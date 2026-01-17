4K HD प्रोजेक्टर पर 65% की छूट, क्लैरिटी ऐसा सिनेमाहाल जाना भूल जाएंगे, फटाफट चेक करें ऑफर
Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में प्रोजेक्टर पर 65 फीसद तक की छूट दी जा रही है, जिससे आप सस्ते में प्रोजेक्टर खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon Great Republic Day Sale 2026: क्या आप भी घर के लिविंग रूम को एक आलीशान सिनेमा हॉल में बदलना चाहते हैं? अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में एक ऐसा जबरदस्त ऑफर आया है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। प्रीमियम 4K HD प्रोजेक्टर पर इस समय 65% तक की भारी बचत की जा सकती है। साथ ही कई अन्य तरह के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। आज के वक्त में ऐसी प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी आ रही है, जिससे आप सिनेमाहाल से उम्दा पिक्चर क्वालिटी, विजुअल्स घर पर पा सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बेहतरीन डील और इसके खास फीचर्स के बारे में…
इन ब्रांड के प्रोजेक्ट पर बंपर छूट
अमेजन सेल में LG, Portronics, BenQ, Crossbeats, Zebronics ब्रांड के प्रोजेक्टर क बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। इन प्रोजेक्टर में आपको 100 से 200 इंच स्क्रीन साइज मिलता है, जो आपको एक नार्मल स्मार्ट टीवी साइज के लिए लाखों खर्च करने होंगे। हालांकि कुछ हजार रुपये खर्च करके इन शानदार ब्रांड के प्रोजेक्टर को घर ला सकते हैं।
1. WZATCO Yuva Blaze, Android 13, Smart Home Projector 4k Ultra HD, Native 1080P Fully Automatic, 1000 ANSI Lumens, HDMI ARC, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, Portable Room Cinema, 270° Rotate, Black
अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में WZATCO Yuva Blaze स्मार्ट होम प्रोजेक्टर को 58 फीसद की भारी छूट के साथ 35,990 रुपये की जगह पर मात्र 14,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एंड्रॉयड 13 पर आधारित एक नेटिव 1080p फुल HD प्रोजेक्टर है, जो 1000 ANSI लुमेन की जबरदस्त ब्राइटनेस और 4K HDR सपोर्ट के साथ आता है। 270° रोटेटिंग डिजाइन वाला यह प्रोजेक्टर आपके घर के किसी भी कमरे को सिनेमा हॉल में बदलने के लिए बेहतरीन है।
इसमें इंटेलिजेंट स्क्रीन एडजस्टमेंट फीचर दिया गया है, जो ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन और ऑटो ऑब्सटैकल अवॉयडेंस के जरिए इमेज को खुद-ब-खुद परफेक्ट सेट कर देता है। साथ ही, यह अल्ट्रा-फास्ट WiFi 6 और HDMI ARC सपोर्ट के साथ आता है, जो बिना किसी लैग के स्मूथ स्ट्रीमिंग और बेहतरीन ऑडियो आउटपुट सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
1000 ANSI लुमेन: अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले जो दिन की रोशनी में भी साफ़ विजुअल्स देती है।
लंबी लैम्प लाइफ
तेज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी और वायरलेस स्पीकर्स जोड़ने की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
1GB RAM बहुत भारी मल्टीटास्किंग के दौरान थोड़ी धीमी पड़ सकती है।
5W के स्पीकर बड़े हॉल के लिए औसत लग सकते हैं
2. LG CineBeam Q HU710PB 4K UHD Smart Portable Laser Projector (3840x2160), Upto 120" Screen, 450,000:1 Contrast Ratio, 3-Channel RGB Laser, 360° Handle, Airplay & Screen Share and Auto Adjustment
अमेजन रिपब्लिक डे सेल में LG CineBeam Q HU710PB प्रोजेक्टर को 49 फीसद की भारी छूट के साथ 1,65,000 रुपये की जगह पर 84,479 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम स्मार्ट पोर्टेबल 4K UHD लेजर प्रोजेक्टर है, जो अपने 3-चैनल RGB लेजर और 450,000:1 के जबरदस्त कंट्रास्ट रेशियो के लिए जाना जाता है। यह 120 इंच तक की विशाल स्क्रीन और ऑटो स्क्रीन एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स के साथ आता है, जो घर पर ही सिनेमा जैसा अनुभव प्रदान करता है।
इसमें 360-डिग्री रोटेटिंग हैंडल दिया गया है, जिसे स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर आप किसी भी दीवार या छत पर आसानी से प्रोजेक्शन कर सकते हैं। साथ ही, यह DCI-P3 154% कलर गेमत के साथ आता है, जो आपको बेहद जीवंत और वास्तविक रंगों का अनुभव कराता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K UHD रेजोल्यूशन
3-चैनल RGB लेजर
3 साल की वारंटी
स्मार्ट कनेक्टिविटी
स्क्रीन को खुद-ब-खुद सीधा और सटीक सेट करने की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन और डेमो के लिए अतिरिक्त चार्ज
ब्राइटनेस 500 ANSI लुमेन होने के कारण बेहतरीन अनुभव के लिए पूरी तरह अंधेरे कमरे की जरूरत होगी
3. Zebronics Android Smart LED Projector, 4K UHD Support, 4000 Lumens, 100" Screen Size, 240° Tiltable, Auto Keystone, OTT Apps (Netflix, Prime), Miracast, WiFi, BT v5.4, HDMI, USB (Pixaplay 35)
अमेजन पर Zebronics Pixaplay 35 स्मार्ट LED प्रोजेक्टर को 64 फीसद की भारी छूट के साथ 14,999 रुपये की जगह पर मात्र 5,436 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक बजट-फ्रेंडली एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, जो 4K UHD सपोर्ट और 4000 लुमेन की ब्राइटनेस के साथ आता है। इसका 240° टिल्टेबल डिज़ाइन इसे बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे आप दीवार या छत पर किसी भी एंगल पर 100 इंच तक की स्क्रीन का आनंद ले सकते हैं।
इसमें नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी OTT ऐप्स पहले से दी गई हैं, जिससे आप सीधे अपनी पसंदीदा फिल्में स्ट्रीम कर सकते हैं। साथ ही, यह ऑटो कीस्टोन एडेप्टेशन फीचर से लैस है, जो इमेज को खुद-ब-खुद परफेक्ट शेप में सेट कर देता है, जिससे आपको मैन्युअल मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती।
Specifications
क्यों खरीदें
240° टिल्ट मैकेनिज्म
अल्ट्रा किफायती
OTT ऐप्स सपोर्ट
तेज़ कनेक्टिविटी
लंबी लैम्प लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
नेटिव रेजोल्यूशन
ब्राइटनेस 4000 लुमेन के दावे के बावजूद, बेहतरीन विजुअल्स के लिए पूरी तरह अंधेरे कमरे की ज़रूरत होगी।
4. E GATE Atom 3X Projector 4k ultra HD, Full HD 1080p Native, Automatic Home Projector for Room | 300 ISO | Rotatable Design | Android Netflix, Prime | ARC-HDMI, USB, Wifi-6, BT, Screen Mirroring, Egate
अमेजन रिपब्लिक डे सेल में E GATE Atom 3X प्रोजेक्टर को 70 फीसद की भारी छूट के साथ 21,990 रुपये की जगह पर मात्र 6,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक नेटिव 1080p फुल HD प्रोजेक्टर है, जो 4K डिकोडिंग और 300 ISO लुमेन की ब्राइटनेस के साथ आता है। 180° रोटेटेबल डिजाइन वाला यह प्रोजेक्टर आपके बेडरूम या छोटे कमरों को एक बड़े 210 इंच के सिनेमा हॉल में बदलने के लिए बेहतरीन है।
इसमें एंड्रॉइड टीवी 13 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जिसमें नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी 9000+ ऐप्स पहले से मौजूद हैं, यानी आपको अलग से टीवी स्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही, यह ऑटो कीस्टोन और प्रेसिजन फोकस के साथ आता है, जो इमेज को किसी भी एंगल पर बिल्कुल सीधा और शार्प रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
180° रोटेशन
शानदार क्लेरिटी और 4K सपोर्ट के साथ बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी
बजट रेंज में प्रीमियम ऑटोमैटिक फीचर्स और स्मार्ट ओएस
बिना किसी लैग के तेज़ और स्मूथ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग
60,000 घंटे की 'लाइफ लॉन्ग लैम्प' लाइफ जो इसे काफी टिकाऊ बनाती है
क्यों खोजें विकल्प
300 ISO लुमेन ब्राइटनेस के कारण इसे पूरी तरह अंधेरे कमरे में ही इस्तेमाल करना बेस्ट है
1GB RAM होने के कारण बहुत ज़्यादा हैवी ऐप्स स्विच करने पर थोड़ा धीमा महसूस हो सकता है।
5. Epson Eh-Tw6250 Smart Laser Video Projector - 4K Pro-Uhd, 2800 Lumens, Smart Android TV, 3Lcd Technology, USB & HDMI, Video Games, 4K Streaming, Built-In Speaker, Home Cinema
अमेजन रिपब्लिक डे सेल में Epson EH-TW6250 स्मार्ट लेजर प्रोजेक्टर को 39 फीसद की भारी छूट के साथ 1,79,999 रुपये की जगह पर 1,08,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक हाई-एंड 4K PRO-UHD प्रोजेक्टर है, जो अपनी 2800 लुमेन की हाई ब्राइटनेस और एप्पन की प्रसिद्ध '3LCD टेक्नोलॉजी' के लिए जाना जाता है। यह तकनीक बिना किसी 'रेनबो इफेक्ट' के सटीक और जीवंत रंग प्रदान करती है, जो इसे होम सिनेमा और गेमिंग के लिए बेहतरीन बनाती है।
इसमें इन-बिल्ट स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी दिया गया है, जिससे आप बिना किसी बाहरी डिवाइस के सीधे 4K कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। साथ ही, गेमर्स के लिए इसमें एक विशेष 'गेम मोड' दिया गया है, जो इनपुट लैग को कम कर स्मूथ गेमिंग अनुभव सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3840 x 2160 रेजोल्यूशन के साथ बेमिसाल क्लेरिटी और शानदार डिटेल्स
पारंपरिक DLP प्रोजेक्टरों के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा ब्राइट कलर्स और सफ़ेद रोशनी
2800 लुमेन की मदद से मध्यम रोशनी वाले कमरों में भी साफ़ पिक्चर
नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और अन्य ऐप्स का सीधे एक्सेस
ऑटोमैटिक वर्टिकल कीस्टोन और मैन्युअल हॉरिजॉन्टल कीस्टोन की सुविधा
फास्ट-एक्शन गेम्स के लिए विशेष गेम मोड सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम प्राइस रेंज के कारण यह एक बड़ा निवेश है।
साइज में थोड़ा बड़ा होने के कारण इसे फिक्स सेटअप के लिए ज़्यादा पसंद किया जाता है।
सेटअप और डे मो के लिए अलग से भुगतान करना होगा
6. Crossbeats Lumex Solis Projector 4k Ultra HD, [Google TV Official], 1080p Native, Android OS WiFi, 1000 ANSI, Smart Mini Projector for Room, Portable Home Theater Cinema, Built-in Apps, 300''Display
अमेजन रिपब्लिक डे सेल में Crossbeats Lumex Solis प्रोजेक्टर को 60 फीसद की भारी छूट के साथ 49,999 रुपये की जगह पर मात्र 19,988 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक आधिकारिक Google TV पावर्ड प्रोजेक्टर है, जो नेटिव 1080p फुल HD रेजोल्यूशन और 4K सपोर्ट के साथ आता है। 1000 ANSI लुमेन की ब्राइटनेस और 300 इंच तक की विशाल स्क्रीन बनाने की क्षमता के साथ यह घर पर ही असली सिनेमा जैसा अनुभव प्रदान करता है।
इसमें एक अनोखा 30W का इंडिपेंडेंट स्पीकर स्टैंड दिया गया है, जो न केवल डॉल्बी सराउंड साउंड का अनुभव देता है बल्कि प्रोजेक्टर की उम्र को भी बढ़ाता है। साथ ही, यह गूगल असिस्टेंट, ऑटो कीस्टोन और वाई-फाई 6 जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है।
Specifications
क्यों खरीदें
नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और 10,000+ ऐप्स का सीधा एक्सेस
मार्केट में पहली बार 30W का ऑडियो-विजुअल सेपरेशन स्पीकर स्टैंड
ऑटो कीस्टोन और इलेक्ट्रिक फोकस के जरिए इमेज को खुद-ब-खुद परफेक्ट सेट करने की सुविधा
HDR10+ ऑप्टिमाइजेशन और 1000 ANSI लुमेन की हाई ब्राइटनेस
अल्ट्रा-हाई-स्पीड WiFi 6 और लेटेस्ट Bluetooth 5.4 का सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
इंडिपेंडेंट स्पीकर स्टैंड की वजह से यह बहुत छोटे पॉकेट प्रोजेक्टर्स के मुकाबले थोड़ा बड़ा महसूस हो सकता है
1000 ANSI लुमेन मध्यम रोशनी में ठीक, बेहतरीन अनुभव के लिए अंधेरा कमरा ज़रूरी
7. Lifelong Electronics Lightbeam X Smart Projector | Android, 1080P & 4K Ultra HD Support, 2X 3500 Lumens, 720p Native | For Room & Outdoors | All OTT Apps | WiFi/BT,Mirroring,USB,ARC,HDMI,180°,Speakers
अमेजन रिपब्लिक डे सेल में Lifelong Lightbeam X स्मार्ट प्रोजेक्टर को 63 फीसद की भारी छूट के साथ 14,999 रुपये की जगह पर मात्र 5,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक बजट-फ्रेंडली एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, जो अपने इन-बिल्ट स्मार्ट हब और 200 इंच तक की बड़ी स्क्रीन साइज के लिए जाना जाता है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम कीमत में घर पर मूवी थिएटर का अनुभव लेना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा किफायती
Android 13 OS
ऑटो कीस्टोन करेक्शन
छोटे कमरे को भी 200-इंच की बड़ी स्क्रीन वाले सिनेमा में बदल देता है
तेज़ कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
नेटिव रेज़ोल्यूशन केवल 720p आउटपुट देता है
ब्राइटनेस 3500 लुमेन के बावजूद
इन-बिल्ट स्पीकर बेसिक हैं, बड़ी पार्टी के लिए बाहरी स्पीकर चाहिए
8. BenQ TK700 4K UHD HDR Home Cinema Projector 3200 ANSI lumens, Excellent Colors 96% REC 709, Upto 200inches Screen Size, Sports & Game Mode, eARC, 16ms Low Input Lag, 2D Keystone,3D,HDMI, Speaker 5W
यह BenQ TK700 एक प्रीमियम 4K UHD होम सिनेमा प्रोजेक्टर है, जिसे विशेष रूप से गेमिंग और स्पोर्ट्स प्रेमियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। 3200 ANSI लुमेन की हाई ब्राइटनेस के साथ, यह रोशनी वाले कमरों में भी शानदार प्रदर्शन करता है। यह 200 इंच तक की विशाल स्क्रीन पर बेमिसाल पिक्चर क्वालिटी और बेहतरीन रिफ्रेश रेट प्रदान करता है। इसे अमेजन सेल में 37 फीसद की भारी छूट के साथ 1,24,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 4K क्लैरिटी
लो इनपुट लैग
तेज ब्राइटनेस
हाई-डेफिनिशन ऑडियो को बाहरी साउंड सिस्टम पर भेजने की सुविधा।
गेमिंग कंसोल कंपैटिबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
डिस्काउंट के बाद भी यह एक महंगा और प्रीमियम निवेश है।
5W का इन-बिल्ट स्पीकर बड़े हॉल के लिए पर्याप्त नहीं है
9. XGIMI Horizon Ultra 4K Dual Light Projector, 2300 ISO Lumens, 200" Display, Dolby Vision, 1SA 3.0, Android TV 11, 2x12W Harman Kardon, Optical Zoom, Auto Keystone, WiFi and Bluetooth
अमेजन रिपब्लिक डे सेल में XGIMI Horizon Ultra को 74 फीसद की भारी छूट के साथ 3,99,999 रुपये की जगह पर मात्र 1,04,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह दुनिया का पहला 4K लॉन्ग-थ्रो प्रोजेक्टर है जो Dolby Vision के साथ आता है, जो इसे घर पर ही असली सिनेमा जैसा अनुभव देने के लिए सबसे बेहतरीन बनाता है।
इसमें 'डुअल लाइट' टेक्नोलॉजी दी गई है, जो बेमिसाल रंग सटीकता और हाई ब्राइटनेस प्रदान करती है। साथ ही, इसकी ISA 3.0 तकनीक दीवार के रंग के आधार पर पिक्चर को खुद-ब-खुद एडजस्ट कर लेती है और इसमें ऑप्टिकल ज़ूम की सुविधा भी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K के साथ Dolby Vision
अल्ट्रा ब्राइटनेस
24W के दमदार हरमन कार्डन स्पीकर्स जो थिएटर जैसा साउंड देते हैं।
ऑटो कीस्टोन, ऑटो फोकस और ऑप्टिकल ज़ूम के जरिए बिना मेहनत सेटअप।
भारत में फ्री इंस्टॉलेशन और डोर-स्टेप होम सर्विस की सुविधा।
क्यों खोजें विकल्प
भारी छूट के बावजूद यह एक प्रीमियम और काफी महंगा प्रोजेक्टर है
वर्तमान में यह एंड्रॉइड टीवी 11 पर चलता है, जबकि मार्केट में नए वर्ज़न उपलब्ध हैं
10. Portronics Beem 540 Android 13 Smart LED Projector, Ultra HD 4K Support, Streaming Apps, Auto Focus, Auto Keystone, 4000 Lumens, Screen Mirroring, Adjustable Height & Angle, Wi-fi, BT,HDMI,USB(White)
अमेजन रिपब्लिक डे सेल में Portronics Beem 540 स्मार्ट LED प्रोजेक्टर को 69 फीसद की भारी छूट के साथ 22,999 रुपये की जगह पर मात्र 7,079 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह लेटेस्ट Android 13 पर आधारित एक स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जो 4K अल्ट्रा HD सपोर्ट और 4000 लुमेन की हाई ब्राइटनेस के साथ आता है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और इन-बिल्ट स्ट्रीमिंग ऐप्स इसे घर पर मूवी देखने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।
इसमें एक विशेष टेलीस्कोपिक स्टैंड दिया गया है, जिससे आप इसकी ऊंचाई और प्रोजेक्शन एंगल को अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही, यह ऑटो-फोकस और वर्टिकल ऑटो कीस्टोन जैसे आधुनिक फीचर्स से लैस है, जो धुंधली इमेज को पल भर में शार्प और सीधा कर देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बिना किसी टीवी स्टिक के सीधे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब चलाने की सुविधा
ऑटो-फोकस और ऑटो कीस्टोन के कारण इमेज अपने आप सेट हो जाती है
इन-बिल्ट स्टैंड की मदद से ऊंचाई और एंगल को आसानी से बदला जा सकता है
वाई-फाई और ब्लूटूथ के जरिए फोन या लैपटॉप की स्क्रीन मिररिंग करना बहुत आसान है
इसे टेबल पर रखने के अलावा दीवार या छत पर भी लगाया जा सकता है
क्यों खोजें विकल्प
यह 4K सपोर्ट करता है, लेकिन इसका असली आउटपुट 720p ही है
4000 लुमेन के बावजूद, अच्छी पिक्चर क्वालिटी के लिए अंधेरा कमरा चाहिए।
BenQ के इन प्रोजेक्टर पर भी मिल रही है बंपर छूट
Zebronics प्रोजेक्टर पर मिल रही 65 फीसद तक की छूट
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।