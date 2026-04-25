स्मार्ट टीवी का जमाना! Amazon पर 4K Display और AI फीचर्स वाले TV मिल रहे हैं बेहद सस्ते, देखते रह जाएंगे पिक्चर क्वालिटी
पुराने टीवी को अलविदा कहें और 2026 के इन 10 अत्याधुनिक स्मार्ट टीवी के साथ अपने घर को एक हाई-टेक सिनेमा हॉल में बदलें। बेहतरीन 4K डिस्प्ले और AI फीचर्स से लैस ये टीवी आपको मनोरंजन का एक बिल्कुल नया और स्मार्ट अनुभव प्रदान करेंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
तकनीकी क्रांति के इस दौर में टेलीविजन अब सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि आपके स्मार्ट घर का केंद्रीय हिस्सा बन चुका है। साल 2026 के ये 10 लेटेस्ट स्मार्ट टीवी पुराने पारंपरिक टीवी की तुलना में कहीं अधिक उन्नत और प्रभावशाली हैं। यदि आप भी अपने पुराने टीवी से ऊब चुके हैं, तो यह समय एक अपग्रेड का है जो आपके घर के माहौल को पूरी तरह बदल देगा।
इन नए मॉडल्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी AI-संचालित पिक्चर क्वालिटी और Mini-LED/OLED डिस्प्ले तकनीक है, जो आपको जीवंत रंगों और गहरे कंट्रास्ट के साथ सिनेमाई अनुभव प्रदान करती है। 2026 के ये टीवी केवल वीडियो देखने के लिए नहीं हैं; इनमें इन-बिल्ट स्मार्ट हब दिया गया है, जिससे आप अपने घर की लाइट, एयर कंडीशनर और सुरक्षा कैमरों को सीधे टीवी स्क्रीन से नियंत्रित कर सकते हैं।
इसके अलावा, गेमिंग के शौकीनों के लिए इनमें 144Hz रिफ्रेश रेट और क्लाउड गेमिंग की सुविधा दी गई है, जो बिना किसी लैग के स्मूथ परफॉरमेंस सुनिश्चित करती है। स्लिम बेज़ेल-लेस डिज़ाइन और Dolby Atmos के दमदार साउंड के साथ, ये टीवी आपके लिविंग रूम को एक आधुनिक थिएटर का रूप दे देते हैं। चाहे आपका बजट कम हो या आप प्रीमियम अनुभव चाहते हों, ये 10 विकल्प हर जरूरत को पूरा करते हैं और आपके डिजिटल जीवन को और भी आसान और स्मार्ट बनाते हैं।
1. Hisense 215 cm (85 Inches) 4K QLED Mini-LED Smart TV | 1000 NITS peak brightness | 144Hz Game Mode | Dolby Vision IQ & Dolby Atmos | 2.1 CH 50W Speakers (Built-in Subwoofer) | VIDAA OS | 85U7Q (Black)
Hisense 85U7Q 4K QLED Mini-LED TV 2026 के सबसे आधुनिक और बड़े स्क्रीन वाले टीवी में से एक है। यह Mini-LED और Quantum Dot तकनीक का एक बेहतरीन मिश्रण है, जो आपको सामान्य LED टीवी की तुलना में कहीं बेहतर ब्राइटनेस और कलर सटीकता प्रदान करता है। चाहे आप 4K फिल्में देखना चाहें या हाई-स्पीड गेमिंग करना चाहें, यह टीवी अपनी 144Hz रिफ्रेश रेट और 1000 NITS की ब्राइटनेस के साथ हर दृश्य को जीवंत बना देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार ब्राइटनेस
अल्टीमेट गेमिंग अनुभव
सिनेमैटिक साउंड
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
ऐप्स की संख्या थोड़ी सीमित
विशाल आकार
2. Toshiba 139 cm (55 Inches) 4K Ultra HD Smart QLED TV | Dolby Vision Atmos, HDR10+ | 144 Hz Panel | 24W Powerful Speaker | REGZA Engine ZRi | Voice Control | VIDAA OS | 55Z570RP (Black) (55Z570RP)
Toshiba 55Z570RP 4K QLED Smart TV अपनी QLED डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो इसे इस बजट रेंज में गेमर्स के लिए सबसे पसंदीदा टीवी बनाता है। इसमें इस्तेमाल किया गया REGZA Engine ZRi न केवल पिक्चर क्वालिटी को निखारता है बल्कि सामान्य वीडियो को भी 4K स्तर तक अपस्केल करने की क्षमता रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रोफेशनल गेमिंग
प्रीमियम डिस्प्ले
किफायती कीमत
स्मार्ट एआई
क्यों खोजें विकल्प
अलग साउंडबार की ज़रूरत महसूस
लिमिटेड स्टोरेज
3. TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55P71K
TCL 55P71K 4K Ultra HD Smart QLED Google TV उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कम कीमत में Quantum Dot तकनीक का आनंद लेना चाहते हैं। यह टीवी Google TV इंटरफेस पर चलता है, जो आपको आपकी पसंद के हिसाब से कंटेंट सुझाव देता है। इसका Metallic Bezel-Less Design आपके लिविंग रूम को एक आधुनिक और प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
जीवंत पिक्चर क्वालिटी
स्मूथ मोशन
शक्तिशाली साउंड
स्मार्ट अनुभव
क्यों खोजें विकल्प
नेटिव रिफ्रेश रेट 60Hz
केवल 1 USB पोर्ट
4. LG 108 cm (43 inches) UA73 AI Series 4K UHD Smart LED TV 43UA73806LA
LG 43-inch UA73 AI Series 4K UHD Smart TV आधुनिक तकनीक और एआई फीचर्स का एक बेहतरीन संगम है। इसमें LG का नया α7 AI Processor 4K Gen8 दिया गया है, जो साधारण कंटेंट को भी 4K क्वालिटी में अपस्केल कर देता है। WebOS 25 के साथ आने वाला यह टीवी बहुत ही यूजर-फ्रेंडली है और इसमें Apple Airplay2 और Homekit जैसे प्रीमियम फीचर्स भी शामिल हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली प्रोसेसर
स्मार्ट एआई फीचर्स
गेमिंग सपोर्ट
सिनेमैटिक अनुभव
क्यों खोजें विकल्प
अलग स्पीकर्स की ज़रूरत
5. Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
Samsung UA32H4550FUXXL 32-inch Smart TV उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो किफायती कीमत में प्रीमियम ब्रांड अनुभव चाहते हैं। यह टीवी Tizen OS पर चलता है, जो बेहद स्मूथ है, और इसमें HDR सपोर्ट के साथ वाइब्रेंट कलर क्वालिटी मिलती है। इसका PurColor फीचर सुनिश्चित करता है कि आपको हर दृश्य में प्राकृतिक रंग दिखाई दें।
Specifications
क्यों खरीदें
सैमसंग टीवी प्लस
स्मार्ट कनेक्टिविटी
बेहतरीन साउंड
वॉइस सर्च
क्यों खोजें विकल्प
केवल HD (768p) रेजोल्यूशन के साथ
50Hz का रिफ्रेश रेट सामान्य
6. Xiaomi Smart TV X Pro QLED Series 65 (165 cm) L65MB-APIN(Black)
Xiaomi Smart TV X Pro QLED Series 65 शाओमी की ओर से आने वाला एक शक्तिशाली 4K टीवी है जो Quantum Dot (QLED) तकनीक से लैस है। यह टीवी Google TV पर चलता है, जो आपको व्यक्तिगत सुझावों और एक आसान यूजर इंटरफेस के साथ शानदार स्मार्ट अनुभव प्रदान करता है। इसका Bezel-Less Design और मेटालिक फिनिश आपके लिविंग रूम को एक प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार QLED डिस्प्ले
स्मूथ गेमिंग
बड़ी स्टोरेज
शक्तिशाली ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
नेटिव रिफ्रेश रेट
ब्राइटनेस प्रीमियम हाई-एंड QLED टीवी के मुकाबले थोड़ी कम
7. Acerpure 108 cm (43 inch) Elevate Neo Series 4K Ultra HD QLED Smart Android 14 TV GTV AP43UG75PELN5
Acerpure 43-inch Elevate Neo QLED TV अपनी QLED डिस्प्ले तकनीक के साथ बेहतरीन कलर्स और शार्प विजुअल्स प्रदान करता है। इसमें GTV 5.0 डिजाइन और एआई फीचर्स (जैसे AI Picture Quality) दिए गए हैं, जो आपके देखने के अनुभव को और भी स्मार्ट बनाते हैं। इसका Bezel-less डिजाइन इसे काफी प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली साउंड
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
प्रीमियम विजुअल्स
यूनिक फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
1-Star एनर्जी रेटिंग
नेटिव रिफ्रेश रेट 60Hz
1. क्या स्मार्ट टीवी में सामान्य चैनल होते हैं?
हाँ, स्मार्ट टीवी में आप सामान्य चैनल देख सकते हैं। इसके मुख्य तरीके निम्नलिखित हैं,
सेट-टॉप बॉक्स/एंटीना: आप अपने पुराने टीवी की तरह ही इसमें केबल या डीटीएच (DTH) का सेट-टॉप बॉक्स जोड़कर सामान्य चैनल देख सकते हैं।
इंटरनेट ऐप्स: कई ऐप्स (जैसे JioTV, Hotstar, Zee5) अब लाइव टीवी चैनल की सुविधा देते हैं।
सैमसंग टीवी प्लस/एलजी चैनल्स: ब्रांड्स अब अपने टीवी में 100+ फ्री लाइव चैनल पहले से ही लोड करके देते हैं, जिन्हें बिना किसी रिचार्ज के इंटरनेट से देखा जा सकता है।
2. स्मार्ट टीवी क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं?
एक टीवी को 'स्मार्ट' तब कहा जाता है जब वह इंटरनेट से कनेक्ट हो सके और उसमें अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम (जैसे Google TV, Tizen या WebOS) हो।
प्रमुख विशेषताएं:
ऐप सपोर्ट: आप इसमें Netflix, YouTube और Prime Video जैसे ऐप्स चला सकते हैं।
वॉइस कंट्रोल: आप रिमोट से बोलकर टीवी को कमांड दे सकते हैं (Google Assistant या Alexa)।
स्क्रीन मिररिंग: आप अपने मोबाइल की फोटो या वीडियो को सीधे टीवी की बड़ी स्क्रीन पर चला सकते हैं।
नियमित अपडेट: स्मार्ट टीवी का सॉफ्टवेयर समय-समय पर अपडेट होता रहता है, जिससे नए फीचर्स जुड़ते रहते हैं।
3. 15 फीट की दूरी के लिए कौन सा टीवी साइज बेस्ट है?
15 फीट (लगभग 4.5 मीटर) की दूरी काफी अधिक होती है। एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव के लिए आपको बड़ी स्क्रीन की आवश्यकता होगी,
सबसे उपयुक्त: 75 इंच से 85 इंच का टीवी इस दूरी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।
बजट विकल्प: यदि आप बहुत बड़ा टीवी नहीं लेना चाहते, तो कम से कम 65 इंच का टीवी ज़रूर लें, अन्यथा स्क्रीन बहुत छोटी महसूस होगी।
कुछ बेहतरीन स्मार्ट टीवी विकल्प (2026 मार्केट ट्रेंड्स के अनुसार),
यदि आप 15 फीट की दूरी के लिए एक बड़ा और दमदार टीवी ढूंढ रहे हैं, तो ये कुछ टॉप विकल्प हैं,
Hisense 85U7Q 85-inch Mini-LED: यह 85-इंच की विशाल स्क्रीन के साथ आता है और इसकी 1000 NITS ब्राइटनेस इसे बड़े हॉल के लिए परफेक्ट बनाती है।
Xiaomi Smart TV X Pro 65-inch: बजट में बड़ी स्क्रीन चाहने वालों के लिए यह एक शानदार QLED विकल्प है।
LG 43UA73 AI Series: अगर आप बेडरूम या छोटी दूरी के लिए स्मार्ट एआई फीचर्स वाला टीवी चाहते हैं, तो यह बेस्ट है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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