क्यों 5 बर्नर गैस गैस स्टोव हैं जरूरी? छोटी-बडी हर फैमिली के लिए बेस्ट, Amazon दे रहा बंपर ऑफर
Amazon Great Republic Day Sale 2026: अमेजन की सेल 16 जनवरी यानी आज रात से शुरू हो रही है। इस सेल में रसोई में उपयोग आने वाले 5 स्टोर गैस बर्नर पर भारी बचत दी जा रही है, जिसमें 5-बर्नर गैस स्टोव जैसे प्रीमियम किचन हॉब पर विशेष ऑफर्स मिल रहे हैं।
Amazon Great Republic Day Sale 2026: अगर आप अपनी किचन को स्मार्ट, स्टाइलिश और अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। Amazon की Great Republic Day Sale आज यानी 16 जनवरी की रात से शुरू हो रही है, जिसमें रसोई के काम आने वाले प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर भारी छूट दी जा रही है। खासतौर पर 5-बर्नर गैस स्टोव और किचन हॉब पर शानदार ऑफर्स दिए जा रहे हैं। आज की तेज़ लाइफस्टाइल में मल्टी-टास्किंग जरूरी है और 5-बर्नर गैस स्टोव उसी जरूरत को पूरा करता है। एक साथ कई डिश बनाना, समय की बचत और किचन को मॉडर्न लुक देना, ये स्टोव छोटे न्यूक्लियर फैमिली से लेकर बड़े परिवारों तक के लिए परफेक्ट ऑप्शन हैं। मॉड्यूलर किचन पसंद करने वाले युवाओं के लिए यह एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। सेल के दौरान ग्राहक बैंक कार्ड पर इंस्टेंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI, और एक्सचेंज ऑफर के साथ 5-बर्नर गैस स्टोव खरीद सकते हैं। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर अतिरिक्त कैशबैक भी दिया जा रहा है, जिससे यह डील और भी किफायती बन जाती है। कुल मिलाकर, अमेजन की यह सेल उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, जो कम बजट में स्मार्ट और स्टाइलिश तरीके से प्रीमियम किचन अपग्रेड करना चाहते हैं...
5 बर्नर गैस स्टोव के फायदे
- इससे आप एक ही समय में 5 अलग-अलग डिश एक साथ बना सकते हैं। यह बड़े परिवार और पार्टी के लिए बहुत उपयोगी है।
- अलग-अलग बर्तन और डिश एक साथ पकाने से खाना जल्दी तैयार हो जाता है। इससे रसोई में समय और मेहनत दोनों बचते हैं।
- 5 बर्नर स्टोव में अलग-अलग बर्नर अलग-अलग तापमान पर चल सकते हैं। इस तरह आप गैस का सही और स्मार्ट उपयोग कर सकते हैं।
- आधुनिक 5-बर्नर गैस स्टोव में अक्सर सुरक्षित और टिकाऊ मटेरियल, जैसे स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम बॉडी होती है। इसके अलावा, डिजाइन आधुनिक रसोई के अनुसार सुलभ और आकर्षक होता है।
गैस बर्नर स्टोव के मुख्य प्रकार
- बर्नर की संख्या के आधार पर 1, 2,3,4,5 बर्नर गैस स्टोव पाए जाते हैं।
- अगर डिजाइन के आधार पर बात करें, तो स्टैंडअलोन गैस स्टोव और बिल्ट-इन हॉब होते हैं।
1. Bosch Built in Gas Hob Black Tempered glass Glass 5 Burner Auto Ignition 90 cm True Brass 2D Ring Burners with Glossy Black Heat Shields & Enameld pan supports (PNV9B6F10I)
अमेजन पर Bosch Built-in Gas Hob को 25 फीसद की शानदार छूट के साथ 57,990 रुपये की जगह पर 43,390 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 90 cm वाला एक प्रीमियम 5-बर्नर गैस हॉब है, जो अपने ब्लैक टेम्पर्ड ग्लास और ट्रू ब्रास 2D रिंग बर्नर्स के लिए जाना जाता है। इसका अर्गोनोमिक डिज़ाइन विशेष रूप से बड़े भारतीय बर्तनों और कड़ाही को एक साथ रखकर खाना पकाने के लिए बनाया गया है।
इसमें सुरक्षा के लिए 'Flame Failure Safety Device' दिया गया है, जो आग बुझने की स्थिति में गैस की सप्लाई को तुरंत रोक देता है। साथ ही, इसके यूनिक 'स्वॉर्ड नॉब्स' न केवल देखने में स्टाइलिश हैं, बल्कि फ्लेम को सटीक रूप से कंट्रोल करने के लिए बेहतर ग्रिप भी प्रदान करते हैं।
Specifications
2. Elica 90cm 5 Burner Auto Ignition Hob | FLEXI 590 LOTUS IND HD BRASS | SABAF Burners | Cast Iron Pan Support with Heat Guard | 8mm Toughened Glass | 10-Year Burner Warranty | Black
अमेजन पर Elica 90cm 5 Burner Hob को 10 फीसद की छूट और ₹500 के एक्स्ट्रा कूपन के साथ 24,990 रुपये की जगह पर 22,490 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक हाइब्रिड फ्लेक्सी हॉब है, जिसे आप किचन काउंटर के अंदर फिट कर सकते हैं या साधारण गैस चूल्हे की तरह काउंटर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्रीमियम इटैलियन SABAF बर्नर्स दिए गए हैं जो हाई-एफिशिएंसी कुकिंग सुनिश्चित करते हैं।
इसमें बर्नर्स पर 10 साल की लंबी वारंटी दी गई है, जो इसकी क्वालिटी और टिकाऊपन का भरोसा दिलाती है। साथ ही, इसके कास्ट आयरन पैन सपोर्ट में 'हीट गार्ड' लगा है जो बर्तनों को स्थिर रखता है और भारी बर्तनों के इस्तेमाल के दौरान एक्स्ट्रा मजबूती प्रदान करता है।
Specifications
3. Sujata 5 Burner Gas Stove Glass Top | 5 Years Warranty | Gas Chulha, Auto Ignition Gas Stove, CookTop cum Hob Top, LPG & PNG Compatible, Brass Burner (Palladium FFD Auto Ignition Black)
अमेजन पर Sujata 5 Burner Gas Stove को 16 फीसद की छूट के साथ 54,990 रुपये की जगह पर 45,963 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक प्रीमियम 'Palladium' सीरीज का चूल्हा है जिसे कुकटॉप और हॉब टॉप दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें सुरक्षा के लिए एडवांस Flame Failure Device और टिकाऊ ब्रास बर्नर्स दिए गए हैं, जो इसे मॉडर्न किचन के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाते हैं।
इसमें इन-बिल्ट मल्टी-स्पार्क ऑटो इग्निशन दिया गया है, जिससे बिना लाइटर या माचिस के इसे आसानी से जलाया जा सकता है। साथ ही, इसके ब्रास बर्नर्स को पूरी तरह सील किया गया है ताकि खाना गिरने पर अंदर गंदगी जमा न हो और सफाई आसान रहे।
Specifications
4. Carysil Passilo 90cm Built-in Hob, 5 Brass Burners, Round Cast Iron Pan Support, Electric Ignition, Metal Knob, 8mm Black Toughened Glass, Stainless Steel
अमेजन पर Carysil Passilo 90cm Built-in Hob को 10 फीसद की छूट के साथ 31,690 रुपये की जगह पर 28,590 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक आधुनिक और प्रीमियम 5-बर्नर वाला गैस हॉब है, जो 8mm मोटे ब्लैक टफन्ड ग्लास और हाई-फ्लेम ब्रास बर्नर्स के साथ आता है। इसका बेवेल्ड किनारों वाला स्टाइलिश डिज़ाइन किसी भी मॉडर्न किचन की शोभा बढ़ाने के लिए बेहतरीन है।
इसमें 'ब्लू फ्लेम' बर्नर तकनीक दी गई है जो गैस और ऑक्सीजन के सही संतुलन से ऊर्जा बचाती है और सुरक्षित दहन सुनिश्चित करती है। साथ ही, इसमें मैट इनेमल फिनिश वाले राउंड कास्ट आयरन पैन सपोर्ट मिलते हैं, जो भारी से भारी बर्तनों को भी पूरी स्थिरता प्रदान करते हैं।
Specifications
5. Faber 90 Cm Hobtop 5 Burner, Auto Ignition (Hob Htg 905 Crs Br Ci) - Tempered Glass, Black
अमेजन पर Faber 90 Cm Hobtop को 26 फीसद की छूट के साथ 32,590 रुपये की जगह पर 24,150 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम 5-बर्नर हॉबटॉप है, जो अपनी 'एंटी-लीक टेक्नोलॉजी' और यूरोपीय ब्रास वाल्व के लिए जाना जाता है। इसमें 2 डबल रिंग और 3 ट्रिपल रिंग बर्नर्स दिए गए हैं, जो बड़े भारतीय बर्तनों में तेज़ी से खाना पकाने के लिए बेहतरीन हैं।
इसमें 'ग्लास एज प्रोटेक्टर' दिया गया है, जो इसके टेम्पर्ड ग्लास के किनारों को झटकों से टूटने या चिप होने से बचाता है। साथ ही, इसके यूरोपीय वाल्व वर्जिन ब्रास से बने हैं, जो इसकी लंबी उम्र और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
Specifications
6. Electrolux 5 Burner Auto Ignition Glass Top 90cm Built-in Gas Hob, UltimateTaste 300, Black, EHG9530BC
अमेजन सेल में Electrolux UltimateTaste 300 सीरीज़ के इस प्रीमियम गैस हॉब को 44 फीसद की भारी छूट के साथ 63,990 रुपये की जगह पर मात्र 36,000 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह 90cm वाला एक आधुनिक बिल्ट-इन गैस हॉब है, जो अपने शक्तिशाली ब्रास बर्नर्स और 'डुअल-फ्लेम' टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। इसमें सुरक्षा के लिए एडवांस फ्लेम फेल्योर डिवाइस दिया गया है, जो आधुनिक किचन के लिए इसे एक सुरक्षित विकल्प बनाता है।
इसमें 'ब्लू फ्लेम' तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो गैस को पूरी तरह जलाकर ऊर्जा की बचत करती है और बर्तनों को काला नहीं होने देती। साथ ही, इसका हाई-पावर बर्नर भारतीय स्टाइल की 'स्टिर-फ्राइंग' (तेज़ आंच पर पकाने) के लिए बेहतरीन है।
Specifications
7. ASIN
अमेजन सेल में Bosch 90 cm 5 Burner Hob को 37 फीसद की भारी छूट के साथ 66,990 रुपये की जगह पर 41,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक प्रीमियम ग्लास गैस हॉब है, जो अपने मॉडर्न डिजाइन और वर्सेटाइल कुकिंग ऑप्शन्स के लिए जाना जाता है। इसमें एक शक्तिशाली 'वोक बर्नर' दिया गया है, जो तेज़ आंच वाली इंडियन कुकिंग और स्टिर-फ्राइंग के लिए बेहतरीन है।
यह हॉब विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें एक साथ कई पकवान बनाने के लिए अधिक स्पेस की ज़रूरत होती है। इसका स्लीक ग्लास टॉप न केवल देखने में शानदार लगता है, बल्कि इसे साफ करना भी बेहद आसान है।
Specifications
8. Hindware Ivana 5B 86 CM | Built in Hob With Flame Failure Device | Frost Glass with Golden Coated SS Strips | Gold Metallic Finish & Jet Black Knobs | Matt Black Glass Automatic Hob (5 Burners)
यह Hindware का Ivana 5B 86 CM बिल्ट-इन हॉब है, जो अपने लग्जरी लुक और एडवांस सुरक्षा फीचर्स के लिए जाना जाता है। इसमें जेट ब्लैक मैट फिनिश ग्लास के साथ गोल्डन कोटेड SS स्ट्रिप्स दी गई हैं, जो आपके किचन को एक रॉयल और मॉडर्न लुक प्रदान करती हैं। सुरक्षा के लिए इसमें फ्लेम फेल्योर डिवाइस दिया गया है, जो इसे भारतीय किचन के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाता है।
इसमें डिजाइनर पूरी तरह से ब्रास के बर्नर्स दिए गए हैं, जो न केवल दिखने में प्रीमियम हैं बल्कि लंबे समय तक चलने वाले और हाई-एफिशिएंसी वाले भी हैं। इसके गोल्डन मेटैलिक फिनिश नॉब्स और मैट फिनिश ग्लास की जुगलबंदी इसे साधारण हॉब्स से बिल्कुल अलग और आकर्षक बनाती है।
Specifications
