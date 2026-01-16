Amazon Sale: 43 इंच Smart TV पर ₹32500 की सीधी छूट,
Amazon Great Republic Days Sale 2026: अमेजन सेल में आप अपने लिए एक नया 43 इंच का स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले से कम कीमत देनी होगी। यहां हम आपको इन्हीं ऑफर्स के बारे में बता रहे हैं।
Amazon Great Republic Days Sale 2026: 43 इंच टीवी एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, जो घर के लिविंग रूम या थिएटर सेटअप को और भी इमर्सिव बनाता है। इसका बड़ा और क्लियर डिस्प्ले मूवीज, सीरीज, गेम और गेमिंग को एक अलग ही तरह से दिखाता है। इनमें स्मार्ट फीचर्स जैसे इनबिल्ट ऐप्स, वाई-फाई कनेक्टिविटी और स्ट्रीमिंग सर्विसेज दी गई हैं, जिनके साथ यह टीवी आपके एंटरटेनमेंट को और स्मार्ट बनाता है। यह साइज हर घर के लिए परफेक्ट बैलेंस ऑफ व्यूइंग की सुविधा देता है।
अमेजन सेल में स्मार्ट टीवी पर छूट?
अमेजन ग्रेट फेस्टिवल सेल में लिमिटेड पीरियड के लिए स्मार्ट टीवी की खरीद पर 65 फीसद तक की छूट दी जा रही है। इसमें आप एसबीआई कार्ड पर 10 फीसद तक की छूट दी जा रही है। साथ ही अन्य कार्ड पर अतिरिक्त डिस्काउंट का लुत्फ उठा सकते हैं। यह सेल आज से शुरू हो रही है, जिसके तहत सबसे कम कीमत में स्मार्ट टीवी को खरीदा जा सकता है।
QLED एंड्रॉइड टीवी क्या होता है?
QLED एंड्रॉइड टीवी आज के समय में एक आधुनिक और स्मार्ट टीवी विकल्प है। इसमें QLED टेक्नोलॉजी होने से कलर ज्यादा ब्राइट, शार्प और नेचुरल दिखते हैं। पिक्चर क्वालिटी बहुत साफ होती है, जिससे मूवी और स्पोर्ट्स देखने का मजा बढ़ जाता है। एंड्रॉइड टीवी होने के कारण इसमें यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे ऐप्स आसानी से चलते हैं। इसमें गूगल असिस्टेंट और वॉयस कंट्रोल की सुविधा भी मिलती है। बेहतर साउंड, स्मार्ट फीचर्स और शानदार डिस्प्ले की वजह से QLED एंड्रॉइड टीवी घर के लिए एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट ऑप्शन है।
फोन में रिफ्रेश रेट की जरूरत क्यों पड़ती है?
- रिफ्रेश रेट बताता है कि स्क्रीन एक सेकंड में कितनी बार बदलती है।
- ज्यादा रिफ्रेश रेट से स्क्रीन स्मूद दिखती है।
- स्क्रॉलिंग और ऐप चलाना आसान और तेज लगता है।
- गेम खेलते समय बेहतर विजुअल अनुभव मिलता है।
- आंखों पर कम जोर पड़ता है।
- वीडियो और एनिमेशन ज्यादा नेचुरल दिखते हैं।
- 90Hz या 120Hz डिस्प्ले स्मूथ एक्सपीरिएंस देता है।
- टच रिस्पॉन्स बेहतर होता है।
1. VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
इसकी कीमत 24,999 रुपये है। इसे 46% डिस्काउंट के साथ 13,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह फुल एचडी क्यूएलईडी स्मार्ट टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी और क्लियर साउंड के साथ मनोरंजन का बेहतरीन अनुभव देता है। 1920×1080 रिजोल्यूशन, IPE टेक्नोलॉजी और True Display के साथ क्वांटम लूसेंट और सिनेमा जूम फीचर्स दिए गए हैं। 178 डिग्री व्यूइंग एंगल से साइड से देखने पर भी स्क्रीन स्पष्ट रहती है। 24W स्टेरियो सराउंड साउंड और 5 साउंड मोड्स से घर में थिएटर जैसा अनुभव मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED और True Display से बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी
स्टेरियो सराउंड साउंड और 5 साउंड मोड्स
Android TV और Miracast से स्मार्ट इंटरफेस
वाइड व्यूइंग एंगल
4 स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए कम
फुल एचडी रिजोल्यूशन 4K नहीं है
बड़े कमरे में आवाज और पिक्चर बेहतर अनुभव के लिए एक्स्ट्रा स्पीकर की जरूरत हो सकती है
2. Samsung 108 cm (43 inches) FHD Smart LED TV UA43F5550FUXXL
इसकी एमआरपी 27,500 रुपये है। इसे 16% डिस्काउंट के साथ 22,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 1920×1080 पिक्सल रिजोल्यूशन और 50Hz रिफ्रेश रेट के साथ नैचुरल पिक्चर क्वालिटी देता है। वाई-फाई 5, ब्लूटूथ, एचडीएमआई, यूएसबी, जैसे कनेक्टिविटी विकल्पों से आप अपने सभी डिवाइस आसानी से जोड़ सकते हैं। 20W पावरफुल साउंड, क्यू-सिम्फनी और एडेप्टिव साउंड तकनीक थिएटर जैसा साउंड अनुभव देती है। इसमें एलेक्सा और गूगल अस्सिटेंट का सपोर्ट भी मौजूद है।
Specifications
क्यों खरीदें
FHD पिक्चर क्वालिटी
क्यू-सिम्फनी और एडेप्टिव साउंड से बेहतर साउंड
एलेक्सा/गूगल असिस्टेंट सपोर्ट और स्मार्ट रिमोट
एयरप्ले और मोबाइल टू टीवी मिररिंग
5 स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट 50Hz, हाई-एंड गेमिंग के लिए कम
फुल एचडी होने के कारण 4K सपोर्ट नहीं
बड़े कमरे में स्क्रीन अनुभव सीमित हो सकता है
3. VW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ1
इसकी कीमत 49,999 रुपये है। इसे 65% डिस्काउंट के साथ 17,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 3840×2160 रिजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट से इमेजेज बेहद स्पष्ट और नैचुरल दिखती हैं। क्यूएलईडी 10-बिट पैनल और फुल एरे लोकल डिमिंग से कलर्स और कंट्रास्ट शानदार हैं। 30W आउटपुट के साथ डीटीएस वर्चु्अल और डॉल्बी एटमस ऑडियो सिस्टम थिएटर जैसा साउंड अनुभव देता है। गूगल टीवी, ड्यूल बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0 और वॉइस रिमोट जैसी स्मार्ट सुविधाओं से कंटेंट आसानी से एक्सेस किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K अल्ट्रा एचडी और क्यूएलईडी पैनल से बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी
डॉल्बी एटमस से थिएटर जैसा साउंड
गूगल टीवीऔर वॉइस रिमोट के साथ स्मार्ट इंटरफेस
ड्यूल बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट हाई-एंड गेमिंग के लिए कम
16GB स्टोरेज सीमित, ऐप्स ज्यादा डाउनलोड करने पर भर सकता है
बड़े कमरे में 4K एक्सपीरियंस के लिए हाई-एंड ऑडियो सेटअप की जरूरत
4. acer 109 cm (43 inches) Super Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR43QDXGU2875AT (Black)
इसकी कीमत 50,999 रुपये है। इसे 53% डिस्काउंट के साथ 23,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 3840×2160 रिजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल से हर कोने से क्लियर इमेज दिखती है। 80W हाई-फिडेलिटी स्पीकर्स, GIGA बास और डॉल्बी एटमस+ घर में थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देता है। यह एंड्रॉइड 14 आधारित गूगल टीवी, ड्यूल बैंड वाई-फाई जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Ultra QLED और 4K Ultra HD से बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी
80W और डॉल्बी एटमस साउंड, GIGA BASS के साथ थिएटर जैसा एक्सपीरियंस
एंड्रॉइड 14 आधारित गूगल टीवी और वॉइस रिमोट से स्मार्ट इंटरफेस
178° वाइड व्यूइंग एंगल
एचडीएमआई 2.1, ड्यूल-बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ 5.2 से लेकर शानदार फीचर्स तक
क्यों खोजें विकल्प
16GB स्टोरेज भारी ऐप्स के लिए कम पड़ सकती है
60Hz रिफ्रेश रेट हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित
80W ऑडियो सेटअप बड़े हॉल के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, एक्सटर्नल साउंड सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है
5. LG 108 cm (43 inches) UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 43UA82006LA
इसे 46,090 रुपये के बजाय 29,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल से हर कोने से तस्वीरें स्पष्ट दिखती हैं। 20W आउटपुट के साथ AI साउंड, डॉल्बी एटमॉस और क्लियर वॉयस प्रो जैसे फीचर्स थिएटर जैसा साउंड अनुभव प्रदान करते हैं। वेबओएस 25, एलजी थिनक्यू, एआई चैटबॉट और हे गूगल सपोर्ट से स्मार्ट कंटेंट एक्सेस आसान है। 2GB रैम और 8GB स्टोरेज दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K अल्ट्रा एचडी और 178° वाइड व्यूइंग एंगल
एआई साउंड और डॉल्बी एटमस के साथ थिएटर जैसा साउंड
वेबओएस 25 और LG ThinQ स्मार्ट कंट्रोल
एप्पल एयरप्ले और गूगल होम सपोर्ट
100+ फ्री चैनल और लोकप्रिय OTT ऐप्स
क्यों खोजें विकल्प
20W साउंड बड़े हॉल के लिए कम पड़ सकता है
8GB स्टोरेज भारी ऐप्स के लिए सीमित
60Hz रिफ्रेश रेट हाई-एंड गेमिंग के लिए पर्याप्त नहीं
6. Xiaomi 108 cm (43 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L43MB-FPIN
इसकी कीमत 49,999 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 24,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है। यह 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी 3840×2160 पिक्सल रिजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी देता है। एचडीआर10+, एचडीआर10 और HLG सपोर्ट के साथ शानदार पिक्चर क्वालिटी मिलती है। 30W आउटपुट के साथ डॉल्बी ऑडियो की सुविधा दी गई है। फायर टीवी बिल्ट-इन, एलेक्सा वॉइस रिमोट और 12,000+ ऐप्स से एंटरटेनमेंट आसान हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K अल्ट्रा एचडी और एचडीआर सपोर्ट से शानदार पिक्चर क्वालिटी
डॉल्बी ऑडियो से थिएटर जैसा साउंड
फायर टीवी बिल्ट-इन और एलेक्सा वॉइस रिमोट
12,000+ ऐप्स और OTT चैनल्स का आसान एक्सेस
एचडीएमआई, यूएसबी, वाई-फाई और ब्लूटूथ से बेहतर कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट हाई-एंड गेमिंग के लिए कम
30W साउंड बड़े कमरे में पर्याप्त नहीं हो सकता
बिल्ट-इन फायर टीवी होने के कारण अपडेट के समय इंटरनेट स्पीड जरूरी
7. Kodak QLED SE 108 cm (43 inch) QLED Full HD Smart Linux TV 2025 Edition (43QSE5073)
इसकी कीमत 19,999 रुपये है। इसे 28% डिस्काउंट के साथ 14,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह फुल एचडी स्मार्ट टीवी 1920×1080 पिक्सल रिजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ क्लियर और नैचुरल पिक्चर क्वालिटी देता है। 40W साउंड आउटपुट और सराउंड साउंड फीचर्स से घर में थिएटर जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। गूगल एंड्रॉइड टीवी, स्क्रीन मिररिंग और लोकप्रिय ऐप्स जैसे जियोहॉटस्टार, यू्ट्यूब, प्राइम वीडियोऔर जी5 से स्मार्ट एंटरटेनमेंट सरल हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फुल एचडी रिजोल्यूशन से क्लियर पिक्चर
40W साउंड और सराउंड साउंड अनुभव
एंड्रॉइड टीवी और गूगल अस्सिटेंट के साथ स्मार्ट कंटेंट एक्सेस
ड्यूल बैंड वाई-फाई और एचडीएमआई/यूएसबी कनेक्टिविटी
स्क्रीन मिररिंग के जरिए मोबाइल कंटेंट आसानी से देखें
क्यों खोजें विकल्प
4GB स्टोरेज भारी ऐप्स के लिए कम
512MB रैम सीमित मल्टीटास्किंग के लिए
60Hz रिफ्रेश रेट हाई-एंड गेमिंग के लिए पर्याप्त नहीं
