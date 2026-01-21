72000 रुपये सस्ता मिल रहा 55 इंच 4K स्मार्ट टीवी, जल्दी करें खत्म होने वाली है सेल

संक्षेप: अगर आपका बजट 40,000 रुपये तक का है और आप अपने घर के लिए एक नया 4के फुल एचडी टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

Jan 21, 2026 05:30 pm IST

4K Full HD TV ने घर के एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल दिया है। इनमें हाई रेजोल्यूशन और शानदार क्लैरिटी का कॉम्बिनेशन है। इससे पिक्चर क्वालिटी जबरदस्त मिलती है। इनमें कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें वाई-फाई, स्ट्रीमिंग ऐप सपोर्ट और मल्टी-मीडिया कनेक्टिविटी शामिल हैं। बड़ी स्क्रीन और बेहतर पिक्चर क्वालिटी के साथ यह फिल्में, स्पोर्ट्स और टीवी शोज देखने का एक्सपीरियंस दोगुना हो जाता है। इन्हें 40,000 रुपये से कम में खरीदा जा सकेगा। इन सभी की एमआरपी पर 65% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

इसकी कीमत 77,990 रुपये है। इस पर 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 30,990 रुपये हो जाती है। हर महीने 1,090 रुपये देकर भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यह 4K UHD स्मार्ट टीवी एडवांस टेक्नोलॉजी और शानदार परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। 3840 x 2160 रेजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ यह टीवी साफ, शार्प और स्मूद पिक्चर देता है। Google TV प्लेटफॉर्म पर चलने वाला यह स्मार्ट टीवी प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जी5 जैसे लोकप्रिय ऐप्स को सपोर्ट करता है। 24W डॉल्बी एटमस, 2 जीबी रैम और 16GB स्टोरेज के साथ मल्टीटास्किंग आसान होती है।

Specifications रिजोल्यूशन 4K UHD (3840 x 2160), 60Hz डिस्प्ले यूएचडी एलईडी, एचवीए, पैनल, HDR10 प्रोसेसर 64-बिट क्वाड कोर AiPQ प्रोसेसर साउंड 24W आउटपुट, डॉल्बी एटमस DTS-X स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी, गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन मिररिंग स्टोरेज 2GB रैम और 16GB स्टोरेज कनेक्टिविटी 3 एचडीएमआई, 1 यूएसबी, लैन, एवी इन क्यों खरीदें शानदार 4K पिक्चर क्वालिटी दमदार और क्लियर साउंड तेज और स्मूद परफॉर्मेंस प्रीमियम बेजल-लेस डिजाइन एनर्जी एफिशिएंट टीवी क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट 60Hz स्टोरेज सीमित लग सकती है सबवूफर अलग से नहीं मिलता

वैसे तो इसकी कीमत 1,09,990 रुपये है। 65% डिस्काउंट के साथ इसे 37,990 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पर 4,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है। यह 4K QLED स्मार्ट टीवी उन यूजर्स के लिए एक शानदार विकल्प है, जो बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, हाई रिफ्रेश रेट और दमदार साउंड चाहते हैं। 3840 x 2160 रेजोल्यूशन के साथ QLED डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट, कलरफुल और शार्प व्यू देता है। गूगल टीवी प्लेटफॉर्म, 3 जीबी रैम और 32GB स्टोरेज इसे तेज और स्मार्ट बनाते हैं।

Specifications रिजोल्यूशन 4K QLED (3840 x 2160) रिफ्रेश रेट 120Hz डिस्प्ले QLED पैनल, Dolby Vision, HDR10, HDR Pro प्रोसेसर 64-बिट क्वाड कोर AiPQ प्रोसेसर साउंड 35W आउटपुट, डॉल्बी एटमस स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा सपोर्ट स्टोरेज 3GB रैम, 32GB स्टोरेज कनेक्टिविटी 4 एचडीएमआई, यूएसबी, लैन, डिजिटल ऑडियो आउट क्यों खरीदें बेहद शानदार और ब्राइट QLED डिस्प्ले हाई रिफ्रेश रेट से स्मूद गेमिंग दमदार 35W Dolby Atmos साउंड ज्यादा रैम और स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प एनर्जी रेटिंग औसत कीमत सामान्य LED टीवी से ज्यादा USB पोर्ट सिर्फ एक ही मिलता है

39,500 रुपये की एमआरपी वाले इस टीवी पर 35% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद टीवी की कीमत 25,490 रुपये हो जाती है। हर महीने 896 रुपये की EMI देकर भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी रोजमर्रा के एंटरटेनमेंट के लिए एक भरोसेमंद और बैलेंस्ड ऑप्शन है। 3840 x 2160 रेजोल्यूशन के साथ यह टीवी साफ, शार्प और डिटेल्ड पिक्चर क्वालिटी देता है। 50Hz रिफ्रेश रेट सामान्य टीवी देखने, मूवी और सीरियल के लिए उपयुक्त है। 20W का पावरफुल साउंड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड और Q-सिम्फनी टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस देता है।

Specifications रिजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160) रिफ्रेश रेट 50Hz साउंड आउटपुट 20W पावरफुल साउंड ऑडियो टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड और Q-सिम्फनी कनेक्टिविटी 3 एचडीएमआई, 1 यूएसबी-ए, एचडीएमआई ईएआरसी क्यों खरीदें शानदार 4K पिक्चर क्वालिटी क्लियर और बैलेंस्ड साउंड आउटपुट मजबूत कनेक्टिविटी ऑप्शन एक रिमोट से कई डिवाइस कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट सिर्फ 50Hz हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित साउंडबार अलग से लेने की जरूरत पड़ सकती है

इस टीवी को 37% डिस्काउंट के साथ 28,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 1,019 रुपये देकर इस टीवी को आप ऑर्डर कर पाएंगे। यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स के साथ रोजमर्रा के मनोरंजन को और बेहतर बनाता है। 3840 x 2160 रेजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट के कारण फोटोज क्लियर और स्मूद दिखती हैं। गूगल टीवी प्लेटफॉर्म पर चलने वाला यह टीवी नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, जी5 जैसे लोकप्रिय ऐप्स को सपोर्ट करता है। 2GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ टीवी तेजी से काम करता है।

Specifications रिजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160) रिफ्रेश रेट 60Hz डिस्प्ले 4K HDR, वाइड व्यूइंग एंगल साउंड 20W आउटपुट, डॉल्बी डिजिटल, ऑडियो बूस्टर स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी, गूगल असिस्टेंट स्टोरेज 2GB रैम और 16GB स्टोरेज कनेक्टिविटी एचडीएमआई, 2 यूएसबी, ब्लूटूथ, वाई-फाई क्यों खरीदें शानदार 4K HDR पिक्चर क्वालिटी Google TV के साथ आसान इस्तेमाल क्लियर और बैलेंस्ड साउंड अच्छी कनेक्टिविटी ऑप्शन वाइड व्यूइंग एंगल से बेहतर एक्सपीरियंस क्यों खोजें विकल्प साउंड आउटपुट औसत है हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं स्टोरेज सीमित लग सकती है

इसकी कीमत 47,999 रुपये है। इसे 63% डिस्काउंट के साथ 17,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी ईएमआई 633 रुपये है। एसबीआई कार्ड से पेमेंट करने पर 1,500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ शानदार एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देता है। 3840 x 2160 रेजोल्यूशन, 60Hz रिफ्रेश रेट और 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल से हर सीन साफ और जीवंत दिखता है। डॉल्बी विजन और अल्ट्रा ब्राइटनेस फीचर से पिक्चर और ज्यादा शानदार बनती है।

Specifications रिजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160) रिफ्रेश रेट 60Hz डिस्प्ले 4K HDR, Dolby Vision, HDR10-HLG साउंड 30W आउटपुट, डॉल्बी एटमॉस, eARC साउंड मोड 5 मोड- स्टैंडर्ड, स्पीच, म्यूजिक, स्टेडियम, यूजर स्मार्ट प्लेटफॉर्म गूगल टीवी, एंड्रॉइड 14 स्टोरेज 2GB रैम और 16GB स्टोरेज कनेक्टिविटी वाई-फाई, ब्लूटूथ, एचडीएमआई 2.1 ×3, यूएसबी 2.0/3.0 क्यों खरीदें शानदार 4K HDR और डॉल्बी विजन डिस्प्ले दमदार 30W Dolby Atmos साउंड लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ Google TV HDMI 2.1 से बेहतर गेमिंग सपोर्ट पूरे परिवार के लिए स्मार्ट प्रोफाइल क्यों खोजें विकल्प केवल 2 जीबी रैम रिफ्रेश रेट 60Hz भारी यूज में स्टोरेज कम लग सकती है

इसकी कीमत 46,090 रुपये है। इस पर 37% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 28,990 रुपये हो जाती है। हर महीने 1,019 रुपये देकर भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और एडवांस ऑडियो टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 3840×2160 रेजोल्यूशन और 60Hz नेटिव रिफ्रेश रेट के कारण तस्वीरें साफ, शार्प और स्मूद दिखती हैं। 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल से हर दिशा से देखने में मजा आता है। α7 एआई प्रोसेसर 4के जेन8 और 4K सुपर अपस्केलिंग से कंटेंट और ज्यादा क्लियर बनता है।

Specifications रिजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840×2160) रिफ्रेश रेट 60Hz नेटिव डिस्प्ले टेक्नोलॉजी एचडीआर10, HLG, फिल्ममेकर मोड प्रोसेसर α7 एआई प्रोसेसर 4के जेन8 साउंड 20W आउटपुट, Dolby Atmos, AI Sound ऑडियो फीचर्स क्लियर वॉयस प्रो, WOW ऑर्केस्ट्रा, LG साउंड सिंक स्मार्ट प्लेटफॉर्म WebOS 25, LG ThinQ, वॉइस कंट्रोल स्टोरेज 2GB रैम और 8GB स्टोरेज कनेक्टिविटी 3 एचडीएमआई, 1 यूएसबी, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0 क्यों खरीदें शानदार 4K पिक्चर क्वालिटी AI प्रोसेसर से बेहतर अपस्केलिंग डॉल्बी एटमस के साथ इमर्सिव साउंड WebOS का स्मूद और आसान इंटरफेस वॉइस और स्मार्ट होम सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प एनर्जी रेटिंग कम है स्टोरेज सीमित है हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए नहीं

इसकी कीमत 37,999 रुपये है। इस पर 45% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 20,999 रुपये हो जाती है। यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी उन यूजर्स के लिए बेहतरीन है, जो ओटीटी और डीटीएच दोनों का आसान और तेज एक्सपीरियंस चाहते हैं। 3840 x 2160 रेजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ यह टीवी शार्प और स्मूद पिक्चर देता है। फायर टीवी बिल्ट-इन होने से प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज़्नी+ हॉटस्टार और यूट्यूब जैसे ऐप्स सीधे एक्सेस किए जा सकते हैं। एलेक्सा वॉयस रिमोट से टीवी कंट्रोल करना आसान हो जाता है।

Specifications रिजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160) रिफ्रेश रेट 60Hz डिस्प्ले 4K HDR, HDR10, HLG साउंड 24W आउटपुट, डॉल्बी ऑडियो,DTS-X, DTS Virtual:X स्मार्ट प्लेटफॉर्म फायर टीवी बिल्ट-इन वॉयस कंट्रोल Alexa वॉयस रिमोट क्यों खरीदें Fire TV के साथ आसान OTT और DTH एक्सेस शानदार 4K HDR पिक्चर क्वालिटी दमदार 24W साउंड आउटपुट Alexa वॉयस कंट्रोल सपोर्ट अच्छी कनेक्टिविटी ऑप्शन क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz हार्डकोर गेमिंग के लिए सीमित इंटरनल स्टोरेज की जानकारी सीमित

