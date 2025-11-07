Hindustan Hindi News
दिल्ली की जहरीली हवा से बचने का सस्ता जुगाड़, ₹1000 से कम में खरीदें ये 5 मास्क जो हैं चलते-फिरते Air Purifier

दिल्ली की जहरीली हवा से बचने का सस्ता जुगाड़, ₹1000 से कम में खरीदें ये 5 मास्क जो हैं चलते-फिरते Air Purifier

संक्षेप: दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है। AQI 400 के पार पहुंच गया है। ऐसे में अगर आप पॉल्यूशन से बचने के लिए बजट-फ्रेंडली उपाए ढूंढ रहे हैं तो वियरेबल एयर प्यूरिफायर मास्क आपके लिए है जिनकी कीमत 1000 रुपये से कम है।

Fri, 7 Nov 2025 11:37 AMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
discount

33% OFF

AirGearPro G-500 Reusable Respirator Mask With A1P2 Filters | Anti-Gas, Anti-Dust | Gas Mask Ideal For Painting, Woodworking, Construction, Sanding, Spraying, Chemicals, DIY Etc, Grey

AirGearPro G-500 Reusable Respirator Mask With A1P2 Filters | Anti-Gas, Anti-Dust | Gas Mask Ideal For Painting, Woodworking, Construction, Sanding, Spraying, Chemicals, DIY Etc, Grey

  • checkAirGearPro G-500 Reusable Respirator Mask With A1P2 Filters | Anti-Gas
  • checkAnti-Dust | Gas Mask Ideal For Painting
  • checkWoodworking
amazon-logo

₹667

₹999

खरीदिये

discount

50% OFF

3M 6003 6200 Mask Respirator with Cartridge, One Size

3M 6003 6200 Mask Respirator with Cartridge, One Size

  • check3M 6003 6200 Mask Respirator with Cartridge
  • checkOne Size
amazon-logo

₹1499

₹3000

खरीदिये

discount

58% OFF

3M plastic 6200 Medium Half Face Piece with 2091 P100 Filter - 1 Pair, Grey

3M plastic 6200 Medium Half Face Piece with 2091 P100 Filter - 1 Pair, Grey

  • check3M plastic 6200 Medium Half Face Piece with 2091 P100 Filter - 1 Pair
  • checkGrey
amazon-logo

₹1480

₹3500

खरीदिये

discount

64% OFF

3M Half Facepiece Reusable Respirator 6200 & Organic Vapor Acid Gas Cartridge 6003, Comfortable, Reusable & Breathable, Airborne Particles - Set Of 2, Plastic, N95, Multicolor

3M Half Facepiece Reusable Respirator 6200 & Organic Vapor Acid Gas Cartridge 6003, Comfortable, Reusable & Breathable, Airborne Particles - Set Of 2, Plastic, N95, Multicolor

  • check3M Half Facepiece Reusable Respirator 6200 & Organic Vapor Acid Gas Cartridge 6003
  • checkComfortable
  • checkReusable & Breathable
amazon-logo

₹1583

₹4350

खरीदिये

5 Best Air Purifier Mask: दिल्ली-एनसीआर की एयर क्वालिटी बुरी तरह से खराब हो चुकी है। AQI 400 के पार जा रहा है और आम लोग मास्क पहन कर भी पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में जब घर से बाहर निकलना हो, तब सिर्फ सामान्य सर्जिकल या कपड़े के मास्क पर्याप्त नहीं होते। अब बाजार में बजट में ऐसे ऑप्शन आ गए हैं, जिन्हें सामान्य मास्क की तरह पहनने के साथ “वियरेबल एयर प्यूरिफायर” यानी पहनने योग्य एयर प्यूरिफायर मास्क कहा जा सकता है। इनमें फैन-पावर्ड और HEPA-फिल्टर वाले विकल्प मिल रहे हैं, जिनकी कीमत 1000 रुपये के अंदर है।

ये हैं 5 बेस्ट Air Purifier Masks

1. 3M 6200 (3M Respirator 6200)

यह एक रीयूजेबल मिड-फेस हाफ-फेस रेस्पिरेटर है जिसमें दो 3M 6003 ऑर्गेनिक वाष्प गैस कार्ट्रिज शामिल हैं। यह NIOSH-मान्यता प्राप्त (negative-pressure air-purifying) मास्क है, जिसमें ड्यूल-फिल्टर डिज़ाइन है जिससे सांस लेने का प्रतिरोध कम होता है। इसका हेड-हैरनेस क्रैडल सस्पेंशन, सॉफ्ट एडजस्टेबल स्ट्रैप्स और हल्के वजन का निर्माण इसे पहनने में सहज बनाते हैं।

2. AirGearPro G-500

यह मास्क CE-सर्टिफाइड है और A1P2 ग्रेड का ड्यूल फिल्ट्रेशन सिस्टम पेश करता है, जो कार्बनिक गैसों व वाष्पों को फिल्टर करने के साथ कम-से-कम 95% एयरबोर्न पार्टिकल्स को हटाने की क्षमता रखता है। इसके हल्के निर्माण, एडजस्टेबल स्ट्रैप्स और सॉफ्ट मटेरियल इसे लंबे समय तक पहनने के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

3. Serplex Respirator Mask

यह एक प्रोफेशनल-स्तर का गैस मास्क है, जो खतरनाक पार्टिकल्स, गैसों और वाष्पों वाले वातावरण में सांस लेने की बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें हाई-एफिशिएंसी फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो कई विषाक्त पदार्थों को ब्लॉक करता है। साइड-माउंटेड फिल्टर कार्ट्रिज वज़न को समान रूप से बांटते हैं, जिससे पहनने में आराम और बेहतर विज़िबिलिटी मिलती है। मास्क के साथ रिप्लेसमेंट फिल्टर पैड्स भी दिए गए हैं, जो पूरा प्रोटेक्शन किट देता है।

4. Shivexim Respirator Mask

यह मास्क मुख्य रूप से धूल, फाइन पाउडर्स और हानिकारक vapors के खिलाफ सुरक्षा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ड्यूल-कार्ट्रिज सिस्टम है जिसमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स हैं, जिन्हें जरूरत के अनुसार बदलने की सुविधा है।

5. Venus V-800 Respirator Mask

यह एक हाफ-फेस मास्क है जिसमें V-7800 ABEK1 P2R मल्टीगैस रीयूजेबल फिल्टर कार्ट्रिज शामिल हैं जिससे मल्टीगैस सुरक्षा के साथ P2R प्री-फिल्टर भी मिलता है। मास्क का मुख्य शरीर सॉफ्ट थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर से बना है, जो त्वचा-मित्र है और लेटेक्स-मुक्त है। इसके वॉल्व (exhalation vent valve) की मदद से CO₂ और निकासी श्वास आसानी से बाहर निकलती है, जिससे लंबे समय तक पहनने में आराम मिलता है। थ्रेडेड कार्ट्रिज डिज़ाइन आसान फिटिंग व रिप्लेसमेंट की सुविधा देता है।

