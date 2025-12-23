अब मोमोज खाने के लिए हर बार नहीं देने होंगे पैसे, महज 469 रुपये में ऑर्डर करें ये स्टीमर, घर पर बनेंगे टेस्टी मोमोज
अगर आप अपने घर पर मोमोज बनाने का प्लान कर रहे हैं या फिर अपनी शॉप के लिए मोमो स्टीमर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहां देखें कुछ टॉप ऑप्शन्स, जिन्हें अमेजन से 64% तक डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
मोमो लवर्स के लिए घर पर टेस्टी मोमो खाने का तरीका है, आपके पास एक अच्छा मोमो स्टीमर होना। इसकी मदद से आप घर पर ही टेस्टी मोमो बना सकते हैं। ये स्टीमर अलग-अलग साइज में आते हैं, जिससे आप एक साथ कई मोमो बनाकर तैयार कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील या क्विक-हीटिंग डिजाइन के साथ ये स्टीमर कम समय में सही से हीट फैलाती है। कई मॉडलों में मल्टी-लेयर ट्रे, आसान हैंडल और सिक्योर सरफेस जैसे फीचर्स होते हैं, जो इन्हें रोजमर्रा के उपयोग के लिए बेहद सुविधाजनक बनाते हैं। यहां हम आपको अमेजन पर मिल रहे कुछ ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
1. Vinod Stainless Steel 3-Tier Steamer with Glass Lid
इसकी कीमत 1,420 रुपये है। इसमें 18 सेमी का साइज और 2.5 मिमी मोटा बेस दिया गया है, जिससे खाना समान रूप से पकता है। यह स्टीमर मोमोज, मोदक, इडली, सब्जियां और कई तरह की हेल्दी डिशेज बनाने के लिए सही है। ग्लास लिड की मदद से बिना ढक्कन हटाए खाना देखा जा सकता है। यह 2 साल की वारंटी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हेल्दी स्टीम कुकिंग के लिए सही
मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला
एक साथ कई चीजे पकाने की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
साइज थोड़ा छोटा
कीमत नॉर्मल स्टीमर से ज्यादा
2. Amazon Brand - Solimo Stainless Steel Steamer with Glass Lid | Induction Base | Modak, Momo Maker | 17 x 22 x 22.4 Cm | 2L | Silver
इसकी कीमत 839 रुपये है। यह स्टीमर और कैसरोल सेट 100% फूड-ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना है, जो पूरी तरह सुरक्षित और टिकाऊ है। इसमें हेवी-गेज इंडक्शन बॉटम दिया गया है, जिससे हीट समान रूप से फैलती है और खाना अच्छे से पकता है। टॉप कैसरोल और बॉटम स्टीमर दोनों की क्षमता 2-2 लीटर है।
Specifications
क्यों खरीदें
पूरी तरह सुरक्षित और हेल्दी कुकिंग
मजबूत बनावट और लंबी उम्र
गैस और इंडक्शन कंपेटिबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
वजन थोड़ा ज्यादा
कीमत नॉर्मल बर्तनों से थोड़ी ज्यादा
3. Hornbills 2-Tier Steamer Momo Modak Maker with Sandwich Bottom Glass Lid & Riveted Handles 20 cm Stainless Steel Multi-Purpose Cooking Steamer
इसकी कीमत 1,799 रुपये है। इसे 899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 2-टियर स्टेनलेस स्टील स्टीमर मोमोज, मोदक और अन्य हेल्दी डिशेज बनाने के लिए एक उपयोगी किचन टूल है। 20 सेमी साइज के साथ इसमें सैंडविच बॉटम दिया गया है, जिससे हीट सही से फैलती है। ग्लास लिड की मदद से बिना ढक्कन खोले खाना देखा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हेल्दी स्टीम कुकिंग के लिए सही
एक साथ दो चीजें पकाने की सुविधा
मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवार के लिए क्षमता सीमित
इंडक्शन सपोर्ट सभी मॉडल में नहीं
4. KC Aluminium Momos Steamer 4 Tier | Capacity 5 Liters | Diamm: 8 Inches, Silver
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 1,499 रुपये के बजाय 53% डिस्काउंट के साथ 699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह मजबूत एल्यूमिनियम मैटेरियल से बना होता है, जो स्टीमिंग के दौरान हीट को हर तरफ फैलाता है। इसमें मल्टी-लेयर या स्टैकिंग डिजाइन मिलता है, जिससे एक साथ कई मोमोज तैयार किए जा सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
जल्दी और समान रूप से स्टीमिंग
किफायती और हल्का
एक साथ कई मोमोज बनाने की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
स्टेनलेस स्टील जितना टिकाऊ नहीं
लंबे समय में रंग या चमक कम
5. Lifelong 2-Tier Steamer/Momo/Modak Maker | Induction Compitable with Glass Lid & Riveted Handles | 18 cm Stainless Steel Multi-Purpose Cooking Steamer (LLMOM01)
इसकी कीमत 1,299 रुपये है। इसे 64% डिस्काउंट के साथ 469 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 18 सेमी साइज में बना यह स्टीमर स्टेनलेस स्टील मैटेरियल का है, जो मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला होता है। इसमें ग्लास लिड दी गई है, जिससे बिना ढक्कन हटाए खाना देखा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हेल्दी स्टीम कुकिंग के लिए सही
इंडक्शन और गैस दोनों पर उपयोग योग्य
मजबूत बनावट और आसान उपयोग
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवार के लिए क्षमता सीमित
केवल स्टीम कुकिंग तक सीमित उपयोग
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
