52°C गर्मी में भी कमरा बनेगा शिमला! Amazon पर मौजूद ये 1 Ton 5 Star Inverter AC हैं परफॉरमेंस में नंबर-1
यह आर्टिकल छोटे कमरों के लिए किफायती और दमदार कूलिंग वाले 1 Ton AC के बेहतरीन विकल्पों की जानकारी देता है। इसमें कम बिजली खपत और भारी बचत के साथ साल 2026 के टॉप मॉडल्स का सटीक चुनाव करने में मदद मिलेगी।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों के मौसम में एक छोटे कमरे (तकरीबन 100-120 स्क्वायर फीट) के लिए सही एयर कंडीशनर का चुनाव करना न केवल आरामदायक होता है, बल्कि यह आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ता। 1 Ton AC ऐसे कमरों के लिए एक आदर्श विकल्प है क्योंकि यह कम बिजली की खपत में बेहतरीन कूलिंग प्रदान करता है।
इस लेख में हमने विशेष रूप से उन यूजर्स के लिए टॉप मॉडल्स को शॉर्टलिस्ट किया है जो कम बजट में प्रीमियम फीचर्स की तलाश में हैं। 2026 के लेटेस्ट मॉडल्स अब एडवांस 'इन्वर्टर टेक्नोलॉजी' के साथ आते हैं, जो कमरे के तापमान के अनुसार कंप्रेसर की गति को एडजस्ट करते हैं, जिससे बिजली के बिल में 20-30% तक की बचत संभव है।
इसके अलावा, बजट श्रेणी के इन AC में अब कॉपर कंडेनसर कॉइल्स, एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर और स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन जैसी सुविधाएं आम हो गई हैं। ये फीचर्स न केवल कूलिंग को तेज करते हैं बल्कि मेंटेनेंस के खर्च को भी कम रखते हैं। यदि आप अपने छोटे बेडरूम या होम-ऑफिस के लिए एक किफायती विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो 3-स्टार या 5-स्टार रेटिंग वाले 1 Ton AC सबसे बेहतर निवेश हैं। यह गाइड आपको फीचर्स, वारंटी और ग्राहकों के रिव्यू के आधार पर सबसे सही निर्णय लेने में मदद करेगी, ताकि आप कम खर्च में ठंडी और सुकून भरी नींद का आनंद ले सकें।
1. Lloyd 1 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Cools Up To 52°C, Smart 4 Way Air Swing, Turbo Cool, Installation Check, 100% Copper, White with Silver Deco Strip, GLS12I3FWSEA)
Lloyd (लॉयड) का यह 1 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी मध्यम आकार के कमरों या छोटे बेडरूम (120 sq. ft. तक) के लिए एक दमदार विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 5-इन-1 कनवर्टिबल टेक्नोलॉजी है, जो आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता (30% से 110%) को एडजस्ट करने की सुविधा देती है। यह एसी 52°C जैसी भीषण गर्मी में भी प्रभावी कूलिंग देने का वादा करता है, जिससे यह भारतीय गर्मियों के लिए एक भरोसेमंद साथी बन जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-इन-1 कनवर्टिबल मोड
भीषण गर्मी में कूलिंग
स्मार्ट एयर फ्लो
कम शोर
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन के लिए अलग से भुगतान
'हिडन एलईडी डिस्प्ले
2. Samsung 1 Ton 3 Star,New Star rated Bespoke AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, AR50H12D1LHNNA)
Samsung 1 Ton 3 Star 'Bespoke AI' एक स्मार्ट और आधुनिक एयर कंडीशनर है जो न केवल आपके कमरे को ठंडा करता है, बल्कि बिजली की बचत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी उपयोग करता है। यह एसी विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने होम एप्लायंसेस को फोन या वॉयस कंट्रोल (Alexa/Google) से चलाना पसंद करते हैं। 2026 की नई स्टार रेटिंग के साथ आने वाला यह मॉडल भविष्य के मानकों के लिए पूरी तरह तैयार है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बिजली बचत
एक्सट्रीम कूलिंग
स्मार्ट कनेक्टिविटी
टिकाऊपन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
बड़े कमरों के लिए बहुत प्रभावी नहीं
इंस्टॉलेशन आमतौर पर सशुल्क
3. Godrej 1 Ton 3 Star,New star rated, Inverter Split AC, 5-in-1 Convertible Cooling, AI Powered, Self Clean, Copper Condenser, AC with Air Filter Air Conditioner (AC 1T EC HIC 12Y3TH CA, White)
Godrej 1 Ton 3 Star 'AI Powered' इन्वर्टर स्प्लिट एसी भारतीय घरों के लिए एक भरोसेमंद और बजट-फ्रेंडली विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 5-साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, जो इस प्राइस रेंज में बहुत कम ब्रांड्स देते हैं। यह एसी AI टेक्नोलॉजी और 5-इन-1 कनवर्टिबल कूलिंग के साथ आता है, जो कमरे के तापमान के अनुसार अपनी कूलिंग क्षमता को खुद एडजस्ट कर सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार वारंटी पैकेज
बजट के अनुकूल
AI संचालित
सेल्फ क्लीन फीचर
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे के लिए यह सही नहीं
थोड़ा अधिक शोर
4. Hisense 1.0 Ton 3 star Inverter Split AC(Copper, 5-in-1 Convertible with Intelligent 4 modes, 4 Way Swing, Anti corrosion, Long Air Distance, AS-12TR4R3E, White ）
Hisense 1.0 Ton 3 Star इन्वर्टर स्प्लिट एसी एक बजट-फ्रेंडली एयर कंडीशनर है जो स्मार्ट कूलिंग और ऊर्जा दक्षता का बेहतरीन संतुलन पेश करता है। इसमें 5-इन-1 कनवर्टिबल टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे आप अपनी जरूरत और कमरे में मौजूद लोगों की संख्या के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। 27,000 रुपये से कम की कीमत में 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी इसे एक सुरक्षित और किफायती निवेश बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
शानदार वारंटी
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
क्विक चिल
क्यों खोजें विकल्प
स्टार रेटिंग और कूलिंग क्षमता मध्यम
स्मार्ट फीचर्स की कमी
5. Hitachi 1 Ton 3 Star, New Star rated, Inverter Split AC (Copper, 4 Way Swing, ice Clean, EEV Precision- Higher Performance Cooling, RAS.G312PCDIBS, White)
Hitachi 1 Ton 3 Star इन्वर्टर स्प्लिट एसी उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कूलिंग की क्वालिटी और लंबी उम्र पर समझौता नहीं करना चाहते। इस मॉडल में EEV Precision टेक्नोलॉजी दी गई है, जो रेफ्रिजरेंट के बहाव को सटीकता से कंट्रोल करती है, जिससे कूलिंग परफॉरमेंस अन्य साधारण एसी के मुकाबले बेहतर होती है। यह 54°C की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में भी कमरे को ठंडा रखने की क्षमता रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
EEV टेक्नोलॉजी
अत्यधिक गर्मी में कूलिंग
शानदार बिजली बचत
4-वे स्विंग
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन Paid
प्लेटफार्म्स पर इसकी रेटिंग मध्यम
6. Whirlpool 1.0 Ton 3 Star, Magicool Inverter Split AC (MAGICOOL 10T 3S INV CNV S5K1PP0, Copper, Convertible 4-in-1 Cooling Mode, HD Filter White)
Whirlpool 1.0 Ton 3 Star 'Magicool' इन्वर्टर स्प्लिट एसी मध्यम आकार के कमरों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी Intellisense Inverter Technology है, जो न केवल बिजली बचाती है बल्कि 52°C जैसी भीषण गर्मी में भी कमरे को ठंडा रखती है। इसमें '4-इन-1 कनवर्टिबल मोड' दिया गया है, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार इसकी कूलिंग क्षमता को कम या ज्यादा कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
6th Sense Technology
पर्यावरण के अनुकूल
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
ऑटो क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा ज्यादा आवाज
2-वे स्विंग
7. Sharp 1 Ton 3 star, New Star Rated (5 Years comprehensive warranty, 4 Way Swing, 100% copper, Hi-Tech Inverter Compressor, 7 in 1 Convertible, Turbo cool, Dust filter) - AH-SI12V3B-GCN, White
Sharp 1 Ton 3 Star 'Hi-Tech Inverter' स्प्लिट एसी एक आधुनिक कूलिंग मशीन है जो अपनी 7-इन-1 कनवर्टिबल टेक्नोलॉजी के कारण चर्चा में है। यह एसी न केवल आपको कूलिंग के सात अलग-अलग विकल्प देता है, बल्कि यह 55°C की अत्यधिक गर्मी में भी कमरे को ठंडा रखने का दम रखता है। इसकी 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी इसे एक सुरक्षित और तनाव-मुक्त विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
जबरदस्त बिजली बचत
7-इन-1 फ्लेक्सिबिलिटी
भीषण गर्मी में सक्षम
4-वे एयर स्विंग
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे के लिए कमजोर
सर्विस नेटवर्क अन्य बड़े ब्रांड्स की तुलना में सीमित
1. क्या 1 टन का एसी छोटे बेडरूम के लिए काफी है?
हाँ, बिल्कुल। एक छोटा बेडरूम, जिसका एरिया 100 से 120 स्क्वायर फीट के बीच हो, उसके लिए 1 टन का एसी पूरी तरह पर्याप्त है। यह न केवल कमरे को जल्दी ठंडा करता है, बल्कि इन्वर्टर तकनीक के साथ आने वाले 1 टन के एसी बिजली की भी काफी बचत करते हैं। अगर आपके कमरे में सीधी धूप नहीं आती और कमरा बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, तो 1 टन का एसी सबसे बेस्ट है।
2. क्या 1 टन का एसी 10x10 कमरे के लिए पर्याप्त है?
जी हाँ, यह सबसे आदर्श साइज है। 10x10 फीट का कमरा यानी 100 स्क्वायर फीट होता है। 1 टन एसी की क्षमता 120 स्क्वायर फीट तक के कमरे को प्रभावी ढंग से ठंडा करने की होती है। 10x10 के कमरे में 1 टन का एसी बहुत ही कम समय में तापमान को नियंत्रित कर लेता है और कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव भी नहीं पड़ता।
3. 1 टन एसी एक कमरे को ठंडा करने में कितना समय लेता है?
यह कई कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में,
10-15 मिनट: एक अच्छे ब्रांड का 1 टन एसी 100-110 स्क्वायर फीट के कमरे को 10 से 15 मिनट के भीतर आरामदायक तापमान (जैसे 24°C) पर ले आता है।
समय कम-ज्यादा होने के कारण: यदि कमरे में वेंटिलेशन कम है, खिड़कियां बंद हैं और कमरे में ज्यादा लोग नहीं हैं, तो यह और भी जल्दी ठंडा कर सकता है। वहीं अगर कमरे की छत सीधी धूप के संपर्क में है, तो इसमें 5-10 मिनट अतिरिक्त लग सकते हैं।
4. छोटे कमरे के लिए एसी कैसे चुनें?
छोटे कमरे के लिए एसी चुनते समय इन 4 बातों का ध्यान रखें,
कमरे का एरिया मापें: अगर कमरा 80-120 sq. ft. है तो 1 टन चुनें। अगर 80 sq. ft. से कम है (जैसे छोटा स्टोर या पूजा घर), तो आप 0.8 टन भी देख सकते हैं।
इन्वर्टर टेक्नोलॉजी: हमेशा Inverter AC ही लें। यह कमरे के ठंडे होते ही बिजली की खपत कम कर देता है, जिससे आपका महीने का बिल कम आता है।
स्टार रेटिंग : अगर आप दिन में 8-10 घंटे एसी चलाते हैं, तो 5-स्टार लें। यदि इस्तेमाल कम है, तो 3-स्टार बजट के लिहाज से बेहतर है।
कनवर्टिबल फीचर्स : आजकल के एसी 4-in-1 या 5-in-1 मोड के साथ आते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर आप कमरे में अकेले हैं, तो आप उसे 0.5 टन की क्षमता पर भी चला सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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