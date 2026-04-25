स्मार्ट टीवी का जमाना! Amazon पर 4K Display और AI फीचर्स वाले TV मिल रहे हैं बेहद सस्ते, देखते रह जाएंगे पिक्चर क्वालिटी

Apr 25, 2026 09:46 pm IST

पुराने टीवी को अलविदा कहें और 2026 के इन 10 अत्याधुनिक स्मार्ट टीवी के साथ अपने घर को एक हाई-टेक सिनेमा हॉल में बदलें। बेहतरीन 4K डिस्प्ले और AI फीचर्स से लैस ये टीवी आपको मनोरंजन का एक बिल्कुल नया और स्मार्ट अनुभव प्रदान करेंगे।

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तकनीकी क्रांति के इस दौर में टेलीविजन अब सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि आपके स्मार्ट घर का केंद्रीय हिस्सा बन चुका है। साल 2026 के ये 10 लेटेस्ट स्मार्ट टीवी पुराने पारंपरिक टीवी की तुलना में कहीं अधिक उन्नत और प्रभावशाली हैं। यदि आप भी अपने पुराने टीवी से ऊब चुके हैं, तो यह समय एक अपग्रेड का है जो आपके घर के माहौल को पूरी तरह बदल देगा।

इन नए मॉडल्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी AI-संचालित पिक्चर क्वालिटी और Mini-LED/OLED डिस्प्ले तकनीक है, जो आपको जीवंत रंगों और गहरे कंट्रास्ट के साथ सिनेमाई अनुभव प्रदान करती है। 2026 के ये टीवी केवल वीडियो देखने के लिए नहीं हैं; इनमें इन-बिल्ट स्मार्ट हब दिया गया है, जिससे आप अपने घर की लाइट, एयर कंडीशनर और सुरक्षा कैमरों को सीधे टीवी स्क्रीन से नियंत्रित कर सकते हैं।

इसके अलावा, गेमिंग के शौकीनों के लिए इनमें 144Hz रिफ्रेश रेट और क्लाउड गेमिंग की सुविधा दी गई है, जो बिना किसी लैग के स्मूथ परफॉरमेंस सुनिश्चित करती है। स्लिम बेज़ेल-लेस डिज़ाइन और Dolby Atmos के दमदार साउंड के साथ, ये टीवी आपके लिविंग रूम को एक आधुनिक थिएटर का रूप दे देते हैं। चाहे आपका बजट कम हो या आप प्रीमियम अनुभव चाहते हों, ये 10 विकल्प हर जरूरत को पूरा करते हैं और आपके डिजिटल जीवन को और भी आसान और स्मार्ट बनाते हैं।

Hisense 85U7Q 4K QLED Mini-LED TV 2026 के सबसे आधुनिक और बड़े स्क्रीन वाले टीवी में से एक है। यह Mini-LED और Quantum Dot तकनीक का एक बेहतरीन मिश्रण है, जो आपको सामान्य LED टीवी की तुलना में कहीं बेहतर ब्राइटनेस और कलर सटीकता प्रदान करता है। चाहे आप 4K फिल्में देखना चाहें या हाई-स्पीड गेमिंग करना चाहें, यह टीवी अपनी 144Hz रिफ्रेश रेट और 1000 NITS की ब्राइटनेस के साथ हर दृश्य को जीवंत बना देता है।

Specifications डिस्प्ले तकनीक 4K QLED Mini-LED रिफ्रेश रेट 144Hz ब्राइटनेस 1000 NITS पीक ब्राइटनेस साउंड आउटपुट 50W (2.1 चैनल के साथ सबवूफर) क्यों खरीदें शानदार ब्राइटनेस अल्टीमेट गेमिंग अनुभव सिनेमैटिक साउंड 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प ऐप्स की संख्या थोड़ी सीमित विशाल आकार

Toshiba 55Z570RP 4K QLED Smart TV अपनी QLED डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो इसे इस बजट रेंज में गेमर्स के लिए सबसे पसंदीदा टीवी बनाता है। इसमें इस्तेमाल किया गया REGZA Engine ZRi न केवल पिक्चर क्वालिटी को निखारता है बल्कि सामान्य वीडियो को भी 4K स्तर तक अपस्केल करने की क्षमता रखता है।

Specifications डिस्प्ले तकनीक 4K Ultra HD QLED रिफ्रेश रेट 144 Hz (Native) साउंड 24 Watts Output (Dolby Atmos) कनेक्टिविटी 3 HDMI (2.1 Support), 2 USB, Dual-band Wi-Fi क्यों खरीदें प्रोफेशनल गेमिंग प्रीमियम डिस्प्ले किफायती कीमत स्मार्ट एआई क्यों खोजें विकल्प अलग साउंडबार की ज़रूरत महसूस लिमिटेड स्टोरेज

TCL 55P71K 4K Ultra HD Smart QLED Google TV उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कम कीमत में Quantum Dot तकनीक का आनंद लेना चाहते हैं। यह टीवी Google TV इंटरफेस पर चलता है, जो आपको आपकी पसंद के हिसाब से कंटेंट सुझाव देता है। इसका Metallic Bezel-Less Design आपके लिविंग रूम को एक आधुनिक और प्रीमियम लुक देता है।

Specifications डिस्प्ले तकनीक 4K UHD QLED प्रोसेसर AiPQ Processor रिफ्रेश रेट 60 Hz (120 Hz DLG सपोर्ट के साथ) साउंड आउटपुट 35 Watts (Dolby Atmos) क्यों खरीदें जीवंत पिक्चर क्वालिटी स्मूथ मोशन शक्तिशाली साउंड स्मार्ट अनुभव क्यों खोजें विकल्प नेटिव रिफ्रेश रेट 60Hz केवल 1 USB पोर्ट

LG 43-inch UA73 AI Series 4K UHD Smart TV आधुनिक तकनीक और एआई फीचर्स का एक बेहतरीन संगम है। इसमें LG का नया α7 AI Processor 4K Gen8 दिया गया है, जो साधारण कंटेंट को भी 4K क्वालिटी में अपस्केल कर देता है। WebOS 25 के साथ आने वाला यह टीवी बहुत ही यूजर-फ्रेंडली है और इसमें Apple Airplay2 और Homekit जैसे प्रीमियम फीचर्स भी शामिल हैं।

Specifications प्रोसेसर α7 AI Processor 4K Gen8 रिफ्रेश रेट 60 Hz Native साउंड 20W ऑपरेटिंग सिस्टम WebOS 25 (AI Chatbot & Copilot के साथ) कनेक्टिविटी 3 HDMI, 2 USB, Bluetooth v5.1, Wi-Fi क्यों खरीदें शक्तिशाली प्रोसेसर स्मार्ट एआई फीचर्स गेमिंग सपोर्ट सिनेमैटिक अनुभव क्यों खोजें विकल्प अलग स्पीकर्स की ज़रूरत

Samsung UA32H4550FUXXL 32-inch Smart TV उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो किफायती कीमत में प्रीमियम ब्रांड अनुभव चाहते हैं। यह टीवी Tizen OS पर चलता है, जो बेहद स्मूथ है, और इसमें HDR सपोर्ट के साथ वाइब्रेंट कलर क्वालिटी मिलती है। इसका PurColor फीचर सुनिश्चित करता है कि आपको हर दृश्य में प्राकृतिक रंग दिखाई दें।

Specifications रिफ्रेश रेट 50 Hz साउंड आउटपुट 20W (Q-Symphony & Adaptive Sound) ऑपरेटिंग सिस्टम Samsung Tizen OS क्यों खरीदें सैमसंग टीवी प्लस स्मार्ट कनेक्टिविटी बेहतरीन साउंड वॉइस सर्च क्यों खोजें विकल्प केवल HD (768p) रेजोल्यूशन के साथ 50Hz का रिफ्रेश रेट सामान्य

Xiaomi Smart TV X Pro QLED Series 65 शाओमी की ओर से आने वाला एक शक्तिशाली 4K टीवी है जो Quantum Dot (QLED) तकनीक से लैस है। यह टीवी Google TV पर चलता है, जो आपको व्यक्तिगत सुझावों और एक आसान यूजर इंटरफेस के साथ शानदार स्मार्ट अनुभव प्रदान करता है। इसका Bezel-Less Design और मेटालिक फिनिश आपके लिविंग रूम को एक प्रीमियम लुक देता है।

Specifications प्रोसेसर/इंजन Vivid Picture Engine 2 रिफ्रेश रेट 60 Hz (120 Hz DLG सपोर्ट के साथ) साउंड आउटपुट 34 Watts (Dolby Audio, DTS-X) क्यों खरीदें शानदार QLED डिस्प्ले स्मूथ गेमिंग बड़ी स्टोरेज शक्तिशाली ऑडियो क्यों खोजें विकल्प नेटिव रिफ्रेश रेट ब्राइटनेस प्रीमियम हाई-एंड QLED टीवी के मुकाबले थोड़ी कम

Acerpure 43-inch Elevate Neo QLED TV अपनी QLED डिस्प्ले तकनीक के साथ बेहतरीन कलर्स और शार्प विजुअल्स प्रदान करता है। इसमें GTV 5.0 डिजाइन और एआई फीचर्स (जैसे AI Picture Quality) दिए गए हैं, जो आपके देखने के अनुभव को और भी स्मार्ट बनाते हैं। इसका Bezel-less डिजाइन इसे काफी प्रीमियम लुक देता है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV (Android 14) ब्राइटनेस 350+ NITS साउंड आउटपुट 40W (Dolby Atmos सपोर्ट) क्यों खरीदें शक्तिशाली साउंड लेटेस्ट सॉफ्टवेयर प्रीमियम विजुअल्स यूनिक फीचर्स क्यों खोजें विकल्प 1-Star एनर्जी रेटिंग नेटिव रिफ्रेश रेट 60Hz

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1. क्या स्मार्ट टीवी में सामान्य चैनल होते हैं? हाँ, स्मार्ट टीवी में आप सामान्य चैनल देख सकते हैं। इसके मुख्य तरीके निम्नलिखित हैं,

सेट-टॉप बॉक्स/एंटीना: आप अपने पुराने टीवी की तरह ही इसमें केबल या डीटीएच (DTH) का सेट-टॉप बॉक्स जोड़कर सामान्य चैनल देख सकते हैं।

इंटरनेट ऐप्स: कई ऐप्स (जैसे JioTV, Hotstar, Zee5) अब लाइव टीवी चैनल की सुविधा देते हैं।

सैमसंग टीवी प्लस/एलजी चैनल्स: ब्रांड्स अब अपने टीवी में 100+ फ्री लाइव चैनल पहले से ही लोड करके देते हैं, जिन्हें बिना किसी रिचार्ज के इंटरनेट से देखा जा सकता है।

2. स्मार्ट टीवी क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं? एक टीवी को 'स्मार्ट' तब कहा जाता है जब वह इंटरनेट से कनेक्ट हो सके और उसमें अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम (जैसे Google TV, Tizen या WebOS) हो।

प्रमुख विशेषताएं: ऐप सपोर्ट: आप इसमें Netflix, YouTube और Prime Video जैसे ऐप्स चला सकते हैं।

वॉइस कंट्रोल: आप रिमोट से बोलकर टीवी को कमांड दे सकते हैं (Google Assistant या Alexa)।

स्क्रीन मिररिंग: आप अपने मोबाइल की फोटो या वीडियो को सीधे टीवी की बड़ी स्क्रीन पर चला सकते हैं।

नियमित अपडेट: स्मार्ट टीवी का सॉफ्टवेयर समय-समय पर अपडेट होता रहता है, जिससे नए फीचर्स जुड़ते रहते हैं।

3. 15 फीट की दूरी के लिए कौन सा टीवी साइज बेस्ट है? 15 फीट (लगभग 4.5 मीटर) की दूरी काफी अधिक होती है। एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव के लिए आपको बड़ी स्क्रीन की आवश्यकता होगी,

सबसे उपयुक्त: 75 इंच से 85 इंच का टीवी इस दूरी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।

बजट विकल्प: यदि आप बहुत बड़ा टीवी नहीं लेना चाहते, तो कम से कम 65 इंच का टीवी ज़रूर लें, अन्यथा स्क्रीन बहुत छोटी महसूस होगी।

कुछ बेहतरीन स्मार्ट टीवी विकल्प (2026 मार्केट ट्रेंड्स के अनुसार), यदि आप 15 फीट की दूरी के लिए एक बड़ा और दमदार टीवी ढूंढ रहे हैं, तो ये कुछ टॉप विकल्प हैं,

Hisense 85U7Q 85-inch Mini-LED: यह 85-इंच की विशाल स्क्रीन के साथ आता है और इसकी 1000 NITS ब्राइटनेस इसे बड़े हॉल के लिए परफेक्ट बनाती है।

Xiaomi Smart TV X Pro 65-inch: बजट में बड़ी स्क्रीन चाहने वालों के लिए यह एक शानदार QLED विकल्प है।

LG 43UA73 AI Series: अगर आप बेडरूम या छोटी दूरी के लिए स्मार्ट एआई फीचर्स वाला टीवी चाहते हैं, तो यह बेस्ट है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।