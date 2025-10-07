अमेजन सेल में खटाखट बिक रहे ये 5 बेस्ट स्पीकर्स, कीमत इतनी कम कि यकीन नहीं होगा
5 Best Speakers For Diwali: अगर आप अपने लिए एक नया पार्टी स्पीकर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
5 Best Speakers For Diwali: दिवाली पार्टी के लिए 5 बेस्ट पार्टी स्पीकर आपके जश्न को और भी धमाकेदार बना सकते हैं। इन स्पीकर्स में दमदार साउंड और डीप बास मिलता है, जिससे हर गाना थिरकने पर मजबूर कर देता है। इनमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, जिसके चलते इन्हें मोबाइल या टीवी से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। कुछ स्पीकर्स में माइक्रोफोन और कराओके फीचर भी होता है। यहां हम आपको टॉप 5 ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं, जो किफायती से लेकर 5,000 रुपये तक की कीमत में उपलब्ध हैं।
1. ZEBRONICS Zeb-Sound Feast 500 Bluetooth 5.0 Portable Speaker with 70W, 9H* Backup, TWS, IPX5 Waterproof, Call Function, RGB Lights, AUX, mSD, Voice Assistant, Type C and Grill Finish
इसकी कीमत 9,499 रुपये है, जिस पर 68% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद स्पीकर की कीमत 2,999 रुपये हो जाती है। इसमें 70W आउटपुट पावर है, जो पार्टी या आउटडोर इवेंट्स के लिए परफेक्ट है। इसका 9 घंटे का बैकअप, IPX5 वॉटरप्रूफ डिजाइन, और RGB लाइट्स इसे और मजेदार बनाते हैं। इसमें ब्लूटूथ 5.0 और वॉयस अस्सिटेंट की सुविधा है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार 70W साउंड आउटपुट
IPX5 वॉटरप्रूफ
9 घंटे तक लंबा बैकअप
TWS और वॉयस अस्सिटेंट सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी होने के कारण कैरी करना मुश्किल
बैटरी चार्जिंग टाइम
2. Tribit MaxSound Plus 24W Bluetooth Wireless Speakers
इसकी कीमत 39% डिस्काउंट के साथ 3,866 रुपये हो जाती है। इसका 24W आउटपुट और एक्सबास बटन हर बीट को और भी एनर्जेटिक बना देता है। यह स्पीकर 20 घंटे तक प्लेबैक देता है, जिससे आप पूरे दिन म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। IPX7 वॉटरप्रूफ डिजाइन इसे बारिश या आउटडोर ट्रिप्स के लिए परफेक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार और साफ 24W साउंड आउटपुट
XBass बटन से दमदार बेस
20 घंटे तक लंबा बैटरी बैकअप
IPX7 वॉटरप्रूफ
क्यों खोजें विकल्प
चार्जिंग में थोड़ा समय ज्यादा
NFC या AUX इनपुट की कमी
बड़े साइज के चलते पॉकेट में फिट नहीं होता
3. amazon basics B10 10W RMS Bluetooth Speaker with 2000 mAh Battery | Up to 8 hrs of Playback | RGB | Bluetooth 5.3, AUX in, USB & Micro SD Card Connectivity | Type-C Charging (Black)
इसकी कीमत 2,499 रुपये है। इसके साथ 68% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 799 रुपये हो जाती है। इसमें 10W RMS आउटपुट है, जो छोटे कमरों या आउटडोर पिकनिक के लिए परफेक्ट है। 2000mAh बैटरी से यह लगभग 8 घंटे तक प्लेबैक देता है। इसमें ब्लूटूथ 5.3, ऑक्स, यूएसबी और माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
10W आउटपुट के साथ क्लियर और बैलेंस्ड साउंड
RGB लाइट्स से आकर्षक विजुअल इफेक्ट
ब्लूटूथ 5.3
मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन्स
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप केवल 8 घंटे तक सीमित
आउटडोर पार्टी के लिए थोड़ा कम पावरफुल
वॉटरप्रूफ रेटिंग नहीं
4. boAt Stone Lumos 60W Bluetooth Speaker w/ 7 LED Projection Modes, Hearables App Support, Dual EQs, Up to 9hrs of Playtime, TWS Feature, Built-in Mic, BT v5.3(Midnight Black)
इसकी कीमत 14,990 रुपये है। इस पर 70% डिस्काउंट के साथ 4,499 रु्पये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 60W आउटपुट पावर और 7 LED प्रोजेक्शन मोड्स हैं, जो पार्टी का मज़ा दोगुना कर देते हैं। यह स्पीकर ब्लूटूथ 5.3 के साथ आता है, जो तेज और स्टेबल कनेक्शन देता है। 9 घंटे तक का प्लेबैक टाइम, TWS कनेक्टिविटी और ड्यूल ईक्यू मोड्स के साथ आप अपनी पसंद का साउंड ट्यून कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
60W का दमदार और क्लियर साउंड आउटपुट
7 LED लाइट मोड्स से पार्टी माहौल शानदार
TWS फीचर
बिल्ट-इन माइक और हीयरेबल्स ऐप सपोर्ट के साथ ईजी कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
वजन थोड़ा ज्यादा, कैरी करना मुश्किल
फुल वॉल्यूम पर हल्का डिस्टॉर्शन
5. Amazon Echo Dot (5th Gen) | Smart speaker with Bigger sound, Motion Detection, Temperature Sensor, Alexa and Bluetooth| Blue
इसकी कीमत 19% डिस्काउंट के साथ 4,449 रुपये हो गया है। यह एक स्मार्ट स्पीकर है, जो आपके घर को स्मार्ट होम में बदल देता है। इसमें एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट है, जो आपके कहने पर गाने चला देता है, रिमाइंडर सेट करता है और स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल करता है। इसका साउंड पहले से ज्यादा पावरफुल और क्लियर है। इसमें मोशन डिटेक्शन और टेम्परेचर सेंसर जैसी नई तकनीकें दी गई हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
साउंड क्वालिटी पहले से बेहतर और गहरी बेस के साथ
Alexa से स्मार्ट होम कंट्रोल और म्यूजिक हैंडल करना आसान
मोशन और तापमान सेंसर जैसे स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
हमेशा पावर से कनेक्ट रहना जरूरी
ब्लूटूथ रेंज सीमित
