लूट लो! सस्ते में लाएं 43-इंच का 4K Smart TV, Amazon Sale में प्रीमियम मॉडल्स पर मिल रहा है 65% डिस्काउंट

May 07, 2026 02:28 pm IST

अमेज़न ग्रेट समर सेल कल से शुरू हो रही है, जिसमें सैमसंग और सोनी जैसे बड़े ब्रांड्स के स्मार्ट टीवी पर भारी डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। बजट टीवी से लेकर 4K मॉडल्स तक की कीमतों का खुलासा हो गया है, जिससे आप अपनी विशलिस्ट अभी से तैयार कर सकते हैं।

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अमेज़न की बहुप्रतीक्षित 'Great Summer Sale' 8 मई से आधिकारिक तौर पर शुरू हो रही है। इस सेल का सबसे बड़ा आकर्षण होम एंटरटेनमेंट सेगमेंट है, जहाँ ग्राहकों को Smart TVs और Projectors पर 65% तक का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इमेज के अनुसार, इस सेल को Samsung Galaxy और Intel Core Ultra द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाता है।

अगर आप टीवी अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो बड़े ब्रांड्स पर डील्स की झड़ी लगने वाली है। सेल में Samsung, Sony, Xiaomi, LG, TCL और Hisense जैसे प्रीमियम ब्रांड्स शामिल हैं। विशेष रूप से, TCL 55" QD-Mini LED टीवी चर्चा में है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और IMAX Enhanced जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसके अलावा, Samsung 55" QLED 4K AI TV पर भी बेहतरीन ऑफर्स मिलने की उम्मीद है, जिसमें AI विजन और स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिलेगा।

सिर्फ टीवी ही नहीं, पोर्टेबल सिनेमा का शौक रखने वालों के लिए Projectors पर भी भारी कटौती की गई है। इमेज में boAt जैसे ब्रांड का प्रोजेक्टर भी दिखाया गया है, जो इस सेल का हिस्सा होगा। 8 मई से शुरू होने वाली इस सेल में न केवल सीधा डिस्काउंट मिलेगा, बल्कि बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के जरिए आप अपने पसंदीदा गैजेट्स को बेहद किफायती दामों पर घर ला सकेंगे। अपनी विशलिस्ट आज ही तैयार कर लें!

अमेज़न की Great Summer Sale कल से लाइव हो रही है और होम एंटरटेनमेंट के शौकीनों के लिए सबसे बड़ी खबर Sony Bravia 2M2 Series पर मिलने वाला भारी डिस्काउंट है। 99,900 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम 55-इंच 4K स्मार्ट टीवी कल से 36% की सीधी छूट के साथ मात्र 63,990 रुपये में उपलब्ध होगा। इसके अलावा, कल की सेल में आप SBI या ICICI जैसे चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर एक्स्ट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI का फायदा उठाकर इसे और भी किफायती दाम पर खरीद सकते हैं। अगर आप सिनेमाई अनुभव को घर लाना चाहते हैं, तो कल की यह डील मिस करने वाली नहीं है।

Specifications साउंड आउटपुट 20 Watts, Dolby Atmos, DTS:X स्मार्ट टीवी प्लेटफार्म Google TV, Google Assistant, Chromecast built-in कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, Wi-Fi, Ethernet वारंटी ब्रांड द्वारा 1 साल की व्यापक वारंटी क्यों खरीदें शानदार पिक्चर क्वालिटी प्रीमियम साउंड स्मार्ट फीचर्स गेमिंग के लिए बेहतरीन क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग 60Hz रिफ्रेश रेट सामान्य उपयोग के लिए अच्छा

अमेज़न की Great Summer Sale में बजट टीवी प्रेमियों के लिए कल से एक शानदार मौका आ रहा है। VW 109 cm (43 inches) Pro Series QLED TV, जिसकी मूल कीमत ₹54,999 है, कल से 64% के भारी डिस्काउंट के बाद केवल 19,999 रुपये में उपलब्ध होगा। 20,000 रुपये से कम में QLED टेक्नोलॉजी और 50 वॉट के दमदार साउंड वाला टीवी मिलना एक "Value for Money" डील है। इसके अलावा, कल आप बैंक ऑफर्स और कैशबैक के जरिए अपनी बचत को और बढ़ा सकते हैं।

Specifications स्टोरेज 2 GB RAM कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC), 2 USB, Dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.1 डिस्प्ले तकनीक HDR10+, HLG, 10-bit Panel, Bezel-less Design वारंटी 18 महीने क्यों खरीदें QLED डिस्प्ले शक्तिशाली साउंड लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ज्यादा स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प नया ब्रांड वास्तविक रिफ्रेश रेट 60Hz

Acer 127 cm (50 inches) Ultra I Series 4K TV, जिसकी एमआरपी 63,999 रुपये है, कल की सेल में 61% के बंपर डिस्काउंट के साथ सिर्फ 24,999 रुपये में उपलब्ध होगा। 25,000 रुपये के अंदर 50-इंच का 4K टीवी मिलना एक पैसा वसूल डील है। साथ ही, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक और आसान EMI विकल्पों के साथ आप इसे और भी सस्ते में अपना बना सकते हैं।

Specifications साउंड आउटपुट 36 Watts, Dolby Atmos, 5 साउंड मोड स्मार्ट फीचर्स Google TV (Android 14), Google Assistant, Chromecast प्रोसेसर Dual AI Processor (A75+A55), लेटेस्ट 2875 चिपसेट स्टोरेज 2 GB RAM | 16 GB Storage क्यों खरीदें बड़ा डिस्प्ले और प्रीमियम लुक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर शानदार साउंड मुफ्त वॉल माउंट क्यों खोजें विकल्प 16GB स्टोरेज औसत सीधी धूप वाले कमरों में रिफ्लेक्शन की समस्या

अमेज़न की Great Summer Sale में कल से Vu 139cm (55 inches) Vibe Series QLED TV पर धमाकेदार ऑफर मिल रहा है। 60,000 रुपये की एमआरपी वाला यह शानदार 55-इंच QLED टीवी कल से 40% की छूट के बाद मात्र 35,990 रुपये में आपका हो सकता है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसका 88-Watt का इनबिल्ट साउंडबार है, जो आपको अलग से स्पीकर खरीदने के खर्च से बचाएगा। कल सेल शुरू होते ही आप ICICI बैंक कार्ड और Amazon Pay के जरिए अतिरिक्त कैशबैक का भी लाभ उठा सकते हैं।

Specifications साउंड आउटपुट 88-Watt इंटीग्रेटेड साउंडबार, Dolby Atmos ब्राइटनेस 400 Nits Peaking Brightness स्मार्ट टीवी प्लेटफार्म Google TV, Apple Airplay, ActiVoice Remote प्रोसेसर और मेमोरी 1.5GHz VuOn™ Processor, 2GB RAM वारंटी 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें अल्ट्रा साउंड क्वालिटी QLED डिस्प्ले बजट गेमर्स के लिए एक अच्छा विकल्प स्मार्ट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट इंस्टॉलेशन के लिए अलग से चार्ज

अमेज़न की Great Summer Sale में कल से Lumio Vision 7 (55 inches) 4K QLED TV पर भारी डिस्काउंट मिलने वाला है। 68,999 रुपये की एमआरपी वाला यह टीवी कल से 45% की सीधी छूट के बाद मात्र 37,998 रुपये में उपलब्ध होगा। इसे "भारत का सबसे तेज़ स्मार्ट टीवी" कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें 3GB RAM और पावरफुल BOSS प्रोसेसर दिया गया है। कल की सेल में आप चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर 2,500 रुपये तक की अतिरिक्त छूट और नो-कॉस्ट EMI का लाभ भी उठा सकते हैं।

Specifications परफॉरमेंस BOSS प्रोसेसर, 3GB RAM, 16GB Storage सॉफ्टवेयर Google TV (Android 14), Google Assistant, Google Cast कनेक्टिविटी HDMI 2.1 x 3 (48Gbps Bandwidth), USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2 वारंटी 2 साल की व्यापक वारंटी क्यों खरीदें सुपर फास्ट परफॉरमेंस शानदार डिस्प्ले लंबी वारंटी बेहतरीन साउंड क्यों खोजें विकल्प नया ब्रांड 60Hz रिफ्रेश रेट सामान्य

अमेज़न की Great Summer Sale में कल से Toshiba 164 cm (65 Inches) 4K Ultra HD Smart QLED TV पर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 1,09,999 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम टीवी कल से 55% की भारी छूट के बाद मात्र 49,999 रुपये में उपलब्ध होगा। 50,000 रुपये से कम में 65-इंच का QLED टीवी, जिसमें इनबिल्ट सब-वूफर और 120Hz VRR गेम मोड मिलता है, एक अविश्वसनीय डील है। कल की सेल में ICICI बैंक कार्ड्स और नो-कॉस्ट EMI के जरिए आप इसे और भी किफायती बना सकते हैं।

Specifications साउंड आउटपुट 49 Watts, 2.1 Channel (Inbuilt Sub-Woofer), Dolby Atmos रिफ्रेश रेट 60 Hz ब्राइटनेस 400 nits, 1 Billion Colours, HDR 10+ क्यों खरीदें सिनेमाई साउंड स्मूथ गेमिंग शानदार डिस्प्ले पावरफुल इंजन क्यों खोजें विकल्प 3 HDMI पोर्ट्स बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा

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