बिजली का बिल आएगा आधा! Amazon से सस्ते में खरीदें ये 25 लीटर वाले 5-Star गीजर, मिनटों में गर्म होगा पानी
बिजली के बिल की टेंशन कम करने और मिनटों में गर्म पानी पाने के लिए 15 लीटर वाले 5-स्टार इलेक्ट्रिक गीज़र सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। इस खबर में हम Amazon पर भारी छूट के साथ मिल रहे टॉप ब्रांडेड और टिकाऊ 15L गीज़र्स की लिस्ट दे रहे हैं, जो पूरे परिवार के लिए एकदम परफेक्ट हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
सर्दियों की शुरुआत के साथ ही घरों में गीजर का इस्तेमाल बढ़ने लगता है। ऐसे में नया गीजर खरीदते समय सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि 25 लीटर का 1-स्टार गीजर खरीदें या 5-स्टार? दोनों गीजर पानी गर्म करने का काम करते हैं, लेकिन बिजली की खपत और लंबे समय में होने वाले खर्च में अंतर हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर 1-स्टार गीजर में गर्म पानी बनाए रखने के दौरान हर महीने 216 रुपये की बिजली खर्च होती है, तो बेहतर इंसुलेशन वाले 5-स्टार गीजर में यह खर्च करीब 108 रुपये रह सकता है। यानी इस उदाहरण में बिजली का खर्च 50 फीसदी तक कम हो सकता है और सालाना करीब 1,296 रुपये की बचत हो सकती है। हालांकि, यह बचत केवल गर्म पानी बनाए रखने में खर्च होने वाली बिजली पर आधारित है, पूरे गीजर या घर के बिजली बिल पर नहीं। वास्तविक बचत मॉडल और इस्तेमाल पर निर्भर करेगी। आइए समझते हैं दोनों के बीच अंतर और बिजली बिल का पूरा गणित।
1. Racold Omnis R 25L Vertical 5 Star Storage Wall Mount Water Heater(Geyser) With Free Standard Installation&Pipes|Extra Durability With Titanium Enamelled Coating|Shower Ready Indicator|Children Care
Racold Omnis R 25L बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन 5-स्टार रेटेड स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो फिलहाल Amazon पर 31% की छूट के साथ ₹12,399 (M.R.P. ₹17,899) में मिल रहा है। यह टाइटेनियम इनेमल्ड कोटेड टैंक और मुफ़्त इंस्टॉलेशन व कनेक्शन पाइप के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
खारे पानी से सुरक्षा
फ्री इंस्टॉलेशन और पाइप
चाइल्ड केयर मोड
लंबे शावर के लिए Flexomix
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन सीमाएं
25 लीटर की बड़ी क्षमता
2. Bajaj Shield Series New Shakti 25L Storage Wall Mount Water Heater For Home, | Glasslined Tank | 5-Star Rated Geyser, Child Safety Mode, 7-Yr Tank, 6-Yr Element, 2-Yr Product Warranty,【White & Grey】
Bajaj Shield Series New Shakti 25L बड़े परिवारों के लिए एक किफायती 5-स्टार स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो फिलहाल Amazon पर 45% की भारी छूट के साथ मात्र ₹8,249 (M.R.P. ₹15,130) में मिल रहा है। यह ग्लासलाइन कोटेड टैंक और चाइल्ड सेफ्टी मोड के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ग्लासलाइन इनर टैंक, टाइटेनियम आर्मर तकनीक
चाइल्ड सेफ्टी मोड
20% ज्यादा गर्म पानी
मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन और पाइप
कनेक्टिविटी या डिजिटल स्क्रीन नहीं
3. Crompton Amica Pro 25L | Free Installation | 5‑Star Storage Water Heater (Geyser) | Glassline Tank for Hard Water | 8 Bar High‑Rise Pressure | 5‑Level Safety | Rust‑Proof Body | 2kW Fast Heating
Crompton Amica Pro 25L बड़े परिवारों के लिए एक किफायती 5-स्टार स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो फिलहाल Amazon पर 36% की भारी छूट के साथ मात्र ₹8,399 (M.R.P. ₹13,200) में मिल रहा है। यह 2000W की तेज़ हीटिंग और खारे पानी से सुरक्षा देने वाले ग्लासलाइन कोटेड टैंक के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
खारे पानी के लिए टिकाऊ
हाई-राइज बिल्डिंग के लिए बेस्ट
शॉक-प्रूफ बॉडी, फायर-प्रूफ केबल, थर्मल कट-आउट
5-स्टार एनर्जी रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
कनेक्शन पाइप शामिल नहीं
डिजिटल डिस्प्ले नहीं
4. Havells Instanio Prime 25 Litre Storage Water Heater (Geyser) |Temp. Sensing Color Changing LED Indicator | Glass Coated Anti Rust Tank | Warranty: 5 Year on Tank | High Rise Compatible (White Blue)
Havells Instanio Prime 25L बड़े परिवारों के लिए एक भरोसेमंद स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो फिलहाल Amazon पर 39% की भारी छूट के साथ ₹9,426 (M.R.P. ₹15,390) में मिल रहा है। यह कलर-चेंजिंग LED इंडिकेटर और खारे पानी से सुरक्षा देने वाले ग्लास-कोटेड एंटी-रस्ट टैंक के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कलर-चेंजिंग LED इंडिकेटर
20% ज्यादा गर्म पानी
हाई-राइज बिल्डिंग के लिए उपयुक्त
मजबूत एंटी-रस्ट टैंक
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन
4-स्टार एनर्जी रेटिंग
5. AO Smith Geyser 25 Litre 5 Star Rating (BEE) | Powerful 2KW Heating | Storage Water Heater With 2X Corrosion Resistant Blue Diamond Glass Tank | Warranty: 5 Yr Tank, 2 Yr Comprehensive | HSE-SHS-025
AO Smith HSE-SHS-025 25L बड़े परिवारों के लिए एक भरोसेमंद 5-स्टार स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो फिलहाल Amazon पर 41% की भारी छूट के साथ ₹8,499 (M.R.P. ₹14,400) में मिल रहा है। यह 2000W की तेज़ हीटिंग और खारे पानी से सुरक्षा देने वाले ब्लू डायमंड ग्लास-लाइन्ड टैंक के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्लू डायमंड ग्लास-लाइन्ड टैंक
5-स्टार एनर्जी रेटिंग
हाई-राइज बिल्डिंग के लिए बेस्ट
डबल सेफ्टी प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
डबल सेफ्टी प्रोटेक्शन
बेसिक इंडिकेटर
6. V-Guard Divino DG 25 Litre Water Heater with Digital Display | Suitable for Hard Water | High Energy Efficiency | Advanced 4 layered Safety | 5 Year Inner Tank Warranty
V-Guard Divino DG 25L बड़े परिवारों के लिए एक भरोसेमंद स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो फिलहाल Amazon पर 34% की छूट के साथ ₹8,949 (M.R.P. ₹13,500) में मिल रहा है। यह डिजिटल डिस्प्ले, खारे पानी से सुरक्षा देने वाले विट्रियस इनेमल कोटेड टैंक और 4-लेयर एडवांस्ड सेफ्टी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डिजिटल डिस्प्ले और तापमान नियंत्रण
खारे पानी और लीकेज से सुरक्षा
हाई-राइज बिल्डिंग के लिए उपयुक्त
4-लेयर एडवांस्ड सेफ्टी
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन और पाइप
भारी वजन
7. Orient Electric Enamour Classic Pro Geyser|25L Storage Water Heater| Faster Heating with Whirlflow Technology| HPE Coated Tank | BEE 5-star rated | High Rise Compatible |5 years tank warranty
Orient Electric Enamour Classic Pro 25L बड़े परिवारों के लिए एक किफायती और स्टाइलिश स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो फिलहाल Amazon पर 32% की छूट के साथ मात्र ₹7,099 (M.R.P. ₹10,490) में मिल रहा है। यह विघ्रनाशक व्हर्लफ्लो तकनीक और शॉक-प्रूफ IPX2 बॉडी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
व्हर्लफ्लो तकनीक
IPX2 शॉक-प्रूफ बॉडी
निकल-कोटेड कॉपर एलिमेंट
5-स्टार एनर्जी सेविंग
क्यों खोजें विकल्प
ग्लासलाइन टैंक नहीं
डिजिटल डिस्प्ले नहीं
Q1. छोटे और बड़े परिवार के लिए कितने लीटर का गीज़र सबसे सही रहता है?
उत्तर: यदि आपके घर में 2 से 3 सदस्य हैं, तो 15 लीटर का स्टोरेज गीज़र पर्याप्त रहता है। वहीं, अगर परिवार में 4 या उससे अधिक सदस्य हैं और बाथटब या एक से अधिक बाथरूम में पानी की जरूरत होती है, तो 25 लीटर का 5-स्टार गीज़र सबसे सही और आरामदायक विकल्प है।
Q2. खारे पानी (Hard Water) वाले इलाकों के लिए कौन सा गीज़र सबसे अच्छा है?
उत्तर: खारे पानी के कारण गीज़र के टैंक में जंग लगने और स्केलिंग (पपड़ी जमने) की समस्या आम होती है। इससे बचने के लिए ग्लासलाइन कोटेड टैंक (Glassline Coated Tank), ब्लू डायमंड ग्लास-लाइन्ड टैंक या टाइटेनियम इनेमल्ड टैंक वाले गीज़र (जैसे Crompton Amica Pro, AO Smith HSE-SHS और Racold Omnis) सबसे अच्छे माने जाते हैं, जो लंबे समय तक खराब नहीं होते।
Q3. 5-स्टार रेटिंग वाले इलेक्ट्रिक गीज़र से बिजली के बिल में कितनी बचत होती है?
उत्तर: BEE 5-स्टार रेटेड गीज़र हाई-डेंसिटी PUF इंसुलेशन और एडवांस्ड थर्मोस्टेट के साथ आते हैं, जो पानी को लंबे समय तक गर्म रखते हैं और बार-बार रीहीट होने से बिजली बचाते हैं। 1-स्टार या सामान्य गीजर के मुकाबले 5-स्टार गीज़र इस्तेमाल करने पर बिजली के बिल में 20% से 25% तक की बचत हो सकती है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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