दिवाली पर थिएटर जैसा मजा Amazon Sale में 4K UHD प्रोजेक्टर्स पर 72% तक की भारी छूट
Amazon great indian festival Sale इस दिवाली महंगे स्मार्ट टीवी को भूल जाइए और 72% तक के भारी डिस्काउंट पर घर लाएं 200 इंच स्क्रीन वाला 4K UHD प्रोजेक्टर। SBI बैंक कार्ड पर 10% अतिरिक्त छूट के साथ चलिए देखते हैं आपके बजट में फिट बैठने वाले सबसे बेस्ट मॉडल्स कौन-कौन से हैं:
प्रोडक्ट्स के सुझाव
इस दिवाली बड़ी स्क्रीन पर फिल्में और मैच देखने के लिए महंगे स्मार्ट टीवी पर भारी खर्च करने की जरूरत नहीं है। Amazon Great Indian Festival Sale में 4K सपोर्टेड और Full HD स्मार्ट प्रोजेक्टर्स पर 72% तक का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है।
बजट फ्रेंडली स्मार्ट प्रोजेक्टर्स डील्स
अगर आपका बजट सीमित है, तो Lifelong Android Smart Projector पर 72% की सबसे बड़ी छूट मिल रही है। इसके अलावा Zebronics Android Smart LED Projectors पर 63% तक का ऑफ उपलब्ध है। वहीं WZATCO Yuva Spectra 63% तक का ऑफ और MyFitSpark CINEMAGIC 102 Pro Native 1080p 43% तक का ऑफ कम दाम में इनबिल्ट OTT ऐप्स और वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट विकल्प हैं।
प्रीमियम और ब्रांडेड सिनेमा एक्सपीरियंस
सिनेमैटिक विजुअल्स और गेमिंग के शौकीनों के लिए XGIMI Vibe One 1080p Full HD Projector पर 60% तक की छूट मिल रही है। साथ ही उच्च ब्राइटनेस वाले BenQ TH575i 4K Compatible Smart FHD पर 40% तक और TOPTRO Legend Ultra Max पर 22% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
बैंक ऑफर्स का अतिरिक्त लाभ
SBI कार्ड से भुगतान करने पर 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और आसान नो-कॉस्ट EMI का लाभ उठाकर आप इस फेस्टिव सीजन में अपने घर को मिनी थिएटर बना सकते हैं।
1. Lifelong Electronics ROAR Projector with 2 Mics | Booming 20W Speakers | Cricket Commentary, Karaoke Party & Room Cinema | 1080P & 4K Ultra HD Support | All Android OTT Apps | Ultra Bright 150” Screen
दिवाली सेल में अगर आप घर पर ही सिनेमा हॉल और पार्टी का डबल मज़ा लेना चाहते हैं, तो Lifelong Electronics ROAR Projector एक बेहतरीन विकल्प है। यह भारत का पहला ऐसा कराओके प्रोजेक्टर है जो 2 वायरलेस माइक और दमदार 20W इनबिल्ट स्पीकर्स के साथ आता है।
अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस प्रोजेक्टर पर 72% का भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत ₹29,999 से घटकर केवल ₹8,490 हो गई है। 150 इंच की बड़ी स्क्रीन, इनबिल्ट एंड्रॉइड OTT ऐप्स, ऑटो कीस्टोन करेक्शन और 4K सपोर्ट के साथ यह आपके लिविंग रूम को मिनी थिएटर और पार्टी ज़ोन में बदल देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
20W पावरफुल साउंड
2 कराओके माइक शामिल
एंड्रॉइड OTT ऐप्स सपोर्ट
4K कंटेंट सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
नेटिव रेजोल्यूशन 720p
बहुत ज्यादा रोशनी या धूप वाले कमरे में विजुअल्स हल्के
2. Zebronics Android Smart LED Projector, 4K UHD Support, 4000 Lumens, 100" Screen Size, 240° Tiltable, Auto Keystone, OTT Apps (Netflix, Prime), Miracast, WiFi, BT v5.4, HDMI, USB (Pixaplay 35)
अगर आप इस दिवाली कम बजट में अपने घर को स्मार्ट होम थिएटर में बदलना चाहते हैं, तो Zebronics Pixaplay 35 स्मार्ट प्रोजेक्टर एक शानदार विकल्प है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस प्रोजेक्टर पर 63% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत ₹14,999 से घटकर मात्र ₹5,499 रह गई है।
यह कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश प्रोजेक्टर 240° टिल्ट मैकेनिज्म, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, 4K UHD सपोर्ट और इनबिल्ट OTT ऐप्स (Netflix, Prime Video) जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ आता है, जो आपके मूवी नाइट्स के अनुभव को दोगुना कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
240° टिल्ट मैकेनिज्म
बजट फ्रेंडली कीमत
ऑटो कीस्टोन करेक्शन
वायरलेस कनेक्टिविटी & मीकास्ट
क्यों खोजें विकल्प
अलग से ब्लूटूथ साउंडबार जोड़ना
लाइट कंट्रोल
3. E GATE Atom 7X, C-Type USB, Fully Automatic Projector 4k Ultra HD | Brightest 700 ISO | Native 1080p | Android 12, Netflix, Prime, LiveTV (100+ Free Channels) | USB-HDMI ARC+CEC | HDR+HLG+WiFi6, Egate
अगर आप इस दिवाली अपने घर को एक प्रीमियम सिनेमा हॉल में बदलना चाहते हैं, तो E GATE Atom 7X एक जबरदस्त और हाई-परफॉर्मेंस प्रोजेक्टर है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस प्रोजेक्टर पर 52% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत ₹24,990 से घटकर मात्र ₹11,990 रह गई है।
यह Native 1080p Full HD, 700 ISO Lumens की जबरदस्त ब्राइटनेस, Android 12, Wi-Fi 6 और भारत के पहले Type-C पावर इनपुट जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आता है, जो इसे ₹20,000 के बजट में सबसे बेहतरीन स्मार्ट प्रोजेक्टर्स में से एक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार ब्राइटनेस
Native 1080p & 4K सपोर्ट
भारत का पहला C-Type USB पावर इनपुट
फुल्ली ऑटोमैटिक फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
अलग से साउंडबार जोड़ना बेहतर
हुत ज्यादा भारी ऐप्स या मल्टीटास्किंग के दौरान हल्की सुस्ती
4. WZATCO Yuva Spectra 13000 Lumens Native 1080P Fully Automatic Smart Projector 4K Ultra HD | Auto Focus | Sealed Engine | Dual Speakers | ARC | Home & Bedroom
अगर आप इस दिवाली अपने घर या बेडरूम को एक स्मार्ट होम थिएटर में बदलना चाहते हैं, तो WZATCO Yuva Spectra एक बेहतरीन और आधुनिक फीचर्स से लैस प्रोजेक्टर है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस प्रोजेक्टर पर 63% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी MRP ₹26,990 से घटकर मात्र ₹9,989 (₹500 कूपन डिस्काउंट के साथ और किफायती) रह गई है।
लेटेस्ट Android 14, 13,000 Lumens (300 ANSI) ब्राइटनेस, 270-डिग्री रोटेटेबल डिजाइन और पूरी तरह से ऑटोमैटिक सेटअप (ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन) के साथ यह इस बजट में सबसे एडवांस प्रोजेक्टर्स में से एक है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम
270° रोटेटेबल डिजाइन
फुल्ली ऑटोमैटिक फीचर्स
सील्ड ऑप्टिकल इंजन
Native 1080p & Wi-Fi 6
क्यों खोजें विकल्प
अलग से ब्लूटूथ स्पीकर या साउंडबार जोड़ना बेहतर
बेहतरीन और सिनेमाई अनुभव के लिए कमरे में हल्की डिम लाइट या अंधेरा होना जरूरी
5. XGIMI Vibe One 1080p Full HD Projector, Official Netflix & Google TV, Built-in Battery (1.2 Hrs Playtime), 250 ISO Lumens, 2×3W JBL Speakers, Auto Keystone & Auto Focus
अगर आप इस दिवाली पोर्टेबल, प्रीमियम और ब्रांडेड प्रोजेक्टर की तलाश में हैं, तो XGIMI Vibe One एक बेहतरीन और स्टाइलिश विकल्प है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस प्रीमियम प्रोजेक्टर पर 60% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी MRP ₹49,999 से घटकर मात्र ₹19,999 रह गई है।
यह दुनिया के जाने-माने ब्रांड XGIMI का पोर्टेबल प्रोजेक्टर है, जो इनबिल्ट बैटरी, ऑफिशियल Google TV और लाइसेंस्ड Netflix, JBL के दमदार स्पीकर्स और 160° रोटेटेबल स्टैंड जैसी प्रीमियम सुविधाओं के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इनबिल्ट बैटरी
JBL साउंड क्वालिटी
ऑफिशियल Google TV और Netflix
160° एडजेस्टेबल स्टैंड और हैंडल
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी पर वीडियो प्लेबैक लगभग 1.2 घंटे
ब्राइटनेस 250 ISO Lumens
6. TOPTRO Legend Ultra Max 4KHDR10 4000 ANSI High Brightness 45000 Lumens Day Light Use Smart Projector for Home, MEMC HDMI ARC, 4G 64G Fully Sealed Auto Focus Toptro Projector 4K Ultra HD
अगर आप अपने घर के लिए बिना किसी समझौते के एक प्रीमियम और हाई-एंड होम थिएटर प्रोजेक्टर की तलाश में हैं, तो TOPTRO Legend Ultra Max इस सेगमेंट के सबसे पावरफुल प्रोजेक्टर्स में से एक है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस प्रीमियम मॉडल पर 22% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत ₹49,990 से घटकर ₹38,988 हो गई है।
यह प्रोजेक्टर 4000 ANSI Lumens (45,000 Lumens LED) की जबरदस्त ब्राइटनेस के साथ आता है, जिससे इसे दिन के उजाले में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, Android 15.0, 4GB RAM / 64GB Storage, MEMC टेक्नोलॉजी और 30W के दमदार स्पीकर्स इसे एक फ्लैगशिप होम सिनेमा डिवाइस बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अद्भुत ब्राइटनेस
दमदार हार्डवेयर
MEMC टेक्नोलॉजी
30W पावरफुल स्पीकर्स
क्यों खोजें विकल्प
अन्य बजट प्रोजेक्टर्स के मुकाबले इसकी कीमत अधिक
साइज में थोड़ा बड़ा और भारी
7. BenQ TH575i 4K Compatible Smart FHD 1080p Home DLP Projector, Google TV with Licensed Netflix, 3800 ANSI Lumens Brightness, Upto 300" Screen Size, 1.07 Billion Colors, 16.7ms Low Input Lag 10W Speaker
अगर आप होम सिनेमा और गेमिंग के लिए किसी भरोसेमंद ग्लोबल ब्रांड का प्रीमियम प्रोजेक्टर तलाश रहे हैं, तो BenQ TH575i एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस प्रीमियम प्रोजेक्टर पर 40% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी MRP ₹89,990 से घटकर ₹53,989 रह गई है।
यह प्रोजेक्टर 3800 ANSI Lumens की हाई ब्राइटनेस, 16.7ms के लो-इनपुट लैग (गेमिंग के लिए बेस्ट), ऑफिशियल Google TV और लाइसेंस्ड Netflix सपोर्ट के साथ आता है, जो इसे फिल्मों और गेमर्स दोनों के लिए एक शानदार डिवाइस बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार ब्राइटनेस
गेमर्स के लिए बेस्ट
ऑफिशियल Google TV और Netflix
ट्रू कलर्स
2 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत
अलग से होम थिएटर या साउंडबार जोड़ने की आवश्यकता
8. MyFitSpark CINEMAGIC 102 Pro Native 1080p Projector 4k Ultra HD Support | CineTone Engine 100% Sealed Tiltable 600 ANSI Auto Focus Keystone EDID 2.1 True 4K FireStick HDR10 Surround Sound Up to 300"
अगर आप इस दिवाली अपने घर, कैफे या ऑफिस के लिए एक प्रीमियम और भरोसेमंद होम सिनेमा प्रोजेक्टर की तलाश में हैं, तो MyFitSpark CINEMAGIC 102 Pro एक बेहद शानदार विकल्प है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस प्रोजेक्टर पर 43% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी MRP ₹47,990 से घटकर ₹27,498 रह गई है।
यह प्रोजेक्टर CineTone इंजन, 600 ANSI Lumens की असली ब्राइटनेस, EDID 2.1 (फायरस्टिक से True 4K आउटपुट के लिए), और टिल्टेबल बॉडी जैसी अनूठी खूबियों के साथ आता है, जो इसे इस प्राइस सेगमेंट में बेहद खास बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
CineTone कलर इंजन
EDID 2.1 (असली 4K फायरस्टिक सपोर्ट)
टिल्टेबल बॉडी डिजाइन
100% सील्ड डस्ट-प्रूफ इंजन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत शुरुआती बजट प्रोजेक्टर्स के मुकाबले थोड़ी अधिक
अलग से साउंडबार जोड़ना बेहतर
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।