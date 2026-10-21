दिवाली पर थिएटर जैसा मजा Amazon Sale में 4K UHD प्रोजेक्टर्स पर 72% तक की भारी छूट

Amazon great indian festival Sale इस दिवाली महंगे स्मार्ट टीवी को भूल जाइए और 72% तक के भारी डिस्काउंट पर घर लाएं 200 इंच स्क्रीन वाला 4K UHD प्रोजेक्टर। SBI बैंक कार्ड पर 10% अतिरिक्त छूट के साथ चलिए देखते हैं आपके बजट में फिट बैठने वाले सबसे बेस्ट मॉडल्स कौन-कौन से हैं:

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इस दिवाली बड़ी स्क्रीन पर फिल्में और मैच देखने के लिए महंगे स्मार्ट टीवी पर भारी खर्च करने की जरूरत नहीं है। Amazon Great Indian Festival Sale में 4K सपोर्टेड और Full HD स्मार्ट प्रोजेक्टर्स पर 72% तक का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है।

4k ultra hd projectors

बजट फ्रेंडली स्मार्ट प्रोजेक्टर्स डील्स अगर आपका बजट सीमित है, तो Lifelong Android Smart Projector पर 72% की सबसे बड़ी छूट मिल रही है। इसके अलावा Zebronics Android Smart LED Projectors पर 63% तक का ऑफ उपलब्ध है। वहीं WZATCO Yuva Spectra 63% तक का ऑफ और MyFitSpark CINEMAGIC 102 Pro Native 1080p 43% तक का ऑफ कम दाम में इनबिल्ट OTT ऐप्स और वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट विकल्प हैं।

प्रीमियम और ब्रांडेड सिनेमा एक्सपीरियंस सिनेमैटिक विजुअल्स और गेमिंग के शौकीनों के लिए XGIMI Vibe One 1080p Full HD Projector पर 60% तक की छूट मिल रही है। साथ ही उच्च ब्राइटनेस वाले BenQ TH575i 4K Compatible Smart FHD पर 40% तक और TOPTRO Legend Ultra Max पर 22% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

बैंक ऑफर्स का अतिरिक्त लाभ SBI कार्ड से भुगतान करने पर 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और आसान नो-कॉस्ट EMI का लाभ उठाकर आप इस फेस्टिव सीजन में अपने घर को मिनी थिएटर बना सकते हैं।

दिवाली सेल में अगर आप घर पर ही सिनेमा हॉल और पार्टी का डबल मज़ा लेना चाहते हैं, तो Lifelong Electronics ROAR Projector एक बेहतरीन विकल्प है। यह भारत का पहला ऐसा कराओके प्रोजेक्टर है जो 2 वायरलेस माइक और दमदार 20W इनबिल्ट स्पीकर्स के साथ आता है।

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस प्रोजेक्टर पर 72% का भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत ₹29,999 से घटकर केवल ₹8,490 हो गई है। 150 इंच की बड़ी स्क्रीन, इनबिल्ट एंड्रॉइड OTT ऐप्स, ऑटो कीस्टोन करेक्शन और 4K सपोर्ट के साथ यह आपके लिविंग रूम को मिनी थिएटर और पार्टी ज़ोन में बदल देता है।

Specifications वारंटी 12 महीने (1 साल) की वारंटी कीस्टोन करेक्शन डिजिटल/ऑटो कीस्टोन करेक्शन + मैनुअल फोकस कनेक्टिविटी Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB ऑपरेटिंग सिस्टम Android OS (Inbuilt OTT Apps: Netflix, Prime Video, YouTube) माइक 2 वायरलेस माइक साउंड 20W बुमिंग इनबिल्ट स्पीकर्स क्यों खरीदें 20W पावरफुल साउंड 2 कराओके माइक शामिल एंड्रॉइड OTT ऐप्स सपोर्ट 4K कंटेंट सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प नेटिव रेजोल्यूशन 720p बहुत ज्यादा रोशनी या धूप वाले कमरे में विजुअल्स हल्के

अगर आप इस दिवाली कम बजट में अपने घर को स्मार्ट होम थिएटर में बदलना चाहते हैं, तो Zebronics Pixaplay 35 स्मार्ट प्रोजेक्टर एक शानदार विकल्प है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस प्रोजेक्टर पर 63% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत ₹14,999 से घटकर मात्र ₹5,499 रह गई है।

यह कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश प्रोजेक्टर 240° टिल्ट मैकेनिज्म, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, 4K UHD सपोर्ट और इनबिल्ट OTT ऐप्स (Netflix, Prime Video) जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ आता है, जो आपके मूवी नाइट्स के अनुभव को दोगुना कर देता है।

Specifications वारंटी 1 साल की वारंटी कनेक्टिविटी Wi-Fi, Bluetooth v5.4, HDMI, USB, Miracast ऑपरेटिंग सिस्टम Android Smart OS (Inbuilt OTT Apps: Netflix, Prime Video) स्क्रीन साइज 100 इंच तक ब्राइटनेस 4000 Lumens हाई-परफॉर्मेंस LED लैंप क्यों खरीदें 240° टिल्ट मैकेनिज्म बजट फ्रेंडली कीमत ऑटो कीस्टोन करेक्शन वायरलेस कनेक्टिविटी & मीकास्ट क्यों खोजें विकल्प अलग से ब्लूटूथ साउंडबार जोड़ना लाइट कंट्रोल

अगर आप इस दिवाली अपने घर को एक प्रीमियम सिनेमा हॉल में बदलना चाहते हैं, तो E GATE Atom 7X एक जबरदस्त और हाई-परफॉर्मेंस प्रोजेक्टर है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस प्रोजेक्टर पर 52% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत ₹24,990 से घटकर मात्र ₹11,990 रह गई है।

यह Native 1080p Full HD, 700 ISO Lumens की जबरदस्त ब्राइटनेस, Android 12, Wi-Fi 6 और भारत के पहले Type-C पावर इनपुट जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आता है, जो इसे ₹20,000 के बजट में सबसे बेहतरीन स्मार्ट प्रोजेक्टर्स में से एक बनाता है।

Specifications वारंटी 1 साल की भारत वारंटी (फ्री होम पिकअप और ड्रॉप सर्विस) कनेक्टिविटी Wi-Fi 6 (Dual Band), Bi-directional Bluetooth 5.4, HDMI 2.1 ARC+CEC, USB, Type-C प्रोसेसर और मेमोरी HiSilicon V252 Quad Core ऑपरेटिंग सिस्टम Android 12 (Netflix, Prime Video, Live TV - 100+ Free Channels) स्क्रीन साइज 300 इंच तक क्यों खरीदें दमदार ब्राइटनेस Native 1080p & 4K सपोर्ट भारत का पहला C-Type USB पावर इनपुट फुल्ली ऑटोमैटिक फीचर्स क्यों खोजें विकल्प अलग से साउंडबार जोड़ना बेहतर हुत ज्यादा भारी ऐप्स या मल्टीटास्किंग के दौरान हल्की सुस्ती

अगर आप इस दिवाली अपने घर या बेडरूम को एक स्मार्ट होम थिएटर में बदलना चाहते हैं, तो WZATCO Yuva Spectra एक बेहतरीन और आधुनिक फीचर्स से लैस प्रोजेक्टर है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस प्रोजेक्टर पर 63% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी MRP ₹26,990 से घटकर मात्र ₹9,989 (₹500 कूपन डिस्काउंट के साथ और किफायती) रह गई है।

लेटेस्ट Android 14, 13,000 Lumens (300 ANSI) ब्राइटनेस, 270-डिग्री रोटेटेबल डिजाइन और पूरी तरह से ऑटोमैटिक सेटअप (ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन) के साथ यह इस बजट में सबसे एडवांस प्रोजेक्टर्स में से एक है।

Specifications वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी कनेक्टिविटी ( Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, HDMI, USB स्पीकर्स Dual 5W Inbuilt Stereo Speakers खासियत 270° Rotatable Design, Sealed Optical Engine, Auto Focus, Auto Obstacle Avoidance ऑपरेटिंग सिस्टम Android 14 Smart OS (MovieARK Live TV ऐप, स्क्रीन शेयरिंग सपोर्ट) क्यों खरीदें लेटेस्ट Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम 270° रोटेटेबल डिजाइन फुल्ली ऑटोमैटिक फीचर्स सील्ड ऑप्टिकल इंजन Native 1080p & Wi-Fi 6 क्यों खोजें विकल्प अलग से ब्लूटूथ स्पीकर या साउंडबार जोड़ना बेहतर बेहतरीन और सिनेमाई अनुभव के लिए कमरे में हल्की डिम लाइट या अंधेरा होना जरूरी

अगर आप इस दिवाली पोर्टेबल, प्रीमियम और ब्रांडेड प्रोजेक्टर की तलाश में हैं, तो XGIMI Vibe One एक बेहतरीन और स्टाइलिश विकल्प है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस प्रीमियम प्रोजेक्टर पर 60% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी MRP ₹49,999 से घटकर मात्र ₹19,999 रह गई है।

यह दुनिया के जाने-माने ब्रांड XGIMI का पोर्टेबल प्रोजेक्टर है, जो इनबिल्ट बैटरी, ऑफिशियल Google TV और लाइसेंस्ड Netflix, JBL के दमदार स्पीकर्स और 160° रोटेटेबल स्टैंड जैसी प्रीमियम सुविधाओं के साथ आता है।

Specifications वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी कनेक्टिविटी Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB खासियत 160° Built-in Adjustable Stand / Carry Handle, Auto Keystone & Auto Focus ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV with Official Licensed Netflix क्यों खरीदें इनबिल्ट बैटरी JBL साउंड क्वालिटी ऑफिशियल Google TV और Netflix 160° एडजेस्टेबल स्टैंड और हैंडल क्यों खोजें विकल्प बैटरी पर वीडियो प्लेबैक लगभग 1.2 घंटे ब्राइटनेस 250 ISO Lumens

अगर आप अपने घर के लिए बिना किसी समझौते के एक प्रीमियम और हाई-एंड होम थिएटर प्रोजेक्टर की तलाश में हैं, तो TOPTRO Legend Ultra Max इस सेगमेंट के सबसे पावरफुल प्रोजेक्टर्स में से एक है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस प्रीमियम मॉडल पर 22% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत ₹49,990 से घटकर ₹38,988 हो गई है।

यह प्रोजेक्टर 4000 ANSI Lumens (45,000 Lumens LED) की जबरदस्त ब्राइटनेस के साथ आता है, जिससे इसे दिन के उजाले में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, Android 15.0, 4GB RAM / 64GB Storage, MEMC टेक्नोलॉजी और 30W के दमदार स्पीकर्स इसे एक फ्लैगशिप होम सिनेमा डिवाइस बनाते हैं।

Specifications वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी कनेक्टिविटी Wi-Fi 6 (Dual Band 2.4/5GHz), Bluetooth 5.4, HDMI ARC/CEC, USB, Ethernet, 3.5mm Jack खासियत MEMC Technology, Fully Sealed Optical Engine, Auto Focus & Keystone, 300-inch Max Screen स्पीकर्स 30W Big Built-in Speakers मेमोरी 4GB RAM / 64GB Storage क्यों खरीदें अद्भुत ब्राइटनेस दमदार हार्डवेयर MEMC टेक्नोलॉजी 30W पावरफुल स्पीकर्स क्यों खोजें विकल्प अन्य बजट प्रोजेक्टर्स के मुकाबले इसकी कीमत अधिक साइज में थोड़ा बड़ा और भारी

अगर आप होम सिनेमा और गेमिंग के लिए किसी भरोसेमंद ग्लोबल ब्रांड का प्रीमियम प्रोजेक्टर तलाश रहे हैं, तो BenQ TH575i एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस प्रीमियम प्रोजेक्टर पर 40% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी MRP ₹89,990 से घटकर ₹53,989 रह गई है।

यह प्रोजेक्टर 3800 ANSI Lumens की हाई ब्राइटनेस, 16.7ms के लो-इनपुट लैग (गेमिंग के लिए बेस्ट), ऑफिशियल Google TV और लाइसेंस्ड Netflix सपोर्ट के साथ आता है, जो इसे फिल्मों और गेमर्स दोनों के लिए एक शानदार डिवाइस बनाता है।

Specifications वारंटी 2 साल की प्रोजेक्टर वारंटी खासियत Auto Focus, Vertical Keystone Correction, 1.1x Zoom, 3D-Ready गेमिंग परफॉर्मेंस 16.7ms Low Input Lag (at 1080p@60Hz) ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV with Official Licensed Netflix स्क्रीन साइज 300 इंच तक क्यों खरीदें शानदार ब्राइटनेस गेमर्स के लिए बेस्ट ऑफिशियल Google TV और Netflix ट्रू कलर्स 2 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम कीमत अलग से होम थिएटर या साउंडबार जोड़ने की आवश्यकता

अगर आप इस दिवाली अपने घर, कैफे या ऑफिस के लिए एक प्रीमियम और भरोसेमंद होम सिनेमा प्रोजेक्टर की तलाश में हैं, तो MyFitSpark CINEMAGIC 102 Pro एक बेहद शानदार विकल्प है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस प्रोजेक्टर पर 43% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी MRP ₹47,990 से घटकर ₹27,498 रह गई है।

यह प्रोजेक्टर CineTone इंजन, 600 ANSI Lumens की असली ब्राइटनेस, EDID 2.1 (फायरस्टिक से True 4K आउटपुट के लिए), और टिल्टेबल बॉडी जैसी अनूठी खूबियों के साथ आता है, जो इसे इस प्राइस सेगमेंट में बेहद खास बनाता है।

Specifications वारंटी 1 साल की डोरस्टेप वारंटी कनेक्टिविटी Wi-Fi, Bluetooth 5.4, HDMI, USB, 3.5mm Audio Jack खासियत Tiltable Body Design, 100% Sealed Dust-proof Optical Engine, Auto Focus & Auto Keystone साउंड 10W Dual Surround Sound Speakers ब्राइटनेस 600 ANSI Lumens वीडियो सपोर्ट True 4K Support, HDR10, EDID 2.1 (Verified FireStick 4K Output) क्यों खरीदें CineTone कलर इंजन EDID 2.1 (असली 4K फायरस्टिक सपोर्ट) टिल्टेबल बॉडी डिजाइन 100% सील्ड डस्ट-प्रूफ इंजन क्यों खोजें विकल्प कीमत शुरुआती बजट प्रोजेक्टर्स के मुकाबले थोड़ी अधिक अलग से साउंडबार जोड़ना बेहतर

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