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AC खरीदने का इससे बेहतर मौका नहीं, Amazon पर 5 Star Inverter AC की कीमतों में भारी गिरावट, फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान

Apr 25, 2026 02:07 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय गर्मियों में बिजली की भारी बचत और भीषण गर्मी से तुरंत राहत के लिए 5-स्टार रेटिंग और फास्ट कूलिंग वाले AC सबसे बेस्ट होते हैं। यह कॉम्बिनेशन न केवल बिजली के बिल को कम रखता है, बल्कि 45-50 डिग्री के तापमान में भी कमरे को मिनटों में शिमला बना देता है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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भारतीय गर्मियों की तपिश और उमस को देखते हुए एक सही एयर कंडीशनर (AC) का चुनाव करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 5-स्टार रेटिंग और 'फास्ट कूलिंग' फंक्शन वाले AC को भारतीय परिस्थितियों के लिए 'परफेक्ट' माना जाता है, और इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं: आर्थिक बचत और अत्यधिक गर्मी में बेहतर प्रदर्शन।

AC खरीदने का इससे बेहतर मौका नहीं, Amazon पर 5 Star Inverter AC की कीमतों में भारी गिरावट, फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान

भारत के कई हिस्सों में गर्मियों में तापमान 45°C से 50°C तक पहुँच जाता है। ऐसे में एक साधारण AC कमरे को ठंडा करने में काफी समय लेता है, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है। यहाँ 5-स्टार रेटिंग वाले AC अपनी भूमिका निभाते हैं। ये यूनिट्स उच्च ISEER रेटिंग के साथ आती हैं, जिसका अर्थ है कि ये कम बिजली की खपत करके अधिक ठंडक प्रदान करती हैं। लंबे समय में, यह आपके बिजली के बिल में भारी कटौती करता है।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है 'फास्ट कूलिंग' या 'टर्बो मोड'। भारतीय घरों की दीवारें दिन भर धूप सोखती हैं और रात तक गर्मी छोड़ती हैं। फास्ट कूलिंग फीचर कंप्रेसर को अपनी पूरी क्षमता पर चलाकर कमरे के तापमान को मिनटों में गिरा देता है, जिससे आपको बाहर की झुलसाने वाली गर्मी से तुरंत राहत मिलती है। आधुनिक 5-स्टार इनवर्टर AC न केवल तेजी से ठंडा करते हैं, बल्कि एक बार वांछित तापमान पर पहुँचने के बाद बहुत कम पावर पर चलते हैं। कुल मिलाकर, यह कॉम्बिनेशन भारतीय ग्राहकों के लिए आराम और बजट का एक बेहतरीन संतुलन पेश करता है।

पैनासोनिक का यह प्रीमियम मॉडल भारतीय गर्मियों के लिए एक ऑल-राउंडर विकल्प है। 5-स्टार रेटिंग के साथ आने वाला यह एसी बिजली की खपत को न्यूनतम रखता है। इसमें वाई-फाई कनेक्टिविटी है, जिससे आप इसे अपने स्मार्टफोन या वॉयस असिस्टेंट (Alexa/Google) से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी 'DustBuster' तकनीक और PM 0.1 फिल्टर कमरे की हवा को शुद्ध रखने में मदद करते हैं।

Specifications

कंप्रेसर
इन्वर्टर कंप्रेसर
कूलिंग मोड
8-इन-1 कन्वर्टिबल मोड
फिल्टर
PM 0.1 फिल्टर और डस्टबस्टर तकनीक
गैस
R32 (पर्यावरण के अनुकूल)

क्यों खरीदें

...

बेहतरीन बिजली बचत

...

स्मार्ट फीचर्स

...

8-इन-1 कन्वर्टिबल मोड

...

शुद्ध हवा

...

4-वे स्विंग

क्यों खोजें विकल्प

...

शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा

...

इंस्टॉलेशन के लिए अलग से भुगतान

LG का यह 2025 मॉडल मध्यम आकार के कमरों (111-150 sq.ft) के लिए एक आदर्श विकल्प है। यह एसी AI Convertible 6-in-1 तकनीक के साथ आता है, जो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कूलिंग क्षमता को कम या ज्यादा करने की सुविधा देता है। इसमें सुरक्षा के लिए एंटी-वायरस प्रोटेक्शन वाला HD फिल्टर और स्थायित्व के लिए ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन वाला 100% कॉपर कंडेनसर दिया गया है।

Specifications

ISEER वैल्यू
5.20
कूलिंग कैपेसिटी
5000 वॉट
कंडेंसर
100% कॉपर (ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन के साथ)
स्पेशल फीचर्स
विराट मोड, AI 6-in-1, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन
फिल्टर
HD फिल्टर
वारंटी
1 साल (प्रोडक्ट), 5 साल (PCB), 10 साल (कंप्रेसर + गैस चार्जिंग)

क्यों खरीदें

...

DUAL Inverter Compressor

...

विराट मोड

...

AI Convertible 6-in-

...

4-Way Swing

क्यों खोजें विकल्प

...

Wi-Fi नहीं

...

कीमत बजट एसी से थोड़ी अधिक

कैरियर का यह ESTER EDGE Gxi मॉडल मध्यम आकार के कमरों (111-150 sq.ft) के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Flexicool 6-in-1 तकनीक है, जो आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता को एडजस्ट करने की सुविधा देती है, जिससे 50% तक बिजली बचाई जा सकती है। यह वाई-फाई से लैस है, जिसे आप दुनिया में कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications

एनर्जी रेटिंग
5 स्टार (सालाना खपत: 663.31 यूनिट्स)
ISEER वैल्यू
5.6 (बहुत अधिक ऊर्जा कुशल)
कूलिंग पावर
4800 वॉट
कंडेंसर
100% कॉपर (एंटी-करोशन ब्लू कोटिंग के साथ)

क्यों खरीदें

...

स्मार्ट कनेक्टिविटी

...

स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले

...

फ्लेक्सिकूल 6-इन-1 तकनीक

...

फास्ट कूलिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 2-वे एयर डायरेक्शन कंट्रोल

...

वारंटी की शर्तें

लॉयड का यह GLS18I5KWGGW मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं। यह एसी 5-इन-1 कन्वर्टिबल फीचर के साथ आता है, जिससे आप इसकी कूलिंग क्षमता को 30% से लेकर 110% तक एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी 'टर्बो कूल' तकनीक और 4-वे एयर स्विंग इसे मध्यम आकार के कमरों (160 sq. ft. तक) के लिए एक पावरफुल विकल्प बनाती है।

Specifications

एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
ISEER वैल्यू
5.2
कूलिंग मोड
5-इन-1 कन्वर्टिबल
कंडेंसर
100% कॉपर

क्यों खरीदें

...

किफायती और वैल्यू फॉर मनी

...

52°C पर भी कूलिंग

...

एंटी-करोशन कोटिंग

...

PM 2.5 फिल्टर

क्यों खोजें विकल्प

...

स्मार्ट फीचर्स की कमी

...

शोर थोड़ा महसूस

क्रूज़ का यह CWCVBM-VQ1D185 मॉडल 2027 तक वैध नई BEE गाइडलाइंस के अनुसार 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है। यह मध्यम आकार के कमरों (111-150 sq. ft.) के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 4-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग मोड और Rust-O-Shield एंटी-रस्ट तकनीक दी गई है, जो एसी को लंबे समय तक सुरक्षित और कार्यकुशल बनाए रखती है।

Specifications

एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
ISEER वैल्यू
5.71 (नई BEE रेटिंग 2027 तक वैध)
कूलिंग कैपेसिटी
5000 वॉट
कूलिंग मोड
4-इन-1 कन्वर्टिबल

क्यों खरीदें

...

किफायती कीमत

...

अत्यधिक ऊर्जा कुशल

...

55°C पर भी कूलिंग

...

स्मार्ट डायग्नोसिस

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 2-वे ऑटो एयर स्विंग

...

शोर का स्तर थोड़ा अधिक

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सीमित सर्विस नेटवर्क

ब्लू स्टार का यह IE518ZNURS मॉडल मध्यम आकार के कमरों (121-180 sq.ft) के लिए एक प्रीमियम विकल्प है। यह एसी इन-बिल्ट वाई-फाई मॉड्यूल के साथ आता है, जिसे आप कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें AI Pro तकनीक दी गई है जो कमरे के अंदर और बाहर के तापमान को भांपकर कूलिंग और फैन स्पीड को अपने आप एडजस्ट करती है। इसके साथ मिलने वाली 5 साल की व्यापक वारंटी इसे एक सुरक्षित निवेश बनाती है।

Specifications

ISEER वैल्यू
5.05
कूलिंग पावर
17435 BTU (52°C तापमान में भी कूलिंग)
कंडेंसर
100% कॉपर
कन्वर्टिबल मोड
5-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग

क्यों खरीदें

...

शानदार वारंटी (60 महीने)

...

AI Pro और स्मार्ट सेंसर

...

ऊर्जा प्रबंधन

...

4-वे स्विंग

...

5-इन-1 कन्वर्टिबल

क्यों खोजें विकल्प

...

बिजली की खपत कुछ प्रतिस्पर्धी मॉडलों की तुलना में थोड़ी अधिक

...

स्मार्ट मॉडल की कीमत थोड़ी प्रीमियम

गोदरेज का यह EI 18I5T WZR मॉडल उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम कीमत में लंबी वारंटी और आधुनिक फीचर्स चाहते हैं। यह एसी 5-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक के साथ आता है, जो बिजली बचाने में मदद करता है। इसके साथ मिलने वाली 5 साल की व्यापक वारंटी और एआई (AI) फीचर्स इसे मध्यम आकार के कमरों (111-150 sq.ft) के लिए एक सुरक्षित और स्मार्ट चुनाव बनाते हैं।

Specifications

एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
ISEER वैल्यू
5.1
कूलिंग पावर
4.8 किलोवाट (52°C तापमान में भी कूलिंग)
कंडेंसर
100% कॉपर इवेपोरेटर और कंडेनसर
वारंटी
5 साल व्यापक (Product), 10 साल (कंप्रेसर)

क्यों खरीदें

...

शानदार वारंटी

...

हेवी ड्यूटी कूलिंग

...

5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड

...

प्योर एयर फिल्टर

क्यों खोजें विकल्प

...

स्टार रेटिंग अपडेट

...

स्मार्ट कनेक्टिविटी

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1. एसी के लिए 3 मिनट का नियम क्या है?

एसी के लिए 3 मिनट का नियम इसके कंप्रेसर की सुरक्षा से संबंधित है।

नियम: यदि आप एसी को बंद करते हैं, तो उसे दोबारा चालू करने से पहले कम से कम 3 मिनट का इंतजार करना चाहिए।

कारण: जब एसी चलता है, तो कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट (गैस) का दबाव बहुत अधिक होता है। यदि आप इसे तुरंत बंद करके फिर से चालू करते हैं, तो कंप्रेसर को उस उच्च दबाव के विरुद्ध फिर से शुरू होने में बहुत जोर लगाना पड़ता है।

फायदा: 3 मिनट रुकने से सिस्टम का दबाव सामान्य हो जाता है, जिससे कंप्रेसर पर दबाव नहीं पड़ता और वह खराब होने से बच जाता है। आजकल के स्मार्ट एसी में यह डिले टाइमर पहले से ही फिट होता है।

2. गर्मी में एसी का कौन सा मोड सबसे अच्छा होता है?

गर्मी की स्थिति के आधार पर सबसे अच्छा मोड अलग-अलग हो सकता है,

कूल मोड: यह चिलचिलाती गर्मी और लू (40°C से ऊपर) के लिए सबसे अच्छा है। इसमें एसी आपके द्वारा सेट किए गए तापमान पर लगातार काम करता है।

ड्राय मोड: यह मानसून या उमस वाली गर्मी के लिए सबसे अच्छा है। यह हवा से अतिरिक्त नमी को सोख लेता है और कमरे को ठंडा रखता है।

एको मोड : यदि आप बिजली का बिल बचाना चाहते हैं, तो यह मोड सबसे अच्छा है। यह कंप्रेसर की गति को सीमित कर देता है जिससे बिजली कम खर्च होती है।

3. एसी के लिए 20 डिग्री का नियम क्या है?

एसी के लिए 20 डिग्री नियम (इसे अक्सर 20-डिग्री फारेनहाइट नियम भी कहा जाता है) एसी की कूलिंग क्षमता से जुड़ा है।

नियम: एक सामान्य एसी बाहर के तापमान और कमरे के अंदर के तापमान के बीच अधिकतम 20°F (लगभग 10°C से 12°C) तक का अंतर प्रभावी ढंग से पैदा कर सकता है।

उदाहरण: यदि बाहर का तापमान 45°C है और आप अपने एसी को 18°C पर सेट कर देते हैं, तो एसी के लिए इतना बड़ा अंतर पैदा करना बहुत मुश्किल होगा। वह लगातार बिना रुके चलेगा, जिससे बिजली का बिल बढ़ेगा और मशीन पर बोझ पड़ेगा।

सलाह: इसीलिए भारत सरकार और एक्सपर्ट्स बिजली बचाने और सेहत के लिए एसी को 24°C से 26°C के बीच चलाने की सलाह देते हैं। यह तापमान शरीर के लिए आरामदायक होता है और एसी की उम्र भी बढ़ाता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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