Amazon Sale: 43 इंच Smart TV पर ₹32500 की सीधी छूट,

संक्षेप: Amazon Great Republic Days Sale 2026: अमेजन सेल में आप अपने लिए एक नया 43 इंच का स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले से कम कीमत देनी होगी। यहां हम आपको इन्हीं ऑफर्स के बारे में बता रहे हैं।

Jan 16, 2026 12:09 am IST

Amazon Great Republic Days Sale 2026: 43 इंच टीवी एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, जो घर के लिविंग रूम या थिएटर सेटअप को और भी इमर्सिव बनाता है। इसका बड़ा और क्लियर डिस्प्ले मूवीज, सीरीज, गेम और गेमिंग को एक अलग ही तरह से दिखाता है। इनमें स्मार्ट फीचर्स जैसे इनबिल्ट ऐप्स, वाई-फाई कनेक्टिविटी और स्ट्रीमिंग सर्विसेज दी गई हैं, जिनके साथ यह टीवी आपके एंटरटेनमेंट को और स्मार्ट बनाता है। यह साइज हर घर के लिए परफेक्ट बैलेंस ऑफ व्यूइंग की सुविधा देता है।

अमेजन सेल में स्मार्ट टीवी पर छूट? अमेजन ग्रेट फेस्टिवल सेल में लिमिटेड पीरियड के लिए स्मार्ट टीवी की खरीद पर 65 फीसद तक की छूट दी जा रही है। इसमें आप एसबीआई कार्ड पर 10 फीसद तक की छूट दी जा रही है। साथ ही अन्य कार्ड पर अतिरिक्त डिस्काउंट का लुत्फ उठा सकते हैं। यह सेल आज से शुरू हो रही है, जिसके तहत सबसे कम कीमत में स्मार्ट टीवी को खरीदा जा सकता है।

QLED एंड्रॉइड टीवी क्या होता है? QLED एंड्रॉइड टीवी आज के समय में एक आधुनिक और स्मार्ट टीवी विकल्प है। इसमें QLED टेक्नोलॉजी होने से कलर ज्यादा ब्राइट, शार्प और नेचुरल दिखते हैं। पिक्चर क्वालिटी बहुत साफ होती है, जिससे मूवी और स्पोर्ट्स देखने का मजा बढ़ जाता है। एंड्रॉइड टीवी होने के कारण इसमें यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे ऐप्स आसानी से चलते हैं। इसमें गूगल असिस्टेंट और वॉयस कंट्रोल की सुविधा भी मिलती है। बेहतर साउंड, स्मार्ट फीचर्स और शानदार डिस्प्ले की वजह से QLED एंड्रॉइड टीवी घर के लिए एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट ऑप्शन है।

फोन में रिफ्रेश रेट की जरूरत क्यों पड़ती है? रिफ्रेश रेट बताता है कि स्क्रीन एक सेकंड में कितनी बार बदलती है।

ज्यादा रिफ्रेश रेट से स्क्रीन स्मूद दिखती है।

स्क्रॉलिंग और ऐप चलाना आसान और तेज लगता है।

गेम खेलते समय बेहतर विजुअल अनुभव मिलता है।

आंखों पर कम जोर पड़ता है।

वीडियो और एनिमेशन ज्यादा नेचुरल दिखते हैं।

90Hz या 120Hz डिस्प्ले स्मूथ एक्सपीरिएंस देता है।

टच रिस्पॉन्स बेहतर होता है।

इसकी कीमत 24,999 रुपये है। इसे 46% डिस्काउंट के साथ 13,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह फुल एचडी क्यूएलईडी स्मार्ट टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी और क्लियर साउंड के साथ मनोरंजन का बेहतरीन अनुभव देता है। 1920×1080 रिजोल्यूशन, IPE टेक्नोलॉजी और True Display के साथ क्वांटम लूसेंट और सिनेमा जूम फीचर्स दिए गए हैं। 178 डिग्री व्यूइंग एंगल से साइड से देखने पर भी स्क्रीन स्पष्ट रहती है। 24W स्टेरियो सराउंड साउंड और 5 साउंड मोड्स से घर में थिएटर जैसा अनुभव मिलता है।

Specifications रिजोल्यूशन फुल एचडी क्यूएलईडी (1920×1080) रिफ्रेश रेट 60Hz डिस्प्ले टेक्नोलॉजी आईपीई, ट्रू डिस्प्ले, क्वांटम ल्यूसेंट, सिनेमा जूम ऑडियो 24W, स्टीरियो सराउंड साउंड, 5 साउंड मोड कनेक्टिविटी 2×एचडीएमआई, 2×यूएसबी, वाईफाई, लैन स्मार्ट फीचर्स एंड्रॉइड टीवी, मिराकास्ट, क्वाड कोर प्रोसेसर सपोर्टेड ऐप्स प्राइम वीडियो, यूट्यूब, जी5, प्लेक्स, YUPPTV, इरोज नाउ, अल जजीरा एनर्जी रेटिंग 4 स्टार क्यों खरीदें QLED और True Display से बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी स्टेरियो सराउंड साउंड और 5 साउंड मोड्स Android TV और Miracast से स्मार्ट इंटरफेस वाइड व्यूइंग एंगल 4 स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए कम फुल एचडी रिजोल्यूशन 4K नहीं है बड़े कमरे में आवाज और पिक्चर बेहतर अनुभव के लिए एक्स्ट्रा स्पीकर की जरूरत हो सकती है

इसकी एमआरपी 27,500 रुपये है। इसे 16% डिस्काउंट के साथ 22,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 1920×1080 पिक्सल रिजोल्यूशन और 50Hz रिफ्रेश रेट के साथ नैचुरल पिक्चर क्वालिटी देता है। वाई-फाई 5, ब्लूटूथ, एचडीएमआई, यूएसबी, जैसे कनेक्टिविटी विकल्पों से आप अपने सभी डिवाइस आसानी से जोड़ सकते हैं। 20W पावरफुल साउंड, क्यू-सिम्फनी और एडेप्टिव साउंड तकनीक थिएटर जैसा साउंड अनुभव देती है। इसमें एलेक्सा और गूगल अस्सिटेंट का सपोर्ट भी मौजूद है।

Specifications रिजोल्यूशन FHD (1920×1080) रिफ्रेश रेट 50Hz कनेक्टिविटी वाई-फाई 5, ब्लूटूथ, 2×HDMI ऑडियो 20W पावर, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट, Q-सिम्फनी, एडेप्टिव साउंड स्मार्ट फीचर्स वॉयस असिस्टेंस के साथ स्मार्ट रिमोट, एलेक्सा/गूगल असिस्टेंट सपोर्ट, मोबाइल-टू-टीवी मिररिंग, एयरप्ले, सैमसंग टीवी प्लस (100+ फ्री चैनल) वेब ब्राउजिंग वेब ब्राउजर और क्विक रिमोट एनर्जी रेटिंग 5 स्टार क्यों खरीदें FHD पिक्चर क्वालिटी क्यू-सिम्फनी और एडेप्टिव साउंड से बेहतर साउंड एलेक्सा/गूगल असिस्टेंट सपोर्ट और स्मार्ट रिमोट एयरप्ले और मोबाइल टू टीवी मिररिंग 5 स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट 50Hz, हाई-एंड गेमिंग के लिए कम फुल एचडी होने के कारण 4K सपोर्ट नहीं बड़े कमरे में स्क्रीन अनुभव सीमित हो सकता है

इसकी कीमत 49,999 रुपये है। इसे 65% डिस्काउंट के साथ 17,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 3840×2160 रिजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट से इमेजेज बेहद स्पष्ट और नैचुरल दिखती हैं। क्यूएलईडी 10-बिट पैनल और फुल एरे लोकल डिमिंग से कलर्स और कंट्रास्ट शानदार हैं। 30W आउटपुट के साथ डीटीएस वर्चु्अल और डॉल्बी एटमस ऑडियो सिस्टम थिएटर जैसा साउंड अनुभव देता है। गूगल टीवी, ड्यूल बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0 और वॉइस रिमोट जैसी स्मार्ट सुविधाओं से कंटेंट आसानी से एक्सेस किया जा सकता है।

Specifications रिजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840×2160) रिफ्रेश रेट 60Hz डिजाइन बेजल-लेस ऑडियो 30W, डीटीएस वर्चुअल:X, डॉल्बी एटमॉस कनेक्टिविटी 3×HDMI, 1×USB, ईथरनेट, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0 स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, गूगल असिस्टेंट, वॉयस रिमोट, किड्स/पर्सनल प्रोफ़ाइल, हॉटकीज (नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब, डिज्नी+ हॉटस्टार) क्यों खरीदें 4K अल्ट्रा एचडी और क्यूएलईडी पैनल से बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी डॉल्बी एटमस से थिएटर जैसा साउंड गूगल टीवीऔर वॉइस रिमोट के साथ स्मार्ट इंटरफेस ड्यूल बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट हाई-एंड गेमिंग के लिए कम 16GB स्टोरेज सीमित, ऐप्स ज्यादा डाउनलोड करने पर भर सकता है बड़े कमरे में 4K एक्सपीरियंस के लिए हाई-एंड ऑडियो सेटअप की जरूरत

इसकी कीमत 50,999 रुपये है। इसे 53% डिस्काउंट के साथ 23,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 3840×2160 रिजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल से हर कोने से क्लियर इमेज दिखती है। 80W हाई-फिडेलिटी स्पीकर्स, GIGA बास और डॉल्बी एटमस+ घर में थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देता है। यह एंड्रॉइड 14 आधारित गूगल टीवी, ड्यूल बैंड वाई-फाई जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications रिजोल्यूशन अल्ट्रा 4K अल्ट्रा एचडी (3840×2160) रिफ्रेश रेट 60Hz, 120Hz VRR, ALLM व्यूइंग एंगल 178° डिस्प्ले टेक्नोलॉजी Ultra QLED, HDR, MEMC कनेक्टिविटी डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.2, 3×HDMI 2.1, USB 2.0x1, 3.0x1, AV, RF, ईथरनेट, हेडफोन×1 ऑडियो 80W, हाई फिडेलिटी स्पीकर्स, गीगा बास, डॉल्बी एटमॉस + स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी (एंड्रॉइड 14), वॉयस-इनेबल्ड स्मार्ट रिमोट, हॉटकीज प्रोसेसर और स्टोरेज क्वाड कोर प्रोसेसर, 2 जीबी रैम, 16 जीबी स्टोरेज क्यों खरीदें Ultra QLED और 4K Ultra HD से बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी 80W और डॉल्बी एटमस साउंड, GIGA BASS के साथ थिएटर जैसा एक्सपीरियंस एंड्रॉइड 14 आधारित गूगल टीवी और वॉइस रिमोट से स्मार्ट इंटरफेस 178° वाइड व्यूइंग एंगल एचडीएमआई 2.1, ड्यूल-बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ 5.2 से लेकर शानदार फीचर्स तक क्यों खोजें विकल्प 16GB स्टोरेज भारी ऐप्स के लिए कम पड़ सकती है 60Hz रिफ्रेश रेट हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित 80W ऑडियो सेटअप बड़े हॉल के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, एक्सटर्नल साउंड सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है

इसे 46,090 रुपये के बजाय 29,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल से हर कोने से तस्वीरें स्पष्ट दिखती हैं। 20W आउटपुट के साथ AI साउंड, डॉल्बी एटमॉस और क्लियर वॉयस प्रो जैसे फीचर्स थिएटर जैसा साउंड अनुभव प्रदान करते हैं। वेबओएस 25, एलजी थिनक्यू, एआई चैटबॉट और हे गूगल सपोर्ट से स्मार्ट कंटेंट एक्सेस आसान है। 2GB रैम और 8GB स्टोरेज दी गई है।

Specifications रिजोल्यूशन 4K अल्ट्रा एचडी (3840×2160) रिफ्रेश रेट 60Hz व्यूइंग एंगल 178° कनेक्टिविटी 3×एचडीएमआई, 1×यूएसबी, वाई-फ़ाई बिल्ट-इन, ब्लूटूथ 5.0, ईथरनेट ऑडियो 20W, AI साउंड, डॉल्बी एटमॉस, क्लियर वॉयस प्रो, AI एकॉस्टिक ट्यूनिंग सपोर्टेड ऐप्स प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सोनीलिव, जी5, एप्पल टीवी, 100+ फ्री एलजी चैनल क्यों खरीदें 4K अल्ट्रा एचडी और 178° वाइड व्यूइंग एंगल एआई साउंड और डॉल्बी एटमस के साथ थिएटर जैसा साउंड वेबओएस 25 और LG ThinQ स्मार्ट कंट्रोल एप्पल एयरप्ले और गूगल होम सपोर्ट 100+ फ्री चैनल और लोकप्रिय OTT ऐप्स क्यों खोजें विकल्प 20W साउंड बड़े हॉल के लिए कम पड़ सकता है 8GB स्टोरेज भारी ऐप्स के लिए सीमित 60Hz रिफ्रेश रेट हाई-एंड गेमिंग के लिए पर्याप्त नहीं

इसकी कीमत 49,999 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 24,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है। यह 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी 3840×2160 पिक्सल रिजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी देता है। एचडीआर10+, एचडीआर10 और HLG सपोर्ट के साथ शानदार पिक्चर क्वालिटी मिलती है। 30W आउटपुट के साथ डॉल्बी ऑडियो की सुविधा दी गई है। फायर टीवी बिल्ट-इन, एलेक्सा वॉइस रिमोट और 12,000+ ऐप्स से एंटरटेनमेंट आसान हो जाता है।

Specifications रिजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840×2160) रिफ्रेश रेट 60Hz कनेक्टिविटी 3×एचडीएमआई, 2×यूएसबी, ब्लूटूथ, बिल्ट-इन वाई-फाई ऑडियो 30W, डॉल्बी ऑडियो, DTS-X, DTS Virtual:X स्मार्ट फीचर्स फायर टीवी बिल्ट-इन, एलेक्सा वॉयस रिमोट, DTH सेट-टॉप बॉक्स इंटीग्रेशन, 12,000+ ऐप्स, OTT सपोर्ट क्यों खरीदें 4K अल्ट्रा एचडी और एचडीआर सपोर्ट से शानदार पिक्चर क्वालिटी डॉल्बी ऑडियो से थिएटर जैसा साउंड फायर टीवी बिल्ट-इन और एलेक्सा वॉइस रिमोट 12,000+ ऐप्स और OTT चैनल्स का आसान एक्सेस एचडीएमआई, यूएसबी, वाई-फाई और ब्लूटूथ से बेहतर कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट हाई-एंड गेमिंग के लिए कम 30W साउंड बड़े कमरे में पर्याप्त नहीं हो सकता बिल्ट-इन फायर टीवी होने के कारण अपडेट के समय इंटरनेट स्पीड जरूरी

इसकी कीमत 19,999 रुपये है। इसे 28% डिस्काउंट के साथ 14,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह फुल एचडी स्मार्ट टीवी 1920×1080 पिक्सल रिजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ क्लियर और नैचुरल पिक्चर क्वालिटी देता है। 40W साउंड आउटपुट और सराउंड साउंड फीचर्स से घर में थिएटर जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। गूगल एंड्रॉइड टीवी, स्क्रीन मिररिंग और लोकप्रिय ऐप्स जैसे जियोहॉटस्टार, यू्ट्यूब, प्राइम वीडियोऔर जी5 से स्मार्ट एंटरटेनमेंट सरल हो जाता है।

Specifications रिजोल्यूशन फुल एचडी (1920×1080) रिफ्रेश रेट 60Hz कनेक्टिविटी ड्यूल बैंड वाई-फाई, 2×एचडीएमआई, 2×यूएसबी ऑडियो 40W, सराउंड साउंड स्मार्ट फीचर्स गल एंड्रॉइड टीवी, स्क्रीन मिररिंग, गूगल असिस्टेंट स्टोरेज और रैम 4GB स्टोरेज, 512MB रैम सपोर्टेड ऐप्स जियोहॉटस्टार, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, जी5 क्यों खरीदें फुल एचडी रिजोल्यूशन से क्लियर पिक्चर 40W साउंड और सराउंड साउंड अनुभव एंड्रॉइड टीवी और गूगल अस्सिटेंट के साथ स्मार्ट कंटेंट एक्सेस ड्यूल बैंड वाई-फाई और एचडीएमआई/यूएसबी कनेक्टिविटी स्क्रीन मिररिंग के जरिए मोबाइल कंटेंट आसानी से देखें क्यों खोजें विकल्प 4GB स्टोरेज भारी ऐप्स के लिए कम 512MB रैम सीमित मल्टीटास्किंग के लिए 60Hz रिफ्रेश रेट हाई-एंड गेमिंग के लिए पर्याप्त नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।