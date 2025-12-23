अब मोमोज खाने के लिए हर बार नहीं देने होंगे पैसे, महज 469 रुपये में ऑर्डर करें ये स्टीमर, घर पर बनेंगे टेस्टी मोमोज

संक्षेप: अगर आप अपने घर पर मोमोज बनाने का प्लान कर रहे हैं या फिर अपनी शॉप के लिए मोमो स्टीमर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहां देखें कुछ टॉप ऑप्शन्स, जिन्हें अमेजन से 64% तक डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।

Dec 23, 2025 12:22 pm IST

मोमो लवर्स के लिए घर पर टेस्टी मोमो खाने का तरीका है, आपके पास एक अच्छा मोमो स्टीमर होना। इसकी मदद से आप घर पर ही टेस्टी मोमो बना सकते हैं। ये स्टीमर अलग-अलग साइज में आते हैं, जिससे आप एक साथ कई मोमो बनाकर तैयार कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील या क्विक-हीटिंग डिजाइन के साथ ये स्टीमर कम समय में सही से हीट फैलाती है। कई मॉडलों में मल्टी-लेयर ट्रे, आसान हैंडल और सिक्योर सरफेस जैसे फीचर्स होते हैं, जो इन्हें रोजमर्रा के उपयोग के लिए बेहद सुविधाजनक बनाते हैं। यहां हम आपको अमेजन पर मिल रहे कुछ ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

इसकी कीमत 1,420 रुपये है। इसमें 18 सेमी का साइज और 2.5 मिमी मोटा बेस दिया गया है, जिससे खाना समान रूप से पकता है। यह स्टीमर मोमोज, मोदक, इडली, सब्जियां और कई तरह की हेल्दी डिशेज बनाने के लिए सही है। ग्लास लिड की मदद से बिना ढक्कन हटाए खाना देखा जा सकता है। यह 2 साल की वारंटी के साथ आता है।

Specifications मैटेरियल स्टेनलेस स्टील डिजाइन 3-टियर स्टीमर, ग्लास लिड बेस मोटाई 2.5 मिमी मोटा बेस उपयोग मोमोज, मोदक, सब्जियां आदि कुकटॉप सपोर्ट गैस और इंडक्शन वारंटी 2 साल क्यों खरीदें हेल्दी स्टीम कुकिंग के लिए सही मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला एक साथ कई चीजे पकाने की सुविधा क्यों खोजें विकल्प साइज थोड़ा छोटा कीमत नॉर्मल स्टीमर से ज्यादा

इसकी कीमत 839 रुपये है। यह स्टीमर और कैसरोल सेट 100% फूड-ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना है, जो पूरी तरह सुरक्षित और टिकाऊ है। इसमें हेवी-गेज इंडक्शन बॉटम दिया गया है, जिससे हीट समान रूप से फैलती है और खाना अच्छे से पकता है। टॉप कैसरोल और बॉटम स्टीमर दोनों की क्षमता 2-2 लीटर है।

Specifications मैटेरियल 100% फूड-ग्रेड स्टेनलेस स्टील बॉटम हेवी-गेज इंडक्शन बेस क्षमता टॉप कैसरोल 2 लीटर, बॉटम स्टीमर 2 लीटर कुकटॉप सपोर्ट गैस स्टोव और इंडक्शन दोनों क्यों खरीदें पूरी तरह सुरक्षित और हेल्दी कुकिंग मजबूत बनावट और लंबी उम्र गैस और इंडक्शन कंपेटिबिलिटी क्यों खोजें विकल्प वजन थोड़ा ज्यादा कीमत नॉर्मल बर्तनों से थोड़ी ज्यादा

इसकी कीमत 1,799 रुपये है। इसे 899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 2-टियर स्टेनलेस स्टील स्टीमर मोमोज, मोदक और अन्य हेल्दी डिशेज बनाने के लिए एक उपयोगी किचन टूल है। 20 सेमी साइज के साथ इसमें सैंडविच बॉटम दिया गया है, जिससे हीट सही से फैलती है। ग्लास लिड की मदद से बिना ढक्कन खोले खाना देखा जा सकता है।

Specifications मैटेरियल स्टेनलेस स्टील डिजाइन 2-टियर स्टीमर बॉटम सैंडविच बॉटम ढक्कन ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड क्यों खरीदें हेल्दी स्टीम कुकिंग के लिए सही एक साथ दो चीजें पकाने की सुविधा मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवार के लिए क्षमता सीमित इंडक्शन सपोर्ट सभी मॉडल में नहीं

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 1,499 रुपये के बजाय 53% डिस्काउंट के साथ 699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह मजबूत एल्यूमिनियम मैटेरियल से बना होता है, जो स्टीमिंग के दौरान हीट को हर तरफ फैलाता है। इसमें मल्टी-लेयर या स्टैकिंग डिजाइन मिलता है, जिससे एक साथ कई मोमोज तैयार किए जा सकते हैं।

Specifications मटेरियल टिकाऊ एल्यूमिनियम डिजाइन मल्टी-लेयर / स्टैकिंग ट्रे हीटिंग जल्दी गर्म होने की क्षमता मेंटेनेंस साफ करना आसान, रिमूवेबल ट्रे क्यों खरीदें जल्दी और समान रूप से स्टीमिंग किफायती और हल्का एक साथ कई मोमोज बनाने की सुविधा क्यों खोजें विकल्प स्टेनलेस स्टील जितना टिकाऊ नहीं लंबे समय में रंग या चमक कम

इसकी कीमत 1,299 रुपये है। इसे 64% डिस्काउंट के साथ 469 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 18 सेमी साइज में बना यह स्टीमर स्टेनलेस स्टील मैटेरियल का है, जो मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला होता है। इसमें ग्लास लिड दी गई है, जिससे बिना ढक्कन हटाए खाना देखा जा सकता है।

Specifications मैटेरियल स्टेनलेस स्टील डिजाइन 2-टियर स्टीमर आकार 18 सेमी ढक्कन ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड कुकटॉप सपोर्ट गैस स्टोव और इंडक्शन क्यों खरीदें हेल्दी स्टीम कुकिंग के लिए सही इंडक्शन और गैस दोनों पर उपयोग योग्य मजबूत बनावट और आसान उपयोग क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवार के लिए क्षमता सीमित केवल स्टीम कुकिंग तक सीमित उपयोग

