलिंग क्षमता को 30% से लेकर 110% तक एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी 'टर्बो कूल' तकनीक और 4-वे एयर स्विंग इसे मध्यम आकार के कमरों (160 sq. ft. तक) के लिए एक पावरफुल विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती और वैल्यू फॉर मनी
52°C पर भी कूलिंग
एंटी-करोशन कोटिंग
PM 2.5 फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट फीचर्स की कमी
शोर थोड़ा महसूस
5. Cruise 1.5 Ton 5 Star, New star rated, Inverter Split AC (Copper, Convertible 4-in-1, Cooling at 55 °C, PM 2.5 Filter, New BEE Rated Energy Saving, Anti-Rust Tech, CWCVBM-VQ1D185, White)
क्रूज़ का यह CWCVBM-VQ1D185 मॉडल 2027 तक वैध नई BEE गाइडलाइंस के अनुसार 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है। यह मध्यम आकार के कमरों (111-150 sq. ft.) के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 4-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग मोड और Rust-O-Shield एंटी-रस्ट तकनीक दी गई है, जो एसी को लंबे समय तक सुरक्षित और कार्यकुशल बनाए रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
अत्यधिक ऊर्जा कुशल
55°C पर भी कूलिंग
स्मार्ट डायग्नोसिस
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2-वे ऑटो एयर स्विंग
शोर का स्तर थोड़ा अधिक
सीमित सर्विस नेटवर्क
6. Blue Star 1.5 Ton 5 Star, 60 Months Warranty, Wi-Fi Smart Inverter Split AC (Copper, Convertible 5 in 1 Cooling, AI Pro, DigiQ Hepta Sensors, 4 Way Swing, IE518ZNURS, White)
ब्लू स्टार का यह IE518ZNURS मॉडल मध्यम आकार के कमरों (121-180 sq.ft) के लिए एक प्रीमियम विकल्प है। यह एसी इन-बिल्ट वाई-फाई मॉड्यूल के साथ आता है, जिसे आप कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें AI Pro तकनीक दी गई है जो कमरे के अंदर और बाहर के तापमान को भांपकर कूलिंग और फैन स्पीड को अपने आप एडजस्ट करती है। इसके साथ मिलने वाली 5 साल की व्यापक वारंटी इसे एक सुरक्षित निवेश बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार वारंटी (60 महीने)
AI Pro और स्मार्ट सेंसर
ऊर्जा प्रबंधन
4-वे स्विंग
5-इन-1 कन्वर्टिबल
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत कुछ प्रतिस्पर्धी मॉडलों की तुलना में थोड़ी अधिक
स्मार्ट मॉडल की कीमत थोड़ी प्रीमियम
7. Godrej 1.5 Ton 5 Star, 5 Years Comprehensive Warranty,AI Powered, 5 in1 Convertible Cooling, Self Clean, Inverter Split AC (Copper, Model, Heavy Duty Cooling at 52°C, AC 1.5T EI 18I5T WZR,White)
गोदरेज का यह EI 18I5T WZR मॉडल उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम कीमत में लंबी वारंटी और आधुनिक फीचर्स चाहते हैं। यह एसी 5-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक के साथ आता है, जो बिजली बचाने में मदद करता है। इसके साथ मिलने वाली 5 साल की व्यापक वारंटी और एआई (AI) फीचर्स इसे मध्यम आकार के कमरों (111-150 sq.ft) के लिए एक सुरक्षित और स्मार्ट चुनाव बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार वारंटी
हेवी ड्यूटी कूलिंग
5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड
प्योर एयर फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
स्टार रेटिंग अपडेट
स्मार्ट कनेक्टिविटी
1. एसी के लिए 3 मिनट का नियम क्या है?
एसी के लिए 3 मिनट का नियम इसके कंप्रेसर की सुरक्षा से संबंधित है।
नियम: यदि आप एसी को बंद करते हैं, तो उसे दोबारा चालू करने से पहले कम से कम 3 मिनट का इंतजार करना चाहिए।
कारण: जब एसी चलता है, तो कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट (गैस) का दबाव बहुत अधिक होता है। यदि आप इसे तुरंत बंद करके फिर से चालू करते हैं, तो कंप्रेसर को उस उच्च दबाव के विरुद्ध फिर से शुरू होने में बहुत जोर लगाना पड़ता है।
फायदा: 3 मिनट रुकने से सिस्टम का दबाव सामान्य हो जाता है, जिससे कंप्रेसर पर दबाव नहीं पड़ता और वह खराब होने से बच जाता है। आजकल के स्मार्ट एसी में यह डिले टाइमर पहले से ही फिट होता है।
2. गर्मी में एसी का कौन सा मोड सबसे अच्छा होता है?
गर्मी की स्थिति के आधार पर सबसे अच्छा मोड अलग-अलग हो सकता है,
कूल मोड: यह चिलचिलाती गर्मी और लू (40°C से ऊपर) के लिए सबसे अच्छा है। इसमें एसी आपके द्वारा सेट किए गए तापमान पर लगातार काम करता है।
ड्राय मोड: यह मानसून या उमस वाली गर्मी के लिए सबसे अच्छा है। यह हवा से अतिरिक्त नमी को सोख लेता है और कमरे को ठंडा रखता है।
एको मोड : यदि आप बिजली का बिल बचाना चाहते हैं, तो यह मोड सबसे अच्छा है। यह कंप्रेसर की गति को सीमित कर देता है जिससे बिजली कम खर्च होती है।
3. एसी के लिए 20 डिग्री का नियम क्या है?
एसी के लिए 20 डिग्री नियम (इसे अक्सर 20-डिग्री फारेनहाइट नियम भी कहा जाता है) एसी की कूलिंग क्षमता से जुड़ा है।
नियम: एक सामान्य एसी बाहर के तापमान और कमरे के अंदर के तापमान के बीच अधिकतम 20°F (लगभग 10°C से 12°C) तक का अंतर प्रभावी ढंग से पैदा कर सकता है।
उदाहरण: यदि बाहर का तापमान 45°C है और आप अपने एसी को 18°C पर सेट कर देते हैं, तो एसी के लिए इतना बड़ा अंतर पैदा करना बहुत मुश्किल होगा। वह लगातार बिना रुके चलेगा, जिससे बिजली का बिल बढ़ेगा और मशीन पर बोझ पड़ेगा।
सलाह: इसीलिए भारत सरकार और एक्सपर्ट्स बिजली बचाने और सेहत के लिए एसी को 24°C से 26°C के बीच चलाने की सलाह देते हैं। यह तापमान शरीर के लिए आरामदायक होता है और एसी की उम्र भी बढ़ाता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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