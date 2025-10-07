अमेजन सेल में खटाखट बिक रहे ये 5 बेस्ट स्पीकर्स, कीमत इतनी कम कि यकीन नहीं होगा

5 Best Speakers For Diwali: अगर आप अपने लिए एक नया पार्टी स्पीकर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Tue, 7 Oct 2025 05:18 PM

5 Best Speakers For Diwali: दिवाली पार्टी के लिए 5 बेस्ट पार्टी स्पीकर आपके जश्न को और भी धमाकेदार बना सकते हैं। इन स्पीकर्स में दमदार साउंड और डीप बास मिलता है, जिससे हर गाना थिरकने पर मजबूर कर देता है। इनमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, जिसके चलते इन्हें मोबाइल या टीवी से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। कुछ स्पीकर्स में माइक्रोफोन और कराओके फीचर भी होता है। यहां हम आपको टॉप 5 ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं, जो किफायती से लेकर 5,000 रुपये तक की कीमत में उपलब्ध हैं।

इसकी कीमत 9,499 रुपये है, जिस पर 68% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद स्पीकर की कीमत 2,999 रुपये हो जाती है। इसमें 70W आउटपुट पावर है, जो पार्टी या आउटडोर इवेंट्स के लिए परफेक्ट है। इसका 9 घंटे का बैकअप, IPX5 वॉटरप्रूफ डिजाइन, और RGB लाइट्स इसे और मजेदार बनाते हैं। इसमें ब्लूटूथ 5.0 और वॉयस अस्सिटेंट की सुविधा है।

Specifications ब्लूटूथ वर्जन 5.0 आउटपुट पावर 70W RMS बैटरी बैकअप लगभग 9 घंटे वाटरप्रूफ IPX5 रेटेड कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, ऑक्स, माइक्रोएसडी, टाइप-सी क्यों खरीदें दमदार 70W साउंड आउटपुट IPX5 वॉटरप्रूफ 9 घंटे तक लंबा बैकअप TWS और वॉयस अस्सिटेंट सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प थोड़ा भारी होने के कारण कैरी करना मुश्किल बैटरी चार्जिंग टाइम

इसकी कीमत 39% डिस्काउंट के साथ 3,866 रुपये हो जाती है। इसका 24W आउटपुट और एक्सबास बटन हर बीट को और भी एनर्जेटिक बना देता है। यह स्पीकर 20 घंटे तक प्लेबैक देता है, जिससे आप पूरे दिन म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। IPX7 वॉटरप्रूफ डिजाइन इसे बारिश या आउटडोर ट्रिप्स के लिए परफेक्ट बनाता है।

Specifications आउटपुट पावर 24W बैटरी बैकअप लगभग 20 घंटे वॉटरप्रूफ रेटिंग IPX7 ब्लूटूथ रेंज 100 फीट तक कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.0 क्यों खरीदें शानदार और साफ 24W साउंड आउटपुट XBass बटन से दमदार बेस 20 घंटे तक लंबा बैटरी बैकअप IPX7 वॉटरप्रूफ क्यों खोजें विकल्प चार्जिंग में थोड़ा समय ज्यादा NFC या AUX इनपुट की कमी बड़े साइज के चलते पॉकेट में फिट नहीं होता

इसकी कीमत 2,499 रुपये है। इसके साथ 68% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 799 रुपये हो जाती है। इसमें 10W RMS आउटपुट है, जो छोटे कमरों या आउटडोर पिकनिक के लिए परफेक्ट है। 2000mAh बैटरी से यह लगभग 8 घंटे तक प्लेबैक देता है। इसमें ब्लूटूथ 5.3, ऑक्स, यूएसबी और माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन हैं।

Specifications साउंड आउटपुट 10W RMS बैटरी क्षमता 2000mAh प्लेबैक टाइम लगभग 8 घंटे कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.3, ऑक्स, यूएसबी, माइक्रो एसडी क्यों खरीदें 10W आउटपुट के साथ क्लियर और बैलेंस्ड साउंड RGB लाइट्स से आकर्षक विजुअल इफेक्ट ब्लूटूथ 5.3 मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन्स क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअप केवल 8 घंटे तक सीमित आउटडोर पार्टी के लिए थोड़ा कम पावरफुल वॉटरप्रूफ रेटिंग नहीं

इसकी कीमत 14,990 रुपये है। इस पर 70% डिस्काउंट के साथ 4,499 रु्पये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 60W आउटपुट पावर और 7 LED प्रोजेक्शन मोड्स हैं, जो पार्टी का मज़ा दोगुना कर देते हैं। यह स्पीकर ब्लूटूथ 5.3 के साथ आता है, जो तेज और स्टेबल कनेक्शन देता है। 9 घंटे तक का प्लेबैक टाइम, TWS कनेक्टिविटी और ड्यूल ईक्यू मोड्स के साथ आप अपनी पसंद का साउंड ट्यून कर सकते हैं।

Specifications साउंड आउटपुट 60W RMS प्लेबैक टाइम लगभग 9 घंटे कनेक्टिविटी ब्लूटूथ वर्जन 5.3 लाइटिंग 7 LED प्रोजेक्शन मोड्स फीचर ड्यूल ईक्यू मोड्स, बिल्ट-इन माइक, हीयरेबल्स ऐप सपोर्ट क्यों खरीदें 60W का दमदार और क्लियर साउंड आउटपुट 7 LED लाइट मोड्स से पार्टी माहौल शानदार TWS फीचर बिल्ट-इन माइक और हीयरेबल्स ऐप सपोर्ट के साथ ईजी कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प वजन थोड़ा ज्यादा, कैरी करना मुश्किल फुल वॉल्यूम पर हल्का डिस्टॉर्शन

इसकी कीमत 19% डिस्काउंट के साथ 4,449 रुपये हो गया है। यह एक स्मार्ट स्पीकर है, जो आपके घर को स्मार्ट होम में बदल देता है। इसमें एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट है, जो आपके कहने पर गाने चला देता है, रिमाइंडर सेट करता है और स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल करता है। इसका साउंड पहले से ज्यादा पावरफुल और क्लियर है। इसमें मोशन डिटेक्शन और टेम्परेचर सेंसर जैसी नई तकनीकें दी गई हैं।

Specifications साउंड क्वालिटी क्लियर बास साउंड सेंसर मोशन डिटेक्शन और टेम्प्रेचर सेंसर कनेक्टिविटी वाई-फाई और ब्लूटूथ सपोर्ट वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा क्यों खरीदें साउंड क्वालिटी पहले से बेहतर और गहरी बेस के साथ Alexa से स्मार्ट होम कंट्रोल और म्यूजिक हैंडल करना आसान मोशन और तापमान सेंसर जैसे स्मार्ट फीचर्स क्यों खोजें विकल्प हमेशा पावर से कनेक्ट रहना जरूरी ब्लूटूथ रेंज सीमित

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।