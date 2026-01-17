4K HD प्रोजेक्टर पर 65% की छूट, क्लैरिटी ऐसा सिनेमाहाल जाना भूल जाएंगे, फटाफट चेक करें ऑफर

संक्षेप: Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में प्रोजेक्टर पर 65 फीसद तक की छूट दी जा रही है, जिससे आप सस्ते में प्रोजेक्टर खरीद सकते हैं।

Jan 17, 2026 06:31 am IST

Amazon Great Republic Day Sale 2026: क्या आप भी घर के लिविंग रूम को एक आलीशान सिनेमा हॉल में बदलना चाहते हैं? अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में एक ऐसा जबरदस्त ऑफर आया है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। प्रीमियम 4K HD प्रोजेक्टर पर इस समय 65% तक की भारी बचत की जा सकती है। साथ ही कई अन्य तरह के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। आज के वक्त में ऐसी प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी आ रही है, जिससे आप सिनेमाहाल से उम्दा पिक्चर क्वालिटी, विजुअल्स घर पर पा सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बेहतरीन डील और इसके खास फीचर्स के बारे में…

इन ब्रांड के प्रोजेक्ट पर बंपर छूट अमेजन सेल में LG, Portronics, BenQ, Crossbeats, Zebronics ब्रांड के प्रोजेक्टर क बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। इन प्रोजेक्टर में आपको 100 से 200 इंच स्क्रीन साइज मिलता है, जो आपको एक नार्मल स्मार्ट टीवी साइज के लिए लाखों खर्च करने होंगे। हालांकि कुछ हजार रुपये खर्च करके इन शानदार ब्रांड के प्रोजेक्टर को घर ला सकते हैं।

अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में WZATCO Yuva Blaze स्मार्ट होम प्रोजेक्टर को 58 फीसद की भारी छूट के साथ 35,990 रुपये की जगह पर मात्र 14,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एंड्रॉयड 13 पर आधारित एक नेटिव 1080p फुल HD प्रोजेक्टर है, जो 1000 ANSI लुमेन की जबरदस्त ब्राइटनेस और 4K HDR सपोर्ट के साथ आता है। 270° रोटेटिंग डिजाइन वाला यह प्रोजेक्टर आपके घर के किसी भी कमरे को सिनेमा हॉल में बदलने के लिए बेहतरीन है।

इसमें इंटेलिजेंट स्क्रीन एडजस्टमेंट फीचर दिया गया है, जो ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन और ऑटो ऑब्सटैकल अवॉयडेंस के जरिए इमेज को खुद-ब-खुद परफेक्ट सेट कर देता है। साथ ही, यह अल्ट्रा-फास्ट WiFi 6 और HDMI ARC सपोर्ट के साथ आता है, जो बिना किसी लैग के स्मूथ स्ट्रीमिंग और बेहतरीन ऑडियो आउटपुट सुनिश्चित करता है।

Specifications रेजोल्यूशन Native 1080p ब्राइटनेस 1000 ANSI लुमेन सॉफ्टवेयर Android TV OS 13.0 स्क्रीन साइज 300 इंच कनेक्टिविटी WiFi 6, ब्लूटूथ, HDMI ARC, USB साउंड 5 वॉट HiFi स्टीरियो स्पीकर्स क्यों खरीदें 1000 ANSI लुमेन: अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले जो दिन की रोशनी में भी साफ़ विजुअल्स देती है। लंबी लैम्प लाइफ तेज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी और वायरलेस स्पीकर्स जोड़ने की सुविधा क्यों खोजें विकल्प 1GB RAM बहुत भारी मल्टीटास्किंग के दौरान थोड़ी धीमी पड़ सकती है। 5W के स्पीकर बड़े हॉल के लिए औसत लग सकते हैं

अमेजन रिपब्लिक डे सेल में LG CineBeam Q HU710PB प्रोजेक्टर को 49 फीसद की भारी छूट के साथ 1,65,000 रुपये की जगह पर 84,479 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम स्मार्ट पोर्टेबल 4K UHD लेजर प्रोजेक्टर है, जो अपने 3-चैनल RGB लेजर और 450,000:1 के जबरदस्त कंट्रास्ट रेशियो के लिए जाना जाता है। यह 120 इंच तक की विशाल स्क्रीन और ऑटो स्क्रीन एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स के साथ आता है, जो घर पर ही सिनेमा जैसा अनुभव प्रदान करता है।

इसमें 360-डिग्री रोटेटिंग हैंडल दिया गया है, जिसे स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर आप किसी भी दीवार या छत पर आसानी से प्रोजेक्शन कर सकते हैं। साथ ही, यह DCI-P3 154% कलर गेमत के साथ आता है, जो आपको बेहद जीवंत और वास्तविक रंगों का अनुभव कराता है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K UHD स्क्रीन साइज अधिकतम 120 इंच कंट्रास्ट रेशियो 450,000:1 ब्राइटनेस 500 ANSI लुमेन कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, HDMI, USB, वाई-फाई क्यों खरीदें 4K UHD रेजोल्यूशन 3-चैनल RGB लेजर 3 साल की वारंटी स्मार्ट कनेक्टिविटी स्क्रीन को खुद-ब-खुद सीधा और सटीक सेट करने की सुविधा क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन और डेमो के लिए अतिरिक्त चार्ज ब्राइटनेस 500 ANSI लुमेन होने के कारण बेहतरीन अनुभव के लिए पूरी तरह अंधेरे कमरे की जरूरत होगी

अमेजन पर Zebronics Pixaplay 35 स्मार्ट LED प्रोजेक्टर को 64 फीसद की भारी छूट के साथ 14,999 रुपये की जगह पर मात्र 5,436 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक बजट-फ्रेंडली एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, जो 4K UHD सपोर्ट और 4000 लुमेन की ब्राइटनेस के साथ आता है। इसका 240° टिल्टेबल डिज़ाइन इसे बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे आप दीवार या छत पर किसी भी एंगल पर 100 इंच तक की स्क्रीन का आनंद ले सकते हैं।

इसमें नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी OTT ऐप्स पहले से दी गई हैं, जिससे आप सीधे अपनी पसंदीदा फिल्में स्ट्रीम कर सकते हैं। साथ ही, यह ऑटो कीस्टोन एडेप्टेशन फीचर से लैस है, जो इमेज को खुद-ब-खुद परफेक्ट शेप में सेट कर देता है, जिससे आपको मैन्युअल मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती।

Specifications रेजोल्यूशन Native 720p स्क्रीन साइज अधिकतम 100 इंच ब्राइटनेस 4000 लुमेन सॉफ्टवेयर Android Smart OS कनेक्टिविटी BT v5.4, HDMI, USB, वाई-फाई साउंड इन-बिल्ट पावरफुल स्पीकर वारंटी 1 साल की वारंटी विशेष फीचर 240° रोटेट स्टैंड और ऑटो कीस्टोन एडेप्टेशन। क्यों खरीदें 240° टिल्ट मैकेनिज्म अल्ट्रा किफायती OTT ऐप्स सपोर्ट तेज़ कनेक्टिविटी लंबी लैम्प लाइफ क्यों खोजें विकल्प नेटिव रेजोल्यूशन ब्राइटनेस 4000 लुमेन के दावे के बावजूद, बेहतरीन विजुअल्स के लिए पूरी तरह अंधेरे कमरे की ज़रूरत होगी।

अमेजन रिपब्लिक डे सेल में E GATE Atom 3X प्रोजेक्टर को 70 फीसद की भारी छूट के साथ 21,990 रुपये की जगह पर मात्र 6,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक नेटिव 1080p फुल HD प्रोजेक्टर है, जो 4K डिकोडिंग और 300 ISO लुमेन की ब्राइटनेस के साथ आता है। 180° रोटेटेबल डिजाइन वाला यह प्रोजेक्टर आपके बेडरूम या छोटे कमरों को एक बड़े 210 इंच के सिनेमा हॉल में बदलने के लिए बेहतरीन है।

इसमें एंड्रॉइड टीवी 13 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जिसमें नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी 9000+ ऐप्स पहले से मौजूद हैं, यानी आपको अलग से टीवी स्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही, यह ऑटो कीस्टोन और प्रेसिजन फोकस के साथ आता है, जो इमेज को किसी भी एंगल पर बिल्कुल सीधा और शार्प रखता है।

Specifications रेजोल्यूशन Native 1080p ब्राइटनेस 300 ISO लुमेन स्क्रीन साइज अधिकतम 210 इंच सॉफ्टवेयर Android TV 13.0 कनेक्टिविटी HDMI ARC, WiFi 6, ब्लूटूथ 5.0, USB वारंटी 1 साल की वारंटी विशेष फीचर 180° रोटेशनल डिज़ाइन और ऑटो 4D/4P कीस्टोन। क्यों खरीदें 180° रोटेशन शानदार क्लेरिटी और 4K सपोर्ट के साथ बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी बजट रेंज में प्रीमियम ऑटोमैटिक फीचर्स और स्मार्ट ओएस बिना किसी लैग के तेज़ और स्मूथ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग 60,000 घंटे की 'लाइफ लॉन्ग लैम्प' लाइफ जो इसे काफी टिकाऊ बनाती है क्यों खोजें विकल्प 300 ISO लुमेन ब्राइटनेस के कारण इसे पूरी तरह अंधेरे कमरे में ही इस्तेमाल करना बेस्ट है 1GB RAM होने के कारण बहुत ज़्यादा हैवी ऐप्स स्विच करने पर थोड़ा धीमा महसूस हो सकता है।

अमेजन रिपब्लिक डे सेल में Epson EH-TW6250 स्मार्ट लेजर प्रोजेक्टर को 39 फीसद की भारी छूट के साथ 1,79,999 रुपये की जगह पर 1,08,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक हाई-एंड 4K PRO-UHD प्रोजेक्टर है, जो अपनी 2800 लुमेन की हाई ब्राइटनेस और एप्पन की प्रसिद्ध '3LCD टेक्नोलॉजी' के लिए जाना जाता है। यह तकनीक बिना किसी 'रेनबो इफेक्ट' के सटीक और जीवंत रंग प्रदान करती है, जो इसे होम सिनेमा और गेमिंग के लिए बेहतरीन बनाती है।

इसमें इन-बिल्ट स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी दिया गया है, जिससे आप बिना किसी बाहरी डिवाइस के सीधे 4K कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। साथ ही, गेमर्स के लिए इसमें एक विशेष 'गेम मोड' दिया गया है, जो इनपुट लैग को कम कर स्मूथ गेमिंग अनुभव सुनिश्चित करता है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K PRO-UHD ब्राइटनेस 2800 लुमेन डिस्प्ले तकनीक 3-Chip 3LCD सॉफ्टवेयर इन-बिल्ट Smart Android TV कनेक्टिविटी HDMI, USB, वाई-फाई साउंड इन-बिल्ट स्पीकर्स विशेष फीचर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कीस्टोन करेक्शन। क्यों खरीदें 3840 x 2160 रेजोल्यूशन के साथ बेमिसाल क्लेरिटी और शानदार डिटेल्स पारंपरिक DLP प्रोजेक्टरों के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा ब्राइट कलर्स और सफ़ेद रोशनी 2800 लुमेन की मदद से मध्यम रोशनी वाले कमरों में भी साफ़ पिक्चर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और अन्य ऐप्स का सीधे एक्सेस ऑटोमैटिक वर्टिकल कीस्टोन और मैन्युअल हॉरिजॉन्टल कीस्टोन की सुविधा फास्ट-एक्शन गेम्स के लिए विशेष गेम मोड सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम प्राइस रेंज के कारण यह एक बड़ा निवेश है। साइज में थोड़ा बड़ा होने के कारण इसे फिक्स सेटअप के लिए ज़्यादा पसंद किया जाता है। सेटअप और डे मो के लिए अलग से भुगतान करना होगा

अमेजन रिपब्लिक डे सेल में Crossbeats Lumex Solis प्रोजेक्टर को 60 फीसद की भारी छूट के साथ 49,999 रुपये की जगह पर मात्र 19,988 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक आधिकारिक Google TV पावर्ड प्रोजेक्टर है, जो नेटिव 1080p फुल HD रेजोल्यूशन और 4K सपोर्ट के साथ आता है। 1000 ANSI लुमेन की ब्राइटनेस और 300 इंच तक की विशाल स्क्रीन बनाने की क्षमता के साथ यह घर पर ही असली सिनेमा जैसा अनुभव प्रदान करता है।

इसमें एक अनोखा 30W का इंडिपेंडेंट स्पीकर स्टैंड दिया गया है, जो न केवल डॉल्बी सराउंड साउंड का अनुभव देता है बल्कि प्रोजेक्टर की उम्र को भी बढ़ाता है। साथ ही, यह गूगल असिस्टेंट, ऑटो कीस्टोन और वाई-फाई 6 जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है।

Specifications रेजोल्यूशन Native 1080p Full HD ब्राइटनेस 1000 ANSI लुमेन स्क्रीन साइज अधिकतम 300 इंच साउंड 30W इंडिपेंडेंट डॉल्बी सराउंड स्पीकर सॉफ्टवेयर Official Google TV कनेक्टिविटी WiFi 6, Bluetooth 5.4, HDMI, USB वारंटी 1 साल की वारंटी विशेष फीचर ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन और 100%-50% डिजिटल जूम। क्यों खरीदें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और 10,000+ ऐप्स का सीधा एक्सेस मार्केट में पहली बार 30W का ऑडियो-विजुअल सेपरेशन स्पीकर स्टैंड ऑटो कीस्टोन और इलेक्ट्रिक फोकस के जरिए इमेज को खुद-ब-खुद परफेक्ट सेट करने की सुविधा HDR10+ ऑप्टिमाइजेशन और 1000 ANSI लुमेन की हाई ब्राइटनेस अल्ट्रा-हाई-स्पीड WiFi 6 और लेटेस्ट Bluetooth 5.4 का सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प इंडिपेंडेंट स्पीकर स्टैंड की वजह से यह बहुत छोटे पॉकेट प्रोजेक्टर्स के मुकाबले थोड़ा बड़ा महसूस हो सकता है 1000 ANSI लुमेन मध्यम रोशनी में ठीक, बेहतरीन अनुभव के लिए अंधेरा कमरा ज़रूरी

अमेजन रिपब्लिक डे सेल में Lifelong Lightbeam X स्मार्ट प्रोजेक्टर को 63 फीसद की भारी छूट के साथ 14,999 रुपये की जगह पर मात्र 5,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक बजट-फ्रेंडली एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, जो अपने इन-बिल्ट स्मार्ट हब और 200 इंच तक की बड़ी स्क्रीन साइज के लिए जाना जाता है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम कीमत में घर पर मूवी थिएटर का अनुभव लेना चाहते हैं।

Specifications रेजोल्यूशन Native 720p ब्राइटनेस 3500 लुमेन स्क्रीन साइज अधिकतम 200 इंच सॉफ्टवेयर Android 13 Smart Hub कनेक्टिविटी Bluetooth, HDMI ARC, Wi-Fi, USB वारंटी 1 साल की वारंटी विशेष फीचर ऑटो कीस्टोन करेक्शन और 180° रोटेटेबल डिजाइन क्यों खरीदें अल्ट्रा किफायती Android 13 OS ऑटो कीस्टोन करेक्शन छोटे कमरे को भी 200-इंच की बड़ी स्क्रीन वाले सिनेमा में बदल देता है तेज़ कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प नेटिव रेज़ोल्यूशन केवल 720p आउटपुट देता है ब्राइटनेस 3500 लुमेन के बावजूद इन-बिल्ट स्पीकर बेसिक हैं, बड़ी पार्टी के लिए बाहरी स्पीकर चाहिए

यह BenQ TK700 एक प्रीमियम 4K UHD होम सिनेमा प्रोजेक्टर है, जिसे विशेष रूप से गेमिंग और स्पोर्ट्स प्रेमियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। 3200 ANSI लुमेन की हाई ब्राइटनेस के साथ, यह रोशनी वाले कमरों में भी शानदार प्रदर्शन करता है। यह 200 इंच तक की विशाल स्क्रीन पर बेमिसाल पिक्चर क्वालिटी और बेहतरीन रिफ्रेश रेट प्रदान करता है। इसे अमेजन सेल में 37 फीसद की भारी छूट के साथ 1,24,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications रेजोल्यूशन 4K UHD ब्राइटनेस 3200 ANSI लुमेन स्क्रीन साइज अधिकतम 200 इंच गेमिंग लैग 16.7 ms कनेक्टिविटी 2 x HDMI 2.0, USB, RS232 लैंप लाइफ 15,000 घंटे तक स्पेशल फीचर 1.3x जूम, 2D कीस्टोन और बिल्ट-इन 3D सपोर्ट। क्यों खरीदें शानदार 4K क्लैरिटी लो इनपुट लैग तेज ब्राइटनेस हाई-डेफिनिशन ऑडियो को बाहरी साउंड सिस्टम पर भेजने की सुविधा। गेमिंग कंसोल कंपैटिबिलिटी क्यों खोजें विकल्प डिस्काउंट के बाद भी यह एक महंगा और प्रीमियम निवेश है। 5W का इन-बिल्ट स्पीकर बड़े हॉल के लिए पर्याप्त नहीं है

अमेजन रिपब्लिक डे सेल में XGIMI Horizon Ultra को 74 फीसद की भारी छूट के साथ 3,99,999 रुपये की जगह पर मात्र 1,04,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह दुनिया का पहला 4K लॉन्ग-थ्रो प्रोजेक्टर है जो Dolby Vision के साथ आता है, जो इसे घर पर ही असली सिनेमा जैसा अनुभव देने के लिए सबसे बेहतरीन बनाता है।

इसमें 'डुअल लाइट' टेक्नोलॉजी दी गई है, जो बेमिसाल रंग सटीकता और हाई ब्राइटनेस प्रदान करती है। साथ ही, इसकी ISA 3.0 तकनीक दीवार के रंग के आधार पर पिक्चर को खुद-ब-खुद एडजस्ट कर लेती है और इसमें ऑप्टिकल ज़ूम की सुविधा भी मिलती है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K UHD ब्राइटनेस 2300 ISO Lumens स्क्रीन साइज अधिकतम 200 इंच साउंड 2 x 12W Harman Kardon स्पीकर्स सॉफ्टवेयर Android TV 11 कनेक्टिविटी WiFi, Bluetooth, HDMI, USB वारंटी 1 साल की वारंटी स्पेशल फीचर डुअल लाइट टेक्नोलॉजी और ISA 3.0 क्यों खरीदें 4K के साथ Dolby Vision अल्ट्रा ब्राइटनेस 24W के दमदार हरमन कार्डन स्पीकर्स जो थिएटर जैसा साउंड देते हैं। ऑटो कीस्टोन, ऑटो फोकस और ऑप्टिकल ज़ूम के जरिए बिना मेहनत सेटअप। भारत में फ्री इंस्टॉलेशन और डोर-स्टेप होम सर्विस की सुविधा। क्यों खोजें विकल्प भारी छूट के बावजूद यह एक प्रीमियम और काफी महंगा प्रोजेक्टर है वर्तमान में यह एंड्रॉइड टीवी 11 पर चलता है, जबकि मार्केट में नए वर्ज़न उपलब्ध हैं

अमेजन रिपब्लिक डे सेल में Portronics Beem 540 स्मार्ट LED प्रोजेक्टर को 69 फीसद की भारी छूट के साथ 22,999 रुपये की जगह पर मात्र 7,079 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह लेटेस्ट Android 13 पर आधारित एक स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जो 4K अल्ट्रा HD सपोर्ट और 4000 लुमेन की हाई ब्राइटनेस के साथ आता है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और इन-बिल्ट स्ट्रीमिंग ऐप्स इसे घर पर मूवी देखने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।

इसमें एक विशेष टेलीस्कोपिक स्टैंड दिया गया है, जिससे आप इसकी ऊंचाई और प्रोजेक्शन एंगल को अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही, यह ऑटो-फोकस और वर्टिकल ऑटो कीस्टोन जैसे आधुनिक फीचर्स से लैस है, जो धुंधली इमेज को पल भर में शार्प और सीधा कर देते हैं।

Specifications रेजोल्यूशन Native 720p ब्राइटनेस 4000 लुमेन सॉफ्टवेयर Android 13 कनेक्टिविटी Dual-band Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB वारंटी 12 महीने की वारंटी विशेष फीचर ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन और एडजस्टेबल टेलीस्कोपिक स्टैंड क्यों खरीदें बिना किसी टीवी स्टिक के सीधे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब चलाने की सुविधा ऑटो-फोकस और ऑटो कीस्टोन के कारण इमेज अपने आप सेट हो जाती है इन-बिल्ट स्टैंड की मदद से ऊंचाई और एंगल को आसानी से बदला जा सकता है वाई-फाई और ब्लूटूथ के जरिए फोन या लैपटॉप की स्क्रीन मिररिंग करना बहुत आसान है इसे टेबल पर रखने के अलावा दीवार या छत पर भी लगाया जा सकता है क्यों खोजें विकल्प यह 4K सपोर्ट करता है, लेकिन इसका असली आउटपुट 720p ही है 4000 लुमेन के बावजूद, अच्छी पिक्चर क्वालिटी के लिए अंधेरा कमरा चाहिए।

