10 हजार से लेकर 1 लाख तक, इस हफ्ते लॉन्च होंगे हर बजट के स्मार्टफोन; 8000mAh बैटरी से लेकर 200MP कैमरे तक मिलेगा सबकुछ

अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस हफ्ते भारत में Oppo Find X9 Ultra, Moto G37 Power, Realme 16T और HMD Vibe 2 जैसे कई नए स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहे हैं। इसमें बजट से लेकर फ्लैगशिप सेगमेंट तक कई नए फोन लॉन्च होंगे, जिनमें बड़ी बैटरी, पावरफुल कैमरा जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे।

अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये हफ्ता काफी खास होने वाले हैं। क्योंकि इस कई बड़े ब्रांड अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहे हैं। इस लिस्ट में Motorola, Oppo, Realme और HMD जैसे ब्रांड शामिल हैं। खास बात यह है कि इस बार बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक हर तरह के यूजर्स के लिए नए फोन आने वाले हैं। किसी फोन में 8,000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी तो किसी में 200MP कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। वहीं कुछ स्मार्टफोन ऐसे भी होंगे जो गेमिंग और कैमरा लवर्स को खास पसंद आ सकते हैं। Oppo अपने प्रीमियम Find X9 Ultra और Find X9s लॉन्च करने जा रहा है, जबकि Motorola की तरफ से Moto G37 सीरीज आने वाली है। दूसरी तरफ HMD Vibe 2 5G बजट यूजर्स को टारगेट करेंगे।

अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होंगे ये नए स्मार्टफोन 19 मई से 22 मई के बीच कई बड़े ब्रांड अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे। इनमें बजट, मिड-रेंज और फ्लैगशिप तीनों कैटेगरी के फोन शामिल हैं। सबसे ज्यादा चर्चा Oppo Find X9 Ultra को लेकर हो रही है, जिसे कंपनी का सबसे पावरफुल कैमरा फोन माना जा रहा है। वहीं Motorola लंबे बैटरी बैकअप वाले फोन लॉन्च करने जा रहा है।

1. Moto G37 और G37 Power मोटोरोला 19 मई को भारत में Moto G37 और Moto G37 Power लॉन्च करेगा। कंपनी का दावा है कि G37 Power में सेगमेंट की सबसे बड़ी 7000mAh बैटरी मिलेगी। साथ यह मिलिट्री ग्रेड मजबूती के साथ आने वाला है। फोन में MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। इसके साथ Android 16 और 120Hz डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फोन 20 हजार रुपये से कम कीमत में लॉन्च हो सकता है।

2. Oppo Find X9 Ultra ओप्पो 21 मई को अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Find X9 Ultra लॉन्च करने जा रहा है। यह फोन प्रीमियम यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। फोन में 200MP कैमरा सेटअप और Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 6.82 इंच का QHD+ LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। सबसे खास बात इसका Hasselblad कैमरा सिस्टम बताया जा रहा है। कंपनी का दावा है कि यह फोन प्रोफेशनल कैमरे जैसी फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस देगा। हालांकि इसकी कीमत काफी ज्यादा हो सकती है और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फोन 1 लाख रुपये से ऊपर के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हो सकता है।

3. Oppo Find X9s Oppo Find X9 Ultra के साथ Find X9s भी लॉन्च किया जाएगा। यह फोन उन लोगों के लिए हो सकता है जो फ्लैगशिप फीचर्स चाहते हैं लेकिन Ultra मॉडल जितना महंगा फोन नहीं खरीदना चाहते। फोन में 6.59 इंच AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और MediaTek Dimensity 9500s प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप और 7025mAh बैटरी मिलने की उम्मीद है।

4. Realme 16T Realme भी 22 मई को अपना नया Realme 16T लॉन्च करने जा रहा है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8000mAh बैटरी होगी। कंपनी का दावा है कि फोन एक बार चार्ज करने पर तीन दिन तक चल सकता है। फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें Android 16 बेस्ड Realme UI मिलेगा। इसमें एक पोर्ट्रेट सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला जो बैक कैमरा से सेल्फी क्लिक करने में मदद करेगा।