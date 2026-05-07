लूट लो! सस्ते में लाएं 43-इंच का 4K Smart TV, Amazon Sale में प्रीमियम मॉडल्स पर मिल रहा है 65% डिस्काउंट
अमेज़न ग्रेट समर सेल कल से शुरू हो रही है, जिसमें सैमसंग और सोनी जैसे बड़े ब्रांड्स के स्मार्ट टीवी पर भारी डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। बजट टीवी से लेकर 4K मॉडल्स तक की कीमतों का खुलासा हो गया है, जिससे आप अपनी विशलिस्ट अभी से तैयार कर सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेज़न की बहुप्रतीक्षित 'Great Summer Sale' 8 मई से आधिकारिक तौर पर शुरू हो रही है। इस सेल का सबसे बड़ा आकर्षण होम एंटरटेनमेंट सेगमेंट है, जहाँ ग्राहकों को Smart TVs और Projectors पर 65% तक का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इमेज के अनुसार, इस सेल को Samsung Galaxy और Intel Core Ultra द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाता है।
अगर आप टीवी अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो बड़े ब्रांड्स पर डील्स की झड़ी लगने वाली है। सेल में Samsung, Sony, Xiaomi, LG, TCL और Hisense जैसे प्रीमियम ब्रांड्स शामिल हैं। विशेष रूप से, TCL 55" QD-Mini LED टीवी चर्चा में है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और IMAX Enhanced जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसके अलावा, Samsung 55" QLED 4K AI TV पर भी बेहतरीन ऑफर्स मिलने की उम्मीद है, जिसमें AI विजन और स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिलेगा।
सिर्फ टीवी ही नहीं, पोर्टेबल सिनेमा का शौक रखने वालों के लिए Projectors पर भी भारी कटौती की गई है। इमेज में boAt जैसे ब्रांड का प्रोजेक्टर भी दिखाया गया है, जो इस सेल का हिस्सा होगा। 8 मई से शुरू होने वाली इस सेल में न केवल सीधा डिस्काउंट मिलेगा, बल्कि बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के जरिए आप अपने पसंदीदा गैजेट्स को बेहद किफायती दामों पर घर ला सकेंगे। अपनी विशलिस्ट आज ही तैयार कर लें!
1. Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2
अमेज़न की Great Summer Sale कल से लाइव हो रही है और होम एंटरटेनमेंट के शौकीनों के लिए सबसे बड़ी खबर Sony Bravia 2M2 Series पर मिलने वाला भारी डिस्काउंट है। 99,900 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम 55-इंच 4K स्मार्ट टीवी कल से 36% की सीधी छूट के साथ मात्र 63,990 रुपये में उपलब्ध होगा। इसके अलावा, कल की सेल में आप SBI या ICICI जैसे चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर एक्स्ट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI का फायदा उठाकर इसे और भी किफायती दाम पर खरीद सकते हैं। अगर आप सिनेमाई अनुभव को घर लाना चाहते हैं, तो कल की यह डील मिस करने वाली नहीं है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार पिक्चर क्वालिटी
प्रीमियम साउंड
स्मार्ट फीचर्स
गेमिंग के लिए बेहतरीन
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
60Hz रिफ्रेश रेट सामान्य उपयोग के लिए अच्छा
2. VW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ2
अमेज़न की Great Summer Sale में बजट टीवी प्रेमियों के लिए कल से एक शानदार मौका आ रहा है। VW 109 cm (43 inches) Pro Series QLED TV, जिसकी मूल कीमत ₹54,999 है, कल से 64% के भारी डिस्काउंट के बाद केवल 19,999 रुपये में उपलब्ध होगा। 20,000 रुपये से कम में QLED टेक्नोलॉजी और 50 वॉट के दमदार साउंड वाला टीवी मिलना एक "Value for Money" डील है। इसके अलावा, कल आप बैंक ऑफर्स और कैशबैक के जरिए अपनी बचत को और बढ़ा सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED डिस्प्ले
शक्तिशाली साउंड
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
ज्यादा स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
नया ब्रांड
वास्तविक रिफ्रेश रेट 60Hz
3. Acer 127 cm (50 inches) Ultra I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR50UDGGU2875BD
Acer 127 cm (50 inches) Ultra I Series 4K TV, जिसकी एमआरपी 63,999 रुपये है, कल की सेल में 61% के बंपर डिस्काउंट के साथ सिर्फ 24,999 रुपये में उपलब्ध होगा। 25,000 रुपये के अंदर 50-इंच का 4K टीवी मिलना एक पैसा वसूल डील है। साथ ही, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक और आसान EMI विकल्पों के साथ आप इसे और भी सस्ते में अपना बना सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा डिस्प्ले और प्रीमियम लुक
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
शानदार साउंड
मुफ्त वॉल माउंट
क्यों खोजें विकल्प
16GB स्टोरेज औसत
सीधी धूप वाले कमरों में रिफ्लेक्शन की समस्या
4. Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
अमेज़न की Great Summer Sale में कल से Vu 139cm (55 inches) Vibe Series QLED TV पर धमाकेदार ऑफर मिल रहा है। 60,000 रुपये की एमआरपी वाला यह शानदार 55-इंच QLED टीवी कल से 40% की छूट के बाद मात्र 35,990 रुपये में आपका हो सकता है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसका 88-Watt का इनबिल्ट साउंडबार है, जो आपको अलग से स्पीकर खरीदने के खर्च से बचाएगा। कल सेल शुरू होते ही आप ICICI बैंक कार्ड और Amazon Pay के जरिए अतिरिक्त कैशबैक का भी लाभ उठा सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा साउंड क्वालिटी
QLED डिस्प्ले
बजट गेमर्स के लिए एक अच्छा विकल्प
स्मार्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
इंस्टॉलेशन के लिए अलग से चार्ज
5. Lumio Vision 7 139 cm (55 inches) 4K Ultra-HD Smart QLED Google TV FTW3-ADSG
अमेज़न की Great Summer Sale में कल से Lumio Vision 7 (55 inches) 4K QLED TV पर भारी डिस्काउंट मिलने वाला है। 68,999 रुपये की एमआरपी वाला यह टीवी कल से 45% की सीधी छूट के बाद मात्र 37,998 रुपये में उपलब्ध होगा। इसे "भारत का सबसे तेज़ स्मार्ट टीवी" कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें 3GB RAM और पावरफुल BOSS प्रोसेसर दिया गया है। कल की सेल में आप चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर 2,500 रुपये तक की अतिरिक्त छूट और नो-कॉस्ट EMI का लाभ भी उठा सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर फास्ट परफॉरमेंस
शानदार डिस्प्ले
लंबी वारंटी
बेहतरीन साउंड
क्यों खोजें विकल्प
नया ब्रांड
60Hz रिफ्रेश रेट सामान्य
6. Toshiba 164 cm (65 Inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV | Dolby Vision Atmos, HDR10+ | 2.1 CH 49W Powerful Speakers with Sub Woofer | VRR 120 Hz & Game Mode | REGZA Engine ZR | 65M550NP (Black)
अमेज़न की Great Summer Sale में कल से Toshiba 164 cm (65 Inches) 4K Ultra HD Smart QLED TV पर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 1,09,999 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम टीवी कल से 55% की भारी छूट के बाद मात्र 49,999 रुपये में उपलब्ध होगा। 50,000 रुपये से कम में 65-इंच का QLED टीवी, जिसमें इनबिल्ट सब-वूफर और 120Hz VRR गेम मोड मिलता है, एक अविश्वसनीय डील है। कल की सेल में ICICI बैंक कार्ड्स और नो-कॉस्ट EMI के जरिए आप इसे और भी किफायती बना सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सिनेमाई साउंड
स्मूथ गेमिंग
शानदार डिस्प्ले
पावरफुल इंजन
क्यों खोजें विकल्प
3 HDMI पोर्ट्स
बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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