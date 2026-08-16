कपड़ों की होगी चकाचक सफाई! 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ Amazon पर ट्रेंड हो रही ये वाशिंग मशीन
अमेज़न पर 5-स्टार एनर्जी रेटिंग वाली 6.5 kg सेमी-ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन्स पर बंपर छूट मिल रही है। कम बिजली-पानी की खपत और कपड़ों की दमदार सफाई के लिए ये टॉप ब्रांडेड विकल्प आपकी बजट लिस्ट में फिट बैठेंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
एमेजॉन पर 5-Star एनर्जी रेटिंग वाली सेमी और फुली-ऑटोमैटिक वाशिंग मशीनें तेजी से ट्रेंड कर रही हैं। LG, Samsung, Whirlpool और Godrej जैसे प्रमुख ब्रांड्स की ये मशीनें न केवल कपड़ों को गहराई से साफ करती हैं, बल्कि बिजली और पानी की भी भारी बचत करती हैं। इनमें मौजूद इनवर्टर मोटर और स्मार्ट सेंसर जैसी तकनीक कपड़ों की क्वालिटी बनाए रखते हुए बेहतरीन धुलाई सुनिश्चित करती है।
स्मार्ट धुलाई और बड़ी बचत
इन वाशिंग मशीनों में क्विक वॉश, हाइजीन स्टीम और कस्टमाइज्ड वॉश मोड्स दिए गए हैं, जो जिद्दी से जिद्दी दागों को आसानी से हटा देते हैं। टब क्लीन और चाइल्ड लॉक जैसे सुरक्षा फीचर्स इन्हें दैनिक उपयोग के लिए बेहद सुरक्षित बनाते हैं।
ग्रेट डील और वारंटी
एमेजॉन पर इन ट्रेंडिंग मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर्स मिल रहे हैं। इसके साथ ही, ब्रांड्स मोटर पर लंबी वारंटी प्रदान कर रहे हैं, जिससे यह आपके घर के लिए एक भरोसेमंद और किफायती निवेश बन जाता है।
1. Samsung 6.5 kg, 5 star, Semi-Automatic Top Load Washing Machine (WT65R2200LL/TL, Air Turbo Drying, LIGHT GRAY, 5 Year Warranty on Wash Motor)
यह सैमसंग 6.5 kg सेमी-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन (WT65R2200LL/TL) छोटे से मध्यम परिवारों के लिए एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाली यह मशीन बिजली और पानी दोनों की बचत करती है। इसमें दिया गया 1300 RPM का पावरफुल मोटर और एयर टर्बो ड्राइंग सिस्टम कपड़ों की तेजी से और बेहतर सुखाने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली की खपत
तेज सुखाने की क्षमता
किफायती कीमत
मजबूत बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
सीमित वॉश प्रोग्राम्स
मैनुअल काम
2. Voltas Beko, A Tata Product 6.5 Kg 5 Star Semi-Automatic Top Loading Washing Machine (WTT65UNX/OK3I0I0W01, Blue, Pulsator wash technology)
यह वोल्टास बेको (टाटा का प्रोडक्ट) 6.5 Kg सेमी-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन (WTT65UNX) छोटे से मध्यम परिवारों के लिए एक बेहतरीन, भरोसेमंद और बेहद किफायती विकल्प है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाली यह मशीन बिजली और पानी की भारी बचत करती है। इसमें दिया गया Pure Stream Pulsator और 1350 RPM की हाई-स्पीड मोटर कपड़ों की गहराई से सफाई और तेजी से सुखाने का काम करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती कीमत
बेहतरीन वॉश स्पीड
3 वॉश प्रोग्राम्स
बिजली और पानी की बचत
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल एफर्ट
1 साल की प्रोडक्ट वारंटी
3. Whirlpool 6.5 Kg 5 Star Magic Clean Semi-Automatic Top Loading Washing Machine (MAGIC CLEAN 6.5 GREY, 4 Year Comprehensive Warranty, 1400 RPM Motor, 5 Year Motor Warranty)
यह व्हर्लपूल 6.5 Kg मैजिक क्लीन सेमी-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन छोटे से मध्यम परिवारों के लिए एक बेहतरीन और टिकाऊ विकल्प है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग, 1400 RPM की हाई-स्पीड मोटर और 4 साल की लंबी कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी के साथ यह मशीन बेहतर धुलाई और तेजी से सुखाने का अनुभव देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
4 साल की लंबी वारंटी
1400 RPM मोटर
चुहा सुरक्षा
3 वॉश प्रोग्राम्स
स्पिन शावर तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल शिफ्टिंग
मैनुअल शिफ्टिंग
4. Midea 6.5 kg 5 Star Semi Automatic Top Load Washing Machine Maroon, Rust Proof Body (MWMSA065PPG(MW), Rat Away Feature)
यह मिडिया 6.5 kg सेमी-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन (मैरून कलर) छोटे से मध्यम परिवारों के लिए एक फीचर-पैक और टिकाऊ विकल्प है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और रस्ट-प्रूफ प्लास्टिक बॉडी के साथ आने वाली यह मशीन बिजली की बचत के साथ-साथ नमी वाले इलाकों में लंबे समय तक चलती है। इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए रैट अवे और IPX4 वॉटर स्प्लैश प्रोटेक्शन जैसी तकनीक दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
चूहा और पानी से सुरक्षा
कॉलर स्क्रबर
मैजिक फ़िल्टर
ओवरहीटिंग से बचाव
क्यों खोजें विकल्प
स्टॉक उपलब्धता
मैनुअल एफर्ट
5. Whirlpool 6.5 kg 5 Star Supreme Semi-Automatic Top Loading Washing Machine (ACE 6.5 SUPREME PLUS (CORAL RED), 1400 RPM Motor (5YR))
यह व्हर्लपूल 6.5 kg सुप्रीम प्लस सेमी-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन (कोरल रेड कलर) छोटे से मध्यम परिवारों के लिए एक स्टाइलिश, पावरफुल और भरोसेमंद विकल्प है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और 1400 RPM की हाई-स्पीड मोटर के साथ आने वाली यह मशीन कपड़ों की गहराई से सफाई करती है और उन्हें बेहद तेजी से सुखाती है। इसमें कपड़ों के कॉलर और जिद्दी दागों की स्क्रबिंग के लिए इन-बिल्ट स्मार्ट स्क्रबर स्टेशन दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
1400 RPM हाई-स्पीड ड्रायर
स्मार्ट स्क्रबर स्टेशन
स्पिन शावर तकनीक
बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल काम
प्लास्टिक बॉडी
1. 5 स्टार रेटिंग वाली सेमी-ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन लेने का क्या फायदा है?
5 स्टार रेटिंग का मतलब है कि यह मशीन बहुत कम बिजली की खपत करती है। इससे आपके महीने के बिजली बिल में बचत होती है।
2. 6.5 kg क्षमता किस आकार के परिवार के लिए सही रहती है?
6.5 kg क्षमता 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार या छोटे परिवारों के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है।
3. क्या सेमी-ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन में लगातार पानी का कनेक्शन चाहिए?
नहीं, सेमी-ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन में निरंतर पानी के कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। आप बाल्टी या पाइप की मदद से टब में पानी भर सकते हैं।
4. सेमी-ऑटोमैटिक और फुली-ऑटोमैटिक में क्या मुख्य अंतर है?
सेमी-ऑटोमैटिक मशीन में धोने और सुखाने के लिए दो अलग-अलग टब होते हैं, इसलिए कपड़ों को धोकर सुखाने वाले टब में मैन्युअल रूप से डालना पड़ता है। फुली-ऑटोमैटिक मशीन सारा काम एक ही टब में अपने आप करती है।
5. क्या इसमें कंबल या भारी चादरें धो सकते हैं?
इसमें आप हल्की रजाई, चादरें और नियमित कपड़े आसानी से धो सकते हैं। हालांकि, भारी डबल-बेड कंबल धोने के लिए बड़ी क्षमता (7.5 kg या उससे अधिक) वाली मशीन बेहतर रहती है।
6. स्पिन के दौरान मशीन ज़्यादा वाइब्रेट (कंपन) क्यों करती है?
अगर कपड़े स्पिन टब में एक तरफ ज़्यादा रखे गए हों या मशीन समतल सतह पर न रखी हो, तो यह ज़्यादा वाइब्रेट करती है। कपड़ों को बराबर फैलाकर रखने से यह समस्या ठीक हो जाती है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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